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Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

TBMM'de 7 Temmuz günü yapılan yemin töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye geçti. Arkez, "Sayın Bahçeli'nin emri olur, bizim için de şeref olur. Sayın Bahçeli, abim, dostum ve liderimdir, benim doğduğum yer ve ocağım MHP'dir" dedi. Böylelikle MHP'nin TBMM'deki üye sayısı da 50'ye yükseldi.

Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı

Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Celal Adan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu. Arkaz'ın ziyaretinde Bahçeli üye katılım belgesini imzaladı ve Arkaz MHP'ye resmen geçmiş oldu.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPMESİ KRİZ YARATMIŞTI

Arkaz, TBMM’nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öptüğü için partide krize neden olmuştu.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti'yi terk etsin” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP İYİ parti Hayti Arkaz Meral Akşener Milletvekili

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yalaka olan vekilin milleti ne boka yarar
olm hastamısınız siz lan el öpme nedir hayırdır hangi devirdesiniz abi allah insanlara beyin verdi adamalr ağırlık olsun diye taşıyorlar yeminle bir fonksyonu yok yani .
İşte İYİ parti bundan kaybetti MHP dışladığı ise yaramayanlara deger verip toplayip millet vekili yapti
Bahçeli’ye tepki gösterenlerin arasına katılıp, Bahçeli’ye tepkili onbinlerce vatandaşın oyunu alıp, onların sayelerinde girdiğin Meclip
bahçelinin elini öptüğünde,kesinlikle başka partiye gitmeyeceğini,iyi partinin kurucularından olduğunu söylemişti.siyaset bu kadarmı adileşti be.
Selametle canım. Tam layık olduğun yerdesin.
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