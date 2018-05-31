Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (3)

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:
BALIKESİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-ADİL ÇELİK
2-BELGİN UYGUR
3-YAVUZ SUBAŞI
4-MUSTAFA CANBEY
5-PAKİZE MUTLU AYDEMİR
6-ÖMER ALAN
7-OSMAN BILDIR
8-ZEYNEP DENİZ
9-ENCAN AYDOĞDU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-MEHMET KABAN
2-FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU
3-SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER
4-FATMA SAVRAN
5-NEZAHAT KAYACIK
6-BEYTULLAH DUYAR
7- MEHTAP AKGÜL
8- KAMİL ÜRER
9-SÜLEYMAN PEHLİVAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-YAKUP AKSOY
2-ABDULMECİT GÖKHAN
3-ABDULBASİT ÖZTÜRK
4-YUNUS KAYA
5-BEKİR ARSLAN
6-ALİ YAKUP DEMİR
7-YUNUS GÖKHAN
8-HARUN KAZAK
9-ÖMER ESMER
VATAN PARTİSİ
1-ETHEM DÜLGEROĞLU
2-HASAN METİN PINARBAŞI
3-SERDAR GÜRSES
4-HÜRDOĞAN ORMANCI
5-AYFER YALÇIN
6-CEMİLE TAŞDEMİR
7-AHMET UYSAL
8-NİLGÜN YORGANCI
9-ERDOĞAN GÖKÇE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-NESİBE YÖYLER
2-ŞAHİN ÇOBAN
3-YURDANUR GÜVEN
4-HÜSEYİN GEVHER
5-FADİME KAM TEMEL
6-HALİL ERSAN BEKÇİ
7-ZEHRA BABA
8-YAHYA ANIK
9-KENAN YAĞIZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-AHMET AKIN
2-FİKRET ŞAHİN
3-ENSAR AYTEKİN
4-İRFAN BARIŞ
5-SEVAL BOZKURT
6- ENDER BİÇKİ
7-NEŞE ZENGİN
8-BERRİN GENÇOĞLU
9-OĞULCAN KOÇAK
SAADET PARTİSİ
1-MUSTAFA YILMAZ
2-EYÜP SABRİ SOLMAZ
3-SEYFETTİN ÇÖZEL
4-RAMAZAN YILDIRIM
5- ÖMER TAŞKIN
6-İBRAHİM HIDIR
7-AHMET PINAR
8-SİNAN BAŞARAN
9-SALİH ORAL ÖVÜÇ
İYİ PARTİ
1-İSMAİL OK
2-KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
3-NEZAHAT SALON
4-YAŞAR GENÇ
5-BEGÜM KÜÇÜKOĞLU TUTAK
6-KERİMAN KÜLTÜR
7-ÖZLEM URAL
8-EROL AYDEMİR
9-ONUR ŞENEL
BAĞIMSIZ
1-ENGİN GÜNAYDIN
BARTIN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-YILMAZ TUNÇ
2-YAŞAR ARSLAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ORHAN KIŞANLI
2-SAVAŞ BUYURMAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ABDULKADİR GÜMÜŞ
2-MANSUR AYAR
VATAN PARTİSİ
1-FATMA GÜL ARSLAN
2-SEDAT ÇETİN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-YILMAZ TOPALOĞLU
2-ŞAYESTE SALMANOĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-AYSU BANKOĞLU
2-FAHRİ ÖZSOY
SAADET PARTİSİ
1-ÜNAL YURTBAY
2-MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ
İYİ PARTİ
1-HAMİT ERHAN ALDATMAZ
2-FATMA SİNEM ÖZÜOKLU
BATMAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-ZİVER ÖZDEMİR
2-MURAT GÜNEŞTEKİN
3-MEHMET ŞAT
4-MURAT ÇİÇEK
5-AYLA IŞIK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-BEHÇET DENİZ
2-MÜJGAN ARSLAN
3-HAYRETTİN BEKTAŞ
4-CEMİL GÜZEL
5-MEHMET AYHAN GÜNAYDIN
VATAN PATİSİ
1-MURAT TURGAY SANCAKLI
2-NURİ KARTALOĞLU
3-MEVLÜDE DİNÇBUDAK
4-VOLKAN TAŞDEMİR
5-GAZİ ŞİMŞEK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-FELEKNAS UCA
