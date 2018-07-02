HABER

Milletvekili kayıtları sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Şu anda yerel seçimlerin erkene alınmasına dair bir husus yok. Zamanında yapılacak diye biliyorum"

Milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri yoğun şekilde devam ediyor.

Mazbatalarını alan milletvekilleri kayıtlarını yaptırırken, seçim bölgelerinin ürünlerini de Meclis personeline ve basın mensuplarına dağıttı.

Kaydını yaptıran milletvekillerine, gazeteciler gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltti.

TBMM Başkanvekili, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik haberlerin anımsatılması üzerine, "Seçim zamanında yapılıyor. AK Parti olarak bugüne kadar çok ciddi bir mazeret, gerekçe olmadığı sürece seçimlerin zamanında yapılması yolundaydık. Belki kış ayına denk geldiği için olabilir mi olamaz mı... Ama zannetmiyorum. Şu anda gündemde bildiğim kadarıyla seçimlerin erkene alınmasına dair bir husus yok. Zamanında yapılacak diye biliyorum." diye konuştu.

Cinsel istismara yönelik kimyasal hadım ve idam tartışmalarının sorulması üzerine Aydın, Meclis kapanmadan önce bununla ilgili bakanların koordinesinde ciddi bir çalışma yapıldığına değindi. Aydın, bunun, Meclis açıldıktan sonra en önemli düzenlemelerden biri olabileceğini bildirdi. Aydın, mevcut bir çalışmalarının bulunduğuna işaret ederek, "Bunun üzerinde yeniden görüşülür, belki bir kanun teklifi olarak Meclise sunulabilir." dedi.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal da yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik haberlere ilişkin, "Genel Başkan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? O zaman erken seçim yok demektir." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım torunu 11 aylık Ömer Mete ile geldi.

Yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik haberlerin anımsatılmasına Yıldırım, "Şu anda yorum yok." karşılığını verdi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, genel seçim sonuçlarının CHP açısından başarısız olduğunu söyledi. Bunun sonucunda ne olması gerektiğini bütün partililerin sağlıklı, mantıklı şekilde, duygusal davranmadan değerlendirmesi gerektiğini belirten Özcan, partinin ve ülkenin yararını düşünerek kararlar almaları gerektiğini vurguladı. Tanju Özcan, bu konuyu parti içi tartışmalarda daha geniş biçimde açacağını bildirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranının, daha önceki çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı oy oranından düşük olduğunun anımsatılması üzerine Özcan, "Bunu karşılaştıran herhalde matematik ve siyaset bilgisinden yoksun. Çünkü İhsanoğlu, CHP ve MHP'nin ortak adayıydı. O dönem üç aday, şimdi altı aday var. Bizim oyumuz yüzde 40'tı da Muharrem Bey üzerine 8 puan koymuş değil. Bizim oy yüzde 22." diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de ailesiyle kayıt yaptırmaya gelen isimler arasında yer aldı.

Oğlu Burak Çelebi tarafından rozeti takılan Ekrem Çelebi, oğlunun bugün mezun olması sebebiyle iki sevinci bir arada yaşadıklarını söyledi.

Çelebi, bir dönem aranın ardından yeniden Meclise geldiğini, yeni dönemde yeni Türkiye'deki sisteme katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Bir basın mensubunun çocuk istismarına yönelik cezalara ilişkin bir soru sorması üzerine Çelebi, gazetecilerden bu sorudan çok Ağrı'da seçim günü yaşananları sormalarını beklediğini anlattı.

Seçim gününün akşamında bir kişinin terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edildiğini hatırlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin iki ana sorunu var. Biri çocuk istismarı, diğeri terör. Ağrı'daki kardeşimizin şehit edilmesine ilişkin İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aradı. Sayın Soylu aynı zamanda CHP Genel Başkanı'nı da aramalıydı. 2005'teki seçimlerde de HDP, CHP'nin oylarıyla Meclise girdi. 1 Kasım seçimlerinde de 24 Haziran seçimlerinde de aynısı oldu. Dolayısıyla her sağduyulu vatandaş, hele hele CHP seçmeni 'siz HDP'ye nasıl destek verirsiniz' demelidir. Zımni olarak zaten CHP sahada HDP'ye destek veriyor. Ağrı'da şehit edilen kardeşimizle ilgili herkes üzerine düşeni yapması lazım. Burası sadece Sayın Cumhurbaşkanının devleti değil, her vatandaşın devletidir. Bu kardeşimizin şehit edilmesiyle ilgili olarak bundan sonraki süreçte CHP'ye oy veren herkesin bunu düşünmesi lazım."

AK Parti'den Giresun Milletvekili seçilen Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın da kayda birlikte geldi.

Cemal Öztürk, çocuk istismarına yönelik bir soru üzerine, bu suçların bir daha işlenmemesi için cezaların da caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlerin erkene alınmasının gündeme geldiğinin anımsatılması üzerine Öztürk, yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını anımsattı. Türkiye'nin yoğun bir seçim atmosferinden yeni çıktığına işaret eden Öztürk, "Dolayısıyla hemen şu an ihtiyaçtır diye düşünmüyorum. Toplumumuzu, sürekli seçimlerle yormanın da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. 8-9 aylık bir süre var. Sanırım zamanında yapılır." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da kaydını yaptırmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerin erkene alınması ihtiyacının bulunup bulunmadığı sorusuna Avcı, zamanın daraldığını, böyle bir ihtiyacın olmadığını belirtti.

24 Haziran seçimlerinin, 2019'da yapılacak yerel seçimlerin de işaret fişeği olduğunun altını çizen Avcı, "İnşallah önümüzdeki dönemde başta Eskişehir olmak üzere tüm vilayetlerde hükümetle uyum içinde çalışacak yerel yönetimler oluşur." dedi.

Avcı, cinsel istismar suçlarına yönelik cezalarla ilgili görüşünün sorulması üzerine "Mutlaka o konularda caydırıcı, uyarıcı tedbirlerin alınmasında zaruret vardır." ifadesini kullandı.

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Bakan Yılmaz mazbatasını aldıBakan Yılmaz mazbatasını aldı
Malatya'nın vekilleri mazbata aldıMalatya'nın vekilleri mazbata aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ahmet Aydın Kayıt Tanju Özcan yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu akşam görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu akşam görüşecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.