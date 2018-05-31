Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (2)

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
ADANA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- JÜLİDE SARIEROĞLU
2- TAMER DAĞLI
3- MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
4- AHMET ZENBİLCİ
5- ABDULLAH DOĞRU
6- SEVİL CAN
7- MUHAMMED AKSOY
8- MEHMET AKİF DOSTBİL
9- RAMAZAN ÇIRAK
10- EROL KAHRAMAN
11- REŞAN ARLIER
12- NECİP FAZIL CENGİL
13- MEHMET GAZİOĞLU
14- MUHAMMED ZEKİ AÇ
15- ZEKERİYE YILDIZOĞLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUHARREM VARLI
2- AYŞE SİBEL ERSOY
3- CAHİT ÖZTOK
4- YUSUF BAŞ
5- MUSTAFA İZGİOĞLU
6- ÇAĞRI ŞAHİN
7- FİRDEVS CİNGÖZLER
8- YEŞİM AKKAŞ
9- ARZU BÜYÜKNACAR
10- DİREN ÖZGÜL
11- AZİZ SÖKMEN
12- MEHMET ŞAHİN
13- NESLİHAN GÖK
14- MUSTAFA EREN
15- HASAN ÇALIŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- VEDAT TURGUT
2- SALİH DEMİR
3- VEYSİ SONKAYA
4- MURAT TEMUR
5- YILDIRAY KORKUTAN
6- YUSUF YAMAN
7- HÜSEYİN AYAYDIN
8- MUSTAFA YAVUZ
9- HAKAN ÖZBAY
10- YILMAZ GEÇER
11- MUSTAFA ÇİÇEK
12- ABİDİN SERİN
13- HANİFİ ÖZOĞUL
14- ÖMER ERKUŞ
15- SEDAT SOL
VATAN PARTİSİ
1- HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
2- HATİCE NESRİN KILIÇAY
3- EROL SEZGİNLER
4- GÜLŞAH TİRENG
5- CEZMİ GÜRLEN
6- ALİ YAĞRI
7- BAHADIR BERKYEZ
8- AYŞE ÇELLİK
9- VAHİDE BUDAK
10- EMİRALİ YILMAZ
11- DEMET UĞUR YETKİN
12- YALÇIN SEMİR AKARSU
13- FAYSAL ÖZCAN
14- ABDURRAHİM KÖYLÜ
15- EYLÜL KAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ
2- KEMAL PEKÖZ
3- SEVER UZUN
4- BARIŞ KARABIYIK
5- SONGÜL AYDIN
6- HATİCE KAVRAN
7- BERİTAN ÖNEN
8- AHMET KILIÇ
9- ROZERİN TOSUN
10- ESER ÇAPAR
11- TÜRKAN BAKIR
12- MEHMET EDİP ÇAÇAN
13- ZOZAN EFETÜRK
14- CEMİLE TAY
15- DENİZ VAROL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AYHAN BARUT
2- ORHAN SÜMER
3- MÜZEYYEN ŞEVKİN
4- BURHANETTİN BULUT
5- RIZA METE
6- OYA TEKİN
7- OSMAN BERKE DUVAN
8- ERTAN KARAOĞLU
9- MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
10- BÜLENT ÖĞRÜ
11- BÜLENT MARAKLI
12- BERFU SALICI YAKIT
13- SIDIKA HALICIOĞLU
14- ONUR AKPINAR
15- ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
SAADET PARTİSİ
1- MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
2- AHMET BEYAZ
3- AYŞE TOPAL
4- SÜLEYMAN ŞENOGUL
5- İBRAHİM ŞAHİN
6- MUSTAFA ÇEKİLARIZ
7- CUMA ŞAHİN
8- YASEMİN KAPUKAYA
9- SELİM BİLGEN
10- ABDULLAH KAYA
11- İBRAHİM KARA
12- CENGİZ KAYADAN
