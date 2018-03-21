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Milletvekili Erol;"TSK Afrin’de bir başarı hikayesi oluşturmuştur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol;"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’de bir başarı hikayesi oluşturmuşlardır.

Milletvekili Erol;"TSK Afrin’de bir başarı hikayesi oluşturmuştur"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol;"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’de bir başarı hikayesi oluşturmuşlardır. Bunu parlamentonun yetkisi hükumetin iradesi ve Türk silahlı kuvvetlerinin başarısı olarak değerlendiriyorum"dedi.
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’a gelerek partisinin il teşkilatını ziyaret etti.CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ile görüşen Erol, daha sonra açıklamada bulundu.
Elazığ ve Tunceli illerinin kültür ve ticari ortaklığının olduğunu kaydeden Erol, Elazığ’daki STK’ların kentin gelişmesine katkı sunmasının Elazığ kadar Tunceli’ye de fayda sağladığını aktardı.
TSK’nın ÖSO ile birlikte Afrin’in terörden temizlenmesine yönelik yaptığı harekat ile ilgili de konuşan Milletvekili Erol," Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’de bir başarı hikayesi oluşturmuştur. Bunu parlamentonun yetkisi hükumetin iradesi ve TSK’nın başarısı olarak değerlendiriyorum. Çünkü Afrin Operasyonu ile ilgili sınır ötesi operasyonlarının verilmesi yetkisi meclisten teskere yöntemi ile verilir, partimiz bu teskereye destek vermiştir. Afrin operasyonu ve süreci bir ulusal politikadır. Çünkü bu ulusal değerler üzerinden bütün partilerin katkı verdiği bir süreçtir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir başarı hikayesi oluşturmuştur. Ve bu başarı hikayesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi kutluyoruz”şeklinde konuştu.

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