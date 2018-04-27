Milletvekili adaylığı için istifalar

Çok sayıda kamu görevlisi, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı. Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, milletvekili adayı olmak isteyen hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subay ve astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların görevlerinden ayrılmaları için tanınan süre dün saat 17.00'de doldu. Çok sayıda kamu görevlisi, 24 Haziran'daki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partilere aday adaylığı başvurusu yapmak üzere görevlerinden ayrıldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan AB Bakanlığı Müşaviri Yavuz Selim Kıran da milletvekili aday adaylığı için görevlerinden ayrıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, MEB Bakanlık Müşaviri Ercan Demirci, MEB İç Denetim Birimi Başkanı Özgür Kalkan, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan da görevden ayrılanlar arasında yer aldı. Görevlerinden ayrılan kamu görevlileri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Özen de bulunuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Bakanlık Müşaviri Ramazan Ersoy, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Bülent Aycan ile Bakanlık Müşaviri ve Bakan Danışmanı Yusuf Özgün görevlerinden ayrıldı.