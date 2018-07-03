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Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

TBMM'de bugün 68 milletvekili daha kaydını yaptırdı

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Geçen Salı günü başlayan kayıt işlemleri kapsamında mazbatasını alarak TBMM'ye gelen milletvekillerinin işlemlerine bugün de devam edildi.

Mecliste bugün kayıt yaptıran milletvekili sayısı 68 olurken, toplamda kayıt yaptıran milletvekili sayısı 164'e ulaştı.

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Kayıt Milletvekili TBMM

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