13- OĞUZ GÜÇÜK
14- ABDULLAH ÜMMETOĞLU
15- UĞUR MURAT BUĞDAY
İYİ PARTİ
1- İSMAİL KONCUK
2- MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
3- ALİ AYDIN
4- NİHAL AĞCA
5- RECAİ MERCİMEK
6- SİNEM ULUDAMAR
7- MEHMET SERTAÇ DURAK
8- VEDAT SABANCI
9- EREN ÖZER
10- HAMZA GÜLTEKİN
11- ŞULE TÜDEŞ
12- ERCAN ATALAY
13- ALİ KABAKLI
14- SİBEL ÇAKMAK
15- İLKER KILINÇ
BAĞIMSIZ
- TUĞÇE SEZEN
GEDİK
- MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI
ADIYAMAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET AYDIN
2- İBRAHİM HALİL FIRAT
3- MUHAMMED FATİH TOPRAK
4- YAKUP TAŞ
5- ABDULAZİZ ASLAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SELİM ÇAKIR
2- ÖZGÜN TOPRAK
3- ÖMER YILDIRIM
4- SAMİ GÜLER
5- ALİ CAN DOĞAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ALİ ÇELİK
2- MUSTAFA YETİŞ
3- BİLAL DEMİR
4- İBRAHİM ÜSTÜN
5- ELİF ŞÜHEDA TÜRK
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA KABARCIK
2- MEHMET ALİ KORKMAZ
3- SÜLEYMAN YURTSEVER
4- MELEK DOĞAN
5- MUSTAFA ÇAM
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HASAN BASRİ YORULMAZ
2- HAYRİYE KORKMAZ
3- MAHMUT ÖZDEMİR
4- BİRSEN TUNÇ
5- İSMET ARDIÇ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ABDURRAHMAN TUTDERE
2- MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
3- MAHMUT NEDİM EVLİ
4- SONGÜL VARKİ YILDIRIM
5- MÜSLÜM ASLANOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- HAŞİM ASNUK
2- ABDULKADİR GÖZLEYİCİ
3- CEMAL KILAVUZ
4- ABUZER TURHAN
5- FEHİM AYDIN
İYİ PARTİ
1- MAHMUT BOZKURT
2- ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
3- ZÜLFİKAR IŞIK
4- FATİME ZEHRA AKBAŞ
5- MUHAMMED CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- VEYSEL EROĞLU
2- ALİ ÖZKAYA
3- İBRAHİM YURDUNUSEVEN
4- RASİME KIPIRTI FEDAKAR
5- MEHMET ZEYBEK
6- İBRAHİM ÜNLÜER
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET TAYTAK
2- TURAN CİVELEK
3- MUHARREM GÜNAY
4- ERSAN ÖZGÜR
5- İSMAİL KARNIBÜYÜK
6- İBRAHİM AKSU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ADEM ATLI
2- İBRAHİM HALİL UÇAR
3- RECEP ARSLAN
4- BÜLENT KOÇ
5- MEHMET CİHAN
6- MELİK DOĞAN
VATAN PARTİSİ
1- ZİYA ÖZTÜRK
2- HÜSEYİN KARANLIK
3- KADİR KESGİNER
4- MEHMET KARANLIK
5- RECEP BAYRAM
6- ABDULLAH ÖZOĞLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NEVİN AYTEKİN
2- MEMET ŞERİF ÇELİK
3- BELMA KORAY
4- MEHMET EMİN GERS
5- GÜLSEREN KARATAŞ
6- İSMAİL YILMAZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BURCU KÖKSAL
2- AHMET HAKAN UYAN
3- İSMAHAN NERGİZ
4- RAMAZAN AKGÖZ
