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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 02:56 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:

GİRESUN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- CEMAL ÖZTÜRK

2- KADİR AYDIN

3- SABRİ ÖZTÜRK

4- SERDAR DEMİRKAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MÜJDAT ÖZ

2- YUSUF ŞÜKÜR

3- SONER ALTUN

4- EBRU TURAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- SELAHATTİN İMİR

2- MURAT ULUTAŞ

3- DENİZ KÖDÜR

4- RIDVAN YILDIRIM

VATAN PARTİSİ

1- GÜRSEL EKMEKÇİ

2- FATİH ÖZDİL

3- NİHAT KARA

4- FIRAT ORTATEPE

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HALİL KARAVELİOĞLU

2- FATMA GÜNDOĞDU

3- NURİYE PERVİN BAŞER

4- ŞENEL ÖZTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- NECATİ TIĞLI

2- REŞAT NURİ ÖZDEMİR

3- İBRAHİM AKGÜN

4- SUAT ÖNDAŞ

SAADET PARTİSİ

1- BEKİR DEMİRKAYA

2- GÖKSEL GÜNEŞ

3- HAYATİ FİKRİ TOPKAR

4- BEKİR TOSUN

İYİ PARTİ

1- ORHAN ERZURUM

2- ÜNZİLE YÜKSEL

3- AHSEN TÜRK

4- OSMAN ÇALIŞKAN

GÜMÜŞHANE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HACI OSMAN AKGÜL

2- CİHAN PEKTAŞ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MUSA
KÜÇÜK

2- AKIN
ÜSTÜN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- UFUK AYDIN

2- MEHMET SALİH AKBULUT

VATAN PARTİSİ

1- AHMET GÜRSOY KAYAALP

2- ÇİYDEM DEMİR

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SEYİT KARTAL

2- YILMAZ TAŞ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MAHİR CAN

2- RAMAZAN AYAS

SAADET PARTİSİ

1- AKIN DEMİR

2- CELALETTİN KARAKOÇ

İYİ PARTİ

1- ALİ ATEŞ

2- NECDET İLHAN

HAKKARİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HUSRET DİNÇ

2- ABDULMECİT TARHAN

3- NURETTİN FIRAT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- FATİH ÖZBEK

2- ŞAHMİR ŞEN

3- NACİ SEVİNÇ

HÜR DAVA PARTİSİ

1- YALÇIN TAY

2- ABDULLATİF DURNA

3- KASIM AKKOŞ

VATAN PARTİSİ

1- TANER TOKTAMIŞ

2- EFE HAN HUNDEMİR

3- KAZIP KOYUN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- LEYLA GÜVEN

2- SAİT DEDE

3- ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- NAZIM DEMİR

2- ERŞAT İNAN

3- NAZMİ KIZILBAN

SAADET PARTİSİ

1- ABDULVAHİT ÇİFTÇİ

2- YAVUZ DALGIÇ

3- YUSUF KESKİN

İYİ PARTİ

1- DİLEK TANRIKULU

2- YILDIRIM ÖRNEK

3- AYŞE TEZEL

HATAY

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

2- HÜSEYİN YAYMAN

3- ABDULKADİR ÖZEL

4- HÜSEYİN ŞANVERDİ

5- SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK

6- ABDÜLKERİM GÜVEN

7- KUDRET ARTAN

8- CENGİZ YILDIZ

9- CEMİLE TUNA

10- ECRİN NAZLI İNAN

11- OSMAN UZAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- LÜTFİ KAŞIKÇI

