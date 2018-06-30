Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

Türk halkının sandık başına gittiği 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.
Salı günü başlayan kayıt işlemleri kapsamında mazbatasını alarak TBMM'ye gelen milletvekillerinin işlemlerine bugün de devam edildi.
Meclis'te bugün kayıt yaptıran milletvekili sayısı 8, salı gününden bu yana kayıt yaptıran milletvekili sayısı da 34 oldu.
Son dakika! Müzisyen Metin Kor muamması! Metin Kor bulundu mu?
CHP'yi sarsan ölüm haberi!
Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum