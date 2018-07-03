Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Her kim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde mevkisi ve makamı ne olursa olsun, CHP'yi bir terör örgütüyle ilişkilendiriyorsa şerefsizdir, soysuzdur, vatan hainidir." dedi.

Özkoç, MİT tırları davası kapsamında tutuklu bulunan ve yeniden seçilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kayıt işlemlerini yapmak üzere Meclis'e geldi.

Berberoğlu'na ilişkin yasal süreci anlatan Özkoç, hukuka, yasalara ve devletin işleyişine güvenmek istediklerini dile getirerek, buna Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu belirtti.

Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Türkiye'yi itibarlı, hukuka saygın görmek istiyor, yasaların işlediği bir Türkiye görmek istiyor. Böyle bir Türkiye'de Enis Berberoğlu'nun içeride olmaması gerekiyor. Onun yeri TBMM'dir, onun yeri masum ve mağdurları burada korumak ve onlarla ilgili yasaları görüşmektir. Bunu en iyi anlayacak olan Enis Berberoğlu'dur. Enis Berberoğlu'nun devletimizin, yasaların, hukukun gerekçeli kararlarıyla ve onun masumluğu nedeniyle bir an önce aramıza dönmesi gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var. Türkiye'nin birikimi, hala işleyen bir hukuk sistemi var. Eminiz ki Enis Berberoğlu çok yakında aramızda olacaktır."