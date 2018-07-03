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Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: - "Yerel seçimlerin zamanında yapılması daha iyi ve verimli olur"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, yerel seçimlerin zamanında yapılmasının "daha iyi ve verimli olacağını" söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, TBMM'deki milletvekilliği kayıt işleminin ardından, bir soru üzerine, ekonomik verilerin daha da kötüye gideceğinin görüldüğünü, seçimlerin erkene alınmasının altında yatan nedeninin de bu veriler olduğunu öne sürdü.

Bir başka soru üzerine Aydın, "Yerel seçimlerin zamanında yapılması daha iyi ve verimli olur." dedi.

Meclis çalışmaya başladığında, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesine yönelik düzenlemeleri, bütün partilerin fikir birliğine vararak ele alacağını düşündüğünü aktaran Aydın, İYİ Parti olarak bu konuda atılacak adımları destekleyeceklerini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın "İYİ Parti'nin dağılabileceği" yönünde görüşlerinin olduğunun anımsatılması üzerine Aydın, "Öyle bir şey söz konusu değil. Sayın Elitaş'ı severim. Bizi neşelendiriyor. Biz ne yaptığını bilen insanlarız. Elitaş'ın yönlendirmesine ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıt Koray Aydın TBMM yerel seçim

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