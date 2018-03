Milletvekili Aydemir: ‘Ak siyasette rotayı millet çizer’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Ak siyaset yaklaşımına rotayı millet çizer. Yaptığımız her tür değişiklik, yenileme girişimi ve buradan aldığımız işaretlerle yapılıyor. İnşallah bu düzenlemeler milletimizin çok daha ferahfeza bir zeminde yaşamasına vesile olacaktır.’ dedi.

KUMANDALAR, TUŞLAR BİLİNÇSİZ ELLERDE ARTIK BİR AHLAK İMHA TİMİNE DÖNÜŞMEYECEK

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı KHK’lerde değişiklik yapılması kanun tasarısı hakkında söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, RTÜK’ün internet TV yayınlarını denetleyecek olması ile, kumandalar, tuşlar bilinçsiz ellerde olsa dahi artık bir ahlak imha timine dönüşmeyecek. ‘ vurgusunu yaptı.

AYDEMİR TBMM GENEL KURULUNDA KONUŞTU

Toplumun bir çok kesimini ilgilendiren 96 maddeden müteşekkil 533 Sayılı yasa TBMM’de oylanarak kabul edildi. Yasa tasarısı üzerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, tasarıda yer alan Kamu kurumlarının tasarruf sağlayabilmek için enerji performans sözleşmesi yapabilmesi, 16 yaşından büyük araçlara dönük tadilat ile RTÜK’ün internet TV yayınlarını denetleyecek olması konuları üzerinde görüşlerini dile getirdi.

NEVRUZ KUTLAMASI

Genel Kurul’daki konuşmasına Nevruz kutlamasıyla başlayan Milletvekili Aydemir, ‘ Nevruz bize ait, bizi ifade eden bir bayram; tazelenme, yeniden yeşerme günü; birliğimize, huzurumuza vesile olsun. ‘dedi.

AYDEMİR ENERJİ PERFORMANSI SÖZLEŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Konuşmasında Kamu kurumlarının tasarruf sağlayabilmek için enerji performans sözleşmesi yapabilmesi konusunu yorumlayan Milletvekili Aydemir, ‘Vasatı çok daha yaşanılabilir kılma adına çok sayıda maddenin yer aldığı bu bölüm hakikaten hayati önemi haiz kavramları önümüze koyuyor. Bunlardan bir tanesi enerji performansı mefhumu. Buna göre, enerji performans sözleşmeleri proje sonrası enerji tasarrufunu garanti etmek durumunda kalacak. Dahası, söz konusu sözleşmelerde yapılan harcamaların ileride yapılacak tasarruflarla ödenmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyor. Yine, her alanda verimliliği esas alan ak tarzın bir başka yansıması daha var: Kamu kurumlarının -tasarruf sağlayabilmek için- enerji performans sözleşmesi yapabilmesine de imkân tanınıyor. Bunlar fevkalade mühim gelişmeler. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK’ÜN İNTERNET TV YAYINLARINI DENETLEMESİ

RTÜK’ün internet TV yayınlarını denetleyecek olmasının etik ve toplumda sosyal barış ve huzurun istikrarı açısından fevkalede önemli olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Yine, yayın dünyasına dönük olmazsa olmaz bir hakikat, bir kayıt var. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yetki sahasında ihmal edilmiş bir boşluğun izale edilmesi. Hakikat şu: Konvansiyonel yayın yaklaşımına dönük yaptırımlar ve takip şartları bundan böyle internet yayınları için de geçerli olacak. Artık yaptırıma muhatap olan hâlleri arkadan dolaşarak aşma yaklaşımı yaşanmayacak. ‘ dedi.

