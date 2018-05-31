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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 01:49 | Son Güncelleme

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (2)

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

ADANA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- JÜLİDE SARIEROĞLU

2- TAMER DAĞLI

3- MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

4- AHMET ZENBİLCİ

5- ABDULLAH DOĞRU

6- SEVİL CAN

7- MUHAMMED AKSOY

8- MEHMET AKİF DOSTBİL

9- RAMAZAN ÇIRAK

10- EROL KAHRAMAN

11- REŞAN ARLIER

12- NECİP FAZIL CENGİL

13- MEHMET GAZİOĞLU

14- MUHAMMED ZEKİ AÇ

15- ZEKERİYE YILDIZOĞLU

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MUHARREM VARLI

2- AYŞE SİBEL ERSOY

3- CAHİT ÖZTOK

4- YUSUF BAŞ

5- MUSTAFA İZGİOĞLU

6- ÇAĞRI ŞAHİN

7- FİRDEVS CİNGÖZLER

8- YEŞİM AKKAŞ

9- ARZU BÜYÜKNACAR

10- DİREN ÖZGÜL

11- AZİZ SÖKMEN

12- MEHMET ŞAHİN

13- NESLİHAN GÖK

14- MUSTAFA EREN

15- HASAN ÇALIŞ

HÜR DAVA PARTİSİ

1- VEDAT TURGUT

2- SALİH DEMİR

3- VEYSİ SONKAYA

4- MURAT TEMUR

5- YILDIRAY KORKUTAN

6- YUSUF YAMAN

7- HÜSEYİN AYAYDIN

8- MUSTAFA YAVUZ

9- HAKAN ÖZBAY

10- YILMAZ GEÇER

11- MUSTAFA ÇİÇEK

12- ABİDİN SERİN

13- HANİFİ ÖZOĞUL

14- ÖMER ERKUŞ

15- SEDAT SOL

VATAN PARTİSİ

1- HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU

2- HATİCE NESRİN KILIÇAY

3- EROL SEZGİNLER

4- GÜLŞAH TİRENG

5- CEZMİ GÜRLEN

6- ALİ YAĞRI

7- BAHADIR BERKYEZ

8- AYŞE ÇELLİK

9- VAHİDE BUDAK

10- EMİRALİ YILMAZ

11- DEMET UĞUR YETKİN

12- YALÇIN SEMİR AKARSU

13- FAYSAL ÖZCAN

14- ABDURRAHİM KÖYLÜ

15- EYLÜL KAYA

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ

2- KEMAL PEKÖZ

3- SEVER UZUN

4- BARIŞ KARABIYIK

5- SONGÜL AYDIN

6- HATİCE KAVRAN

7- BERİTAN ÖNEN

8- AHMET KILIÇ

9- ROZERİN TOSUN

10- ESER ÇAPAR

11- TÜRKAN BAKIR

12- MEHMET EDİP ÇAÇAN

13- ZOZAN EFETÜRK

14- CEMİLE TAY

15- DENİZ VAROL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AYHAN BARUT

2- ORHAN SÜMER

3- MÜZEYYEN ŞEVKİN

4- BURHANETTİN BULUT

5- RIZA METE

6- OYA TEKİN

7- OSMAN BERKE DUVAN

8- ERTAN KARAOĞLU

9- MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

10- BÜLENT ÖĞRÜ

11- BÜLENT MARAKLI

12- BERFU SALICI YAKIT

13- SIDIKA HALICIOĞLU

14- ONUR AKPINAR

15- ÖZGÜR ULAŞ ILGIN

SAADET PARTİSİ

1- MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR

2- AHMET BEYAZ

3- AYŞE TOPAL

4- SÜLEYMAN ŞENOGUL

5- İBRAHİM ŞAHİN

6- MUSTAFA ÇEKİLARIZ

7- CUMA ŞAHİN

8- YASEMİN KAPUKAYA

9- SELİM BİLGEN

10- ABDULLAH KAYA

11- İBRAHİM KARA

12- CENGİZ KAYADAN

13- OĞUZ GÜÇÜK

14- ABDULLAH ÜMMETOĞLU

15- UĞUR MURAT BUĞDAY

İYİ PARTİ

1- İSMAİL KONCUK

2- MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

3- ALİ AYDIN

4- NİHAL AĞCA

5- RECAİ MERCİMEK

