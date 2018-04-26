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Milletvekili aday adaylığı için istifalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti'de Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan görevlerinden istifa etti

MALATYA / ŞANLIURFA (AA) - AK Parti'de Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik aday adaylığı için görevlerinden istifa etti.

Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday olduğunu belirterek, Malatya'nın her seçimde AK Parti'ye destek verdiğini, kentte il başkanlığı yapmanın önemli ve zor olduğunu anlattı.

Kahtalı, şöyle devam etti:

"Teşkilatımızla Malatya'ya hizmet etmek, kente gelecek yatırımları öncelemek ve en iyi yatırımları kazandırmak için her zaman gayret ettik. Partimiz, Malatya'da tüm seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında aslanlar gibi durdu. Allah nasip ederse, 24 Haziran'da yapılacak seçimde de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı, yeni oluşacak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu ülkenin başında lider olarak görmek için Malatya'da hemşehrilerimiz elinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaktır. Partimizin her zaman bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Kahtalı, daha sonra milletvekilliği başvurusunu AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Nadir Çalık'a sundu.

- AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Beyazgül

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, partisinden aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Beyazgül, yaptığı yazılı açıklamada, istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

Hemşehrilerine bugüne kadarki desteklerinden dolayı teşekkür eden Beyazgül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa ettim. Cumhurbaşkanımıza, teşkilat başkan ve yardımcımıza teşekkür ediyorum. Yine il başkanlığım sürecinde sandıklarda oy patlaması yapan ve muhteşem mitinglerle efsane yazan, beni ve AK Parti'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Şanlıurfalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum ve ayrıca helallik istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan

Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

Kaymakamlık tecrübesiyle AK Parti çatısı altında memlekete hizmet etmek istediğini aktaran Budan, memleketi Malatya'dan aday adaylığı başvurusunda bulunacağını kaydetti.

Budan, Türkiye'nin, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme gireceğini vurgulayarak, "Halkın teveccühü, AK Parti Genel Merkezi'nin takdiri ile Malatya milletvekili olarak milletimize ve devletimize hizmet etmek için aday adaylığı başvurumuzu gerçekleştireceğiz. 15 yıllık kaymakamlık tecrübemizle, memleketimize AK Parti çatısı altında hizmet etmek istiyorum. 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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