5- ERTUĞRUL YILMAZ
6- HATİCE GÖKOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- SAFA ŞENEL
2- MUSTAFA TAŞKAPI
3- HASAN BASRİ KANTAR
4- HASAN HÜSEYİN UĞURLU
5- HALİT KUŞ
6- YAŞAR KARAKAYA
İYİ PARTİ
1- GÜLTEKİN UYSAL
2- ABDÜLKADİR AKCAN
3- OKŞAN ULUSOY EFE
4- SELAHATTİN MÜHSÜRLER
5- MERVE BALANDI
6- ÖMER ERYEŞİL
AĞRI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- EKREM ÇELEBİ
2- ABBAS AYDIN
3- DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
4- ERHAN TENEKECİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- AYDIN ŞİMŞEK
2- RAHMİ DURU
3- SERVET AL
4- REYHAN DOĞANCI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ŞABAN GÖKHAN
2- BURHAN ASLAN
3- CEMAL ARVAS
4- DOĞAN ÖZMEN
VATAN PARTİSİ
1- NİMET İLHAN
2- ÖZAY GÖKÇE
3- BÜNYAMİN GÜLLE
4- İSMAİL CAN ÇAKAL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- BERDAN ÖZTÜRK
2- DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
3- ABDULLAH KOÇ
4- KEZİBAN DUMLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KEMALETTİN KOÇAK
2- MUHAMMED ASLAN
3- MEHMET SIDDIK YEL
4- MURAT YILDIRIM
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET ZİYATTİN TOKAR
2- YASİN IŞIK
3- ÖMER ÇELİK
4- YUSUF İSLAM SARIGÜL
İYİ PARTİ
1- BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
2- ADEM KILIÇ
3- MUSTAFA YAŞAR
4- AYHAN ARSLAN
BAĞIMSIZ
- ÜMİT DOĞAN
\
- FEHMİ ATMACA
AKSARAY
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- İLKNUR İNCEÖZ
2- CENGİZ AYDOĞDU
3- MUSTAFA SERDENGEÇTİ
4- MUHAMMED AKTAŞ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- RAMAZAN KAŞLI
2- SEFER ALKAN
3- AYSUN HIZLI OKUR
4- FATİH ÖNEMLİ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NİHAT ÖZDEMİR
2- BEDİH ÇİFTÇİ
3- BAYRAM DURNA
4- AYATULLAH TAKAK
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA YILMAZ
2- ATİLA KARAKOR
3- ABDULLAH SERT
4- ÖZLEM ETÇİ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SEYİT MEHMET KESKİN
2- CİHAN YILMAZ
3- ŞÜKRAN ACAR
4- AHMET DEMİR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ALİ ABBAS ERTÜRK
2- RAMAZAN FİDAN
3- PELİNSU YILDIRIM
4- ALİ EŞMEKAYA
SAADET PARTİSİ
1- LEVENT SERDAR ŞAHİN
2- AHMET BÜLBÜL
3- YUSUF KENAN DURMUŞ
4- MUSTAFA AYHAN
İYİ PARTİ
1- AYHAN EREL
2- NURİ KOÇAŞ
3- RAHİM AYDIN
4- FATMA PINAR İZGÜ
AMASYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
2- HASAN ÇİLEZ
3- ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KADİR KUTAY SAMSUN
2- MURAT SUŞEHİRLİ
3- ERGANİ CANBOLAT
HÜR DAVA PARTİSİ
- ADEM KILINÇ
2- MÜSLÜM YILMAZ
3- ALİ BOZKURT