6- SİNEM ULUDAMAR

7- MEHMET SERTAÇ DURAK

8- VEDAT SABANCI

9- EREN ÖZER

10- HAMZA GÜLTEKİN

11- ŞULE TÜDEŞ

12- ERCAN ATALAY

13- ALİ KABAKLI

14- SİBEL ÇAKMAK

15- İLKER KILINÇ

BAĞIMSIZ

- TUĞÇE SEZEN
GEDİK

- MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI

ADIYAMAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET AYDIN

2- İBRAHİM HALİL FIRAT

3- MUHAMMED FATİH TOPRAK

4- YAKUP TAŞ

5- ABDULAZİZ ASLAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- SELİM ÇAKIR

2- ÖZGÜN TOPRAK

3- ÖMER YILDIRIM

4- SAMİ GÜLER

5- ALİ CAN DOĞAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ALİ ÇELİK

2- MUSTAFA YETİŞ

3- BİLAL DEMİR

4- İBRAHİM ÜSTÜN

5- ELİF ŞÜHEDA TÜRK

VATAN PARTİSİ

1- MUSTAFA KABARCIK

2- MEHMET ALİ KORKMAZ

3- SÜLEYMAN YURTSEVER

4- MELEK DOĞAN

5- MUSTAFA ÇAM

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HASAN BASRİ YORULMAZ

2- HAYRİYE KORKMAZ

3- MAHMUT ÖZDEMİR

4- BİRSEN TUNÇ

5- İSMET ARDIÇ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ABDURRAHMAN TUTDERE

2- MUSTAFA HAKKAN KILINÇ

3- MAHMUT NEDİM EVLİ

4- SONGÜL VARKİ YILDIRIM

5- MÜSLÜM ASLANOĞLU

SAADET PARTİSİ

1- HAŞİM ASNUK

2- ABDULKADİR GÖZLEYİCİ

3- CEMAL KILAVUZ

4- ABUZER TURHAN

5- FEHİM AYDIN

İYİ PARTİ

1- MAHMUT BOZKURT

2- ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY

3- ZÜLFİKAR IŞIK

4- FATİME ZEHRA AKBAŞ

5- MUHAMMED CİHAN GÜVENÇ

AFYONKARAHİSAR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- VEYSEL EROĞLU

2- ALİ ÖZKAYA

3- İBRAHİM YURDUNUSEVEN

4- RASİME KIPIRTI FEDAKAR

5- MEHMET ZEYBEK

6- İBRAHİM ÜNLÜER

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MEHMET TAYTAK

2- TURAN CİVELEK

3- MUHARREM GÜNAY

4- ERSAN ÖZGÜR

5- İSMAİL KARNIBÜYÜK

6- İBRAHİM AKSU

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ADEM ATLI

2- İBRAHİM HALİL UÇAR

3- RECEP ARSLAN

4- BÜLENT KOÇ

5- MEHMET CİHAN

6- MELİK DOĞAN

VATAN PARTİSİ

1- ZİYA ÖZTÜRK

2- HÜSEYİN KARANLIK

3- KADİR KESGİNER

4- MEHMET KARANLIK

5- RECEP BAYRAM

6- ABDULLAH ÖZOĞLU

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- NEVİN AYTEKİN

2- MEMET ŞERİF ÇELİK

3- BELMA KORAY

4- MEHMET EMİN GERS

5- GÜLSEREN KARATAŞ

6- İSMAİL YILMAZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- BURCU KÖKSAL

2- AHMET HAKAN UYAN

3- İSMAHAN NERGİZ

4- RAMAZAN AKGÖZ

5- ERTUĞRUL YILMAZ

6- HATİCE GÖKOĞLU

SAADET PARTİSİ

1- SAFA ŞENEL

2- MUSTAFA TAŞKAPI

3- HASAN BASRİ KANTAR

4- HASAN HÜSEYİN UĞURLU

5- HALİT KUŞ

6- YAŞAR KARAKAYA

İYİ PARTİ

1- GÜLTEKİN UYSAL

2- ABDÜLKADİR AKCAN

3- OKŞAN ULUSOY EFE

4- SELAHATTİN MÜHSÜRLER

5- MERVE BALANDI

6- ÖMER ERYEŞİL

AĞRI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- EKREM ÇELEBİ

2- ABBAS AYDIN

3- DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN

4- ERHAN TENEKECİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- AYDIN ŞİMŞEK