2-NECDET İPEKYÜZ
3-AYŞE ACAR BAŞARAN
4-MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ
5-ŞÜKRÜ BAYTAR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-AYHAN IŞIK
2-KAYAHAN KIRMIZITAŞ
3-NİHAT DEMİR
4-BÜNYAMİN NAYMAN
5-HAMİT KESKİN
SAADET PARTİSİ
1-FARİS ÖZDEMİR
2-MUSTAFA YILDIZ
3-MEHMET FIRAT
4-EMRE COŞKUN
5-FAHRETTİN DOYAR
İYİ PARTİ
1- KISMET ÇELİK
2- BURHAN BARAN
3- LEYLA SOYVURAL
4- BEYHAN ÖZGENER
5- SEVİNÇ SARIAHMETOĞLU
BAĞIMSIZ
1-AYDIN GÖK
BAYBURT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-FETANİ BATTAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-İDRİS AYDIN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-MAŞALLAH ORUÇOĞLU
VATAN PARTİSİ
1-YAKUP YALÇIN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-ŞEMSETTİN TAKVA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-İKBAL OKUR
SAADET PARTİSİ
1-MURAT GÜRBÜZ
İYİ PARTİ
1-SÜLEYMAN BURÇ
BİLECİK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-SELİM YAĞCI
2-HALİL ELDEMİR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA
2-HASAN YILDIRIM
HÜR DAVA PARTİSİ
1-TAHİR KARAASLAN
2-CELAL ÇELİK
VATAN PARTİSİ
1-SEZAİ CIVGIN
2-ORHAN KİRAZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-FEHMİ KORKMAZ
2-MUAZZEZ PARILTI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-YAŞAR TÜZÜN
2-FAİK AKARKARASU
SAADET PARTİSİ
1-SEYFETTİN TIKIZ
2-ETHEM ERSÖZ
İYİ PARTİ
1- MESUT TEKİN
2- MERVE BEKTAŞ
BİNGÖL
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-CEVDET YILMAZ
2-FEYZİ BERDİBEK
3-ZEKİ KORKUTATA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-EMRE SOLMAZ
2-MURAT KÜÇÜK
3-BURHAN BİNGÖL
HÜR DAVA PARTİSİ
1-HAMDULLAH TASALI
2-YÜKSEL BİNGÖL
3-FUAT SÖNMEZ
VATAN PARTİSİ
1-ALİ HAYDAR VARAN
2-SİNAN YEŞİLYURT
3-GÜLABİ DEMİR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-ERDAL AYDEMİR
2-NİHAT AKSOY
3-GÜLİSTAN AZAK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-VAHDETTİN UZUNYAYLA
2-MEHMET EVRAN
3-ÇETİN SAĞSÖZ
SAADET PARTİSİ
1-SUAT İŞCEN
2-MUHAMMED FATİH TİRYAKİ
3-AHMET TURAN TURSUN
İYİ PARTİ
1-KAZIM ATAOĞLU
2-MEHMET SAİT YAZICI
3- SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-CEMAL TAŞAR
2-VAHİT KİLER
3-FEVZİ TAŞDEMİR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-DAVUT DAY
2-CENGİZ KOÇAK
3-DURSUN DUYAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-CENGİZ KARAKAYA
2-CELAL GÜL
3-EŞREF ORHAN
VATAN PARTİSİ
1-KAYALI ÇETECİOĞLU
2-EMİLHAN GÜÇLÜ
3-GİZEM ŞANLI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-MAHMUT CELADET GAYDALI
2-ZAHİT MUTLU
3-SEVDA TABAK YAMAÇ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-SIDDIK GÖZEGER
2-SÜLEYMAN BAŞTÜRK
3-TUFAN SUBAŞI
SAADET PARTİSİ
1-ZİYA KALMACİ
2-BEHÇET AYNİ
3-MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ
İYİ PARTİ
1- ZİYA YOLDAŞ
2- HİKMET TUNALI
3- YUSUF DENİZ
BOLU
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-ARZU AYDIN
