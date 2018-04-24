Milletvekili adaylığı için internetten başvuru imkanı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde, milletvekilliğine aday adayı olacakların sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) iletebileceğini belirterek, "YSK ile de görüşüldü, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk, bugün itibarıyle başladı." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin çok güzel bir çalışma yapıldığını belirten Gül, "Eleştiri ve önerilerle beraber komisyonda daha da zenginleştirecektik. Kamuoyundan, sivil toplum kuruluşlarından öneriler geldi. Bunları da değerlendirerek Mecliste kanunlaşır. Yeni dönemde olur artık. Komisyonda ne zaman görüşüleceği komisyonun takdiri." diye konuştu.

Hayvanları korumayla ilgili düzenlemenin de Bakanlar Kuruluna sunulduğunu aktaran Gül, bu konuda sivil toplum kuruluşlarından gelen önerilerin değerlendirileceğini bildirdi. Gül, "Paket Orman Bakanlığı ile biraz daha zenginleştirilerek, bazı önerilerle daha da geniş ve herkesin kabul ettiği bir irade olacak." ifadesini kullandı.