2- RAHMİ DURU

3- SERVET AL

4- REYHAN DOĞANCI

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ŞABAN GÖKHAN

2- BURHAN ASLAN

3- CEMAL ARVAS

4- DOĞAN ÖZMEN

VATAN PARTİSİ

1- NİMET İLHAN

2- ÖZAY GÖKÇE

3- BÜNYAMİN GÜLLE

4- İSMAİL CAN ÇAKAL

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- BERDAN ÖZTÜRK

2- DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

3- ABDULLAH KOÇ

4- KEZİBAN DUMLU

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- KEMALETTİN KOÇAK

2- MUHAMMED ASLAN

3- MEHMET SIDDIK YEL

4- MURAT YILDIRIM

SAADET PARTİSİ

1- MEHMET ZİYATTİN TOKAR

2- YASİN IŞIK

3- ÖMER ÇELİK

4- YUSUF İSLAM SARIGÜL

İYİ PARTİ

1- BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU

2- ADEM KILIÇ

3- MUSTAFA YAŞAR

4- AYHAN ARSLAN

BAĞIMSIZ

- ÜMİT DOĞAN
\

- FEHMİ ATMACA

AKSARAY

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- İLKNUR İNCEÖZ

2- CENGİZ AYDOĞDU

3- MUSTAFA SERDENGEÇTİ

4- MUHAMMED AKTAŞ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- RAMAZAN KAŞLI

2- SEFER ALKAN

3- AYSUN HIZLI OKUR

4- FATİH ÖNEMLİ

HÜR DAVA PARTİSİ

1- NİHAT ÖZDEMİR

2- BEDİH ÇİFTÇİ

3- BAYRAM DURNA

4- AYATULLAH TAKAK

VATAN PARTİSİ

1- MUSTAFA YILMAZ

2- ATİLA KARAKOR

3- ABDULLAH SERT

4- ÖZLEM ETÇİ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SEYİT MEHMET KESKİN

2- CİHAN YILMAZ

3- ŞÜKRAN ACAR

4- AHMET DEMİR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ALİ ABBAS ERTÜRK

2- RAMAZAN FİDAN

3- PELİNSU YILDIRIM

4- ALİ EŞMEKAYA

SAADET PARTİSİ

1- LEVENT SERDAR ŞAHİN

2- AHMET BÜLBÜL

3- YUSUF KENAN DURMUŞ

4- MUSTAFA AYHAN

İYİ PARTİ

1- AYHAN EREL

2- NURİ KOÇAŞ

3- RAHİM AYDIN

4- FATMA PINAR İZGÜ

AMASYA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL

2- HASAN ÇİLEZ

3- ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- KADİR KUTAY SAMSUN

2- MURAT SUŞEHİRLİ

3- ERGANİ CANBOLAT

HÜR DAVA PARTİSİ

- ADEM KILINÇ

2- MÜSLÜM YILMAZ

3- ALİ BOZKURT

VATAN PARTİSİ

1- BÜLENT KOPUZ

2- SERDAR DEMİR

3- SEFER KILIÇ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HAMZA YILMAZ

2- MİTHAT ÇELİK

3- CEMAL KİRLİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MUSTAFA TUNCER

