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Milletvekili Erol’dan Elazığ TSO Başkanı Alan’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ı ziyaret etti.CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı ve adayı İdris Alan’ı seçim koordinasyon merkezinde ziyaret ederek başarı diledi.Ziyarette konuşan Milletvekili Erol, “İdris başkanın Elazığ için çok önemli görevler yerine getirdiği düşüncesindeyim.

Milletvekili Erol’dan Elazığ TSO Başkanı Alan’a ziyaret

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ı ziyaret etti.
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı ve adayı İdris Alan’ı seçim koordinasyon merkezinde ziyaret ederek başarı diledi.
Ziyarette konuşan Milletvekili Erol, “İdris başkanın Elazığ için çok önemli görevler yerine getirdiği düşüncesindeyim. Birincisi herkese karşı adil olması, tarafsız olması mesleki deneyimi ve kariyerini ticaretle uğraşan bütün dostlarımızın, esnaflarımız ve tüccarlarımızın sorunlarına ortak çözüm bulması ve ortak çözüm arayışı içerisinde olmasıdır. Başbakana bile Elazığ’ın menfaatlerini gündeme getirirken cesur ve dik durması bunlar güzel özellikler. Ben kendisine Elazığ’ın bu kültürlerine, değerlerine ve ticaretine sahip çıktığı için teşekkür etmek isterim. Ben hiçbir zaman Elazığ ve Tunceli’yi birbirinden ayırt etmedim. Elazığ neyse Tunceli odur bizim için çünkü bir kültür ortaklığı var. Ticari ortaklık var. Dostluk ve arkadaşlık var” dedi.
Bütün partilere eşit mesafede olduklarını belirten Başkan Alan ise, “Üyelerimiz bizim için çok önemli ve kıymetlidir. Bizim sorunumuz ve problemimiz Elazığ’ın sorunlarını çözmek Elazığ’ın sorunlarını her platformda ifade etmek. Bu sorunlar çerçevesinde milletvekilimizi defalarca aradığımız zaman hiçbir sorunumuza kayıtsız kalmadı elinden gelen tüm desteklerini verdi. Her ne kadar Tunceli Milletvekiliyse de biz kendisini Elazığ Milletvekili olarak görüyoruz”ifadelerini kullandı.

Milletvekili Erol’dan Elazığ TSO Başkanı Alan’a ziyaret

Milletvekili Erol’dan Elazığ TSO Başkanı Alan’a ziyaret

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