AYDEMİR DENETİMSİZLİĞİN GETİRDİĞİ SORUNLARI ELE ALDI

Denetimsizliğin yol açtığı sosyal sorunlara işaret eden Milletvekili Aydemir yasayla sağlanacak denetimi değerlendirerek, ‘Düşünebiliyor musunuz kayıt altına alınan normal yayın akışına konulmayan ve toplumsal yapımızı berhava edecek programlar internet kanalıyla topluma enjekte ediliyor. Hâlden haberi olmayan vatandaş da haklı olarak "Buna nasıl izin verilir?" şeklinde bir serzenişte bulunuyor. Oysa, bu hâl, kelimenin tam anlamıyla, aldatarak yol almayı ifade ediyor. Buna artık fırsat verilmeyecek. İnternetten yayın yapmak isteyen bundan böyle RTÜK’ten yayın lisansı almak zorunda kalacak. Bu durumda da aklına gelen, aklına esen istediği gibi yayın kurallarını ihlal edici pozisyon alamayacak. ‘ kaydını düştü.

AYDEMİR: ‘YAYINLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI FEVKALADE ÖNEMLİDİR’

Milletvekili Aydemir, ‘Hepimizin kabul edeceği bir hakikat var. Artık evlatlarımıza anadan, babadan, öğretmenlerden çok daha tesirli bakıcı durumuna gelen ekranlardır, akıllı telefonlardır, internettir. Öyleyse, bu bölümde kayıt altına alınan 84’üncü madde çok ama çok önemlidir, öneminden ziyade çok değerlidir. ‘ dedi.

‘MİLLÎ TERBİYE VE EDEP YAKLAŞIMLARINI GÖZ ARDI EDEN PROGRAMLAR İÇİN CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANMALIDIR’

Düzenlemenin getirilerini savunan Milletvekili Aydemir, Müteaddit defalar bizim de serzenişimize konu olan hâller inşallah yok mesafesine inecek. Kumandalar, tuşlar bilinçsiz ellerde olsa dahi artık bir ahlak imha timine dönüşmeyecek. Hep söyledik, söylüyoruz, söyleyeceğiz ki bizi biz yapan değerlerin altına dinamit koymaya kimsenin hakkı olmamalıdır. Geleneklerimizi hiçe sayan, millî terbiye ve edep yaklaşımlarını göz ardı eden programlar için ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır, uygulanacaktır. ‘ifadesine yer verdi.

16 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLARA DÖNÜK TADİLAT KONUSU

Genel Kuruldaki konuşmasının son bölümünde 16 yaşından büyük araçlara dönük tadilat konusunu ele alan Milletvekili Aydemir, ‘16 yaşından büyük araçlara dönük tadilat maddesi bir beklentiyi karşılıyor. Toplumda büyük bir beklenti vardı, bu nevi araçların hurdaya çıkarılması hâlinde yeni araç alırken ödenen ÖTV’deki indirim miktarı 10 bin lira civarında olacak bundan böyle ve bunu Ekonomi Bakanlığıyla Maliye Bakanlığı birlikte çalışarak halledecekler. ‘ dedi.

HAYIRLI OLSUN

Milletvekili Aydemir, ‘Her vesile not düşüyoruz ki bize, yani ak siyaset yaklaşımına rotayı millet çizer.

Yaptığımız her tür değişiklik, yenileme girişimi ve buradan aldığımız işaretlerle yapılıyor. İnşallah bu düzenlemeler milletimizin çok daha ferahfeza bir zeminde yaşamasına vesile olacaktır. Toplumun bir çok kesimini ilgilendiren ve vasatı çok daha yaşanılabilir kılma adına yapılan 96 maddeden müteşekkil 533 Sayılı yasa hayırlı, uğurlu olsun.’ temennisinde bulundu.

AYDEMİR ERZURUM’U TANITTI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM çalışmaları kapsamında Endonezya Parlamento heyetini ağırladı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu olarak Endonezya’dan gelen parlamenter heyeti ile Tütün ve tütün mamüllerine dönük kanuni düzenlemeleri hakkında yapılan görüşmeler sonrasında heyeti ağırlayan Milletvekili Aydemir, heyet mensuplarına Erzurum’u ifade eden Oltu Taşı ve özelliklerini anlattı, Endonezyalı parlamenterlere oltu taşı teşbih hediye etti.