VATAN PARTİSİ
1- BÜLENT KOPUZ
2- SERDAR DEMİR
3- SEFER KILIÇ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HAMZA YILMAZ
2- MİTHAT ÇELİK
3- CEMAL KİRLİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MUSTAFA TUNCER
2- MEHMET GÖL
3- HÜSEYİN ACAR
SAADET PARTİSİ
1- MAHMUT ÇAKAR
2- LEVENT ŞENOL
3- NOĞMAN YÜKSEL
İYİ PARTİ
1- AHMET FATİH COŞAR
2- GÖKHAN LAFÇI
3- MEDET EROĞLU
ANKARA-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
2- FATİH ŞAHİN
3- YALÇIN AKDOĞAN
4- ALİ İHSAN ARSLAN
5- MURAT YILDIRIM
6- FATMA ÖNCÜ
7- FAHRİ USTA
8- GÖKÇER DOĞAN
9- FEVZİ AYDIN
10- BÜŞRA SOYLU
11- MUAMMER CEMALOĞLU
12- ELİF RABİA GÜRBÜZ
13- ADİL CAN YILDIRIM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEVLÜT KARAKAYA
2- ZÜHAL TOPÇU
3- EYÜP YILDIZ
4- DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU
5- MEHMET DUYGULU
6- LEVENT ÇAĞLANCI
7- ŞENİZ SEZGİN
8- CEMAL ABDÜLSEMET DURMUŞ
9- OĞUZ YILMAZ
10- FATİH MORMENEKŞE
11- NEVİN KORKMAZ
12- KENAN FİDAN
13- SELİM ŞAHİN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ABDULSAMET YALÇIN
2- OSMAN GÜLEBAK
3- OSMAN UÇAK
4- MURAT GÜNAYDIN
5- MUHAMMED ATA ZİLELİ
6- RAMAZAN YILDIRIM
7- ALİ BOSTANCI
8- CEMAL BOSTANCI
9- MUHAMMED KELEŞ
10- ALİ ALPSOY
11- CEVRİYE UŞAR
12- ŞEYMA DEMİRER
13- EMİNE ALPSOY
VATAN PARTİSİ
1- TÜLİN OYGÜR
2- NUSRET SENEM
3- ÖZGÜR BURSALI
4- ZEHRA İNCİ ÖZDİL
5- MEHMET CENGİZ
6- ALİ YÜKSEL
7- FATMA SİBEL ARSLANTÜRK
8- KAAN DOĞAN
9- ALİ ŞAN GÜRZ
10- EMEL YALIN
11- HAKKI ERMAN ERGİNCAN
12- AYSAN CANVER
13- BİLAL GÜRBÜZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
2- EŞREF KİRAZ
3- EMİNE KAYA
4- İSHAK KOCABIYIK
5- DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK
6- GAZİ OTİ
7- CENNET AVCI
8- CEYHUN AKIN
9- DİLEK ERTÜRK
10- ERDEM ÖRT
11- EBRU DEMİR
12- REMZİYE GÜÇLÜ
13- ERDAL ATAŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- TEKİN BİNGÖL
2- LEVENT GÖK
3- ALİ HAYDAR HAKVERDİ
4- BÜLENT KUŞOĞLU
5- GAMZE TAŞÇIER
6- EKREM KEREM OKTAY
7- MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
8- HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
9- ALİ HİKMET AKILLI
10- AYLİN YAMAN
11- UMUT ERARSLAN
12- KAMER GÖZAÇIK ŞEN
13- CANSEL GÜVEN
SAADET PARTİSİ
1- TANJU GÜVENDİREN
2- FATİH BEYAZIT
3- AHMET ÖZKÖK
4- HALİL ADIGÜZEL
5- İBRAHİM SAYIN
6- FARUK BELCİ
7- HATİCE NİHAL KORKUTAN
8- HALİS BAL
9- MEMET İNCİ
10- EMRE AYGÜNOĞLU
11- FERİDE ÖZTÜRK
12- MUSTAFA TOSUNER
13- DİLARA ERANIL
İYİ PARTİ
1- KORAY AYDIN
2- İBRAHİM HALİL ORAL
3- MESUT ÖZARSLAN
4- AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
5- MİNE BAŞ
6- YETKİN ÖZTÜRK
7- KADRİYE ÜNLER
8- FEHMİ KANDEMİR
9- BARIŞ DOĞAN
10- ÇAĞLAR AY
11- İHSAN KOÇAK
12- KENAN TÜRÜDÜ
13- HATİCE KÜÇÜK
BAĞIMSIZ
- ESMA AYDINLI
\
- MAHMUT KONUK
\
- ALİ RIZA AYDIN
ANKARA-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA DESTİCİ
2- LÜTFİYE SELVA ÇAM
3- EMRULLAH İŞLER
4- ORHAN YEĞİN
5- ARİFE POLAT DÜZGÜN
6- ZEYNEP YILDIZ
7- AHMET FETHAN BAYKOÇ
8- ENES ŞİŞMAN
9- MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
10- İBRAHİM ENES DURUAY
11- ONUR ALP BAŞAYAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SADİR DURMAZ
2- NEVİN TAŞLIÇAY
3- ABDULLAH AĞAR
4- TARKAN TOPER
5- NAİM YANIK
6- GÖKHAN AĞDEMİR
7- SERDAR BİLGİLİ
8- AYDIN ERKOÇ
9- İLKAY UYAR KABA
10- EROL ELİDEMİR
11- MEHMET YURTOĞLU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ŞAHZADE DEMİR
2- HASAN BOZDAŞ
3- YUSUF ALPSOY
4- AHMET PUSA
5- YASİN ÖZTAŞ
6- BAHRİ ALTINDAĞ
7- PINAR NASER
8- ÖZNUR KOYUNCU
9- KADİR KAYA
10- MÜCAHİT AVCI
11- YAKUP DEDE
VATAN PARTİSİ
1- HASAN ATİLLA UĞUR
2- KAMİL DEDE
3- ERTEN ACIR
4- BÜLENT ESİNOĞLU
5- BERKAN ÖZER
6- ŞEN YAZGAN
7- YILDIRIM BEYATLI DOĞAN
8- DURMUŞ ALİ ERKAN
9- ÖZGÜR SEYİT SEVER
10- ASYA BANU PEHLİVAN
11- AGAH KUTLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NURAY TÜRKMEN CANLI
2- İSTEK USALP
3- VAHİDE İLGÜN
4- HAYDAR ARSLAN
5- İPEK GÜR
6- NURHAYAT EMİRE
7- MUSTAFA DEMİR
8- NİLGÜN YILMAZ
9- ROJAN MAMO
10- BAHYETTİN BATUR
11- MURAT BAHADIR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MURAT EMİR
2- YILDIRIM KAYA
3- SEMRA DİNÇER
4- KENAN NUHUT
5- MURAT KAVUNCU
6- BEKİR SAMİ DOĞAN
7- ALİBEY YÜKSEL
8- DENİZ ÇAKIR
9- MUSTAFA NADİR ER
10- SUNA KERİMOĞLU
11- BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- İLYAS TONGÜÇ
2- ALİ AKTAŞ
3- ERSAN BİLGİN
4- MEHMET BALOĞLU
5- MUHAMMET FURKAN KAMALAK
6- MERVE AYDIN KÜÇÜK
7- BURHAN KIRMAN
8- BURHAN GÜMRÜKÇÜ
9- OSMAN OKTAY
10- TUGAY KARABULUT
11- İLYAS ŞEKER
İYİ PARTİ
1- ŞENOL BAL
2- ERSÖNMEZ YARBAY
3- GÖKHAN BEKER
4- FARUK KÖYLÜOĞLU
5- HASAN SEYMEN
6- HEDİYE AKDERE
7- TUNCAY TEKAY
8- HÜSEYİN ÖZLÜK
9- BAHA CANKUT SARITAŞ
10- ÇİĞDEM BİNGÖL
11- BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA-3 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET NACİ BOSTANCI
2- ASUMAN ERDOĞAN
3- NEVZAT CEYLAN
4- BARIŞ AYDIN
5- HACI TURAN
6- MERYEM GÖKA
7- TUNA KOÇ
8- KURTCAN ÇELEBİ
9- SERHAT BAYAR
10- DİLARA TABAK
11- MEHMET GÜNDOĞDU
12- MÜCAHİT EFE
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- YAŞAR YILDIRIM
