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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 02:03 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:

BALIKESİR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-ADİL ÇELİK

2-BELGİN UYGUR

3-YAVUZ SUBAŞI

4-MUSTAFA CANBEY

5-PAKİZE MUTLU AYDEMİR

6-ÖMER ALAN

7-OSMAN BILDIR

8-ZEYNEP DENİZ

9-ENCAN AYDOĞDU

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-MEHMET KABAN

2-FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU

3-SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER

4-FATMA SAVRAN

5-NEZAHAT KAYACIK

6-BEYTULLAH DUYAR

7- MEHTAP AKGÜL

8- KAMİL ÜRER

9-SÜLEYMAN PEHLİVAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1-YAKUP AKSOY

2-ABDULMECİT GÖKHAN

3-ABDULBASİT ÖZTÜRK

4-YUNUS KAYA

5-BEKİR ARSLAN

6-ALİ YAKUP DEMİR

7-YUNUS GÖKHAN

8-HARUN KAZAK

9-ÖMER ESMER

VATAN PARTİSİ

1-ETHEM DÜLGEROĞLU

2-HASAN METİN PINARBAŞI

3-SERDAR GÜRSES

4-HÜRDOĞAN ORMANCI

5-AYFER YALÇIN

6-CEMİLE TAŞDEMİR

7-AHMET UYSAL

8-NİLGÜN YORGANCI

9-ERDOĞAN GÖKÇE

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-NESİBE YÖYLER

2-ŞAHİN ÇOBAN

3-YURDANUR GÜVEN

4-HÜSEYİN GEVHER

5-FADİME KAM TEMEL

6-HALİL ERSAN BEKÇİ

7-ZEHRA BABA

8-YAHYA ANIK

9-KENAN YAĞIZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-AHMET AKIN

2-FİKRET ŞAHİN

3-ENSAR AYTEKİN

4-İRFAN BARIŞ

5-SEVAL BOZKURT

6- ENDER BİÇKİ

7-NEŞE ZENGİN

8-BERRİN GENÇOĞLU

9-OĞULCAN KOÇAK

SAADET PARTİSİ

1-MUSTAFA YILMAZ

2-EYÜP SABRİ SOLMAZ

3-SEYFETTİN ÇÖZEL

4-RAMAZAN YILDIRIM

5- ÖMER TAŞKIN

6-İBRAHİM HIDIR

7-AHMET PINAR

8-SİNAN BAŞARAN

9-SALİH ORAL ÖVÜÇ

İYİ PARTİ

1-İSMAİL OK

2-KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK

3-NEZAHAT SALON

4-YAŞAR GENÇ

5-BEGÜM KÜÇÜKOĞLU TUTAK

6-KERİMAN KÜLTÜR

7-ÖZLEM URAL

8-EROL AYDEMİR

9-ONUR ŞENEL

BAĞIMSIZ

1-ENGİN GÜNAYDIN

BARTIN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-YILMAZ TUNÇ

2-YAŞAR ARSLAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- ORHAN KIŞANLI

2-SAVAŞ BUYURMAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1-ABDULKADİR GÜMÜŞ

2-MANSUR AYAR

VATAN PARTİSİ

1-FATMA GÜL ARSLAN

2-SEDAT ÇETİN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-YILMAZ TOPALOĞLU

