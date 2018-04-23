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Milletvekili Deligöz “Bu kirli pazarlıklar hüsranla sonuçlanacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine aday olup olmayacağı ile ilgili yöneltilen soruya verdiği demeçler sonrasında açıklamalar da bulundu.Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştiren Deligöz, daha önce CHP’li milletvekillerine partilerine sahip çıkmaları konusunda uyardığını ve geçen süre içerisinde CHP ile asla ittifak etmem diyen İYİ Parti’ye 15 milletvekilinin geçmesinin siyasi hata olduğunu belirtti.

Milletvekili Deligöz “Bu kirli pazarlıklar hüsranla sonuçlanacaktır”

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine aday olup olmayacağı ile ilgili yöneltilen soruya verdiği demeçler sonrasında açıklamalar da bulundu.
Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştiren Deligöz, daha önce CHP’li milletvekillerine partilerine sahip çıkmaları konusunda uyardığını ve geçen süre içerisinde CHP ile asla ittifak etmem diyen İYİ Parti’ye 15 milletvekilinin geçmesinin siyasi hata olduğunu belirtti. AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24Haziran erken seçimleri ile ilgili FETÖ ağzıyla konuşması kabul edilemez. Kendisine havaalanında sorulan seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruya ‘Haziran ayı kiraz mevsimi, kirazların bol olduğu ay. Hepinize iyi haziranlar diliyorum" şeklinde cevap vermesi ve bu olayın FETÖ’cü Emre Uslu tarafından da aylar öncesinde kullanılması CHP ile FETÖ iş birliğini gözler önüne sermektedir. Kendisine sorulan bu kadar ciddi bir soruyu FETÖ suflesiyle cevap vermesi ve bu cevabının FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Emre Uslu tarafından daha önceden kullanılması siyaset açısından CHP ile FETÖ arasında bir iş birliği olduğunu göstermektedir. FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ‘Haziran’ ve ‘kiraz’ temalı tweetler atıp örgüt üyelerine mesaj verdiğinin bilinmesine rağmen Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı takınması tasvip edilemez. CHP zihniyeti hala seçim öncesi ve seçim esnasında toplumu germek ve kaos ortamı yaratmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak bilmedikleri bir şey var ki o da milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize olan sevgisi ve bağlılığıdır. Cumhurbaşkanımızın ileri görüşlülüğü ve dirayeti, halkımızın AK Partimize olan teveccühü CHP ve bu zihniyetteki maşalarına bir seçim de daha mağlubiyet yaşattıracaktır. Ayrıca İyi Parti’nin CHP’den 15 vekil alarak Meclis’te grup kurma ve aday gösterme yollarına girmesi İYİ Parti Genel Başkanının “biz şartlı, şurtlu, insanlarla el sıkışıp, sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik, gubidik işimiz olmayacak. 100 bin imza ile çıkacağız yola, CHP ve HDP ile asla ittifak yapmayacağız. Bunu söyleyen ayıp etmiştir,’ sözlerini akıllara getirdi. CHP seçmenin verdiği oylarla Cumhuriyet Halk Partisinden seçilen 15 milletvekilinin kendi seçmeni ile dalga geçer gibi İYİ Parti’ye geçmesi ise Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından eminim ki sorgulanacaktır.” diye konuştu.

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