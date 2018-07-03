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Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kayıt işlemlerini izleyen gazetecilere lokum, kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı ikram etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kayıt işlemlerini izleyen gazetecilere lokum, kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı ikram etti.

Eroğlu, kendisi gibi Afyonkarahisar'dan milletvekili seçilen AK Parti'li Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile kayıt yaptırmak üzere Meclise geldi.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Eroğlu, durduğu yeri göstererek, "Dünyanın merkezi burası. İnanmayan varsa ölçsün. Tam şurası." diye espri yaptı.

Afyonkarahisar milletvekilleri olarak milletin hizmetinde olduklarını belirten Eroğlu, Afyonkarahisar'ın bu dönem çok başarılı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşık yüzde 70 oranında destek verdiğini söyledi.

Milletvekilliğinde kaçıncı döneminin olduğunun sorulması üzerine Eroğlu, esprili bir şekilde, "2,5 dönem, inşallah 3 olacak yakında. 2007'den bu yana milletvekiliyim, aynı zamanda bakanız. Şimdi, Allah kerim." ifadesini kullandı.

"Bu dönemde bakanlık var mı?" sorusuna ise Eroğlu, "Bilemem. Onu takdir edecek biz değiliz. Görev verilirse şevkimiz, heyecanımız var, vazifemizi yaparız. Görev verilmezse biraz istirahat ederiz." yanıtını verdi.

Eroğlu, daha sonra kendisini izleyen gazeteciler ile kayıt görevlilerine lokum, kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı ikram etti.

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