HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Milletin yüzü gülünce bunların suratı asıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 03:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Çok şükür 16 yıldan beri bu milletin yüzü güldü. Milletin yüzü gülünce de bunların suratı asıldı" - "Siyaset ne zaman ki milletin emrine girdi o zaman da millet siyaseti aldı Türkiye'nin sahibi yaptı. Vesayet falan millet hepsini kaldırdı. Milletin iradesi egemen olunca da bu defa milletin hastanesi oldu, okul milletin okulu oldu, ordu milletin ordusu oldu, yargı milletin yargısı oldu. Millete tepeden bakan kimse kalmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Çok şükür 16 yıldan beri bu milletin yüzü güldü. Milletin yüzü gülünce de bunların suratı asıldı." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde "çat kapı" ev ziyaretinde bulundukları Köse ailesinin evinde, 70 yaşındaki Fatma Köse ve ailesiyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." demesiyle siyasetin milletin emrine girdiğini dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset ne zaman ki milletin emrine girdi o zaman da millet siyaseti aldı Türkiye'nin sahibi yaptı. Vesayet falan millet hepsini kaldırdı. Milletin iradesi egemen olunca da bu defa milletin hastanesi oldu, okul milletin okulu oldu, ordu milletin ordusu oldu, yargı milletin yargısı oldu. Millete tepeden bakan kimse kalmadı. Söz de karar da milletin. 16 senelik mücadelenin sonunda millet bize bu görevi vermiştir. Biz de bu görevi yerine getiriyoruz."

Eskiden "Avrupa ülkeleri hastasına helikopter gönderiyormuş." denildiğini anımsatan Ünal, şimdi uçak, helikopter ve kar ambulanslarının olduğunu, Allah'ın bunları bu ülkenin insanlarına nasip ettiğini vurguladı.

Öğrencilik yıllarında sınıfa odun ve tebeşir getirdiğini şimdi ise sınıfların akıllı tahtalarla donatıldığını, çocukların önünde tabletlerinin olduğunu, okulların açıldığı gün masalarının üzerine kitaplarının konulduğunu belirten Ünal, ailelerinin geçim sıkıntısı varsa devletin onlara da ciddi destek verdiğini söyledi.

CHP iktidarında geçen yılları "kıtlık dönemi" olarak nitelendiren Ünal, "Bunların döneminde bir dönem ekmek karneyle satılırdı. Ben hatırlıyorum 1978'li yıllarda her şey karaborsaydı. Özal zamanında biraz bereketlenme oldu. Özal döneminden sonra 24 bankanın içini boşalttılar. Bir sürü banka gitti. Çok şükür 16 yıldan beri bu milletin yüzü güldü. Milletin yüzü gülünce de bunların suratı asıldı." diye konuştu.

- "Allah o yokluk günlerine döndürmesin"

Mahir Ünal'ın eski Türkiye'de yaşananlara değinmesi üzerine ev sahibi Fatma Köse ise geçmişte çok zor günler, yokluk günleri geçirdiklerini hatırlattı.

Allah'tan eski günlere dönmemeyi dileyen Köse, o dönemlere dair şunları anlattı:

"Eski günleri Allah getirmesin. (Muharrem İnce) Onlar Türkiye'yi eskiye götürmek istiyor. Allah onlara fırsat vermesin. Şimdi yokluk da yok çok şükür. İnsanı bırak artık devletimiz ağaçta mahsur kalan bir kediyi bile itfaiye çağırıp kurtarıyor. Allah öyle insanları üzerimizden eksik etmesin. Artık bu devlet kedisine köpeğine bile bakıyor. Eskiden çok kuyruklar, yokluklar gördük. Çay demler şeker yerine pekmez kullanırdık. İki kilogram şeker bulduğumuz zaman onu yarım kaşık kullanarak idare ederdik. Allah o yokluk günlerini getirmesin. Allah bugünlerimizi aratmasın. El ne derse desin, başımızdakileri eksik etmesin. Allah Cumhurbaşkanımızın gücünü kuvvetini artırsın. Yapılan iyilikleri unutmamak gerek. Yağ, tüp, pirinç hiçbir şey bulamazdık. Allah'a şükür şimdi bolluk var."

Eskiden hastanelerde yaşadığı sıkıntıları anlatan 55 yaşındaki Ali Köse de şimdi hastaların nüfus cüzdanıyla özel hastaneler dahil istediği yere gidip istediği eczaneden de ilacını aldığını belirterek bunun çok büyük bir nimet olduğunu, bu güzelliklerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

- "Bakanım bir kahvemizi için"

Mahallede gezerken Murat Edalı'nın çay davetini kırmayan Ünal, evlerine misafir oldu. Aileyle sohbet eden Ünal, çocuklara oyuncak hediye etti.

Daha sonra balkondan "Bakanım bir kahvemizi için." diye davet eden bir vatandaşın da evine konuk olan Ünal, aileyle sohbet edip ramazanlarını kutladı.

"Çat kapı" ev ziyaretlerinin ardından Ünal ve beraberindekiler, Demokrasi Meydanı'nda İl Gençlik Kollarında görevli gençlerle sohbet etti, çevre esnafı ile müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Soylu: Soylu: "Biz Amerika'nın sözünü dinlemedik, Afrin'i teröristlerden temizledik"
Şimşek: Muhalefet, piyasalardaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyorŞimşek: Muhalefet, piyasalardaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal çat kapı ev ziyareti Kahramanmaraş seçim

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.