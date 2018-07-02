Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Geçtiğimiz Salı günü başlayan kayıt işlemleri kapsamında mazbatasını alarak TBMM'ye gelen milletvekillerinin işlemlerine bugün de devam edildi.

Meclis'te bugün kayıt yaptıran milletvekili sayısı 55, Salı gününden bu yana kayıt yaptıran milletvekili sayısı da 96 oldu.