2- MEHMET GÖL

3- HÜSEYİN ACAR

SAADET PARTİSİ

1- MAHMUT ÇAKAR

2- LEVENT ŞENOL

3- NOĞMAN YÜKSEL

İYİ PARTİ

1- AHMET FATİH COŞAR

2- GÖKHAN LAFÇI

3- MEDET EROĞLU

ANKARA-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

2- FATİH ŞAHİN

3- YALÇIN AKDOĞAN

4- ALİ İHSAN ARSLAN

5- MURAT YILDIRIM

6- FATMA ÖNCÜ

7- FAHRİ USTA

8- GÖKÇER DOĞAN

9- FEVZİ AYDIN

10- BÜŞRA SOYLU

11- MUAMMER CEMALOĞLU

12- ELİF RABİA GÜRBÜZ

13- ADİL CAN YILDIRIM

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MEVLÜT KARAKAYA

2- ZÜHAL TOPÇU

3- EYÜP YILDIZ

4- DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU

5- MEHMET DUYGULU

6- LEVENT ÇAĞLANCI

7- ŞENİZ SEZGİN

8- CEMAL ABDÜLSEMET DURMUŞ

9- OĞUZ YILMAZ

10- FATİH MORMENEKŞE

11- NEVİN KORKMAZ

12- KENAN FİDAN

13- SELİM ŞAHİN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ABDULSAMET YALÇIN

2- OSMAN GÜLEBAK

3- OSMAN UÇAK

4- MURAT GÜNAYDIN

5- MUHAMMED ATA ZİLELİ

6- RAMAZAN YILDIRIM

7- ALİ BOSTANCI

8- CEMAL BOSTANCI

9- MUHAMMED KELEŞ

10- ALİ ALPSOY

11- CEVRİYE UŞAR

12- ŞEYMA DEMİRER

13- EMİNE ALPSOY

VATAN PARTİSİ

1- TÜLİN OYGÜR

2- NUSRET SENEM

3- ÖZGÜR BURSALI

4- ZEHRA İNCİ ÖZDİL

5- MEHMET CENGİZ

6- ALİ YÜKSEL

7- FATMA SİBEL ARSLANTÜRK

8- KAAN DOĞAN

9- ALİ ŞAN GÜRZ

10- EMEL YALIN

11- HAKKI ERMAN ERGİNCAN

12- AYSAN CANVER

13- BİLAL GÜRBÜZ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

2- EŞREF KİRAZ

3- EMİNE KAYA

4- İSHAK KOCABIYIK

5- DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK

6- GAZİ OTİ

7- CENNET AVCI

8- CEYHUN AKIN

9- DİLEK ERTÜRK

10- ERDEM ÖRT

11- EBRU DEMİR

12- REMZİYE GÜÇLÜ

13- ERDAL ATAŞ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- TEKİN BİNGÖL

2- LEVENT GÖK

3- ALİ HAYDAR HAKVERDİ

4- BÜLENT KUŞOĞLU

5- GAMZE TAŞÇIER

6- EKREM KEREM OKTAY

7- MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

8- HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

9- ALİ HİKMET AKILLI

10- AYLİN YAMAN

11- UMUT ERARSLAN

12- KAMER GÖZAÇIK ŞEN

13- CANSEL GÜVEN

SAADET PARTİSİ

1- TANJU GÜVENDİREN

2- FATİH BEYAZIT

3- AHMET ÖZKÖK

4- HALİL ADIGÜZEL

5- İBRAHİM SAYIN

6- FARUK BELCİ

7- HATİCE NİHAL KORKUTAN

8- HALİS BAL

9- MEMET İNCİ

10- EMRE AYGÜNOĞLU

11- FERİDE ÖZTÜRK

12- MUSTAFA TOSUNER

13- DİLARA ERANIL

İYİ PARTİ

1- KORAY AYDIN

2- İBRAHİM HALİL ORAL

3- MESUT ÖZARSLAN

4- AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

5- MİNE BAŞ

6- YETKİN ÖZTÜRK

7- KADRİYE ÜNLER

8- FEHMİ KANDEMİR

9- BARIŞ DOĞAN

10- ÇAĞLAR AY

11- İHSAN KOÇAK

12- KENAN TÜRÜDÜ

13- HATİCE KÜÇÜK

BAĞIMSIZ

- ESMA AYDINLI
\

- MAHMUT KONUK
\

- ALİ RIZA AYDIN

ANKARA-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUSTAFA DESTİCİ

2- LÜTFİYE SELVA ÇAM

3- EMRULLAH İŞLER

4- ORHAN YEĞİN

5- ARİFE POLAT DÜZGÜN

6- ZEYNEP YILDIZ

7- AHMET FETHAN BAYKOÇ

8- ENES ŞİŞMAN

9- MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

10- İBRAHİM ENES DURUAY

11- ONUR ALP BAŞAYAR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- SADİR DURMAZ