2- İBRAHİM GÜL

3- MEHMET ÇAĞRI ÇETİN

4- ADNAN AKDAŞ

5- ORHAN NAMIK MURSALOĞLU

6- AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN

7- BEKİR AKKAR

8- RECEP TUNCAY

9- İLHAMİ BOŞÇA

10- GENCER ÖZDEMİR

11- UYGAR POLAT

HÜR DAVA PARTİSİ

1- FIRAT GÜLTEKİN

2- İSA EMRE

3- ADEM ACIBUCU

4- ÖMER CENGİZ ÖZKAN

5- AZİZ MILIK

6- ABDURRAHMAN KAYA

7- ARZU ÖZTÜRK

8- FATMA UYLAŞ

9- ZENNURE ÇELİK

10- VEYSİ SEBUKTEKİN

11- ÖMER MILIK

VATAN PARTİSİ

1- MUHSİN ARSLAN

2- MUSTAFA BEBEK

3- GÜLSEREN BULUTOĞLU

4- EDİB HADİMOĞULLARI

5- GÜNSELİ KARA

6- NEJLA ÖNCÜ

7- EMRAH KOÇAK

8- ALİ ERDEM KÖZ

9- RAZİYE BEDİR

10- GÖNÜL GÖKKAN

11- EDİP BİÇER

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

2- HÜLYA KAVUK

3- KEREM NALBANT

4- FATMA ÖZDEMİR

5- ÇETİN SAKALLI

6- KADRİYE TURHAN

7- NİHAT ERASLAN

8- YILMAZ BAYRAM

9- MİTHAT MİRİOĞLU

10- NAİM ÖZBEK

11- PARAŞİN GÜMÜŞ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MEHMET GÜZELMANSUR

2- SUZAN ŞAHİN

3- SERKAN TOPAL

4- İSMET TOKDEMİR

5- MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU

6- BESTAMİ TÜRKMEN

7- NERMİN YILDIRIM KARA

8- GÖKHAN ÖZER

9- BİLGEN DUMAN

10- HAMİDE VURAL

11- DÖNDÜ DİLAN KARTAL

SAADET PARTİSİ

1- NECMETTİN ÇALIŞKAN

2- MUSTAFA EĞE

3- HALİL ÇELİK

4- ABDULLAH AYDIN DEMİR

5- AYŞEGÜL KÜÇÜK

6- ATİLA EROL

7- YUSUF ÇİÇEK

8- RAMAZAN ÖKSÜZ

9- FATİH DÖKMECİ

10- MEHMET AYDOĞAN

11- UĞUR URAL

İYİ PARTİ

1- BİLAL KARACA

2- MEHMET BİÇER

3- MEHMET KORMAN

4- MEHMET ALİ YILDIRIM

5- HATİCE GÜZEL

6- ZEKİ TOPRAK

7- İLKER ÇALIŞKAN

8- KEVSER EKER

9- ERTUĞRUL GAZİ DENER

10- ŞAHİZAR SEBER

11- ALİ KEMAL KÖMÜR

IĞDIR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET TUTULMAZ

2- HASAN GÜNEŞ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- YAŞAR KARADAĞ

2- YENİŞ ÇELİKTEN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- TUNCAY SEVİNÇ

2- HAMZA ZEREN

VATAN PARTİSİ

1- KURBAN TURAN

2- ÜMİT SARAK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HABİP EKSİK

2- KIZNAZ TÜRKELİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- METİN OVA

2- İDRİS AKTAŞ

SAADET PARTİSİ

1- ALİ GÜNER

2- SEYİT ZAHİR KOŞİK

İYİ PARTİ

1- GÜNDÜZ GÜNEŞ

2- İBRAHİM AKKUŞ

ISPARTA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- SÜREYYA SADİ BİLGİÇ

2- RECEP ÖZEL

3- MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

4- AYŞE NUR AKBAY

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HASAN BASRİ SÖNMEZ

2- ZÜBEYDE TURHAN

3- ÖZGÜR İSMAİLOĞLU

4- ALİ ÖZKAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- SEYFULLAH TAŞPINAR

2- MEHMET YİĞİTALP

3- İSMAİL TEKNAL

4- MUSTAFA ATAŞ

VATAN PARTİSİ

1- MURAT İŞLER

2- TÜLİN KURT

3- ALİ OSMAN ÇETİN

4- MESUT ÖZLÜK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MEVLÜT SABUNCU

2- CELAL ÇİÇEK

3- AYŞEGÜL KORKUTAN

4- EBUBEKİR GÖNAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MUSTAFA CEYHAN

