Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (5)

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:
GİRESUN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- CEMAL ÖZTÜRK
2- KADİR AYDIN
3- SABRİ ÖZTÜRK
4- SERDAR DEMİRKAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MÜJDAT ÖZ
2- YUSUF ŞÜKÜR
3- SONER ALTUN
4- EBRU TURAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- SELAHATTİN İMİR
2- MURAT ULUTAŞ
3- DENİZ KÖDÜR
4- RIDVAN YILDIRIM
VATAN PARTİSİ
1- GÜRSEL EKMEKÇİ
2- FATİH ÖZDİL
3- NİHAT KARA
4- FIRAT ORTATEPE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HALİL KARAVELİOĞLU
2- FATMA GÜNDOĞDU
3- NURİYE PERVİN BAŞER
4- ŞENEL ÖZTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- NECATİ TIĞLI
2- REŞAT NURİ ÖZDEMİR
3- İBRAHİM AKGÜN
4- SUAT ÖNDAŞ
SAADET PARTİSİ
1- BEKİR DEMİRKAYA
2- GÖKSEL GÜNEŞ
3- HAYATİ FİKRİ TOPKAR
4- BEKİR TOSUN
İYİ PARTİ
1- ORHAN ERZURUM
2- ÜNZİLE YÜKSEL
3- AHSEN TÜRK
4- OSMAN ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HACI OSMAN AKGÜL
2- CİHAN PEKTAŞ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUSA
KÜÇÜK
2- AKIN
ÜSTÜN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- UFUK AYDIN
2- MEHMET SALİH AKBULUT
VATAN PARTİSİ
1- AHMET GÜRSOY KAYAALP
2- ÇİYDEM DEMİR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SEYİT KARTAL
2- YILMAZ TAŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MAHİR CAN
2- RAMAZAN AYAS
SAADET PARTİSİ
1- AKIN DEMİR
2- CELALETTİN KARAKOÇ
İYİ PARTİ
1- ALİ ATEŞ
2- NECDET İLHAN
HAKKARİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HUSRET DİNÇ
2- ABDULMECİT TARHAN
3- NURETTİN FIRAT
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- FATİH ÖZBEK
2- ŞAHMİR ŞEN
3- NACİ SEVİNÇ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- YALÇIN TAY
2- ABDULLATİF DURNA
3- KASIM AKKOŞ
VATAN PARTİSİ
1- TANER TOKTAMIŞ
2- EFE HAN HUNDEMİR
3- KAZIP KOYUN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- LEYLA GÜVEN
2- SAİT DEDE
3- ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- NAZIM DEMİR
2- ERŞAT İNAN
3- NAZMİ KIZILBAN
SAADET PARTİSİ
1- ABDULVAHİT ÇİFTÇİ
2- YAVUZ DALGIÇ
3- YUSUF KESKİN
İYİ PARTİ
1- DİLEK TANRIKULU
2- YILDIRIM ÖRNEK
3- AYŞE TEZEL
HATAY
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
2- HÜSEYİN YAYMAN
3- ABDULKADİR ÖZEL
4- HÜSEYİN ŞANVERDİ
5- SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
6- ABDÜLKERİM GÜVEN
7- KUDRET ARTAN
8- CENGİZ YILDIZ
9- CEMİLE TUNA
10- ECRİN NAZLI İNAN
11- OSMAN UZAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- LÜTFİ KAŞIKÇI
2- İBRAHİM GÜL
3- MEHMET ÇAĞRI ÇETİN
4- ADNAN AKDAŞ
5- ORHAN NAMIK MURSALOĞLU
6- AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN
7- BEKİR AKKAR
8- RECEP TUNCAY
9- İLHAMİ BOŞÇA
10- GENCER ÖZDEMİR
11- UYGAR POLAT
HÜR DAVA PARTİSİ
1- FIRAT GÜLTEKİN
2- İSA EMRE
3- ADEM ACIBUCU
4- ÖMER CENGİZ ÖZKAN
5- AZİZ MILIK
6- ABDURRAHMAN KAYA
7- ARZU ÖZTÜRK
8- FATMA UYLAŞ
9- ZENNURE ÇELİK
10- VEYSİ SEBUKTEKİN
11- ÖMER MILIK
VATAN PARTİSİ
1- MUHSİN ARSLAN
2- MUSTAFA BEBEK
3- GÜLSEREN BULUTOĞLU
4- EDİB HADİMOĞULLARI
5- GÜNSELİ KARA
6- NEJLA ÖNCÜ
7- EMRAH KOÇAK
8- ALİ ERDEM KÖZ
9- RAZİYE BEDİR
10- GÖNÜL GÖKKAN
11- EDİP BİÇER
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
2- HÜLYA KAVUK
3- KEREM NALBANT
4- FATMA ÖZDEMİR
5- ÇETİN SAKALLI
6- KADRİYE TURHAN
7- NİHAT ERASLAN
8- YILMAZ BAYRAM
9- MİTHAT MİRİOĞLU
10- NAİM ÖZBEK
11- PARAŞİN GÜMÜŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MEHMET GÜZELMANSUR
2- SUZAN ŞAHİN