2- NEVİN TAŞLIÇAY

3- ABDULLAH AĞAR

4- TARKAN TOPER

5- NAİM YANIK

6- GÖKHAN AĞDEMİR

7- SERDAR BİLGİLİ

8- AYDIN ERKOÇ

9- İLKAY UYAR KABA

10- EROL ELİDEMİR

11- MEHMET YURTOĞLU

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ŞAHZADE DEMİR

2- HASAN BOZDAŞ

3- YUSUF ALPSOY

4- AHMET PUSA

5- YASİN ÖZTAŞ

6- BAHRİ ALTINDAĞ

7- PINAR NASER

8- ÖZNUR KOYUNCU

9- KADİR KAYA

10- MÜCAHİT AVCI

11- YAKUP DEDE

VATAN PARTİSİ

1- HASAN ATİLLA UĞUR

2- KAMİL DEDE

3- ERTEN ACIR

4- BÜLENT ESİNOĞLU

5- BERKAN ÖZER

6- ŞEN YAZGAN

7- YILDIRIM BEYATLI DOĞAN

8- DURMUŞ ALİ ERKAN

9- ÖZGÜR SEYİT SEVER

10- ASYA BANU PEHLİVAN

11- AGAH KUTLU

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- NURAY TÜRKMEN CANLI

2- İSTEK USALP

3- VAHİDE İLGÜN

4- HAYDAR ARSLAN

5- İPEK GÜR

6- NURHAYAT EMİRE

7- MUSTAFA DEMİR

8- NİLGÜN YILMAZ

9- ROJAN MAMO

10- BAHYETTİN BATUR

11- MURAT BAHADIR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MURAT EMİR

2- YILDIRIM KAYA

3- SEMRA DİNÇER

4- KENAN NUHUT

5- MURAT KAVUNCU

6- BEKİR SAMİ DOĞAN

7- ALİBEY YÜKSEL

8- DENİZ ÇAKIR

9- MUSTAFA NADİR ER

10- SUNA KERİMOĞLU

11- BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

SAADET PARTİSİ

1- İLYAS TONGÜÇ

2- ALİ AKTAŞ

3- ERSAN BİLGİN

4- MEHMET BALOĞLU

5- MUHAMMET FURKAN KAMALAK

6- MERVE AYDIN KÜÇÜK

7- BURHAN KIRMAN

8- BURHAN GÜMRÜKÇÜ

9- OSMAN OKTAY

10- TUGAY KARABULUT

11- İLYAS ŞEKER

İYİ PARTİ

1- ŞENOL BAL

2- ERSÖNMEZ YARBAY

3- GÖKHAN BEKER

4- FARUK KÖYLÜOĞLU

5- HASAN SEYMEN

6- HEDİYE AKDERE

7- TUNCAY TEKAY

8- HÜSEYİN ÖZLÜK

9- BAHA CANKUT SARITAŞ

10- ÇİĞDEM BİNGÖL

11- BARIŞ ÇALIŞKAN

ANKARA-3 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MEHMET NACİ BOSTANCI