2- İSA ÖNDER DİNÇTÜRK

3- ZAFER SAĞLAM

4- EYÜP ERSOY

SAADET PARTİSİ

1- CEVAT GENÇAY

2- DİNÇER DEMİREZEN

3- İBRAHİM ATEŞ

4- HÜSEYİN EROĞLU

İYİ PARTİ

1- AYLİN CESUR

2- MUSTAFA ŞİMŞEK

3- SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA

4- ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT

İSTANBUL-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- BERAT ALBAYRAK

2- NURETTİN CANİKLİ

3- MUSTAFA ATAŞ

4- EROL KAYA

5- VEDAT DEMİRÖZ

6- RAVZA KAVAKCI KAN

7- OSMAN BOYRAZ

8- İSMET UÇMA

9- MİHRİMAH BELMA SATIR

10- AHMET BERAT ÇONKAR

11- HULUSİ ŞENTÜRK

12- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

13- EYÜP ÖZSOY

14- SERKAN BAYRAM

15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16- ŞEYMA DÖĞÜCÜ

17- AZMİ EKİNCİ

18- HURŞİT YILDIRIM

19- ALİ SEVİNÇ

20- TUĞBA ERCAN

21- SABRİ BALAMAN

22- ESMA ERSİN

23- MUSTAFA MİCAN

24- AHMET ÖZDİNÇ

25- İBRAHİM İLCİ

26- SEMANUR KOÇAL

27- RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

28- FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

29- FEYZULLAH TUNA

30- FUAT KİNSİZ

31- AHMET AYHAN KAYAOĞLU

32- SİNEM DEMİR

33- MUHAMMET ALİ KUMRU

34- LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

35- OKTAY TAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- EDİP SEMİH YALÇIN

2- İZZET ULVİ YÖNTER

3- MEMET BÜLENT KARATAŞ

4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5- GÜLBEYHAN SAYLAĞ

6- HATİCE AKKAYA

7- AHMET TURAN HOCAOĞLU

8- MEHMET FATİH ÖZDEMİR

9- ABDULAZİZ AYDOĞDU

10- ZEKİ YUSUFOĞLU

11- MÜCAHİT GÜNGÖR

12- KAMİL AYRIM

13- MURAT ŞAHİN

14- CİHAN TUFAN

15- MUSTAFA AKGÜN

16- ÖMER FARUK GÜNGÖR

17- YUNUS EMRE DURMUŞ

18- ALİ YILMAZ

19- FATİH KAYA

20- ŞÜKRÜ ŞİMŞEK

21- HAKAN ARIKAYA

22- İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI

23- SALİH BALAK

24- HAKAN YILMAZ

25- KADİR CAN KARATAŞ

26- HAKAN YALÇIN

27- FATİH DEĞERMENCİ

28- TARIK TOPÇUOĞLU

29- YILMAZ TİRYAKİ

30- ŞAHİN GÜRZ

31- CEM ÖZKAVCI

32- YUSUF ÇİFTÇİ

33- HASAN DEMİR

34- NURETTİN TURAN

35- CÜNEYT İLGİN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- SAİT ŞAHİN

