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Milletvekili kayıtları tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 19:06 | Son Güncelleme

27. Dönem milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı

TBMM'de 27. Dönem milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı.

Mecliste 26 Haziran'da başlayan kayıtlar, 600 milletvekilinin işlemlerini tamamlamasının ardından sona erdi.

Bugün kayıt yaptıran milletvekilleri arasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.

TBMM'nin internet sitesinde, seçimlerde ittifak kapsamında AK Parti listelerinden Ankara Milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin BBP milletvekili, CHP listelerine giren İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın Saadet Parti'li olarak yer almasının ardından sandalye dağılımı şöyle oldu:

"AK Parti 294, CHP 144, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43, Saadet Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1."

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