2- ASUMAN ERDOĞAN

3- NEVZAT CEYLAN

4- BARIŞ AYDIN

5- HACI TURAN

6- MERYEM GÖKA

7- TUNA KOÇ

8- KURTCAN ÇELEBİ

9- SERHAT BAYAR

10- DİLARA TABAK

11- MEHMET GÜNDOĞDU

12- MÜCAHİT EFE

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- YAŞAR YILDIRIM

2- ERKAN HABERAL

3- FATİH ÇETİNKAYA

4- ŞÜKRÜ ALNIAÇIK

5- ABDULLAH BAHADIR ALPEREN

6- DURDU MEHMET KÖŞ

7- HAKAN DOĞRU

8- ALTUĞ BARIŞ DOĞAN

9- EMRE KAYA

10- HÜSEYİN YILMAZ

11- HAYDAR DURAN

12- ŞABAN IŞIK

HÜR DAVA PARTİSİ

1- CEMAL ÇOBAN

2- MEHMET ÖZTÜNÇ

3- TAHA SÖĞÜT

4- FAYSAL ÖZTÜRK

5- SUAT ALPSOY

6- ZEYNEP YALÇIN

7- HAVVA YAVUZ

8- REMZİYE YILDIRIM

9- ENGİN DİLBAZ

10- SEYİD AHMET KOYUNCU

11- RÜSTEM UŞAR

12- İSLAM AVCI

VATAN PARTİSİ

1- UTKU REYHAN

2- ERCAN ENÇ

3- GÜLDANE PEKDOĞAN

4- OKTAY YILDIRIM

5- DENİZ TOKGÖZ

6- KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ

7- MELEK GÜVENÇ

8- ANIL EREN YILDIZ

9- EMRE CAN

10- ONUR CAN SUNGUR

11- YASİN MERT GÜLER

12- HAVA ŞAHİNER AYNUR

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- VELİ SAÇILIK

2- NAZIM KARAKURT

3- ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ

4- HAYDAR ÜSTÜNDAĞ

5- HÜLYA FIRAT

6- MEHMET ZARİF KESİCİLER

7- FATMA KOÇYİĞİT ÖNER

8- İSMET YALÇINKAYA

9- TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN

10- FATMA KIZILÖZ

11- İLYAS KURT

12- YİĞİT ÖZTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AHMET HALUK KOÇ