2- CAFER ÖKMEN

3- BAYRAM GİRİŞEN

4- MEHMET ÇÖREKÇİ

5- HARUN ÇELİK

6- ŞEYHMUS KORKMAZ

7- HASAN AYDIN

8- NAZLIHAN AKYOL

9- RAMAZAN SUNA

10- İBRAHİM GÜN

11- SELİM ÇİÇEK

12- SUZAN CAN

13- İLHAN GÖKHAN

14- AYŞE TAYFUR TAN

15- TURAN DİNÇ

16- GÜNAY İŞERİ

17- MEHMET LAÇİN

18- FATİH UZUN

19- KASIM AYDIN

20- MEHMET ŞİMGAR

21- ADEM YALÇIN

22- ÖMER TUNCER

23- AYHAN ASKAR

24- UĞUR KUTULMAN

25- ÖMER POLAT

26- RESUL ALINMIŞ

27- HABİBE TURAN

28- İRFAN KOÇ

29- ŞEMSETTİN ÖZER

30- BİLAL TOPRAK

31- RAMAZAN ÇOLAKOĞLU

32- ABDULLAH SEVİM

33- MEHMET ÇAYIR

34- CEVDET ASLAN

35- MURAT AKBULUT

VATAN PARTİSİ

1- MUSTAFA İLKER YÜCEL

2- HACER ŞULE PERİNÇEK

3- GÜNİZİ DİZDAR

4- FATOŞ GÜDEN

5- SARPER ÖZSAN

6- MUSTAFA KAYA

7- OSMAN ERBİL

8- UĞURCAN YARDIMOĞLU

9- MUZAFFER ÜNSALDI

10- ORÇUN CEYLANDAĞ

11- İSMAİL HAKKI AKTOK

12- GÜLŞAH AKYILDIRIM

13- UĞUR ÇETİNKAYA

14- İBRAHİM OKAN ÖZKAN

15- ŞENCAN BAYRAMOĞLU

16- NAMIK KEMAL KOÇ

17- ALTAN TÜFEKÇİ

18- CEMAL IŞIK

19- HAKAN EKİZ

20- YILMAZ ERSEZER

21- MEHMET DÖLEK

22- MİNE HACIOSMANOĞLU

23- GÜRBÜZ ÇUHADAR

24- SELÇUK PEKACAR

25- MELTEM GÜRSOY SIRT

26- TÜZİN TÜFEKÇİ

27- HİMMET KIRIK

28- ALPAY TUĞLU

29- EROL SIRRI TURAN

30- GÖKSEL ÇOBAN

31- FUAT YILDIZ

32- BORA ÇELİK

33- EREN ÖZTÜRK

34- ENES ESATOĞLU

35- MEMET ORHAN ŞENOĞLU

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- PERVİN BULDAN

2- MUSA PİROĞLU

3- ERKAN BAŞ

4- EROL KATIRCIOĞLU

5- SEMA UÇAR

6- ATİLA ÖZDOĞAN

7- SULTAN KARASU

8- TUNCAY GÖKÇE

9- AYLİN HACALOĞLU

10- EMRE SARIGÜL

11- ERTAN HAMİTOĞLU

12- ŞEHRİBAN ALKIŞ

13- İSHAK KARAKAŞ

14- YAŞAR MERAL ÇAKICI

15- RECEP YILMAZ

16- NURULLAH İŞLEK

17- CANSU İREM KALENDER

18- ALİCAN ÇAĞRI GÖKÇEK

19- ENGİN ARAŞ

20- MİHRİBAN DENİZ NAR

21- SERVET GÜNGÖRDÜ

22- IRMAK DUMLUPINAR

23- EYLEM SARUCA

24- MURAT GÜLENER

25- TÜLAY AYDIN

26- VEYSİ YAKLAV

27- GÜNAY KARAOĞLAN

28- ALYA AKKUŞ

29- İLHAN ÇELİK

30- MELEKFER BORAK TURGUT

31- MEHMET KARAASLAN

32- KEMAL İŞLER

33- DÜRDANE BULGAN

34- EMİNE KARAASLAN ATEŞ

35- MEHMET TEKCİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

2- MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

3- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

4- ONURSAL ADIGÜZEL

5- FETHİ AÇIKEL

6- GÜRSEL TEKİN

7- İLHAN KESİCİ

8- OĞUZ KAAN SALICI

9- MAHMUT TANAL

10- SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

11- HÜSEYİN EMRE BAĞCE

12- MUSTAFA OKTAY AKSU

13- HASAN UZUNYAYLA

14- MUSTAFA ÖZTAŞKIN

15- TAHSİN USTA

16- HÜSEYİN SAĞ

17- BERİL ÖNER

