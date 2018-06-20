Milletvekili adayı Özalan ile milletvekili Hamza Dağ, sokakta maç yaptı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir milletvekili adayı, eski milli futbolcu Alpay Özalan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bornova ilçesindeki bir sokakta, çocuklarla futbol maçı yaptı. Özalan'la maç yapmanın heyecanı ve mutluluğu, çocukların yüzlerine ve kahkahalarına yansıdı. Dağ ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kast ederek, asıl maçın 24 Haziran'da olduğunu, asıl golü o gün atacaklarını söyledi. Eski milli futbolcu ve İzmir milletvekili adayı Alpay Özalan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte, Çamdibi semtinde bulunan Derne Camii yakınlarındaki bir sokakta, mahalledeki çocuklarla futbol maçı yaptı. Özalan, yaptığı kafa vuruşları ve akrobatik hareketlerle formunu koruduğunu gösterdi. Özalan'ın rakibi olan, maçtan önce çevredeki esnafa kısa bir ziyarette bulunan Dağ ise, takımının attığı gollerin ardından sık sık çocuklarla sevinç yumağı oluşturdu. İkili, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları ve vatandaşları kırmadı. Maçtan sonra çocuklara top dağıtılırken, çocukların büyük ilgi gösterdiği Özalan tüm çocuklara Türkiye Milli Takımı forması gönderme sözü verdi. Dağ, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yorucu seçim temposunda, burada hem stres atmış olduk hem de çocuklarımızın mutluluğuna vesile olmuş olduk. Alpay, futbol sahalarındaki yeteneği ve duruşuyla, 'All Star' kategorisine girmişti. Siyaset sahasında da bir seçim yapılsa, yine o kategoriye girer. Bizim asıl maçımız, 24 Haziran pazar günü yapılacak seçimler, inşallah asıl golü o gün atacağız" dedi. Özalan ise şöyle konuştu: "Kariyerimde birçok önemli maça çıktım, kritik Avrupa Kupası ve milli takım maçlarına çıktım. Ancak, sokakta oynadığım futbolun keyfini hiçbir maçta alamadım. Genel Başkan Yardımcımızın da dediği gibi, inşallah asıl galibiyeti önümüzdeki seçimlerde alacağız, kimsenin şüphesi olmasın." Yapılan maçın ardından Dağ ve Özalan, mahalleden ayrıldı.