2- ERKAN HABERAL
3- FATİH ÇETİNKAYA
4- ŞÜKRÜ ALNIAÇIK
5- ABDULLAH BAHADIR ALPEREN
6- DURDU MEHMET KÖŞ
7- HAKAN DOĞRU
8- ALTUĞ BARIŞ DOĞAN
9- EMRE KAYA
10- HÜSEYİN YILMAZ
11- HAYDAR DURAN
12- ŞABAN IŞIK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- CEMAL ÇOBAN
2- MEHMET ÖZTÜNÇ
3- TAHA SÖĞÜT
4- FAYSAL ÖZTÜRK
5- SUAT ALPSOY
6- ZEYNEP YALÇIN
7- HAVVA YAVUZ
8- REMZİYE YILDIRIM
9- ENGİN DİLBAZ
10- SEYİD AHMET KOYUNCU
11- RÜSTEM UŞAR
12- İSLAM AVCI
VATAN PARTİSİ
1- UTKU REYHAN
2- ERCAN ENÇ
3- GÜLDANE PEKDOĞAN
4- OKTAY YILDIRIM
5- DENİZ TOKGÖZ
6- KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
7- MELEK GÜVENÇ
8- ANIL EREN YILDIZ
9- EMRE CAN
10- ONUR CAN SUNGUR
11- YASİN MERT GÜLER
12- HAVA ŞAHİNER AYNUR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- VELİ SAÇILIK
2- NAZIM KARAKURT
3- ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ
4- HAYDAR ÜSTÜNDAĞ
5- HÜLYA FIRAT
6- MEHMET ZARİF KESİCİLER
7- FATMA KOÇYİĞİT ÖNER
8- İSMET YALÇINKAYA
9- TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN
10- FATMA KIZILÖZ
11- İLYAS KURT
12- YİĞİT ÖZTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AHMET HALUK KOÇ
2- NİHAT YEŞİL
3- SERVET ÜNSAL
4- ALİ BAŞKARAAĞAÇ
5- AHMET ERSEN ÖZSOY
6- AHMET MEŞE
7- UMUT AKDOĞAN
8- BATTAL YILDIZ
9- GÜLŞAH DENİZ ATALAR
10- TEMEL BORGA BUDAK
11- İLKE ÇAKAR
12- BİLAL YILMAZ
SAADET PARTİSİ
1- FATİH AYDIN
2- PINAR GÖKMEN
3- MEHMET FETHİ ÖZTÜRK
4- MUSTAFA AYDIN
5- YUSUF YİĞİTALP
6- MUAMMER GÜLAP
7- ÖMER GÜNAYDIN
8- MÜZEYYEN SİMİT
9- YUSUF SUNAR
10- AHMET AVCI
11- İSLAM MERTOĞLU
12- MEHMET ENES ŞAHİN
İYİ PARTİ
1- DURMUŞ YILMAZ
2- AYHAN ALTINTAŞ
3- REŞAT ERDOĞAN
4- TAMER KAYAALP
5- AYŞE SUCU
6- ÖMER KARAKAŞ
7- HÜSEYİN ŞİMŞEK
8- UMUTCAN GÜNERKAYA
9- AHMET CAN BUĞDAY
10- BÜLENT GÜRSOY
11- ALİ IŞINER HAMŞIOĞLU
12- BERİL GÜMÜŞ
BAĞIMSIZ
- HAKAN POLAT
\
- ÖZGE AYDEMİR GÜNEY
ANTALYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
2- MUSTAFA KÖSE
3- SENA NUR ÇELİK
4- İBRAHİM AYDIN
5- ATAY USLU
6- KEMAL ÇELİK
7- GÜLÇİN ÖZBOZ
8- SEYİT EMRE GÖYÜK
9- ERCAN MEKTEPLİOĞLU
10- MUSTAFA ERKAN
11- HASAN HÜSEYİN CENGİZ
12- ESMA BALABAN KARACAN
13- HASAN DEMİR
14- ÖMER AKBAŞ
15- CANBEY ÇETİN
16- HASAN KEREM ÜNSAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ABDURRAHMAN BAŞKAN
2- AHMET SELİM YURDAKUL
3- TARKAN AKILLI
4- HÜSEYİN YILDIZ
5- TUNCAY TEMUR
6- İLKNUR FİDAN KEPEZ
7- MEHMET ALİ TUNA
8- YETER KESKİN ÖTELEŞ
9- ZİYA YILDIRIM
10- ÖMER ÖZBEK
11- MUSTAFA KÜRŞAD SERT
