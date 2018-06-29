Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

Şener, basın özgürlüğü ve sivil toplumun kalmadığı bir ortamın, demokrasi diye tanımlanamayacağını iddia etti.

"Artık Başbakan, Bakanlar Kurulu yok. Eski bakanlar da olmayacak, bunlar bakancık olacaklardır. Cumhurbaşkanının sekreterleri konumunda olacaklardır. Yeni rejimde parlamento, yasama yetkisine cumhurbaşkanını ortak etmiştir. Parlamento, bu dönemde tekrar demokratik sisteme dönüş için direnişin merkezi olacaktır. Anlamı da daha da derinleşmiş, güçlenmiştir. Onun için bu dönemde Mecliste olmak gerekiyordu. Bu anlayış doğrultusunda Mecliste olmayı arzu ettim. Çünkü 11 yıllık Meclis dışı dönemde sürekli siyasetin içinde bulunmakla birlikte, bu dönemde mutlak suretle Mecliste olmanın gerekli olduğunu gördüğüm için Konya milletvekili olarak Meclisteyim. Bu direnişin içinde olacağım. Tekrar demokratik sisteme dönüşü sağlayabilmek için gerekli tüm mücadeleyi yapacağım."

Bu arada MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Meclise gelerek kayıt yaptırdı.

Milletvekillerinin kayıt işlemleri hafta sonu da devam edecek.