2-ŞAYESTE SALMANOĞLU

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-AYSU BANKOĞLU

2-FAHRİ ÖZSOY

SAADET PARTİSİ

1-ÜNAL YURTBAY

2-MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ

İYİ PARTİ

1-HAMİT ERHAN ALDATMAZ

2-FATMA SİNEM ÖZÜOKLU

BATMAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-ZİVER ÖZDEMİR

2-MURAT GÜNEŞTEKİN

3-MEHMET ŞAT

4-MURAT ÇİÇEK

5-AYLA IŞIK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-BEHÇET DENİZ

2-MÜJGAN ARSLAN

3-HAYRETTİN BEKTAŞ

4-CEMİL GÜZEL

5-MEHMET AYHAN GÜNAYDIN

VATAN PATİSİ

1-MURAT TURGAY SANCAKLI

2-NURİ KARTALOĞLU

3-MEVLÜDE DİNÇBUDAK

4-VOLKAN TAŞDEMİR

5-GAZİ ŞİMŞEK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-FELEKNAS UCA

2-NECDET İPEKYÜZ

3-AYŞE ACAR BAŞARAN

4-MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ

5-ŞÜKRÜ BAYTAR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-AYHAN IŞIK

2-KAYAHAN KIRMIZITAŞ

3-NİHAT DEMİR

4-BÜNYAMİN NAYMAN

5-HAMİT KESKİN

SAADET PARTİSİ

1-FARİS ÖZDEMİR

2-MUSTAFA YILDIZ

3-MEHMET FIRAT

4-EMRE COŞKUN

5-FAHRETTİN DOYAR

İYİ PARTİ

1- KISMET ÇELİK

2- BURHAN BARAN

3- LEYLA SOYVURAL

4- BEYHAN ÖZGENER

5- SEVİNÇ SARIAHMETOĞLU

BAĞIMSIZ

1-AYDIN GÖK

BAYBURT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-FETANİ BATTAL

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-İDRİS AYDIN

HÜR DAVA PARTİSİ

1-MAŞALLAH ORUÇOĞLU

VATAN PARTİSİ

1-YAKUP YALÇIN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-ŞEMSETTİN TAKVA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-İKBAL OKUR

SAADET PARTİSİ

1-MURAT GÜRBÜZ

İYİ PARTİ

1-SÜLEYMAN BURÇ

BİLECİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-SELİM YAĞCI

2-HALİL ELDEMİR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA

2-HASAN YILDIRIM

HÜR DAVA PARTİSİ

1-TAHİR KARAASLAN

2-CELAL ÇELİK

VATAN PARTİSİ

1-SEZAİ CIVGIN

2-ORHAN KİRAZ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-FEHMİ KORKMAZ

2-MUAZZEZ PARILTI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-YAŞAR TÜZÜN

2-FAİK AKARKARASU

SAADET PARTİSİ

1-SEYFETTİN TIKIZ

2-ETHEM ERSÖZ

İYİ PARTİ

1- MESUT TEKİN

2- MERVE BEKTAŞ

BİNGÖL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-CEVDET YILMAZ

2-FEYZİ BERDİBEK

3-ZEKİ KORKUTATA

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-EMRE SOLMAZ

2-MURAT KÜÇÜK

3-BURHAN BİNGÖL

HÜR DAVA PARTİSİ

1-HAMDULLAH TASALI

2-YÜKSEL BİNGÖL

3-FUAT SÖNMEZ

VATAN PARTİSİ

1-ALİ HAYDAR VARAN

2-SİNAN YEŞİLYURT

3-GÜLABİ DEMİR

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-ERDAL AYDEMİR

2-NİHAT AKSOY

3-GÜLİSTAN AZAK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-VAHDETTİN UZUNYAYLA

2-MEHMET EVRAN

3-ÇETİN SAĞSÖZ

SAADET PARTİSİ

1-SUAT İŞCEN

2-MUHAMMED FATİH TİRYAKİ

3-AHMET TURAN TURSUN

İYİ PARTİ

1-KAZIM ATAOĞLU

2-MEHMET SAİT YAZICI

3- SELAHETTİN EKİNCİ

BİTLİS

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-CEMAL TAŞAR

2-VAHİT KİLER

3-FEVZİ TAŞDEMİR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-DAVUT DAY

2-CENGİZ KOÇAK

3-DURSUN DUYAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1-CENGİZ KARAKAYA

2-CELAL GÜL

3-EŞREF ORHAN

VATAN PARTİSİ

1-KAYALI ÇETECİOĞLU

2-EMİLHAN GÜÇLÜ

3-GİZEM ŞANLI

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-MAHMUT CELADET GAYDALI

2-ZAHİT MUTLU

3-SEVDA TABAK YAMAÇ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-SIDDIK GÖZEGER

