Milletvekili Aday Adayı Abdullah Elbey'den Anneler Günü mesajı

DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı Abdullah Elbey, 13 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.
Elbey , yayımladığı mesajda, annelere hak ettikleri ilginin, sevginin, saygının her zaman gösterilmesi gerektiğini belirtti. Elbey, "Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet Anaların ayakları altındadır' Hadisi Şerifi ile anneliğin önemini anlatmıştır. Anneler hayatımızın güneşidir. Hepimiz için en güzel, en özel değerlerdir. Yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi onların kalbindedir. Sevginin, şefkatin, merhametin, ilgi ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.
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