3- SERKAN TOPAL
4- İSMET TOKDEMİR
5- MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
6- BESTAMİ TÜRKMEN
7- NERMİN YILDIRIM KARA
8- GÖKHAN ÖZER
9- BİLGEN DUMAN
10- HAMİDE VURAL
11- DÖNDÜ DİLAN KARTAL
SAADET PARTİSİ
1- NECMETTİN ÇALIŞKAN
2- MUSTAFA EĞE
3- HALİL ÇELİK
4- ABDULLAH AYDIN DEMİR
5- AYŞEGÜL KÜÇÜK
6- ATİLA EROL
7- YUSUF ÇİÇEK
8- RAMAZAN ÖKSÜZ
9- FATİH DÖKMECİ
10- MEHMET AYDOĞAN
11- UĞUR URAL
İYİ PARTİ
1- BİLAL KARACA
2- MEHMET BİÇER
3- MEHMET KORMAN
4- MEHMET ALİ YILDIRIM
5- HATİCE GÜZEL
6- ZEKİ TOPRAK
7- İLKER ÇALIŞKAN
8- KEVSER EKER
9- ERTUĞRUL GAZİ DENER
10- ŞAHİZAR SEBER
11- ALİ KEMAL KÖMÜR
IĞDIR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET TUTULMAZ
2- HASAN GÜNEŞ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- YAŞAR KARADAĞ
2- YENİŞ ÇELİKTEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- TUNCAY SEVİNÇ
2- HAMZA ZEREN
VATAN PARTİSİ
1- KURBAN TURAN
2- ÜMİT SARAK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HABİP EKSİK
2- KIZNAZ TÜRKELİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- METİN OVA
2- İDRİS AKTAŞ
SAADET PARTİSİ
1- ALİ GÜNER
2- SEYİT ZAHİR KOŞİK
İYİ PARTİ
1- GÜNDÜZ GÜNEŞ
2- İBRAHİM AKKUŞ
ISPARTA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
2- RECEP ÖZEL
3- MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
4- AYŞE NUR AKBAY
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HASAN BASRİ SÖNMEZ
2- ZÜBEYDE TURHAN
3- ÖZGÜR İSMAİLOĞLU
4- ALİ ÖZKAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- SEYFULLAH TAŞPINAR
2- MEHMET YİĞİTALP
3- İSMAİL TEKNAL
4- MUSTAFA ATAŞ
VATAN PARTİSİ
1- MURAT İŞLER
2- TÜLİN KURT
3- ALİ OSMAN ÇETİN
4- MESUT ÖZLÜK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEVLÜT SABUNCU
2- CELAL ÇİÇEK
3- AYŞEGÜL KORKUTAN
4- EBUBEKİR GÖNAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MUSTAFA CEYHAN
2- İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
3- ZAFER SAĞLAM
4- EYÜP ERSOY
SAADET PARTİSİ
1- CEVAT GENÇAY
2- DİNÇER DEMİREZEN
3- İBRAHİM ATEŞ
4- HÜSEYİN EROĞLU
İYİ PARTİ
1- AYLİN CESUR
2- MUSTAFA ŞİMŞEK
3- SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
4- ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT
İSTANBUL-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- BERAT ALBAYRAK
2- NURETTİN CANİKLİ
3- MUSTAFA ATAŞ
4- EROL KAYA
5- VEDAT DEMİRÖZ
6- RAVZA KAVAKCI KAN
7- OSMAN BOYRAZ
8- İSMET UÇMA
9- MİHRİMAH BELMA SATIR
10- AHMET BERAT ÇONKAR
11- HULUSİ ŞENTÜRK
12- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
13- EYÜP ÖZSOY
14- SERKAN BAYRAM
15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
16- ŞEYMA DÖĞÜCÜ
17- AZMİ EKİNCİ
18- HURŞİT YILDIRIM
19- ALİ SEVİNÇ
20- TUĞBA ERCAN
21- SABRİ BALAMAN
22- ESMA ERSİN
23- MUSTAFA MİCAN
24- AHMET ÖZDİNÇ
25- İBRAHİM İLCİ
26- SEMANUR KOÇAL
27- RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
28- FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
29- FEYZULLAH TUNA
30- FUAT KİNSİZ
31- AHMET AYHAN KAYAOĞLU
32- SİNEM DEMİR
33- MUHAMMET ALİ KUMRU
34- LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
35- OKTAY TAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- EDİP SEMİH YALÇIN
2- İZZET ULVİ YÖNTER
3- MEMET BÜLENT KARATAŞ
4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5- GÜLBEYHAN SAYLAĞ
6- HATİCE AKKAYA
7- AHMET TURAN HOCAOĞLU
8- MEHMET FATİH ÖZDEMİR
9- ABDULAZİZ AYDOĞDU
10- ZEKİ YUSUFOĞLU
11- MÜCAHİT GÜNGÖR
12- KAMİL AYRIM
13- MURAT ŞAHİN
14- CİHAN TUFAN
15- MUSTAFA AKGÜN
16- ÖMER FARUK GÜNGÖR
