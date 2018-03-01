Milletvekili Erol, “CHP’yi Türkiye’de iktidar yapmanın mücadelesini vermeliyiz”

Partiyi iktidar yapmak için mücadele vermeleri gerektiğini belirten CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, “Onun için ki koltuk adamlarına lanet okuyorum” dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, açıklamalarda bulundu.

CHP’nin dava adamlarının partisi olduğunu vurgulayan Milletvekili Erol, “Koltuk adamlarının partisi değil. Ben bunu kurultaydan önce gündeme getirdim. Kısmen başarılı oldum kısmen olamadım. Bunları söyleyeceğim çünkü benim çocuklarıma ve partime vefa borcum var. Onlara karşı sorumluluğum var. Bir daha seçilmenin mücadelesi değil, CHP’yi Türkiye’de iktidar yapmanın mücadelesini vermeliyiz. Onun için ki koltuk adamlarına lanet okuyorum. Tüzük değişikliğinde iyi maddelerde var. Gençlik kotasının yüzde 20’ye çıkarılması ve birtakım aksaklıkların giderilmesi olabilir. Ama arkadaşlar siz 16 Nisan referandum sonuçlarını algılamıyor musunuz. Parlamenter bir sistemle ülke yöneltilmeyecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Parlamentonun işlevi ayrı, Cumhurbaşkanı’nın ayrıdır. Siz bir daha nasıl milletvekili olurum hesabını yapmayın. Siz bu ülkede CHP’yi nasıl iktidar yaparız. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını nasıl seçtirirsiniz mücadelesini verin” dedi.

Tüzüğün bir partinin anayasası olduğunu aktaran Erol, “Ben 10 maddelik bir tüzük önerisinde bulundum. Bunu kamuoyuna açıkladım. Bunun arkasında da duracağım. 10 madde de bugünkü 16 Nisan referandum sonuçlarına göre Türkiye’nin yeniden yapılanmasına yönelik alternatif bir tüzüktür. Birincisi, genel sekreter bizim partide evrak memuru olmamalı. CHP’ de genel sekreterlik görevi önemlidir. Örgütü genel sekretere bağlayacaksınız ve genel sekreter parti meclisinden seçimle seçilmelidir. MYK üyelerini sayısını çoğalta bilirsiniz. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığı makamını kaldıracaksınız. Örgütü genel sekretere bağlayacaksınız. Sol partilerin tarihinde bu vardır. Genel sekreter partinin ikinci adamıdır. Örgütü yönetecek olanda genel sekreterdir. Genel başkana parti meclisinde tercih hakkı vereceksiniz. Mesela dış politika, ekonomi politikaları, hukuk, seçim işlemleri olabilir. Genel, idari, mali işler, genel başkan kendisi atayabilir. Genel başkanın bir kontenjanının olması lazım. Ama genel sekreter ve diğer MYK üyeleri kesinlikle parti meclisine seçimle gelmeli” diye konuştu.

Parlamenter sistemde milletvekili olmanın bir öneminin olmadığını dile getiren Erol, “Bu sisteme göre Cumhurbaşkanı hükümeti ve bakanlar kurulu kuruyor. Bugüne kadar olan sistemde ve rejimde güçler dengesi vardı. Bir tarafta hükümet, bir tarafta devlet vardı. Siyasi partilerin amacı hükümet olmak, iktidar olmak ve devleti yönetmekti. Şimdi partiler artık hükümet olmayacak, devletin ta kendisi olacak. Çünkü hükümet yok artık. Çünkü devletsin. Cumhurbaşkanlığı makamı hükümet makamı değildir. Cumhurbaşkanının makamı devlet makamıydı. Şimdi hükümet başbakanlığı kalktığı için, hükümet kalkacak sen devleti yöneteceksin ve devlet olacaksın"ifadelerini kullandı.