Milletvekili kayıtları sürüyor

Milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri yoğun şekilde devam ediyor. Mazbatalarını alan milletvekilleri kayıtlarını yaptırırken, seçim bölgelerinin ürünlerini de Meclis personeline ve basın mensuplarına dağıttı. Kaydını yaptıran milletvekillerine, gazeteciler gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltti. TBMM Başkanvekili, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik haberlerin anımsatılması üzerine, "Seçim zamanında yapılıyor. AK Parti olarak bugüne kadar çok ciddi bir mazeret, gerekçe olmadığı sürece seçimlerin zamanında yapılması yolundaydık. Belki kış ayına denk geldiği için olabilir mi olamaz mı... Ama zannetmiyorum. Şu anda gündemde bildiğim kadarıyla seçimlerin erkene alınmasına dair bir husus yok. Zamanında yapılacak diye biliyorum." diye konuştu. Cinsel istismara yönelik kimyasal hadım ve idam tartışmalarının sorulması üzerine Aydın, Meclis kapanmadan önce bununla ilgili bakanların koordinesinde ciddi bir çalışma yapıldığına değindi. Aydın, bunun, Meclis açıldıktan sonra en önemli düzenlemelerden biri olabileceğini bildirdi. Aydın, mevcut bir çalışmalarının bulunduğuna işaret ederek, "Bunun üzerinde yeniden görüşülür, belki bir kanun teklifi olarak Meclise sunulabilir." dedi.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal da yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik haberlere ilişkin, "Genel Başkan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? O zaman erken seçim yok demektir." ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım torunu 11 aylık Ömer Mete ile geldi. Yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik haberlerin anımsatılmasına Yıldırım, "Şu anda yorum yok." karşılığını verdi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, genel seçim sonuçlarının CHP açısından başarısız olduğunu söyledi. Bunun sonucunda ne olması gerektiğini bütün partililerin sağlıklı, mantıklı şekilde, duygusal davranmadan değerlendirmesi gerektiğini belirten Özcan, partinin ve ülkenin yararını düşünerek kararlar almaları gerektiğini vurguladı. Tanju Özcan, bu konuyu parti içi tartışmalarda daha geniş biçimde açacağını bildirdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranının, daha önceki çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı oy oranından düşük olduğunun anımsatılması üzerine Özcan, "Bunu karşılaştıran herhalde matematik ve siyaset bilgisinden yoksun. Çünkü İhsanoğlu, CHP ve MHP'nin ortak adayıydı. O dönem üç aday, şimdi altı aday var. Bizim oyumuz yüzde 40'tı da Muharrem Bey üzerine 8 puan koymuş değil. Bizim oy yüzde 22." diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de ailesiyle kayıt yaptırmaya gelen isimler arasında yer aldı. Oğlu Burak Çelebi tarafından rozeti takılan Ekrem Çelebi, oğlunun bugün mezun olması sebebiyle iki sevinci bir arada yaşadıklarını söyledi. Çelebi, bir dönem aranın ardından yeniden Meclise geldiğini, yeni dönemde yeni Türkiye'deki sisteme katkıda bulunmak istediklerini ifade etti. Bir basın mensubunun çocuk istismarına yönelik cezalara ilişkin bir soru sorması üzerine Çelebi, gazetecilerden bu sorudan çok Ağrı'da seçim günü yaşananları sormalarını beklediğini anlattı. Seçim gününün akşamında bir kişinin terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edildiğini hatırlatan Çelebi, şunları kaydetti: "Bu ülkenin iki ana sorunu var. Biri çocuk istismarı, diğeri terör. Ağrı'daki kardeşimizin şehit edilmesine ilişkin İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aradı. Sayın Soylu aynı zamanda CHP Genel Başkanı'nı da aramalıydı. 2005'teki seçimlerde de HDP, CHP'nin oylarıyla Meclise girdi. 1 Kasım seçimlerinde de 24 Haziran seçimlerinde de aynısı oldu. Dolayısıyla her sağduyulu vatandaş, hele hele CHP seçmeni 'siz HDP'ye nasıl destek verirsiniz' demelidir. Zımni olarak zaten CHP sahada HDP'ye destek veriyor. Ağrı'da şehit edilen kardeşimizle ilgili herkes üzerine düşeni yapması lazım. Burası sadece Sayın Cumhurbaşkanının devleti değil, her vatandaşın devletidir. Bu kardeşimizin şehit edilmesiyle ilgili olarak bundan sonraki süreçte CHP'ye oy veren herkesin bunu düşünmesi lazım."