Milletvekili Açıkgöz çarşı esnafını ziyaret etti

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz çarşı esnaflarını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz beraberinde İl yönetim kurulu üyesi Salih Açıkgöz ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Milletvekili Açıkgöz çarşı esnafların istek ve taleplerini dinlerken esnafların çay ikramını da geri çevirmedi. Açıkgöz, “Nevşehir’imizin kadim esnaflarımızı ziyaret edip, çay sohbetlerine ortak olduk. Ahilik geleneğimizi yaşatan Nevşehir esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.