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Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında HÜDA PAR 2'nci, Vatan Partisi 3'üncü, HDP 4'üncü, BTP ise 5'inci sırada yer alacak.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında HÜDA PAR 2'nci, Vatan Partisi 3'üncü, HDP 4'üncü, BTP ise 5'inci sırada yer alacak.


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