2-FEHMİ KÜPÇÜ
3-METİN VURAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-ADEM EVCİL
2-FERHAT BAĞCI
3-SEMA KIŞLAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ŞÜKRÜ DENİZ
2-CAHİT DAĞHAN
3-MEHMET IŞIK
VATAN PARTİSİ
1-MÜRVET KARATAŞ
2-AYLA AŞIK
3-SEMİHA ARABACIOĞLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-KENAN BALTA
2-GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
3-RUMET SERHAT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-TANJU ÖZCAN
2-ÖZER ÖZCAN
3-HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
SAADET PARTİSİ
1-İSA SAYIN
2-VEYSEL AYEROĞLU
3-DAVUT KARAHAYDAR
İYİ PARTİ
1- MEHMET AYDIN
2- İRFAN BAYAR
3- NİMET İNCE
BURDUR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-BAYRAM ÖZÇELİK
2-YASİN UĞUR
3-EMİNE AKTAŞ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-HİKMET ÖKTE
2-HÜSEYİN ÜNLÜ
3-MURAT ARIK
HÜR DAVA PARTİSİ
1-HABİB ÇETİN
2-HALİL DİŞLİ
3-CEBRAİL ÇETİN
VATAN PARTİSİ
1-SELAHATTİN AŞKAR
2-TAHİR MAHİR ÖZTÜRK
3-MUSTAFA ACAR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-BEKİR ÇİÇEK
2-TANER TAŞ
3-İSMAİL GELTURAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-MEHMET GÖKER
2-RECEP MUTLUCAN
3-OSMAN GÖK
SAADET PARTİSİ
1-FATİH TUNÇ
2-RAMAZAN KAYABAŞ
3-FETHİ SEMİZ
İYİ PARTİ
1- OSMAN KURT
2- HÜSEYİN ERDEM
3- HATİCE FUNDA BÜLBÜL
BURSA 1 NO'LU SEÇİM BÖLGESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-HAKAN ÇAVUŞOĞLU
2-MUSTAFA ESGİN
3-REFİK ÖZEN
4-EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
5-AHMET KILIÇ
6-GÜLTEN KAPICIOĞLU
7-SADETTİN CANGÜL
8-ARİF ÇELENK
9-MUHAMMED ERDOĞAN
10- ARİF BEKİR DANGAÇ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-İSMET BÜYÜKATAMAN
2-KADİR ÇİTİL
3-ENVER YILMAZ
4-MEHMET ALİ ADAK
5-ALİ OSMAN MEMİŞ
6-YASEMİN MERİÇ
7-KORKUT AKTAŞ
8-NECATİ ÇELİK
9- ŞENAY USLU DOĞAN
10- AHMET BALSÜZEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-MEHMET HÜSEYİN YILMAZ
2-CEMİL GENÇ
3-AZİZ KAYALIK
4-ZEKİ ARAS
5-İBRAHİM ŞEHİDOĞLU
6-İLHAMİ AYDAR
7-KENAN ÇİL
8-FERHAT TAN
9-VEYSEL AYMELEK
10-UMUT IŞIK
VATAN PARTİSİ
1-MUSTAFA ENVER YILMAZ
2-SEMRA YILMAZ
3-ELİF GÖKKUŞ
4-BEKTAŞ AYKUT
5-AYTAÇ TOKER
6-AYDIN KELEŞOĞLU
7-İSMAİL TIKIR
8-HÜSEYİN KURUR
9-MURAT EMRE
10-RÜSTEM OROZBAY
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-ADNAN ŞAHİN
2-AYGÜL SAKLI
3-MUSTAFA YAĞCI
4-AYNUR YILMAZ
5-SAFFET PEHLİVAN
6-İBRAHİM KORHAN
7-AHMET OKUMUŞ
8-MEHMET SAİT YÜKSEL
9-CEMAL HAZAR
10-
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-LALE KARABIYIK
2-ERKAN AYDIN
3-NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU
4-KAYIHAN PALA
5-ÖZGÜR ERDURSUN
6-GÜRKAN ESEN
7-DENİZ BAYKAL
8-SERKAN ÖZTÜRK
9-İBRAHİM MART
10-AYTAÇ ŞAHİN
SAADET PARTİSİ
1-GÖKHAN GERÇEK
2-BURAK ÇELİK
3-ELİF SULTAN ŞENDÖL
4-ALİ ÖNCEL
5-HAMZA GÜRSEL
6-ERSİN GÖKTEPE
7-DOĞAN ÖZBÜYÜK
8-GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU
9-RABİA IMAMAJ
10-YUNUS EMRE ÖZBİLEN
