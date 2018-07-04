Milletvekili kayıtları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizeceği yolda millete hizmet edebilmek için çok hırslı ve inançlı olduğunun altını çizen Özalan, şöyle konuştu:

Alpay Özalan ise verimli bir seçim kampanyası süreci geçirdiklerini ve seçim sonucunda büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Seçim kampanyası döneminde Alpay Özalan ile İzmir'de çocuklarla sokakta yaptığı futbol maçının hatırlatılması üzerine Dağ, heyecanlı geçen bir müsabaka olduğunu ve maç sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamza Dağ, 24 Haziran tarihinde gerçekleşen seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Dağ, Özalan ve kendisinin mazbatasıyla birlikte kayıt işlemleri için Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını da teslim ettiklerini belirtti.

"Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Allah'a hamd olsun ki bize verilen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, bundan sonra da getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok hırslıyım, çok inançlıyım."

Spor hayatında bir fair play ödülüne sahip olduğu, bu durumun siyasete nasıl yansıyacağı da sorulan Özalan, fair play ödülünü aldığı dönemde pozisyonların farklı olduğunu, Meclisteki pozisyonun ne olacağını henüz bilemediğini belirterek, "Fair play olması gerekiyorsa alırım, mücadele edilmesi, karşı konulması gerekiyorsa karşı da koyarım." dedi.

Özalan, "Mecliste sürekli tartışmalar yaşanıyor, bazen kavgalar dahi çıkabiliyor" denilmesi üzerine, şiddet gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade ederek, "Şunu çok net söyleyebilirim; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kendisinin öncelikle tüm spor dallarına hizmet etmek üzere Mecliste olacağını belirten Özalan, "Bize verilen görev ne olursa onu layıkıyla yerine getireceğiz. Futbol yaşantımda binlerce insanın karşısına çıktık, ülkemizi temsil ettik ve dünya üçüncüsü olduk ama inanın burada yaşadığım heyecanı hiç yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'ın eşi Cansel Özalan ise hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi. Eşinin babasının vefatından dolayı üzüntülü bir dönem geçirdikten sonra şu an çok mutlu olduğunu ifade eden Özalan, "Çok mutluyum. Alpay'ın futbol hayatından dolayı düzen değişikliğine alışkınım. Ama Ankara'yı seviyorum, benim için değişen bir şey yok." diye konuştu.

Özalan'ın rozetini kızı Öykü Özalan taktı.

