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Milletvekili kayıt yaptırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker Meclise gelerek, kayıt yaptırdı

Türk halkının sandık başına gittiği 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti Yozgat Milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Meclise gelerek kayıt yaptırdı.

Mazbatalarını alan milletvekilleri TBMM Şeref Holü'nde kayıt işlemlerini yaptırmaya devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile Meclise gelerek, kayıt yaptırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de partisinin Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile kayıt işlemlerini tamamladı.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Eker, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, millete hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Eker, Eronat ve Bal, daha sonra gazetecilere meyan kökü şerbeti ve burma kadayıf ikram etti.

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