İYİ PARTİ
1- İSMAİL TATLIOĞLU
2- SAMİ BİLGE
3- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
4- YÜKSEL YILMAZ
5- ABDULLAH ALAGÖZ
6- SERMİN ÖZENSOY
7- ÜSTÜN TUNALIGİL
8- ÖZGÜR ŞİMŞEK
9- AYHAN TAYFUR
10- MERVE ASA
BAĞIMSIZ
1-SALİM ÇAM
2-BÜLENT AKÇA
BURSA 2 NO'LU SEÇİM BÖLGESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-EFKAN ALA
2-OSMAN MESTEN
3-VİLDAN YILMAZ GÜREL
4-ZAFER IŞIK
5-MUHAMMET MÜFİT AYDIN
6-ATİLLA ÖDÜNÇ
7-AHMET YELİS
8-SELDA MERİÇ
9-BURCU YARAN
10-İSMAİL ÖZKAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
2-TEVFİK TOPÇU
3-FEVZİ ZIRHLIOĞLU
4-MUHAMMET TEKİN
5-HAYATİ BEDİR
6-TİMUR ÖZDEMİR
7-EDİBE BİLGE ARICIOĞLU
8-MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI
9-ÜMİT KAPLAN
10-CELAL ÇEKİL
HÜR DAVA PARTİSİ
1-MEHMET ŞİMŞEK
2-ADNAN ALINÇ
3-FETHULLAH ÖZSOY
4-ABDULLAH TAŞ
5-FERAT AKTAŞ
6-YUNUS YILMAZ
7-AHMET AYTEKİN
8-MELİK TAŞKIN
9-MEHMET TAN
10-SAİT ARSLAN
VATAN PARTİSİ
1-FERHAT YILDIZ
2-CANAN BÖLÜK
3-BURHAN KURTULMUŞ
4-SÜLEYMAN YURDDAŞER
5-HASAN HÜSEYİN FERAH
6-HİLMİ ELÜSTÜ
7-ARZU BİTİRGİÇ
8-FERİDUN ÖZTÜRK
9-CUMA ÇİMEN
10-SALİH MUTLUGİL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-MEHMET EMİN ADIYAMAN
2-MAZLUM KARAGÖZ
3-ELİF ÇUBUKÇUGİL
4-CAHİT KIRKAZAK
5-İPEK AKMAN
6-NÜFER OCAKLI
7-ABİDE OK
8-MEHMET NEDİM KORKMAZ
9-KEMAL DOĞAN
10-SAMET KARGALI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-ORHAN SARIBAL
2-YÜKSEL ÖZKAN
3-MUSTAFA ŞENYURT
4-ERKAN DÖNMEZ
5-SÜLEYMAN AYYILMAZ
6-ŞAHİN SEVİNÇ
7-MERAL ALTUNTAŞ
8-KEMAL ATAN
9-BARAN GÜNEŞ
10-HÜLYA DİNK
SAADET PARTİSİ
1-MEHMET ATMACA
2-FİKRET BAYRAM
3-HAMZA AYGÜN
4-ENSARİ ALTINIŞIK
5-SALİH KOCATEPE
6-KARYAĞDI BERKELİ
7-SELAHATTİN AFŞAR
8-RABİA ÖRNEK
9-CUMA YILDIRAK
10-CAN TATAR
İYİ PARTİ
1- AHMET KAMİL EROZAN
2- HASAN TOKTAŞ
3- ADNAN İSLAMOĞULLARI
4- SERPİL ARSLANTÜRK
5- ALİ EKBER CAN
6- BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
7- İSMAİL ŞENOL
8- YAVUZ BÜLBÜL
9- FAZLI SEYİS
10- ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-BÜLENT TURAN
2-JÜLİDE İSKENDEROĞLU
3-FURKAN SEZER
4-FIRAT AKGÜN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-EVREN YALÇIN
2-NECİP FAZIL BAYRAM
3-ALİYE ERTOPÇU
4-ARDA BOZKURT
HÜR DAVA PARTİSİ
1-MEHMET EMİN ALTINDAŞ
2-MEHMET ŞİRİN GÜNEŞ
3-MUHSİN FİDAN
4-AHMET ÖCAL
VATAN PARTİSİ
1-ARİF TOLGA AKKUZULUOĞLU
2-KAMURAN ÇİMEN
3-HÜSEYİN DURU
4-SERKAN ÖZBAKIR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-BÜLENT KÖREĞİ
2-ADİLE YALÇIN
3-MUSTAFA BİLGİÇ
4-ZÜBEYİR ÖZKAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-MUHARREM ERKEK
2-ÖZGÜR CEYLAN
3-METİN ÜMİT URAL
4-SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
SAADET PARTİSİ
1-MUHARREM HOŞGÖR
2-MUHAMMED ERER
3-FATMA FUNDA ÇİFTÇİ
4-ALİ ALGÜL
İYİ PARTİ
1- RIDVAN UZ
2- İSMET BALKAN
3- İKBAL AYTAÇ
4- MEHMET TAMER ERGÜN
BAĞIMSIZ
1-BERNA ERSOY
2-HASAN TAHSİN YILMAZ
(Sürecek)
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