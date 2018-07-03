Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündemlerinde herhangi bir şekilde erken seçim bulunmadığını bildirdi.
24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.
Mahir Ünal, diğer AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleriyle birlikte Meclise gelerek kayıt oldu.
Kayıt işleminin ardından gazetecilerin, çocuklara yönelik artan cinsel istismar olaylarıyla ilgili bir sorusu üzerine Ünal, özellikle son olarak Leyla'nın yaşadığı dramla birlikte, toplum olarak herkesin çok büyük bir acı yaşadığını belirtti.
Bu büyük sorunu çözmek için siyasete çok büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:
"Bu, küresel ölçekte bir sorun. Avrupa'da her bir dakikada bir çocuk, Amerika'da her 40 saniyede bir çocuk kayboluyor ve maalesef bu kayıplar mülteci çocuklarla ilgili. Kayıpların en çok yaşandığı alan, mülteci çocuklar. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Özellikle çocuklara dönük istismarla ilgili TBMM'ye de önümüzdeki dönemde büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizim de AK Parti olarak bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. İdam, hadımlaştırma, bütün bunlar cezai tedbirler olarak düşünülen, konuşulan, tartışılan önlemler ama onun öncesinde toplumda, ailede, eğitim kurumlarında alınması gereken yeni önlemler ve yapılması gereken yeni düzenlemeler var. Bunlar yeni dönemde bizim birinci önceliğimiz olacak."
Bunun sadece ceza ile değil aynı zamanda özellikle toplumun eğitimiyle, değerler sistemiyle de çok yakından ilgisi olduğunu vurgulayan Ünal, bunun da gelecek dönem konuşulacağını ifade etti.
Bu düzenlemenin ne zaman geleceğiyle ilgili soru üzerine Ünal, "Meclis takvimini Meclisin kendisini belirleyecek. Yemin töreninden sonra Meclis Başkanının seçilmesi süreci, sonrasında Divanın ve komisyon seçimleri var. Bu çalışmalar, Meclisteki ihtisas komisyonlarının oluşmasına da bağlı. Çünkü TBMM yasama görevini ihtisas komisyonları üzerinden gerçekleştiriyor. Bunlar oluştuktan sonra Meclis çalışmaya başlayacak. Meclis çalışmaya başladıktan sonra önündeki ilk işlerden bir tanesinin bu düzenleme olacağını düşünüyorum." bilgisini verdi.
Ünal, bu konuda yapılacak düzenlemelerin, daha önce yapılan çalışmaların üzerinden gerçekleştireceğine değinerek, şunları kaydetti:
"Bizim, hem çocuk istismarı hem kadına dönük şiddet, taciz, hem hayvanlara dönük bu saldırılar hem de çevreyle ilgili yapılması gereken düzenlemelerin bir an önce Meclis gündemine gelmesiyle ilgili tavrımızı koyduk. Bundan sonra da bu konulardaki hassasiyetimiz sürdürmeye devam edeceğiz."
-"Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz"
Yerel seçimlerin erkene alınması tartışmalarının anımsatılması üzerine Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Henüz bir seçim bitmiştir. Seçimin sonucunda seçmen, Türkiye'de oluşturulmak istenen belirsizlik, endişe, kaygı gibi konularda son derece açık bir tavır ortaya koymuş ve Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarıp güven ve istikrar atmosferine sokmuşken yeniden erken seçim tartışmalarını biz doğru bulmuyoruz.
Türkiye şu anda önüne bakmaktadır. Birinci önceliğimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Cumhurbaşkanımızın yemin etmesiyle birlikte devreye girmesidir. Sonraki süreçte de Türkiye hızla yoluna devam edecektir. Birileri, Türkiye'yi yeniden erken seçim tartışmalarını olduğu atmosfere sokmak istiyor ve bizim bazı arkadaşlarımızın da açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde erken seçim bulunmamaktadır. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı."
-Bahçeli'nin açıklamaları
Bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Alaattin Çakıcı'nın sınırsız ziyaretine olur veren Başsavcının, Ankara'ya savcı olarak atanmasının düzeltilmesiyle ilgili talebi var" sözleri üzerine, Ünal, Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların, kendi siyasi düşünceleri olduğunu ve bunların "takdire ait olduğunu" ifade ettiğini anımsattı.
Ünal, "Dolayısıyla Sayın Bahçeli, siyasi nezaketiyle, hiçbir zaman 'Şu konu şöyle, bu konu böyle olmadır.' gibi bir siyasi tavır içine girmedi." dedi.
Bahçeli'nin, siyasi pozisyonunun bakış açısını kamuoyuyla paylaştığını belirten Ünal, şunları kaydetti:
"Özellikle basına dönük tehditlerin kabul edilemez olduğunu, bu ifadelerin Alaattin Çakıcı'ya ait olup olmadığının araştırılması gerektiği, bazı basın mensuplarına, basın kurumlarına dönük tehditlerin araştırılması gerektiğini, böyle bir şey varsa bu konuda yargının üzerine düşeceğini daha önce ifade ettim.
Biz, ifade, basın özgürlüğü konusunda son derece hassas olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz ama basın ve ifade özgürlüğünün de şiddete ve teröre, bir terör örgütünün desteklenmesine ve terör seviciliğine kapı açamayacağını da ifade ediyoruz. İfade ve basın özgürlüğü demokrasini güvenliğini tehdit edecek, kamu düzenini tehdit edecek, şiddeti teşvik edecek, terörü ve terör örgütlerini destekleyecek şekilde dünyanın hiçbir yerinde kullanılamaz. Biz buna izin vermeyiz. Ama öbür taraftan da basına ve ifade özgürlüğüne dönük birilerinin açıktan basın mensuplarını, basın kurumlarını tehdit etmesine, 16 yıldan beri Türkiye'de özgürlüklerin mücadelesini veren AK Parti hiçbir şekilde rıza göstermez. Çünkü 2001 yılında AK Parti'nin doğum sebebi yasakların kalkması ve özgürlüklerin artmasıydı."
Ünal, savcının atanmasının idari bir işlem olduğunu bildirdi.
Ünal, Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili bir soru üzerine, parti grubunda konuyu istişare edeceklerini ve bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.
Ünal, Kahramanmaraş'tan seçilen diğer AK Partili milletvekillerine rozetlerini taktı. Milletvekilleri, Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına Maraş dondurması ve baklava ikram etti.
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