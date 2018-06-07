"Milletin yüzü gülünce bunların suratı asıldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Çok şükür 16 yıldan beri bu milletin yüzü güldü. Milletin yüzü gülünce de bunların suratı asıldı." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde "çat kapı" ev ziyaretinde bulundukları Köse ailesinin evinde, 70 yaşındaki Fatma Köse ve ailesiyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." demesiyle siyasetin milletin emrine girdiğini dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset ne zaman ki milletin emrine girdi o zaman da millet siyaseti aldı Türkiye'nin sahibi yaptı. Vesayet falan millet hepsini kaldırdı. Milletin iradesi egemen olunca da bu defa milletin hastanesi oldu, okul milletin okulu oldu, ordu milletin ordusu oldu, yargı milletin yargısı oldu. Millete tepeden bakan kimse kalmadı. Söz de karar da milletin. 16 senelik mücadelenin sonunda millet bize bu görevi vermiştir. Biz de bu görevi yerine getiriyoruz."