12- SUAT AKGÜL
13- TÜMER EMEKSİZ
14- ŞÜKRAN AKÇA
15- KÜRŞAD TATAR
16- MUSTAFA HAKAN TOPÇU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- EYYÜP YANAÇ
2- ABDULBAKİ ÖZDEMİR
3- RIFAT KARADAŞ
4- ŞERAFETTİN ŞİMŞEK
5- HASAN HÜSEYİN CEYHAN
6- İSMAİL KAYA
7- ABDULLAH DEMİRTAŞ
8- AHMET ÇETİN
9- ŞEVKİ YUMUŞAK
10- GÜLGEŞ YILDIRIM
11- İSLAM DURMAZ
12- FIRAT YALÇIN
13- ZAFER TEKMAN
14- NURULLAH BAĞRIYANIK
15- FATMA TÜRK
16- MUHAMMED ŞAHİN
VATAN PARTİSİ
1- AHMET ÖZBAY
2- BÜLENT OKAY
3- NİYAZİ SELİM SELÇUK
4- OĞUZ ÖZYAVUZ
5- HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN
6- HASAN FARUK KURTOĞLU
7- FURKAN ÖMER KURALAY
8- AHMET SORKUÇ
9- KAMİL MELİH KIRCA
10- HÜSEYİN BARAN KARABULUT
11- TAHİR SERTKAYA
12- RECEP DEVECİ
13- HATİCE DEMİR
14- NECMİYE KARAASLAN
15- MUSTAFA ERTEM
16- BERFU BAYAV OFLAZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- KEMAL BÜLBÜL
2- DENİZ YILDIRIM
3- ERDAL GİLGİL
4- HADİ CİN
5- NİGAR DURU
6- İHSAN NERGİZ
7- FİLİZ ASLAN
8- VEYSEL AKBOĞA
9- MERAL GEYLANİ
10- HAKKI BULUT
11- HÜLYA HASBAY
12- ORHAN GÜMÜŞ
13- HÜLYA BAYAR
14- SALİH VAROL
15- GÜLSÜM GÜZEL
16- BERİVAN TEMEL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- DENİZ BAYKAL
2- ÇETİN OSMAN BUDAK
3- RAFET ZEYBEK
4- AYDIN ÖZER
5- CAVİT ARI
6- FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
7- SEVGİ DOĞAN
8- NUSRET BAYAR
9- ŞENGÜL YEŞİLDAL
10- VAHAP TUNCER
11- KEMAL BİLAL ÖNER
12- ALİ TAKAVUT
13- SİBEL GEZEN
14- NAZMİ GÜNDÜZ
15- ÖZLEM ŞAHİN
16- İSMAİL HAKKI GÜL
SAADET PARTİSİ
1- HASAN BURGAN
2- ADEM SARICALAR
3- MEHMET FATİH TEKİN
4- MEHMET EMİN GÖZÜKARA
5- ZÜBEYDE GÜLER
6- RUKİYE GÜLŞEN
7- DÖNAY UYAR
8- TEVFİK CAN
9- RUMEYSA NUR ÇETECİ
10- SERVET YILMAZ
11- HAMZA KARAAĞAÇ
12- MUSTAFA SİR
13- ERGÜN EREN
14- SÜLEYMAN AKINCI
15- SEMİH SERDAR DEMİR
16- SÜMEYYE GÜLDAL
İYİ PARTİ
1- FERİDUN BAHŞİ
2- HASAN SUBAŞI
3- TUBA VURAL ÇOKAL
4- FULYA YASEMİN
5- KADRİ LEVENT DİM
6- MUSA ERTUĞAN
7- BÜNYAMİN SEÇME
8- NEŞE TOKER
9- MERYEM AYDOĞAN
10- CAFER ÜNAL
11- CAHİT KOCABEYOĞLU
12- BİROL RÜSTEM
13- ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
14- ALPER TUNÇER
15- YAKUP CEM ÇINAR
16- LEYLİ KEMAL
BAĞIMSIZ
- SEVİNÇ SERTBARUT
\
- İZZETTİN CİVAN
- HASAN LÖK
\
- KAMİL KAYA
\
- HAŞMET CENGİZLER
ARDAHAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ORHAN ATALAY
2- HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SEVİM KÖSELİÖREN
2- MÜTALİP AKÇI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- EROL MAĞLAY
2- SÜLEYMAN DEMİR
VATAN PARTİSİ
