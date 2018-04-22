COŞKUN ERGÜL - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yapılan anketlerin seçmenlerde, İYİ Parti'nin CHP ile ortak havuz kullandığını gösterdiğini belirterek, "CHP ile İYİ Parti arasında oy geçişlerinin olduğunu görüyorduk. Şimdi milletvekili havuzunda da ortak olduklarını gösterdiler." dedi. Şentop, "CHP'li 15 milletvekilinin partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesi, İYİ Parti'nin de Meclis'te grup kurduğu için 24 Haziran 2018 seçimine katılabilecek olmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti'nin grup kurarak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kriterlerine göre teşkilatlanma için aranan şartları sağlayamadığını kabul ettiğini belirten Şentop, "(Biz bu şartları sağladık, girebiliriz) gibi beyanların da doğru olmadığı, kendilerinin de inanmadığı, kamuoyu için manipülatif beyanlar olduğu ortaya çıktı. Eğer teşkilatlanmayı tamamlamış olması sebebiyle seçime gireceğine gerçekten inanmış olsalardı, bu yola girmezlerdi." diye konuştu. Mustafa Şentop, CHP Antalya Milletvekili Devrim Gök'ün 25. Dönem'de TBMM Başkanlığı'na, Partisinden İstifa Ederek Başka Bir Partiye Giren Milletvekilinin Üyeliğinin Düşmesine Dair Kanun Teklifi verdiğini ve bu teklifin de o dönemin ilk teklifi olduğunu aktardı.

Gök'ün bu teklifi niçin verdiğini açıklayan Şentop, "O dönemde AK Parti tek başına hükümet olacak çoğunluğa sahip değildi. Parti değiştirmeler olmasın diye, bunun önünü kesmek için güya kendince bu teklifi verdi." ifadesini kullandı. - Güneş Motel olayında transfer etmişlerdi, şimdi ihraç ediyorlar" Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu operasyonla şu ortaya çıktı: Hani konuşuyorlar ya bir süredir, 'ilkeler ittifakı, ilkeler üzerinde ittifak edeceğiz' diye. CHP'nin de İYİ Parti'nin de aslında ilke, etik diye bir şey tanımadığını; AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı için ne olursa olsun yapabileceklerini gösterdiler böylece. Sırf böyle bir karşıtlık oluşturabilmek için, bunu yapabileceklerini göstermiş oldular. CHP'nin tarihte bir Güneş Motel olayı vardır. O zaman, hükümet olabilmek için milletvekili transferi yapmışlardı. Hükümet olmaları için az sayıda milletvekiline ihtiyaçları vardı, onun için de milletvekili transferi yapmışlardı. Şimdi de milletvekili ihracı yapıyorlar, cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verebilir miyiz diye. O nedenle bugün yaptıkları, tarihi bakımdan da şaşırtıcı değil."

Mustafa Şentop, AK Parti'nin, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmaması gibi meselesinin bulunmadığını bildirdi. Seçim tarihi ile ilgili yapılan çalışmalarda, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmamasını dikkate alan, gözeten bir çalışma yapılmadığını vurgulayan Şentop, "İYİ Parti bu anlamda, ciddiye alınacak, bu derecede değerlendirilecek bir parti de değil bizim açımızdan. Bunu gerek anket çalışmalarında da görüyoruz, gerek başka çalışmalarda da görüyoruz. Tabi herkes kendisini dev aynasında görür. Seçim sonuçları ortaya çıkınca, bütün bu arkadaşların... - hanımefendi, diğerlerine 'abiler' diyor - Ablaların falan ne yapacağını göreceğiz bakalım." değerlendirmesini yaptı. Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, İYİ Parti'nin bu tablo karşısında, seçim sonuçlarıyla ilgili bir mazeretlerinin de kalmayacağını belirterek, "Ağlaşmalarına bu anlamda gerek yok." dedi. Şentop, "Yapılan araştırmalar, anket çalışmaları İYİ Parti'nin son zamanlarda özellikle, seçmenlerde CHP ile ortak havuz kullandığını gösteriyordu. Yani CHP ile İYİ Parti arasında oy geçişlerinin olduğunu zaten görüyorduk. Şimdi ortak havuzu kullanacaklarını, milletvekili havuzunda da ortak olduklarını göstermiş oldular." ifadesini kullandı.