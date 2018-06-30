Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

Türk halkının sandık başına gittiği 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Salı günü başlayan kayıt işlemleri kapsamında mazbatasını alarak TBMM'ye gelen milletvekillerinin işlemlerine bugün de devam edildi.

Meclis'te bugün kayıt yaptıran milletvekili sayısı 8, salı gününden bu yana kayıt yaptıran milletvekili sayısı da 34 oldu.

