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Milletvekili adaylarına Ardahan'da coşkulu karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

ANKARA'dan aday tanıtım toplantısından dönen Ak Parti Ardahan milletvekili adayları, kent girişinde coşkuyla karşılandı.

Milletvekili adaylarına Ardahan'da coşkulu karşılama

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ANKARA'dan aday tanıtım toplantısından dönen Ak Parti Ardahan milletvekili adayları, kent girişinde coşkuyla karşılandı.
​Ankara'dan uçakla Kars'a, oradan da karayoluyla Ardahan'a geçen Ak Parti milletvekili adayları Orhan Atalay ve Halil İbrahim Dursunoğlu, kent girişinde Çamlıçatak mevkiinde çok sayıda partili tarafından karşılandı. Atalay ve Dursunoğlu araçtan inip adayları selamladı. Bu sırada trafikte aksamalar oldu.
Daha sonra Ak Parti seçim otobüsüne binen adaylar, 500 araçlık konvoy eşliğinde partinin il başkanlığına geldi. Konvoy, 10 kilometrelik yolu yaklaşık 1 saatte gelebildi. Konvoyda meydana gelen zincirleme kazada 6 araçta hasar oluştu.
Atalay ve Dursunoğlu, Ak Parti İl Başkanlığı binası önünde seçmenlere seslendi.

FOTOĞRAFLI

Milletvekili adaylarına Ardahan'da coşkulu karşılamaMilletvekili adaylarına Ardahan'da coşkulu karşılamaMilletvekili adaylarına Ardahan'da coşkulu karşılamaMilletvekili adaylarına Ardahan'da coşkulu karşılama

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