2-SÜLEYMAN BAŞTÜRK

3-TUFAN SUBAŞI

SAADET PARTİSİ

1-ZİYA KALMACİ

2-BEHÇET AYNİ

3-MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ

İYİ PARTİ

1- ZİYA YOLDAŞ

2- HİKMET TUNALI

3- YUSUF DENİZ

BOLU

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-ARZU AYDIN

2-FEHMİ KÜPÇÜ

3-METİN VURAL

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-ADEM EVCİL

2-FERHAT BAĞCI

3-SEMA KIŞLAK

HÜR DAVA PARTİSİ

1-ŞÜKRÜ DENİZ

2-CAHİT DAĞHAN

3-MEHMET IŞIK

VATAN PARTİSİ

1-MÜRVET KARATAŞ

2-AYLA AŞIK

3-SEMİHA ARABACIOĞLU

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-KENAN BALTA

2-GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU

3-RUMET SERHAT

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-TANJU ÖZCAN

2-ÖZER ÖZCAN

3-HÜSEYİN CAHİT ÇINGI

SAADET PARTİSİ

1-İSA SAYIN

2-VEYSEL AYEROĞLU

3-DAVUT KARAHAYDAR

İYİ PARTİ

1- MEHMET AYDIN

2- İRFAN BAYAR

3- NİMET İNCE

BURDUR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-BAYRAM ÖZÇELİK

2-YASİN UĞUR

3-EMİNE AKTAŞ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-HİKMET ÖKTE

2-HÜSEYİN ÜNLÜ

3-MURAT ARIK

HÜR DAVA PARTİSİ

1-HABİB ÇETİN

2-HALİL DİŞLİ

3-CEBRAİL ÇETİN

VATAN PARTİSİ

1-SELAHATTİN AŞKAR

2-TAHİR MAHİR ÖZTÜRK

3-MUSTAFA ACAR

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-BEKİR ÇİÇEK

2-TANER TAŞ

3-İSMAİL GELTURAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-MEHMET GÖKER

2-RECEP MUTLUCAN

3-OSMAN GÖK

SAADET PARTİSİ

1-FATİH TUNÇ

2-RAMAZAN KAYABAŞ

3-FETHİ SEMİZ

İYİ PARTİ

1- OSMAN KURT

2- HÜSEYİN ERDEM

3- HATİCE FUNDA BÜLBÜL

BURSA 1 NO'LU SEÇİM BÖLGESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-HAKAN ÇAVUŞOĞLU

2-MUSTAFA ESGİN

3-REFİK ÖZEN

4-EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

5-AHMET KILIÇ

6-GÜLTEN KAPICIOĞLU

7-SADETTİN CANGÜL

8-ARİF ÇELENK

9-MUHAMMED ERDOĞAN

10- ARİF BEKİR DANGAÇ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-İSMET BÜYÜKATAMAN

2-KADİR ÇİTİL

3-ENVER YILMAZ

4-MEHMET ALİ ADAK

5-ALİ OSMAN MEMİŞ

6-YASEMİN MERİÇ

7-KORKUT AKTAŞ

8-NECATİ ÇELİK

9- ŞENAY USLU DOĞAN

10- AHMET BALSÜZEN

HÜR DAVA PARTİSİ

1-MEHMET HÜSEYİN YILMAZ

2-CEMİL GENÇ

3-AZİZ KAYALIK

4-ZEKİ ARAS

5-İBRAHİM ŞEHİDOĞLU

6-İLHAMİ AYDAR

7-KENAN ÇİL

8-FERHAT TAN

9-VEYSEL AYMELEK

10-UMUT IŞIK

VATAN PARTİSİ

1-MUSTAFA ENVER YILMAZ

2-SEMRA YILMAZ

3-ELİF GÖKKUŞ

4-BEKTAŞ AYKUT

5-AYTAÇ TOKER

6-AYDIN KELEŞOĞLU

7-İSMAİL TIKIR

8-HÜSEYİN KURUR

9-MURAT EMRE

10-RÜSTEM OROZBAY

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-ADNAN ŞAHİN

2-AYGÜL SAKLI

3-MUSTAFA YAĞCI

4-AYNUR YILMAZ

5-SAFFET PEHLİVAN

6-İBRAHİM KORHAN

7-AHMET OKUMUŞ

8-MEHMET SAİT YÜKSEL

9-CEMAL HAZAR

10-

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-LALE KARABIYIK

2-ERKAN AYDIN

3-NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU

4-KAYIHAN PALA

5-ÖZGÜR ERDURSUN

6-GÜRKAN ESEN

7-DENİZ BAYKAL

8-SERKAN ÖZTÜRK

9-İBRAHİM MART

10-AYTAÇ ŞAHİN

SAADET PARTİSİ

1-GÖKHAN GERÇEK

2-BURAK ÇELİK

3-ELİF SULTAN ŞENDÖL

4-ALİ ÖNCEL

5-HAMZA GÜRSEL

6-ERSİN GÖKTEPE

7-DOĞAN ÖZBÜYÜK

8-GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU

9-RABİA IMAMAJ

10-YUNUS EMRE ÖZBİLEN

İYİ PARTİ

1- İSMAİL TATLIOĞLU

2- SAMİ BİLGE

3- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

4- YÜKSEL YILMAZ

5- ABDULLAH ALAGÖZ

6- SERMİN ÖZENSOY

7- ÜSTÜN TUNALIGİL

8- ÖZGÜR ŞİMŞEK

9- AYHAN TAYFUR

10- MERVE ASA

BAĞIMSIZ

1-SALİM ÇAM

2-BÜLENT AKÇA

BURSA 2 NO'LU SEÇİM BÖLGESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-EFKAN ALA

