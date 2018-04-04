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Milletvekili Aydemir’den Dadaş ruhunu tarif

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Her ferdi iman kalası, her ocak ve durağı şükür yuvası olan Erzurum; milli feraset ve basiretin adresi, manevi ve milli şuur ifadesi, milli irade hassasiyet ve dikkatinin vurgusu olan bir şehir.

Milletvekili Aydemir’den Dadaş ruhunu tarif

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Her ferdi iman kalası, her ocak ve durağı şükür yuvası olan Erzurum; milli feraset ve basiretin adresi, manevi ve milli şuur ifadesi, milli irade hassasiyet ve dikkatinin vurgusu olan bir şehir. Tortumlu Muteber ananın, ekmeğini direksiyon sallayan kazanarak Çaykaralı taksici esnafının, ateşin karşısında ekmek mücadelesi veren Lavaş ustamızın duası tek: ‘Allah devletimize zeval vermesin.’ dedi.
İLAYI KELİMETULLAH İÇİN DEVLETİ EBEDİ MÜDDET
Vizyon 2023 çalışmaları kapsamında milli irade duraklarının konuğu olan Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, ‘Yüce Milletimizi asırlara hükmettiren muazzez sırrı görmek isteyen Erzurum’a gelsin. Gönlünü vahdet ve tevhide teslim, nefsini mukaddesatına ram eden dadaşlar, bu coğrafyayı hep muazzez ve mukaddes kılan sırrı ifade ediyorlar. Bu sır, İlayı kelimetullah için devleti ebedi müddet doğrusuna baş koyma kararlılığıdır.’ kaydını düştü.
MUTEBER ANANIN DUASI
‘Hayatlarını Yüce Rabbimize hamd ve şükür ekseninde kaydeden Dadaşların, mukaddesatın aziz tutulması yolundaki sebat ve azimleri tarif edilemez, yaşamak, milli iradenin bu duruşunu paylaşmak gerekir.’ diyen Milletvekili Aydemir, Tortum ilçesine yaptığı ziyarette kaydettiği bir tespiti paylaşarak, ‘Tortum ziyaretimizde çekilen bu resim o kadar değerli ki, bu milletin sırtının asla yere gelmeyeceğini gösteriyor. Yaşı 80 olan eşi ile birlikte öküz arabası arkasında ekmeğinin peşinde koşan Muteber Ablam. Mübarekler! Dualarıyla ayaktayız. Var olsunlar.’ dedi.
DADAŞLARIN NİYAZI TEK
‘Ziyaret etme şerefine nail olduğum her dadaş adresinde, devlete bağlılık, mukaddesata sadakat, ecdat ve değerlerine vefayı görmek, siyasi hayatımızın en bahtiyar demleridir’ diyen Milletvekili Aydemir, Hınıs’tan Aşkale’ye, Tortum’dan Karaçoban’a tüm dadaşların devlete duacı, Türkiye’yi AK ufuklara taşıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda yürümeye kararlı olduklarını söyledi.
LAVAŞ FIRININDA HAKKA TESLİMİYET
Lavaş fırınında Ateş karşısında, ekmekten ekmek kazanan genç dadaşların konuğu olan Milletvekili Aydemir, ‘Nefsini ateş karşısında eriterek, ilayı kelimetullaha teslimiyet, rızıkta cenabı hakka tevekkülü resmeden genç dadaşlar, adeta Alvarlı Efemin ifade ettiği hakka rıza ve nimete şükrün birer canlı timsali gibi. Dadaşlığın manası, ruh aynası bu olsa gerektir. ‘ ifadesini kullandı.
ERZURUM’UN POZİTİF YÜZÜ
Çaykara Caddesinde aynı ismi taşıyan Taksi durağında esnafa konuk olan Milletvekili Aydemir, ‘Siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel; hasılı hayatın her sahasını en iyi etüt ettiren yerlerdendir taksi durakları. Ziyaretle istifade katsayımızı artırıyoruz. Her noktası, her zerresi aziz milletimizin eserleriyle mühürlü Erzurum’un esnafında milli ruhu okumak, manevi duruşu tahsil etmek gerekli. Rızıklarını direksiyon sallayarak hak eden taksici esnafımız Erzurum’un pozitif yüzünü ortaya koyuyor. Onlar dadaşça bir duruş içinde. Gönülleri şikayet ve hallerine isyana kapalı. Yürekleri rıza ve tevekkül odağında. ‘Hayy’dan geldik, Hu’ya gidiyoruz, şükürden gayri ne sermayemiz ol ki’ diyen esnafımız, yüksek dadaş terbiyesi içinde AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza duacı. Erzurum’un manasını anlamak isteyen esnafımızla hemhal olmalı’ dedi.

Milletvekili Aydemir’den Dadaş ruhunu tarif

Milletvekili Aydemir’den Dadaş ruhunu tarif

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