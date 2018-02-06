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Milletvekili Erol: “Keşke CHP’yi 2019 yılında iktidara taşıyacak kurultayı yaşasaydık”

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 16:54 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayında, kotadan dolayı liste dışı kalan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, “Keşke Türkiye’yi 2019 yılında iktidara taşıyacak, umut olacak kurultayı yaşasaydık” dedi.CHP’nin 36.

Milletvekili Erol: “Keşke CHP’yi 2019 yılında iktidara taşıyacak kurultayı yaşasaydık”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayında, kotadan dolayı liste dışı kalan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, “Keşke Türkiye’yi 2019 yılında iktidara taşıyacak, umut olacak kurultayı yaşasaydık” dedi.
CHP’nin 36. Olağan Kurultayında, parti meclisi için hiç bir listeye girmeyi kabul etmeyerek, liste dışı bağımsız aday olan ve kotadan dolayı liste dışı kalan, terör örgütü PKK’ya karşı sesini net olarak çıkartan ve Tunceli’de "Teröre Lanet Yürüyüşü" de organize eden Milletvekili Gürsel Erol, kurultayla ilgili değerlendirmede bulundu.
Kurultay sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na görevinde başarılar dileyen Milletvekili Erol, “Keşke CHP’nin kurultayı ile ilgili gıda zehirlenmesi, aksaklıklar, adayların imzalarının tartışma konusu, belediye başkanlarının siyaseti tekelleştirmek için parti bünyesinde etkili olduğu tartışmalarla ilgili gündeme gelmeseydik. Keşke bugün CHP’nin kurultayında yalnızca bu sorunları tartışan bir CHP kurultayı değil, Türkiye’yi 2019 yılda iktidara taşıyacak, umut olacak kurultayı yaşasaydık” dedi.

"Mesajların doğru algılanmasını istiyorum"
Parti meclisine aday olduğunu dile getiren Erol, “Kotadan dolayı sanıyorum ki sıralamada yer alamayacağız. Sonuç itibari ile Tunceli milletvekiliyim. Partimin her türlü görevine hazırım. Bana verilen her görevi emir telaki ederek yerine getirme sorumluluğu taşıyan bir milletvekili olmaya devam edeceğim. Genel başkanımıza önerimiz kurultay salonunun ve kurultay delegasyonun verdiği mesajları doğru algılamasını istiyorum. Genel başkanımızın çevresindeki insanların etkilenmesini değil, Anadolu’nun dört bir tarafından gelen ve tüm sıkıntılara rağmen CHP’nin iktidar olması için sesinin sonuna kadar bağıran, partilerimizin taleplerini de değerlendirerek bir MYK yapacağı önerisiyle başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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