17- YUNUS EMRE DURMUŞ
18- ALİ YILMAZ
19- FATİH KAYA
20- ŞÜKRÜ ŞİMŞEK
21- HAKAN ARIKAYA
22- İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI
23- SALİH BALAK
24- HAKAN YILMAZ
25- KADİR CAN KARATAŞ
26- HAKAN YALÇIN
27- FATİH DEĞERMENCİ
28- TARIK TOPÇUOĞLU
29- YILMAZ TİRYAKİ
30- ŞAHİN GÜRZ
31- CEM ÖZKAVCI
32- YUSUF ÇİFTÇİ
33- HASAN DEMİR
34- NURETTİN TURAN
35- CÜNEYT İLGİN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- SAİT ŞAHİN
2- CAFER ÖKMEN
3- BAYRAM GİRİŞEN
4- MEHMET ÇÖREKÇİ
5- HARUN ÇELİK
6- ŞEYHMUS KORKMAZ
7- HASAN AYDIN
8- NAZLIHAN AKYOL
9- RAMAZAN SUNA
10- İBRAHİM GÜN
11- SELİM ÇİÇEK
12- SUZAN CAN
13- İLHAN GÖKHAN
14- AYŞE TAYFUR TAN
15- TURAN DİNÇ
16- GÜNAY İŞERİ
17- MEHMET LAÇİN
18- FATİH UZUN
19- KASIM AYDIN
20- MEHMET ŞİMGAR
21- ADEM YALÇIN
22- ÖMER TUNCER
23- AYHAN ASKAR
24- UĞUR KUTULMAN
25- ÖMER POLAT
26- RESUL ALINMIŞ
27- HABİBE TURAN
28- İRFAN KOÇ
29- ŞEMSETTİN ÖZER
30- BİLAL TOPRAK
31- RAMAZAN ÇOLAKOĞLU
32- ABDULLAH SEVİM
33- MEHMET ÇAYIR
34- CEVDET ASLAN
35- MURAT AKBULUT
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA İLKER YÜCEL
2- HACER ŞULE PERİNÇEK
3- GÜNİZİ DİZDAR
4- FATOŞ GÜDEN
5- SARPER ÖZSAN
6- MUSTAFA KAYA
7- OSMAN ERBİL
8- UĞURCAN YARDIMOĞLU
9- MUZAFFER ÜNSALDI
10- ORÇUN CEYLANDAĞ
11- İSMAİL HAKKI AKTOK
12- GÜLŞAH AKYILDIRIM
13- UĞUR ÇETİNKAYA
14- İBRAHİM OKAN ÖZKAN
15- ŞENCAN BAYRAMOĞLU
16- NAMIK KEMAL KOÇ
17- ALTAN TÜFEKÇİ
18- CEMAL IŞIK
19- HAKAN EKİZ
20- YILMAZ ERSEZER
21- MEHMET DÖLEK
22- MİNE HACIOSMANOĞLU
23- GÜRBÜZ ÇUHADAR
24- SELÇUK PEKACAR
25- MELTEM GÜRSOY SIRT
26- TÜZİN TÜFEKÇİ
27- HİMMET KIRIK
28- ALPAY TUĞLU
29- EROL SIRRI TURAN
30- GÖKSEL ÇOBAN
31- FUAT YILDIZ
32- BORA ÇELİK
33- EREN ÖZTÜRK
34- ENES ESATOĞLU
35- MEMET ORHAN ŞENOĞLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- PERVİN BULDAN
2- MUSA PİROĞLU
3- ERKAN BAŞ
4- EROL KATIRCIOĞLU
5- SEMA UÇAR
6- ATİLA ÖZDOĞAN
7- SULTAN KARASU
8- TUNCAY GÖKÇE
9- AYLİN HACALOĞLU
10- EMRE SARIGÜL
11- ERTAN HAMİTOĞLU
12- ŞEHRİBAN ALKIŞ
13- İSHAK KARAKAŞ
14- YAŞAR MERAL ÇAKICI
15- RECEP YILMAZ
16- NURULLAH İŞLEK
17- CANSU İREM KALENDER
18- ALİCAN ÇAĞRI GÖKÇEK
19- ENGİN ARAŞ
20- MİHRİBAN DENİZ NAR
21- SERVET GÜNGÖRDÜ
22- IRMAK DUMLUPINAR
23- EYLEM SARUCA
24- MURAT GÜLENER
25- TÜLAY AYDIN
26- VEYSİ YAKLAV
27- GÜNAY KARAOĞLAN
28- ALYA AKKUŞ
29- İLHAN ÇELİK
30- MELEKFER BORAK TURGUT
31- MEHMET KARAASLAN
32- KEMAL İŞLER
33- DÜRDANE BULGAN
34- EMİNE KARAASLAN ATEŞ
35- MEHMET TEKCİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
2- MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
3- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
4- ONURSAL ADIGÜZEL
5- FETHİ AÇIKEL
6- GÜRSEL TEKİN
7- İLHAN KESİCİ
8- OĞUZ KAAN SALICI
9- MAHMUT TANAL
10- SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
11- HÜSEYİN EMRE BAĞCE
12- MUSTAFA OKTAY AKSU
13- HASAN UZUNYAYLA
14- MUSTAFA ÖZTAŞKIN
15- TAHSİN USTA
16- HÜSEYİN SAĞ
17- BERİL ÖNER
18- YÜKSEL TAŞKIN
19- HASAN BASRİ ÖZBEK
20- DENİZ DOĞAN GÜNAY
21- ERTAN AKSOY
22- NURAY ÇEPNİ
23- DUYGU ÇELİK
24- ARZU ÖZALP
25- PINAR UZUN
26- TUBA TORUN
27- ALİ RIZA YILDIRIM
28- YÜCEL OTO
29- MURAT CİRAV
30- MELİS TİMUR
31- EMRE AKKUŞ
32- ÇETİN DÜZCE
33- AYLİN SARITAŞ
34- GAZİ KARAKURT
35- TİMUÇİN GÜLTEKİN
SAADET PARTİSİ
1- ABDULLAH SEVİM
2- YILMAZ BAYAT
3- DİCLE ŞİT
4- AHMET TÜRKCAN
5- MEHMET ALİ ÖZGÜR
6- PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU
7- MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU
8- ABDULHALİM MEŞE
9- CEM KAYA KARATÜN
