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Milletvekili kayıtları sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Konya milletvekilleri Halil Etyemez ve Orhan Erdem, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kayıt yaptırdı

Türk halkının sandık başına gittiği 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili kaydını yaptırdı. Bahçeli'nin mazbatası, parti görevlileri tarafından Meclis'te oluşturulan kayıt masasına teslim edildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, kayıt için Meclise kalabalık aile fertleriyle geldi.

Karahocagil'in milletvekili rozetini 85 yaşındaki annesi Kadriye Karahocagil taktı. Çok sevinçli olduğunu belirten Karahocagil, basın mensuplarına da "Allah sizlerin çocuklarınıza da nasip etsin." temennisinde bulundu.

Meclise kayıt yaptırmak için 4 araçla geldiklerini anlatan Karahocagil, milletvekili annelerinin de kayda gelmesini, çocuklarını yalnız bırakmamasını istedi.

AK Parti'nin Amasya il başkanlığı görevinde de bulunduğunu ifade eden Karahocagil, "Meclise daha önce de geldim. Ama vekil olarak gelebileceğimi hayal bile edemiyordum." dedi.

Karahocagil ve eşi, daha sonra kayıt işlemlerinin yapıldığı Şeref Holü'ndeki görevlilere ve basın mensuplarına Amasya çöreği ve kiraz ikram etti.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de kayda kızı Elif Şeyma ve oğlu Hasan Etyemez ile geldi. Etyemez, 600 milletvekiliyle, güçlü bir Meclis'te görev yapacaklarını vurgulayarak, yeni dönemde güzel hizmetler vereceklerini bildirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da bugün kayıt yaptıran milletvekilleri arasında yer aldı.

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