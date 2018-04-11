"Milletle ittifak içindeyiz"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin millet ile ittifak yapma kararı aldığını, seçim yaklaştığında millet adına ittifak kurmak gerekirse bunu da o gün konuşacağını söyledi.

Çıray, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin yatırım programlarında 2018-2020 yılları için belirlenen dolar ve Türk lirası kurlarının daha 2018 yılı başlamadan aşıldığını belirtti.

Türk lirasının yılbaşından bu tarafa yaklaşık yüzde 10 devalüe olduğunu dile getiren Çıray, "TÜİK'in hesaplama oyunları ile 10 bin 597 dolar olarak açıklanan fert başı milli gelir bin dolar erimiş, Türkiye ekonomisi ise 85 milyar dolar küçülmüştür." dedi.

Hükümetin dış politika stratejisini eleştiren Çıray, "Yarın Esad, Suriye rejimi güçleri, Suriye'deki İran kuvvetleri bombalanırsa kimin yanında saf tutacaksınız. Yıllar boyunca gitmesi için Türkiye'yi tehlikeye attığınız, şimdiki ortak Esad'ın yanında mı, Suriye topraklarından uzaklaştırma uğraşı verdiğiniz Astana müttefiki İran'ın yanında mı? PYD/YPG hamisi ilan edilen ABD ile mi, yoksa anlaşılmaz ilişkiler içinde olduğunuz İsrail ile mi?" diye konuştu.