10- ALEV SEZEN
11- ADEM BOZ
12- FEHİM HAVA
13- YUSUF YÜKSEL
14- ŞEREF KAÇMAZ
15- RESUL KILIÇ
16- ABDÜLKADİR ARSLAN
17- AHMET BARAN
18- AYSUN BAYRAKTAR
19- RECEP KARAKOÇ
20- FAHRETTİN COŞKUN
21- FESİH TAYBAR
22- MUSTAFA KOCABEY
23- TURGUT DANACI
24- ALİ KEMAL DERİN
25- GONCA NUR ASLAN
26- MUHAMMET DUMAN
27- MUAMMER KOÇ
28- HALİL İBRAHİM SERBEST
29- NAFİYE SAÇI
30- ERDOĞAN USLU
31- MURAT ÇEKER
32- SELAHATTİN ASLAN
33- HAKAN AKTAŞ
34- ALİ SARIAHMET
35- METİN ORMAN
İYİ PARTİ
1- HAYRETTİN NUHOĞLU
2- AHMET ÇELİK
3- YAVUZ AĞIRALİOĞLU
4- MERAL ALEMDAR
5- YÜCEL COŞKUN
6- ONUR AYDIN
7- MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
8- EMİNE KÜÇÜKALİ
9- ADİL ERKOÇ
10- ARİF TEVETOĞLU
11- DURSUN ÇOLAK
12- SULTAN NESLİHAN SEVEN
13- OĞUZ SARUL
14- MİTHAT BORA BULUT
15- NAZLI ASPAY ŞENER
16- OKTAY ERÇAKAR
17- ŞENTÜRK DEMİRAL
18- FUAT ONBAŞILI
19- KUBİLAY PEYİK
20- HİLAL TUNCER KAYAN
21- UFUK ÜNAL
22- SAYGIN ÖZYILDIRIM
23- MEHMETALİ ÖZDEMİR
24- SEVGİ ŞAHİN
25- BARIŞ TAVLAŞOĞLU
26- TUBA ALAYLI
27- AYSEL KIRALİ
28- YELDA GARGUN
29- MURAT AĞIREL
30- ONUR HANLIOĞLU
31- ÖMER FARUK PARMAK
32- BÜLENT ASLAN
33- YÜKSEL KARAÇAM
34- YÜKSEL BAT
35- CANER YILMAZ
BAĞIMSIZ
1- AYDEMİR GÜLER
2- HASAN ATASOY TORUN
İSTANBUL-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- SÜLEYMAN SOYLU
2- FATMA BETÜL SAYAN KAYA
3- VOLKAN BOZKIR
4- ABDULLAH GÜLER
5- HASAN TURAN
6- SERAP YAŞAR
7- AZİZ BABUŞCU
8- ŞİRİN ÜNAL
9- CANAN KALSIN
10- AHMET HAMDİ ÇAMLI
11- MARKAR ESEYAN
12- MUSTAFA DEMİR
13- İFFET POLAT
14- İBRAHİM YASİN KIRICI
15- SALİH ÇAKIR
16- AYŞE BÖHÜRLER
17- SUNA TARHAN
18- AHMET HAMDİ GÖRK
19- HACI MEHMET BAYKURT
20- MUSTAFA ARABUL
21- BEYZA SINDIRAÇ
22- SERKAN HASER
23- AHMET YILDIZ
24- EMİNE ÇAKIR
25- HAMZA KULAKSIZ
26- SEVDE SENA DAĞLI
27- ENES KAŞKAŞ
28- HALİL POYRAZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- CELAL ADAN
2- CEMAL ÇETİN
3- GÜRKAN TEOMAN
4- MURAT KOTRA
5- NİYAZİ PAKSOY
6- SELAMİ ŞİŞMAN
7- FÜSUN KAYAN ARDAMAN
8- MURAT ŞEKERLİ
9- AHSEN MELİKE FIÇICI
10- EDA YILMAZ
11- ZEKİ SEVEROĞLU
12- GÜLLÜ YENER
13- AYDIN KAYA
14- SERKAN CİHAN
15- BAHİTTİN AYKUT
16- ZELİHA DENİZ OLCAR
17- MUHAMMED FURKAN CEBECİ
18- HEDİYE ŞEN
19- UFUK TANDOĞAN
20- HİLAL EDA GÖRBULAK
21- FİLİZ GEGİN
22- MURAT ALP
23- FİKRET ÖZKAN
24- METİN KILIÇ
25- UĞUR ARAS
26- EREN CAN ŞAH GÜNAY
27- HASAN SAKA
28- BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET YAVUZ
2- MEHMET EMİN VURAL
3- ABDULLAH ASLAN
4- RECAİ YURDAN
5- MEHMET ALİ ORTAÇ
6- RAMAZAN ENSAR
7- MURAT KARINÇU
8- ESRA SİVİ TÜRK
9- ABDULKERİM ORTAÇ
10- MEHMET ŞAKİR DİREKÇİ
11- ŞERAFETTİN GÜLER
12- MURAT DOLAŞ
13- YILMAZ AKKILIÇ
14- AYHAN DEMİRKOL
15- SUPHAN ÇELİK
16- ABDULBARI DUMAN
17- GÖLEFER SARIAĞAÇ
18- ENES DOĞAN
19- HÜSEYİN YALÇIN
20- ADNAN YEŞİLMEN
21- EYYÜP ARSLANĞRAY
22- CEMALETTİN KOÇKAR
23- AHMET PAK
24- MÜCAHİT ARSLAN
25- ŞEYMA YAÇİN
26- VEYSEL TUNÇ
27- MERYEM KARAKAYA
28- MUHİTTİN İÇLEK
VATAN PARTİSİ
1- SONER POLAT
2- AYKUT DİŞ
3- ELİF İLHAMOĞLU
4- ERKAN ÖNSEL
5- HALİL İBRAHİM NEBİLER
6- MEHMET DENİZ YILDIRIM
7- TAYFUN GÜROL
8- TURHAN ÖZLÜ
9- EMİNE ECE BOYLU
10- İZZETTİN ÖZGİBAR
11- SİNAN ÖZKAN
12- EMİN ALGÜN
13- DEMİRTAŞ MAĞDEN
14- AYDIN EREL
15- YUSUF FEYZİOĞLU
16- NURAY KAYA
17- AYHAN İLHAN
18- SEVAL DUYGU AKYILDIZ
19- HÜSEYİN SÜRÜCÜ
20- DOĞANCAN ERDOĞAN
21- AHMET MURATOĞLU
22- İLKNUR GÜNDOĞAN
23- SADETTİN BÜYÜKALP
24- CAFER TAYYAR AYMAN
25- ŞAFAK ERDEM
26- DENİZ ÇAKMAK
27- GAZİ DOĞAN
28- BİLAL ÖZTÜRK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- AHMET ŞIK
