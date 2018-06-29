Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

Milletvekilleri, genel seçimin ardından TBMM'ye gelerek kayıtlarını yaptırmayı sürdürüyor.
Bugün 19 milletvekili Mecliste kaydını yaptırdı. Kaydını yaptıran milletvekili sayısı 26 oldu.
24 Haziran milletvekili genel seçimlerinden sonra CHP'den Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, kayıt işlemini yaptırdı.
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, 16 yıl kesintisiz parlamenterlik yaptığını, 2007'de kendi isteğiyle aday olmadığını, 11 yıl aradan sonra yeniden Meclise geldiğini anımsattı.
Yeni Meclisten neler beklediğinin sorulması üzerine Şener, Türkiye'nin demokratik niteliğinin kalmadığını savundu. Şener, şu anda Türkiye'deki rejime demokrasi demenin mümkün olmadığını, demokratik kurumların zayıfladığını, erkler ayrılığının ortadan kalktığını öne sürdü.
Şener, basın özgürlüğü ve sivil toplumun kalmadığı bir ortamın, demokrasi diye tanımlanamayacağını iddia etti.
- "Bu dönemde Mecliste olmak gerekiyordu"
Parlamentonun yetkilerinin de sınırlandırıldığını savunan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık Başbakan, Bakanlar Kurulu yok. Eski bakanlar da olmayacak, bunlar bakancık olacaklardır. Cumhurbaşkanının sekreterleri konumunda olacaklardır. Yeni rejimde parlamento, yasama yetkisine cumhurbaşkanını ortak etmiştir. Parlamento, bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır. Anlamı da daha da derinleşmiş, güçlenmiştir. Onun için bu dönemde Mecliste olmak gerekiyordu. Bu anlayış doğrultusunda Mecliste olmayı arzu ettim. Çünkü 11 yıllık Meclis dışı dönemde sürekli siyasetin içinde bulunmakla birlikte, bu dönemde mutlak suretle Mecliste olmanın gerekli olduğunu gördüğüm için Konya milletvekili olarak Meclisteyim. Bu direnişin içinde olacağım. Tekrar demokratik sisteme dönüşü sağlayabilmek için gerekli tüm mücadeleyi yapacağım."
Bu arada MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Meclise gelerek kayıt yaptırdı.
Milletvekillerinin kayıt işlemleri hafta sonu da devam edecek.
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