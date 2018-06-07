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 Milletvekili adayı pazarda kadınlarla kucaklaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

BARTIN'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin 1'nci sıra milletvekili adayı avukat Aysu Bankoğlu (29), pazarda satış yapan kadınlarla kucaklaştı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin 1'nci sıra milletvekili adayı avukat Aysu Bankoğlu (29), pazarda satış yapan kadınlarla kucaklaştı. Aysu Bankoğlu, Meclis'te gençlerin ve kadınların sesi olacağını söyledi.

Meclise 2 milletvekili gönderecek olan Bartın'da, CHP'nin birinci sıra milletvekili adayı Aysu Bankoğlu, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aysu Bankoğlu, kent merkezinde köy ürünlerinin satıldığı pazarda köylü kadınlarla kucaklaştı. Kadın pazarcılar Aysu Bankoğlu'na sarılıp başarılar diledi. Aysu Bankoğlu da kadınların sorunlarını dinleyip seçilmesi halinde elinden geleni yapacağını söyledi.

Akşamları köylerde düzenlenen iftarlara katılan Bankoğlu, bazı köylerde bazen pat pat denilen tarım aracına, bazen de traktöre binerek geziyor.

Kadınların ve gençlerin Meclis'teki sesi olacağını belirten Bankoğlu, "Baskın bir seçim kararı ile karşı karşıyayız. Ciddi bir tempo için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendimize güveniyoruz. Çok heyecanlıyız, umutluyuz. Ben kadınlarla ve gençlerle bir araya gelmek adına daha çok çalışmalarımı yürütüyorum. Kadınlar ve gençlerin siyasette temsilen karar alma mekanizmalarında ve üst makamlarda olmaları oldukça önemli ve kadınlar da kadınlar tarafından temsil edileceği için oldukça memnunlar." dedi.

Milletvekili olacağına inandığını söyleyen Bankoğlu, "Bartın'da şimdiye kadar hiç kadın milletvekili olmamış. Ben de 2015 yılında kadın milletvekili adayı idim. O yüzden de inşallah bu seçimde milletvekili olacağım. Seçildiğimde hem gençleri ve kadınların Mecliste sesi olacağım. Ben sürekli halkın içindeyim. Kapı kapı ziyaretler yapıyorum."

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