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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 01:00 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 8 siyasi parti seçime katılacak - Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak.

Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

(Sürecek)

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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı Resmi Gazete

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