2- NİHAT YEŞİL

3- SERVET ÜNSAL

4- ALİ BAŞKARAAĞAÇ

5- AHMET ERSEN ÖZSOY

6- AHMET MEŞE

7- UMUT AKDOĞAN

8- BATTAL YILDIZ

9- GÜLŞAH DENİZ ATALAR

10- TEMEL BORGA BUDAK

11- İLKE ÇAKAR

12- BİLAL YILMAZ

SAADET PARTİSİ

1- FATİH AYDIN

2- PINAR GÖKMEN

3- MEHMET FETHİ ÖZTÜRK

4- MUSTAFA AYDIN

5- YUSUF YİĞİTALP

6- MUAMMER GÜLAP

7- ÖMER GÜNAYDIN

8- MÜZEYYEN SİMİT

9- YUSUF SUNAR

10- AHMET AVCI

11- İSLAM MERTOĞLU

12- MEHMET ENES ŞAHİN

İYİ PARTİ

1- DURMUŞ YILMAZ

2- AYHAN ALTINTAŞ

3- REŞAT ERDOĞAN

4- TAMER KAYAALP

5- AYŞE SUCU

6- ÖMER KARAKAŞ

7- HÜSEYİN ŞİMŞEK

8- UMUTCAN GÜNERKAYA

9- AHMET CAN BUĞDAY

10- BÜLENT GÜRSOY

11- ALİ IŞINER HAMŞIOĞLU

12- BERİL GÜMÜŞ

BAĞIMSIZ

- HAKAN POLAT
\

- ÖZGE AYDEMİR GÜNEY

ANTALYA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

2- MUSTAFA KÖSE

3- SENA NUR ÇELİK

4- İBRAHİM AYDIN

5- ATAY USLU

6- KEMAL ÇELİK

7- GÜLÇİN ÖZBOZ

8- SEYİT EMRE GÖYÜK

9- ERCAN MEKTEPLİOĞLU

10- MUSTAFA ERKAN

11- HASAN HÜSEYİN CENGİZ

12- ESMA BALABAN KARACAN

13- HASAN DEMİR

14- ÖMER AKBAŞ

15- CANBEY ÇETİN

16- HASAN KEREM ÜNSAL

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- ABDURRAHMAN BAŞKAN

2- AHMET SELİM YURDAKUL

3- TARKAN AKILLI

4- HÜSEYİN YILDIZ

5- TUNCAY TEMUR

6- İLKNUR FİDAN KEPEZ

7- MEHMET ALİ TUNA

8- YETER KESKİN ÖTELEŞ

9- ZİYA YILDIRIM

10- ÖMER ÖZBEK

11- MUSTAFA KÜRŞAD SERT

12- SUAT AKGÜL

13- TÜMER EMEKSİZ

14- ŞÜKRAN AKÇA

15- KÜRŞAD TATAR

16- MUSTAFA HAKAN TOPÇU

HÜR DAVA PARTİSİ

1- EYYÜP YANAÇ

2- ABDULBAKİ ÖZDEMİR

3- RIFAT KARADAŞ

4- ŞERAFETTİN ŞİMŞEK

5- HASAN HÜSEYİN CEYHAN

6- İSMAİL KAYA

7- ABDULLAH DEMİRTAŞ

8- AHMET ÇETİN

9- ŞEVKİ YUMUŞAK

10- GÜLGEŞ YILDIRIM

11- İSLAM DURMAZ

12- FIRAT YALÇIN

13- ZAFER TEKMAN

14- NURULLAH BAĞRIYANIK

15- FATMA TÜRK

16- MUHAMMED ŞAHİN

VATAN PARTİSİ

1- AHMET ÖZBAY

2- BÜLENT OKAY

3- NİYAZİ SELİM SELÇUK

4- OĞUZ ÖZYAVUZ

5- HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN

6- HASAN FARUK KURTOĞLU

7- FURKAN ÖMER KURALAY

8- AHMET SORKUÇ

9- KAMİL MELİH KIRCA

10- HÜSEYİN BARAN KARABULUT

11- TAHİR SERTKAYA

12- RECEP DEVECİ

13- HATİCE DEMİR

14- NECMİYE KARAASLAN

15- MUSTAFA ERTEM

16- BERFU BAYAV OFLAZ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- KEMAL BÜLBÜL

2- DENİZ YILDIRIM

3- ERDAL GİLGİL

4- HADİ CİN

5- NİGAR DURU

6- İHSAN NERGİZ

7- FİLİZ ASLAN

8- VEYSEL AKBOĞA

9- MERAL GEYLANİ

10- HAKKI BULUT

11- HÜLYA HASBAY

12- ORHAN GÜMÜŞ

13- HÜLYA BAYAR

14- SALİH VAROL

15- GÜLSÜM GÜZEL

16- BERİVAN TEMEL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- DENİZ BAYKAL

2- ÇETİN OSMAN BUDAK

3- RAFET ZEYBEK

4- AYDIN ÖZER

5- CAVİT ARI

6- FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

7- SEVGİ DOĞAN

8- NUSRET BAYAR

9- ŞENGÜL YEŞİLDAL

10- VAHAP TUNCER

11- KEMAL BİLAL ÖNER

12- ALİ TAKAVUT

13- SİBEL GEZEN

14- NAZMİ GÜNDÜZ

15- ÖZLEM ŞAHİN

16- İSMAİL HAKKI GÜL

SAADET PARTİSİ

1- HASAN BURGAN

2- ADEM SARICALAR

3- MEHMET FATİH TEKİN

4- MEHMET EMİN GÖZÜKARA

5- ZÜBEYDE GÜLER

6- RUKİYE GÜLŞEN

7- DÖNAY UYAR

8- TEVFİK CAN

9- RUMEYSA NUR ÇETECİ

10- SERVET YILMAZ

11- HAMZA KARAAĞAÇ

12- MUSTAFA SİR

13- ERGÜN EREN

14- SÜLEYMAN AKINCI

15- SEMİH SERDAR DEMİR

16- SÜMEYYE GÜLDAL

İYİ PARTİ

1- FERİDUN BAHŞİ

2- HASAN SUBAŞI

3- TUBA VURAL ÇOKAL

4- FULYA YASEMİN

5- KADRİ LEVENT DİM

6- MUSA ERTUĞAN

7- BÜNYAMİN SEÇME

8- NEŞE TOKER

9- MERYEM AYDOĞAN

10- CAFER ÜNAL

11- CAHİT KOCABEYOĞLU

12- BİROL RÜSTEM

13- ÖNAL ÇAVUŞOĞLU

14- ALPER TUNÇER

15- YAKUP CEM ÇINAR

16- LEYLİ KEMAL

BAĞIMSIZ

- SEVİNÇ SERTBARUT
\

- İZZETTİN CİVAN

- HASAN LÖK
\

- KAMİL KAYA
\

- HAŞMET CENGİZLER

ARDAHAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- ORHAN ATALAY

2- HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- SEVİM KÖSELİÖREN

2- MÜTALİP AKÇI

HÜR DAVA PARTİSİ

1- EROL MAĞLAY

2- SÜLEYMAN DEMİR

VATAN PARTİSİ

1- ERDAL UYGUR

2- PERİHAN TEKİN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- TAŞKIN AKTAŞ

