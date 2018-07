Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündemlerinde herhangi bir şekilde erken seçim bulunmadığını bildirdi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Mahir Ünal, diğer AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleriyle birlikte Meclise gelerek kayıt oldu.

Kayıt işleminin ardından gazetecilerin, çocuklara yönelik artan cinsel istismar olaylarıyla ilgili bir sorusu üzerine Ünal, özellikle son olarak Leyla'nın yaşadığı dramla birlikte, toplum olarak herkesin çok büyük bir acı yaşadığını belirtti.

Bu büyük sorunu çözmek için siyasete çok büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu, küresel ölçekte bir sorun. Avrupa'da her bir dakikada bir çocuk, Amerika'da her 40 saniyede bir çocuk kayboluyor ve maalesef bu kayıplar mülteci çocuklarla ilgili. Kayıpların en çok yaşandığı alan, mülteci çocuklar. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Özellikle çocuklara dönük istismarla ilgili TBMM'ye de önümüzdeki dönemde büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizim de AK Parti olarak bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. İdam, hadımlaştırma, bütün bunlar cezai tedbirler olarak düşünülen, konuşulan, tartışılan önlemler ama onun öncesinde toplumda, ailede, eğitim kurumlarında alınması gereken yeni önlemler ve yapılması gereken yeni düzenlemeler var. Bunlar yeni dönemde bizim birinci önceliğimiz olacak."