18- YÜKSEL TAŞKIN

19- HASAN BASRİ ÖZBEK

20- DENİZ DOĞAN GÜNAY

21- ERTAN AKSOY

22- NURAY ÇEPNİ

23- DUYGU ÇELİK

24- ARZU ÖZALP

25- PINAR UZUN

26- TUBA TORUN

27- ALİ RIZA YILDIRIM

28- YÜCEL OTO

29- MURAT CİRAV

30- MELİS TİMUR

31- EMRE AKKUŞ

32- ÇETİN DÜZCE

33- AYLİN SARITAŞ

34- GAZİ KARAKURT

35- TİMUÇİN GÜLTEKİN

SAADET PARTİSİ

1- ABDULLAH SEVİM

2- YILMAZ BAYAT

3- DİCLE ŞİT

4- AHMET TÜRKCAN

5- MEHMET ALİ ÖZGÜR

6- PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU

7- MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU

8- ABDULHALİM MEŞE

9- CEM KAYA KARATÜN

10- ALEV SEZEN

11- ADEM BOZ

12- FEHİM HAVA

13- YUSUF YÜKSEL

14- ŞEREF KAÇMAZ

15- RESUL KILIÇ

16- ABDÜLKADİR ARSLAN

17- AHMET BARAN

18- AYSUN BAYRAKTAR

19- RECEP KARAKOÇ

20- FAHRETTİN COŞKUN

21- FESİH TAYBAR

22- MUSTAFA KOCABEY

23- TURGUT DANACI

24- ALİ KEMAL DERİN

25- GONCA NUR ASLAN

26- MUHAMMET DUMAN

27- MUAMMER KOÇ

28- HALİL İBRAHİM SERBEST

29- NAFİYE SAÇI

30- ERDOĞAN USLU

31- MURAT ÇEKER

32- SELAHATTİN ASLAN

33- HAKAN AKTAŞ

34- ALİ SARIAHMET

35- METİN ORMAN

İYİ PARTİ

1- HAYRETTİN NUHOĞLU

2- AHMET ÇELİK

3- YAVUZ AĞIRALİOĞLU

4- MERAL ALEMDAR

5- YÜCEL COŞKUN

6- ONUR AYDIN

7- MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN

8- EMİNE KÜÇÜKALİ

9- ADİL ERKOÇ

10- ARİF TEVETOĞLU

11- DURSUN ÇOLAK

12- SULTAN NESLİHAN SEVEN

13- OĞUZ SARUL

14- MİTHAT BORA BULUT

15- NAZLI ASPAY ŞENER

16- OKTAY ERÇAKAR

17- ŞENTÜRK DEMİRAL

18- FUAT ONBAŞILI

19- KUBİLAY PEYİK

20- HİLAL TUNCER KAYAN

21- UFUK ÜNAL

22- SAYGIN ÖZYILDIRIM

23- MEHMETALİ ÖZDEMİR

24- SEVGİ ŞAHİN

25- BARIŞ TAVLAŞOĞLU

26- TUBA ALAYLI

27- AYSEL KIRALİ

28- YELDA GARGUN

29- MURAT AĞIREL

30- ONUR HANLIOĞLU

31- ÖMER FARUK PARMAK

32- BÜLENT ASLAN

33- YÜKSEL KARAÇAM

34- YÜKSEL BAT

35- CANER YILMAZ

BAĞIMSIZ

1- AYDEMİR GÜLER

2- HASAN ATASOY TORUN

İSTANBUL-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- SÜLEYMAN SOYLU

2- FATMA BETÜL SAYAN KAYA

3- VOLKAN BOZKIR

4- ABDULLAH GÜLER

5- HASAN TURAN

6- SERAP YAŞAR

7- AZİZ BABUŞCU

8- ŞİRİN ÜNAL

9- CANAN KALSIN

10- AHMET HAMDİ ÇAMLI

11- MARKAR ESEYAN

12- MUSTAFA DEMİR

13- İFFET POLAT

14- İBRAHİM YASİN KIRICI

15- SALİH ÇAKIR

16- AYŞE BÖHÜRLER

17- SUNA TARHAN

18- AHMET HAMDİ GÖRK

19- HACI MEHMET BAYKURT

20- MUSTAFA ARABUL

21- BEYZA SINDIRAÇ

22- SERKAN HASER

23- AHMET YILDIZ

24- EMİNE ÇAKIR

25- HAMZA KULAKSIZ

26- SEVDE SENA DAĞLI

27- ENES KAŞKAŞ

28- HALİL POYRAZ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- CELAL ADAN

