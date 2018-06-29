HABER

Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Bugün 19 milletvekili Mecliste kaydını yaptırdı. Kaydını yaptıran milletvekili sayısı 26 oldu

Milletvekilleri, genel seçimin ardından TBMM'ye gelerek kayıtlarını yaptırmayı sürdürüyor.

Bugün 19 milletvekili Mecliste kaydını yaptırdı. Kaydını yaptıran milletvekili sayısı 26 oldu.

24 Haziran milletvekili genel seçimlerinden sonra CHP'den Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, kayıt işlemini yaptırdı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, 16 yıl kesintisiz parlamenterlik yaptığını, 2007'de kendi isteğiyle aday olmadığını, 11 yıl aradan sonra yeniden Meclise geldiğini anımsattı.

Yeni Meclisten neler beklediğinin sorulması üzerine Şener, Türkiye'nin demokratik niteliğinin kalmadığını savundu. Şener, şu anda Türkiye'deki rejime demokrasi demenin mümkün olmadığını, demokratik kurumların zayıfladığını, erkler ayrılığının ortadan kalktığını öne sürdü.

Şener, basın özgürlüğü ve sivil toplumun kalmadığı bir ortamın, demokrasi diye tanımlanamayacağını iddia etti.

- "Bu dönemde Mecliste olmak gerekiyordu"

Parlamentonun yetkilerinin de sınırlandırıldığını savunan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Başbakan, Bakanlar Kurulu yok. Eski bakanlar da olmayacak, bunlar bakancık olacaklardır. Cumhurbaşkanının sekreterleri konumunda olacaklardır. Yeni rejimde parlamento, yasama yetkisine cumhurbaşkanını ortak etmiştir. Parlamento, bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır. Anlamı da daha da derinleşmiş, güçlenmiştir. Onun için bu dönemde Mecliste olmak gerekiyordu. Bu anlayış doğrultusunda Mecliste olmayı arzu ettim. Çünkü 11 yıllık Meclis dışı dönemde sürekli siyasetin içinde bulunmakla birlikte, bu dönemde mutlak suretle Mecliste olmanın gerekli olduğunu gördüğüm için Konya milletvekili olarak Meclisteyim. Bu direnişin içinde olacağım. Tekrar demokratik sisteme dönüşü sağlayabilmek için gerekli tüm mücadeleyi yapacağım."

Bu arada MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Meclise gelerek kayıt yaptırdı.

Milletvekillerinin kayıt işlemleri hafta sonu da devam edecek.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
MHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldıkMHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldık
Mazbatasını alan Cemal Enginyurt: Fındıkla ilgili sözümün arkasındayımMazbatasını alan Cemal Enginyurt: Fındıkla ilgili sözümün arkasındayım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdüllatif şener cemal enginyurt Kayıt seçim yücel bulut

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.