2- OYA ERSOY
3- HÜDA KAYA
4- MUSTAFA AVCI
5- TÜLAY KORKUTAN
6- BÜLENT AŞA
7- AYŞE BERKTAY
8- GÜLSÜM AĞAOĞLU
9- GÜRŞENAY DALVEREN
10- MURAT ŞAHİN
11- MEHMET GÜLER
12- LUDMİLLA BÜYÜM
13- HACER ELÇİN
14- FENER GÜNANA
15- CELAL ALPHAN
16- MUSA KILIÇ
17- ŞADİ ÖZDEMİR
18- TÜRKAN BİNGÖL
19- SERVET GÜZEL
20- IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
21- MEHMET TAYYİP ARSLAN
22- OZAN ÖZGENLER
23- DİLBER ASLAN
24- MUSA DEĞİRMENCİ
25- DÜRDANE NİLSU YÜRÜR
26- ADNAN BULUT
27- MAŞALLAH KÖYSÜ
28- ROHANİ ÇİÇEKLİDAL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KADRİ ENİS BERBEROĞLU
2- AYKUT ERDOĞDU
3- AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
4- MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
5- YÜKSEL MANSUR KILINÇ
6- YUNUS EMRE
7- GÖKAN ZEYBEK
8- ALİ ŞEKER
9- DERYA ŞENTÜRK
10- MEHMET DİRİBAŞ
11- MERSİN BALKAN
12- BAHATTİN TURNALI
13- FERHAT EPÖZDEMİR
14- İSMAİL YÜKSEL
15- ADNAN AYBER
16- BURAK KAAN YILMAZSOY
17- CANAN SEZENLER
18- HACER FOGGO
19- GÜVEN KARATAŞ
20- YUSUF KENAN KOLAT
21- VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
22- CEM CENGİZ YILMAZ
23- ECE BATUMLU TALAS
24- PELİN YURDAKUL
25- ŞEYMA DUMRUL
26- YUSUF ERGÜVEN
27- ÖZGÜR DÜZGÜN
28- DENİZ KAYA
SAADET PARTİSİ
1- BİROL AYDIN
2- SAMET SAMİ TEMEL
3- MUSTAFA KAYA
4- BİLAL AY
5- FATMA NEVİN GÖKÇE
6- MUHAMMED EMİN TOPSAKAL
7- MUSTAFA YAMAN
8- BİLAL AYDIN
9- MİKAİL KABAK
10- TUĞRUL YALÇINKAYA
11- ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU
12- EROL URHAN
13- ADEM AKBULUT
14- ÖZGÜR ATAK
15- İLKER ÇİFTÇİ
16- RECEP POLAT
17- NİHAT ŞADOĞLU
18- MUHAMMED GAZİ KILIÇ
19- YASEMİN BİLNUR ERENCİ
20- HÜSEYİN AYDOĞAN
21- OSMAN OKTAR
22- MAHİR SEZGİN
23- TÜLAY VIZVIZ
24- MUHAMMED MUSTAFA DOĞAN
25- NURSENA ULUSOY
26- SELİM BAŞPINAR
27- HABİBE ERDOĞAN
28- YAVUZ SELİM KÜÇÜK
İYİ PARTİ
1- ÜMİT ÖZDAĞ
2- FATİH MEHMET ŞEKER
3- ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
4- İLAY AKSOY
5- COŞKUN YILDIRIM
6- MEHMET ASLAN
7- BİNNUR KARADAĞLI
8- ALİ DİNÇER ÇOLAK
9- VEDAT YENERER
10- ABDULLAH İLKER SUNGUR
11- NURİ YILMAZ
12- CEMİLE ALBAŞ
13- RÜSTEM FIRAT
14- AYÇAN GÜLEÇLİER
15- SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
16- GÖKHAN KARGI
17- ALİ AKER
18- ERTAN VAROL
19- MUAMMER DEMİRCİ
20- HÜSEYİN ÖNDEŞ
21- YAŞAR KIZILKUM
22- BURÇİN GÖKÇE
23- ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
24- FİSUN MEHLİKA TOCA
25- MUSTAFA AKAY
26- AYDIN EGEMEN
27- MUSTAFA YAZICI
28- ŞEFİK UĞUR BEKDEMİR
BAĞIMSIZ
1- ORHAN AYDİN
2- HİMMET ÇAKIR
3- FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
4- MUHSİN YILMAZ
İSTANBUL-3 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- NUMAN KURTULMUŞ
2- MEHMET MUŞ
3- AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
4- MEHMET DOĞAN KUBAT
5- TÜLAY KAYNARCA
6- HALİS DALKILIÇ
7- EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
8- NEVZAT ŞATIROĞLU
9- ZAFER SIRAKAYA
10- RÜMEYSA KADAK
11- AHMET MÜCAHİT ARINÇ
12- MUSTAFA YENEROĞLU
13- ERKAN KANDEMİR
14- ŞAMİL AYRIM
15- ALEV DEDEGİL
16- YILDIZ SEFERİNOĞLU
17- ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
18- MÜRTEZA ZENGİN
19- AYHAN OĞAN
20- HAŞİM TAŞKIRAN
21- RUKEN KİLERCİ
22- RASİM ERDOĞMUŞ
23- HATİCE BOZDAĞ
24- MEHMET UMUR
25- OYA EREN
26- BÜLENT DURGUN
27- ZEHRA ERCAN
28- ALİ ÇEZİK
29- HASENE ÇAPAR
30- SEDAT SAYIMOĞLU
31- CAHİT KESKİN
32- SİNAN KARŞIYAKA
33- HAYRİYE KUZU
34- MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
