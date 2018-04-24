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Milletvekili adaylığı için internetten başvuru imkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "Milletvekili adayları sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alabilecekler, Yüksek Seçim Kuruluna verebilecekler. YSK ile de görüşüldü, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk. Bugün itibarıyla başladı" - "(Fetullah Gülen'in iadesi) ABD'den bir irade bekleniyor, bir gelişme bekliyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde, milletvekilliğine aday adayı olacakların sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) iletebileceğini belirterek, "YSK ile de görüşüldü, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk, bugün itibarıyle başladı." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin çok güzel bir çalışma yapıldığını belirten Gül, "Eleştiri ve önerilerle beraber komisyonda daha da zenginleştirecektik. Kamuoyundan, sivil toplum kuruluşlarından öneriler geldi. Bunları da değerlendirerek Mecliste kanunlaşır. Yeni dönemde olur artık. Komisyonda ne zaman görüşüleceği komisyonun takdiri." diye konuştu.

Hayvanları korumayla ilgili düzenlemenin de Bakanlar Kuruluna sunulduğunu aktaran Gül, bu konuda sivil toplum kuruluşlarından gelen önerilerin değerlendirileceğini bildirdi. Gül, "Paket Orman Bakanlığı ile biraz daha zenginleştirilerek, bazı önerilerle daha da geniş ve herkesin kabul ettiği bir irade olacak." ifadesini kullandı.

- "Milletvekilleri adli sicil kayıtlarını e-devletten alabilecek"

Adalet Bakanlığının, adli sicil kayıtlarının e-devletten alınmasına ilişkin bir çalışması olduğunu anlatan Gül, şunları söyledi:

"Milletvekili adayları, adliyeye gitmeden sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alabilecekler, Yüksek Seçim Kuruluna verebilecekler. YSK ile de görüşüldü. Onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk. Bugün itibariyle başladı. Vatandaşlarımız adliye koridorlarında sabıka kaydı için uğraşmayacaklar, milletvekilliği için. Adalet Bakanlığı e-devlet üzerinden entegre etti. Dolayısıyla oradan tıklayarak adaylık için başvurularını yapabilirler, herkese hayırlı olsun."

Bakan Gül, bazı ülkelerin, vatandaşların oylarını rahatça kullanabilmelerine çeşitli engeller çıkardığının belirtilmesi üzerine, hiçbir hukuk devletinin buna hakkı olmadığını vurguladı.

Yurt dışında her ülkede vatandaşların oylarını özgürce kullanabileceklerini ifade eden Gül, "Randevu sistemini de kaldırdık. Vatandaşlarımız daha önce saatini ve günü alıyorlardı ama 200 kilometre öteden geliyordu. Bu zorluğu kaldırdık. Bugün inşallah Mecliste kabul edilerek, yürürlüğe girecek. Oylarını istedikleri yerde kullanabilecekler, randevu sistemine tabi olmaksızın." diye konuştu.

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin henüz net bir gelişmenin bulunmadığını aktaran Gül, "ABD'den bir irade bekleniyor, bir gelişme bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımız da görüşmeler yapıyor." dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cinsel istismar seçim YSK

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