Milletvekili Açıkkapı, fırtınada hasar gören okullarda incelemede bulundu

Milletvekili Ejder Açıkkapı, Palu ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan okullarda incelemede bulundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ejder Açıkkapı, Palu ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlçede yapımı devam eden kütüphane, Esentepe mahallesindeki Camii inşaatını gezen Açıkkapı, fırtınadan dolayı çatısında hasar oluşan Ali Rıza Septioğlu İlköğretim Okulu ile Palu YİBO’ da da inceleme de bulundu.

Milletvekili Açıkkapı, okullarda eğitim öğretimin aksamadan oluşan hasarın onarımı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

16 yıldır yapılan hizmetlerin yanı sıra karşılarına birçok engellerin çıkarılmaya çalışıldığını belirten Milletvekili Ejder Açıkkapı," Birçok zorluklar yaşatılmaya çalışıldı. Ancak bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğün de onun yol arkadaşları olarak sizler ile milletimizle birlikte bütün bu zorlukları Elhamdülillah bu güne kadar hep akamete uğrattık. Zorlukları kolaya çevirdik"dedi.

On binlerce kilometre öteden gelenlere bir ses çıkarılmadığına dikkat çeken Açıkkapı;"Bizler kendi sınırlarımızı ve ülkemizin güvenliğini korumak için mücadele ederken farklı algılar oluşturarak Türkiye’yi zor durumda bırakacak çalışmaları da hep birlikte görüyoruz. Ancak ne olursa olsun her kim ne derse desin biz 81 milyonun ve bütün Müslümanların hukukunu korumak için mücadelemize devam edeceğiz. Afrin de önemli bir başarı elde ettik"diye konuştu.