35- MÜNİR EREN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- FETİ YILDIZ
2- İSMAİL FARUK AKSU
3- ARZU ERDEM
4- AHMET YİĞİT YILDIRIM
5- ERDEM KARAKOÇ
6- VOLKAN YILMAZ
7- DAVUT HASKIRIŞ
8- MUSTAFA ERTEKİN
9- FAZLI YURDABAK
10- GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
11- OZAN YÜKSEK
12- BEKİR SITKI KARAUSTA
13- BAHATTİN ŞENGÜL
14- ARİFE PEKER
15- ALİ DOĞAN
16- TAYYAR ŞAFAK
17- SİBEL KAZAR
18- ALPER KÜNKÜL
19- RIZA PEKER
20- EKREM SARISOY
21- ERGÜL SİLLER
22- AYDIN İNCE
23- MEHMET GÜRBÜZ
24- YUNUS TÜRK
25- OSMAN AKBAŞ
26- TANER KIRHAN
27- MEHMET BÜYÜKÇANGA
28- METİN YAZAR
29- HÜMMET TATAR
30- ALİ EKBER YEŞİL
31- UYGAR ORAL ÖZTÜRK
32- AYHAN ATMACA
33- ADİL CEYLAN
34- TAHİR PALA
35- AHMET CAN ERBAŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- SERKAN RAMANLI
2- ERDAL ELİBÜYÜK
3- FİKRET GÜLTEKİN
4- İSA GÜVENDİK
5- SİNAN BULUT
6- MUSTAFA DEMİRALP
7- ARZU DEMİR
8- AYHAN ERENSOY
9- MERYEM KİRAZ
10- MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ
11- HATİCE UŞAR ENSAR
12- AHMET KUYABAKAN
13- MERYEM DEMİR
14- MEHMET TETİK
15- ŞÜKRAN KAYA
16- BURHANETTİN MANAS
17- ABDULHEKİM ALGÜL
18- HASAN EKİNCİ
19- SELMA YAKAR
20- FESİH SÜLUN
21- LEBİBE YILMAZ
22- HİKMET ÖZCAN
23- MEHMET SAİT RÜZGAR
24- ABDULFETTAH SAVRAN
25- ELİF YÜKSEK
26- SİRACETTİN ÇELİK
27- MAHMUT ASLANCI
28- ĞAMGİN YILDIRIM
29- SUPHİ BARAN
30- EDİP ALEV
31- HAMZA KILINÇ
32- ZÜBEYİR TALAYHAN
33- AYHAN AYDIN
34- MEHMET REŞİT ÖZBEK
35- YÜKSEL ALİM
VATAN PARTİSİ
1- HASAN KORKMAZCAN
2- SİNAN BAYKENT
3- ALPER SUNAÇOĞLU
4- SERDAR ÜSKÜPLÜ
5- GÜLGÜN BUDAK
6- YADİKAR ÖZEN
7- YILDIRIM ÇAVUŞOVALI
8- MERT GEZİCİ
9- AYHANIM KUZUGÜDENLİOĞLU
10- MERDAN ASLAN
11- HATİCE ECE KARACA
12- ŞADUMAN ÇAĞLAR
13- HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT
14- BESTE GÜL ÖNEREN
15- LATİF AYDIN
16- İLKER DAĞLIOĞLU
17- HASAN BAYDEMİR
18- TÜLİN SANER
19- ENDER YILDIRIM
20- ALİ ÇINAR
21- BAKİ ERCAN
22- İLHAN YALNIZCAN
23- MELİHA SEVENCAN
24- MÜŞERREF GÜNEŞ TABANOĞLU
25- MEHMET HALİT ASİL ÜNSAL
26- BERKE MUSTAFA BERKİL
27- UĞUR AYKAÇ
28- IŞIKGÜN AKFIRAT
29- YİĞİT YAZGILI
30- MERT SAVCI
31- ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN
32- OKTAY EKMEN
33- ZİHNİ SELVİ
34- HASAN BARAN ERÇEL
35- CENK CEYLAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ZEYNEL ÖZEN
2- DİLŞAT CANBAZ KAYA
3- HAKKI SARUHAN OLUÇ
4- ALİ KENANOĞLU
5- ZÜLEYHA GÜLÜM
6- ABDULHAKİM DAŞ
7- ELİF BULUT
8- CELALETTİN CAN
9- ABDULBARI AKPINAR
10- FEVZİ GERÇEK
11- GÜLSEREN KAYA
12- MEHMET SAİT ŞAŞMAZ
13- AYŞE KARADAĞ
14- MEHMET DALKIRAN
15- MUAZZEZ TÖRE
16- AYTEKİN AKDEMİR
17- PINAR GEZİK
18- KAZIM ŞAROĞLU
19- BELÇİM OKTAN
20- HÜSNÜ TAŞ
21- SONGÜL BÜYÜKPINAR
22- SÜLEYMAN ÖZKAN
23- GÜLFİRAZ SAĞLIK
24- MEHMET PEKER
25- DİLEK ULAŞ
26- ENVER DURSUN
27- ASLI YAĞCI
28- RIDVAN ÖZTÜRK
29- LAİKA TAKAN
30- MESUT ALDAGÜL
31- ROJDA TAŞDEMİR
32- SERKAN YILMAZ
33- BÜŞRA BERNA TOPRAK
34- YUSUF YALVAÇ
35- ZERRİN OĞLAĞU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ENGİN ALTAY
2- ERDOĞAN TOPRAK
3- MEHMET BEKAROĞLU
4- ZEYNEL EMRE
5- SİBEL ÖZDEMİR
6- ÖZGÜR KARABAT
7- TURAN AYDOĞAN
8- EMİNE GÜLİZAR EMECAN
9- NAZIR CİHANGİR İSLAM
10- TURAN HANÇERLİ
11- BAYRAM ALİ ÇEŞMECİ
12- ALİ ULVİ GÖKBULAK
13- MEHMET SAİT YÜCEL
14- ALİ MUHİTTİN TIĞLI
15- SİNAN KARAHAN
16- SİNAN KARACA ÖZTÜRK
17- MAHFUZ YETÜT
18- ŞAHANIM METER
19- IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
20- YAĞMUR GEYGEL
21- ENGİN ERTAÇ
22- CEMİL CAN DİNÇ
23- AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
24- HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
25- SEDA ÖNDER
26- BEKTAŞ DAVUTOĞLU
27- ARZU ATTEPE
28- HÜSEYİN DURAN
29- ERDAL SARIKAYA
30- ELİF KESKİNEL ÜLKER
31- ALİ OSMAN ÖZDİLEK
32- KEMAL ÖZKİRAZ
33- İLYAS DUMAN
34- OSMAN TELLİOĞLU
35- ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
SAADET PARTİSİ
1- ALTAN TAN
2- HASAN BİTMEZ
3- NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK
4- İBRAHİM YILDIZ
5- MESUT ÖZLEM
6- EBRAR BEZCİ
7- YAŞAR AVCI
8- OSMAN BAŞ
9- YUNUS AKSOY
10- MESUDE DÖNMEZ
11- NEŞET ÇEVİK
12- ADNAN HACIABDULLAHOĞLU
13- TUNCER KOĞA
14- ENDER ESİNER
15- KADİR TOKALI
16- CANER BİTİŞ
17- EMİNE ÖZTÜRK
18- HASAN KARA
19- ADNAN ŞAHİN
20- AHMET ÖZSEVEN
21- İLKNUR GÖKDEMİR
22- SUAT KOÇYİĞİT
23- FUNDA YALÇIN BOZKURT
24- MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU
25- FERİT DURBİN
26- ÖMER KOÇAK
27- BİLAL TATAR
28- MEVLÜT İRFAN BAHADIR
29- FEYZA GÜRBÜZ
30- MUHAMMED MUSAB DEMİRER
31- KENAN KARAGÜZEL
32- MUSTAFA ÇALKAN
33- ŞAHAP ERKESİM
34- KAMURAN YIKILMAZ
35- MAHMUT ESAT YILMAZ
İYİ PARTİ
1- ABDUL AHAT ANDİCAN
2- ÜMİT BEYAZ
3- HAYATİ ARKAZ
4- MELTEM ÜNALERZEN
5- KEMAL NİZİPLİOĞLU
6- HÜSEYİN ÜLGER
7- ÖZDEMİR POLAT
8- ELMAS GIRAĞOS
9- AYHAN BÖLÜKBAŞI
10- İSKENDER DURİÇ
11- MERRİN HASİPOĞLU
12- CELAL KARAPINAR
13- SUAT SARI
14- ZEKİ BULGAN
15- OSMAN ERUSTA
16- EVRİM TOK
17- MERYEM GÖKTAŞ
18- MUSTAFA BİLGİLİ
19- MEHMET PÜTÜN
20- RUHİYE AYLA DEMİR
21- MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
22- ZİHNİYE GÜRKAN
23- ALİ HAYDAR GÜVEN
24- MELİHA APAYDIN
25- SİBEL KAYA
26- TAYFUN SİLİVRİ
27- MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
28- NAZMİYE İZGİN
29- KÜRŞAT ÖZER
30- YUSUF YAVUZCAN
31- MURAT KUDRET
32- ARDIL AKIL
33- SEZER ÖZSOY
34- HAKAN AKSU
35- PENBE BOLAT
BAĞIMSIZ
1- ATAKAN BOYOĞLU
2- REYHAN NALBANT
3- HARUN KARAGÖZ
4- METİN GÜLER
İZMİR-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- BİNALİ YILDIRIM
2- MAHMUT ATİLLA KAYA
3- CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
4- CEMAL BEKLE
5- BİLAL DOĞAN
6- EMRE CEMİL AYVALI
7- TEMEL YILDIRIM
8- AHMET GÜRHAN
9- GÖZDE KESKİN
10- FATİH REHA YAVUZER KAM
11- KORAY BATTAL
12- MUHABBET GÜNERİ
13- AHMET UĞUR BARAN
14- HALİL CÜNEYT AÇIL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HASAN KALYONCU
2- SALAHATTİN ŞAHİN
3- CİHAN ASLAN
4- BİLGEHAN AĞBABA
5- SALİM ARDUÇLU
6- ALİ PEYNİRCİ
7- AHMET COŞAR
8- SALİHA GÜLCE GÖKÇE
9- EROL EROĞLU
10- GÜNAY KAMBAK
11- FULYA GÜZELOCAK
12- GÖKHAN ÇELİK
13- RECEP ALİ COŞKUN
14- SÜLEYMAN SARI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ALİ ARSLAN
2- HÜSEYİN ŞANİ
3- İBRAHİM ÇEVİK
4- İBRAHİM NOHUT
5- NEJDET ŞANLI
6- NECİP AĞIRBAŞ
7- AHMET DİREKÇİ
8- YILMAZ ŞAHİN
9- FERHAT AVCI
10- BUŞRA ÖZEL
11- NEDİM ÖZTÜNÇ
12- HAMZA DOYAR
13- HAZRET FİDAN
14- MEHMET DAĞTEKİN
VATAN PARTİSİ
1- ÇAĞDAŞ CENGİZ
2- MEHMET ZAFER MASALCI
3- HÜSEYİN TUGAY ŞEN
4 - HÜLYA YARBUZ
5- İHSAN SEFA
6 - FERDİ TANHAN
7- ABDULLAH KARŞILAYAN
8- DOĞA DURSUN
9- OKTAY ÜNAL
10- EDA YÜCEL
11- ÇETİN TAVMAN
12- BAYRAM ŞEN
13- GÖRKEM GÖZET
14- SERKAN ÇETİNKAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
2- NURETTİN TURĞAY
3- YALÇIN YANIK
4- RAHİME TURAN
5- HÜSEYİN ÇAĞLAR
6- MERVAN SINCAR
7- CEYHAN AKAY
8- HALİME AKDAĞ
9- FERZENDE DENİZ
10- ELFESYE NAS
11- TAMER AYDIN
12- SELMAN YILDIRIM
13- KAMURAN AKKUŞ
14- KEREM AY
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AHMET TUNCAY ÖZKAN
2- MURAT BAKAN
3- ÖZCAN PURÇU
4- KANİ BEKO
5- MEHMET ALİ ÇELEBİ
6- TACETTİN BAYIR
7- EDNAN ARSLAN