2- ÖZTÜRK POLAT

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ÖZTÜRK YILMAZ

2- YUNUS DÜNDAR

SAADET PARTİSİ

1- HAKAN ÇAPAN

2- MEHMET ŞİMŞEK

İYİ PARTİ

1- LEVENT PEHLİVAN

2- ÇELİK DEMİR

ARTVİN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- ERTUNÇ ERKAN BALTA

2- MUZAFFER ÇORBACI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- OKAN AKTAŞ

2- İSMİHAN ÖZCİHAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- YUSUF ÖZDEMİR

2- MENDUH ÇETİZ

VATAN PARTİSİ

1- NEVZAT ACAR

2- NACİ YAŞAR KARA

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- RECEP DEMİRCİ

2- EMİN EKİNCİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- UĞUR BAYRAKTUTAN

2- YALÇIN EMİRALİOĞLU

SAADET PARTİSİ

1- SALİH BERBER

2- GÜLTEKİN SOYDAN

İYİ PARTİ

1- FİLİZ AKYÜZ

2- KAMİL AKSU

AYDIN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUSTAFA SAVAŞ

2- BEKİR KUVVET ERİM

3- METİN YAVUZ

4- RIZA POSACI

5- ERSİN ESENLİK

6- AHMET TARIK SARI

7- SEDA KANAT

8- YASEMİ SARIÇİÇEK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- DENİZ DEPBOYLU

2- GÜNTEKİN ŞİMŞEK

3- MUSTAFA PEKER

4- YUSUF KEREMİT

5- FAİK AKKUŞ

6- HATİCE ÖZCAN

7- SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI

8- SEYFETTİN TOSUN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MUSTAFA ÖZKAN

2- CENBELİ GÜLER

3- BİLAL GÜVENÇ

4- AYATULLAH UYAR

5- HASAN YEGÜL

6- AHMET KOCA

7- YUSUF YAMAN

8- YUNUS GÜRYELİ

VATAN PARTİSİ

1- EMRE ALBAYRAK

2- AYŞE HANDAN ERSİN

3- ZÜHRE GENİŞEL

4- İRAYDA BEGÜM BAY

5- BERRİN ARSLAN

6- AFET HEUSCHELE

7- SANİYE DUMAN

8- MEHMET İRFAN ÜLKÜ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- FERHAT TUNÇ YOSLUN

2- AYFER DEMİREL

3- DOĞAN AÇIĞ

4- ÖZLEM TUNÇ

5- MEHMET CELAL GÜMÜŞ

6- SEMRA BAŞARAN

7- ŞAHİN KOÇ

8- BAHAEDDİN YAĞARCIK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- BÜLENT TEZCAN

2- HÜSEYİN YILDIZ

3- SÜLEYMAN BÜLBÜL

4- MUSTAFA İBERYA ARIKAN

5- ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM

6- KAAN ERÇETİN

7- KEMAL GÜNERİ

8- FULYA ÜSTÜNDAĞ

SAADET PARTİSİ

1- MEHMET İHSAN AYAYDIN

2- ALİ SÖĞÜT

3- MUSA MUÇA

4- ÖZLEM ÖZTÜRK

5- MEHMET YÖRÜK

6- SÜLEYMAN ATEŞ

7- FATİH KARAHAN

8- GÜLTEN HANÇER

İYİ PARTİ

1- AYDIN ADNAN SEZGİN

2- BERNA SUKAS

3- HALİL İBRAHİM AKTEMUR

4- ŞULE TUNTAŞ

5- FEVZİ KÖSE

6- VOLKAN GÜLEÇ

7- MUSTAFA ORHUN ÇETİN

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