2-OSMAN MESTEN

3-VİLDAN YILMAZ GÜREL

4-ZAFER IŞIK

5-MUHAMMET MÜFİT AYDIN

6-ATİLLA ÖDÜNÇ

7-AHMET YELİS

8-SELDA MERİÇ

9-BURCU YARAN

10-İSMAİL ÖZKAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU

2-TEVFİK TOPÇU

3-FEVZİ ZIRHLIOĞLU

4-MUHAMMET TEKİN

5-HAYATİ BEDİR

6-TİMUR ÖZDEMİR

7-EDİBE BİLGE ARICIOĞLU

8-MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI

9-ÜMİT KAPLAN

10-CELAL ÇEKİL

HÜR DAVA PARTİSİ

1-MEHMET ŞİMŞEK

2-ADNAN ALINÇ

3-FETHULLAH ÖZSOY

4-ABDULLAH TAŞ

5-FERAT AKTAŞ

6-YUNUS YILMAZ

7-AHMET AYTEKİN

8-MELİK TAŞKIN

9-MEHMET TAN

10-SAİT ARSLAN

VATAN PARTİSİ

1-FERHAT YILDIZ

2-CANAN BÖLÜK

3-BURHAN KURTULMUŞ

4-SÜLEYMAN YURDDAŞER

5-HASAN HÜSEYİN FERAH

6-HİLMİ ELÜSTÜ

7-ARZU BİTİRGİÇ

8-FERİDUN ÖZTÜRK

9-CUMA ÇİMEN

10-SALİH MUTLUGİL

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-MEHMET EMİN ADIYAMAN

2-MAZLUM KARAGÖZ

3-ELİF ÇUBUKÇUGİL

4-CAHİT KIRKAZAK

5-İPEK AKMAN

6-NÜFER OCAKLI

7-ABİDE OK

8-MEHMET NEDİM KORKMAZ

9-KEMAL DOĞAN

10-SAMET KARGALI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-ORHAN SARIBAL

2-YÜKSEL ÖZKAN

3-MUSTAFA ŞENYURT

4-ERKAN DÖNMEZ

5-SÜLEYMAN AYYILMAZ

6-ŞAHİN SEVİNÇ

7-MERAL ALTUNTAŞ

8-KEMAL ATAN

9-BARAN GÜNEŞ

10-HÜLYA DİNK

SAADET PARTİSİ

1-MEHMET ATMACA

2-FİKRET BAYRAM

3-HAMZA AYGÜN

4-ENSARİ ALTINIŞIK

5-SALİH KOCATEPE

6-KARYAĞDI BERKELİ

7-SELAHATTİN AFŞAR

8-RABİA ÖRNEK

9-CUMA YILDIRAK

10-CAN TATAR

İYİ PARTİ

1- AHMET KAMİL EROZAN

2- HASAN TOKTAŞ

3- ADNAN İSLAMOĞULLARI

4- SERPİL ARSLANTÜRK

5- ALİ EKBER CAN

6- BETÜL BAYRAKTAR ORHAN

7- İSMAİL ŞENOL

8- YAVUZ BÜLBÜL

9- FAZLI SEYİS

10- ÖZGEHAN KOÇER

ÇANAKKALE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-BÜLENT TURAN

2-JÜLİDE İSKENDEROĞLU

3-FURKAN SEZER

4-FIRAT AKGÜN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-EVREN YALÇIN

2-NECİP FAZIL BAYRAM

3-ALİYE ERTOPÇU

4-ARDA BOZKURT

HÜR DAVA PARTİSİ

1-MEHMET EMİN ALTINDAŞ

2-MEHMET ŞİRİN GÜNEŞ

3-MUHSİN FİDAN

4-AHMET ÖCAL

VATAN PARTİSİ

1-ARİF TOLGA AKKUZULUOĞLU

2-KAMURAN ÇİMEN

3-HÜSEYİN DURU

4-SERKAN ÖZBAKIR

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-BÜLENT KÖREĞİ

2-ADİLE YALÇIN

3-MUSTAFA BİLGİÇ

4-ZÜBEYİR ÖZKAYA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-MUHARREM ERKEK

2-ÖZGÜR CEYLAN

3-METİN ÜMİT URAL

4-SONGÜL ŞENTÜRKLÜ

SAADET PARTİSİ

1-MUHARREM HOŞGÖR

2-MUHAMMED ERER

3-FATMA FUNDA ÇİFTÇİ

4-ALİ ALGÜL

İYİ PARTİ

1- RIDVAN UZ

2- İSMET BALKAN

3- İKBAL AYTAÇ

4- MEHMET TAMER ERGÜN

BAĞIMSIZ

1-BERNA ERSOY

2-HASAN TAHSİN YILMAZ

(Sürecek)

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