8- SEFER İPEKLİ
9- KAZIM UMDULAR
10- NİLAY KÖKKILINÇ
11- EZGİ DENİZ URUNGA
12- DEVRİM BARIŞ ÇELİK
13- ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
14- ŞENER AKDEMİR
SAADET PARTİSİ
1- ZEKERİYE HAZIRBULAN
2 - OZAN GANİÜSMEN
3- TURHAN TUTUMLU
4 - MÜMİN BAŞTÜRK
5- SELÇUK KAVUŞAN
6- SUNA CANITEZ
7 - UĞUR TÜRKER
8- HAMZA DEMİR
9- İBRAHİM DEMİR
10- BEKİR ÇALIŞKAN
11- HALİL YALÇINKAYA
12- KASIM OCAK
13- FURKAN TURGUT
14- MEHMET EMİN ALTINBAŞ
İYİ PARTİ
1- DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
2- YILDIRIM ULUPINAR
3- MEHMET TEZKAN
4- ÇİĞDEM ÖZER
5- DOĞUKAN DEMİREL
6- OSMAN VAROL
7- BÜLENT KIRILMAZ
8- SERAP ÖZÖKTEM
9- ÜLKÜ DOĞAN
10- HÜSEYİN HAKAN IŞIK
11- BURCU BOSTANCIOĞLU
12- İBRAHİM DÖNERTAŞ
13- KADİR GÜREL
14- GİZEM ALBAŞ
BAĞIMSIZ
1- YUSUF TAŞDELEN
2- DENİZ ARIK BİNBAY
İZMİR-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HAMZA DAĞ
2 - FEHMİ ALPAY ÖZALAN
3- NECİP NASIR
4- YAŞAR KIRKPINAR
5- MELEK EROĞLU
6- NECİP FAZIL KURT
7- ADİL YÜKSEL
8- ERDEM ÖKSÜZ
9- GERÇEK TEKİN
10- MUSA ÇEVİK
11- SALİHA BOZKURT
12- AHMET NUMAN ARICI
13- FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT
14- ENDER DOĞAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- TAMER OSMANAĞAOĞLU
2- ABDULKADİR BEKTAŞ
3- YALÇIN KOÇYİĞİT
4- RECEP AKAN
5- EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ
6- CEYHUN KINLI
7- BARIŞ ATİLA
8- CUMHUR BULUT
9- TAŞKIN IŞIK
10- MUSTAFA ÇİNTAŞ
11- RECEP ONUR UZUN
12- FATİH YAĞMUR
13- FATİH ARSLAN
14- YÜKSEL GÜVEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- HASAN AŞKIN
2- CENGİZ DALĞIÇ
3- ERCAN DURMUŞ
4- UĞUR KAPLAN
5- MEHMET ŞAH KALKAN
6- BAKİ GİNİGEN
7- MEHMET KAPAR
8- İBRAHİM BULUT
9- CENGİZ GENÇ
10- ESRA GÜLŞAHİN
11- İBRAHİM KAYA
12- MEHMET SALİH ARIN
13- ABDULMANAF ÇELİK
14- ERKAN ALP
VATAN PARTİSİ
1- CEM DİKMEN
2- PINAR GÜL
3- CENGİZ ÇAKIR
4- HÜSEYİN CEM ZEREN
5- BİRKAN BURKAN
6- AYŞEGÜL KAHRAMAN
7- SEDAT GÜVEN
8- HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
9- ÖMER TIRAŞOĞLU
10- HÜSEYİN ÇAKICI
11- SAMET KUNT
12- BAİTTİN ERBEY
13- MUSTAFA GÖKMEN
14- SERDAR GÖKÇE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MURAT ÇEPNİ
2- İDİL UĞURLU
3- AYŞE YILMAZ
4- MEHMET AKER
5- CEMİLE AYDIN
6- SÜLEYMAN GÜNDÜZ
7- GÖNÜL AYGÜN
8- ORHAN AYHAN
9- DERKAY TAN
10- MAHSUN KORKMAZ
11- BEHİYE ERTAŞ
12- EKREM CAN ALAYGUT
13- ABDULLAH AKDENİZ
14- EDİP KAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KEMAL KILIÇDAROĞLU
2- SELİN SAYEK BÖKE
3- KAMİL OKYAY SINDIR
4- ATİLA SERTEL
5- SEVDA ERDAN KILIÇ
6- MAHİR POLAT
7- BEDRİ SERTER
8- İDRİS YAVUZYILMAZ
9- ALİ ENGİN
10- SALİH ÖZÇİFÇİ
11- MEHMET BİRLİK
12- ONUR KADİR ERYÜCE
13- HATİCE ZEYBEK
14- EBRU OKAY
SAADET PARTİSİ
1- ŞERAFETTİN KILIÇ
2- CEREN KARA
3- VEDAT KOLUKISA
4- MESUT DAĞ
5- ZEKİ KAYA
6- MEHMET EMRE BOZABA
7- ALİ ÇAKIR
8- ŞAHAP BOZKURT
9- MUHSİN GİRCUDE
10- SERVET YILDIZ
11- SÜMEYYE ORHAN
12- MAHMUT DOST
13- ERDEM YILMAZ
14- İSMET TOPAL
İYİ PARTİ
1- AYTUN ÇIRAY
2- MUSTAFA KERPİŞÇİ
3- ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
4- HÜSMEN KIRKPINAR
5- BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
6- METİN DÖKMECİLER
7- ANIL SELEK
8- NADİR GERGİN
9- İLKER GÜL
10- SALİH ATAKAN DURAN
11- HAYRI KÖSEOĞLU
12- AYSEL ÇEKEN
13- MURAT CEM ÖZDEMİR
14- PELİN YETKİN YAZICI
BAĞIMSIZ
1- KEMAL İBRAHİM OKUYAN
(Sürecek)
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Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
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