1- ERDAL UYGUR
2- PERİHAN TEKİN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- TAŞKIN AKTAŞ
2- ÖZTÜRK POLAT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖZTÜRK YILMAZ
2- YUNUS DÜNDAR
SAADET PARTİSİ
1- HAKAN ÇAPAN
2- MEHMET ŞİMŞEK
İYİ PARTİ
1- LEVENT PEHLİVAN
2- ÇELİK DEMİR
ARTVİN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ERTUNÇ ERKAN BALTA
2- MUZAFFER ÇORBACI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- OKAN AKTAŞ
2- İSMİHAN ÖZCİHAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- YUSUF ÖZDEMİR
2- MENDUH ÇETİZ
VATAN PARTİSİ
1- NEVZAT ACAR
2- NACİ YAŞAR KARA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- RECEP DEMİRCİ
2- EMİN EKİNCİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- UĞUR BAYRAKTUTAN
2- YALÇIN EMİRALİOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- SALİH BERBER
2- GÜLTEKİN SOYDAN
İYİ PARTİ
1- FİLİZ AKYÜZ
2- KAMİL AKSU
AYDIN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA SAVAŞ
2- BEKİR KUVVET ERİM
3- METİN YAVUZ
4- RIZA POSACI
5- ERSİN ESENLİK
6- AHMET TARIK SARI
7- SEDA KANAT
8- YASEMİ SARIÇİÇEK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- DENİZ DEPBOYLU
2- GÜNTEKİN ŞİMŞEK
3- MUSTAFA PEKER
4- YUSUF KEREMİT
5- FAİK AKKUŞ
6- HATİCE ÖZCAN
7- SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI
8- SEYFETTİN TOSUN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUSTAFA ÖZKAN
2- CENBELİ GÜLER
3- BİLAL GÜVENÇ
4- AYATULLAH UYAR
5- HASAN YEGÜL
6- AHMET KOCA
7- YUSUF YAMAN
8- YUNUS GÜRYELİ
VATAN PARTİSİ
1- EMRE ALBAYRAK
2- AYŞE HANDAN ERSİN
3- ZÜHRE GENİŞEL
4- İRAYDA BEGÜM BAY
5- BERRİN ARSLAN
6- AFET HEUSCHELE
7- SANİYE DUMAN
8- MEHMET İRFAN ÜLKÜ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- FERHAT TUNÇ YOSLUN
2- AYFER DEMİREL
3- DOĞAN AÇIĞ
4- ÖZLEM TUNÇ
5- MEHMET CELAL GÜMÜŞ
6- SEMRA BAŞARAN
7- ŞAHİN KOÇ
8- BAHAEDDİN YAĞARCIK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BÜLENT TEZCAN
2- HÜSEYİN YILDIZ
3- SÜLEYMAN BÜLBÜL
4- MUSTAFA İBERYA ARIKAN
5- ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
6- KAAN ERÇETİN
7- KEMAL GÜNERİ
8- FULYA ÜSTÜNDAĞ
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET İHSAN AYAYDIN
2- ALİ SÖĞÜT
3- MUSA MUÇA
4- ÖZLEM ÖZTÜRK
5- MEHMET YÖRÜK
6- SÜLEYMAN ATEŞ
7- FATİH KARAHAN
8- GÜLTEN HANÇER
İYİ PARTİ
1- AYDIN ADNAN SEZGİN
2- BERNA SUKAS
3- HALİL İBRAHİM AKTEMUR
4- ŞULE TUNTAŞ
5- FEVZİ KÖSE
6- VOLKAN GÜLEÇ
7- MUSTAFA ORHUN ÇETİN
8- SEMRA YÜCEL
(Sürecek)
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