2- CEMAL ÇETİN

3- GÜRKAN TEOMAN

4- MURAT KOTRA

5- NİYAZİ PAKSOY

6- SELAMİ ŞİŞMAN

7- FÜSUN KAYAN ARDAMAN

8- MURAT ŞEKERLİ

9- AHSEN MELİKE FIÇICI

10- EDA YILMAZ

11- ZEKİ SEVEROĞLU

12- GÜLLÜ YENER

13- AYDIN KAYA

14- SERKAN CİHAN

15- BAHİTTİN AYKUT

16- ZELİHA DENİZ OLCAR

17- MUHAMMED FURKAN CEBECİ

18- HEDİYE ŞEN

19- UFUK TANDOĞAN

20- HİLAL EDA GÖRBULAK

21- FİLİZ GEGİN

22- MURAT ALP

23- FİKRET ÖZKAN

24- METİN KILIÇ

25- UĞUR ARAS

26- EREN CAN ŞAH GÜNAY

27- HASAN SAKA

28- BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET YAVUZ

2- MEHMET EMİN VURAL

3- ABDULLAH ASLAN

4- RECAİ YURDAN

5- MEHMET ALİ ORTAÇ

6- RAMAZAN ENSAR

7- MURAT KARINÇU

8- ESRA SİVİ TÜRK

9- ABDULKERİM ORTAÇ

10- MEHMET ŞAKİR DİREKÇİ

11- ŞERAFETTİN GÜLER

12- MURAT DOLAŞ

13- YILMAZ AKKILIÇ

14- AYHAN DEMİRKOL

15- SUPHAN ÇELİK

16- ABDULBARI DUMAN

17- GÖLEFER SARIAĞAÇ

18- ENES DOĞAN

19- HÜSEYİN YALÇIN

20- ADNAN YEŞİLMEN

21- EYYÜP ARSLANĞRAY

22- CEMALETTİN KOÇKAR

23- AHMET PAK

24- MÜCAHİT ARSLAN

25- ŞEYMA YAÇİN

26- VEYSEL TUNÇ

27- MERYEM KARAKAYA

28- MUHİTTİN İÇLEK

VATAN PARTİSİ

1- SONER POLAT

2- AYKUT DİŞ

3- ELİF İLHAMOĞLU

4- ERKAN ÖNSEL

5- HALİL İBRAHİM NEBİLER

6- MEHMET DENİZ YILDIRIM

7- TAYFUN GÜROL

8- TURHAN ÖZLÜ

9- EMİNE ECE BOYLU

10- İZZETTİN ÖZGİBAR

11- SİNAN ÖZKAN

12- EMİN ALGÜN

13- DEMİRTAŞ MAĞDEN

14- AYDIN EREL

15- YUSUF FEYZİOĞLU

16- NURAY KAYA

17- AYHAN İLHAN

18- SEVAL DUYGU AKYILDIZ

19- HÜSEYİN SÜRÜCÜ

20- DOĞANCAN ERDOĞAN

21- AHMET MURATOĞLU

22- İLKNUR GÜNDOĞAN

23- SADETTİN BÜYÜKALP

24- CAFER TAYYAR AYMAN

25- ŞAFAK ERDEM

26- DENİZ ÇAKMAK

27- GAZİ DOĞAN

28- BİLAL ÖZTÜRK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- AHMET ŞIK

2- OYA ERSOY

3- HÜDA KAYA

4- MUSTAFA AVCI

5- TÜLAY KORKUTAN

6- BÜLENT AŞA

7- AYŞE BERKTAY

8- GÜLSÜM AĞAOĞLU

9- GÜRŞENAY DALVEREN

10- MURAT ŞAHİN

11- MEHMET GÜLER

12- LUDMİLLA BÜYÜM

13- HACER ELÇİN

14- FENER GÜNANA

15- CELAL ALPHAN

16- MUSA KILIÇ

17- ŞADİ ÖZDEMİR

18- TÜRKAN BİNGÖL

19- SERVET GÜZEL

20- IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA

21- MEHMET TAYYİP ARSLAN

22- OZAN ÖZGENLER

23- DİLBER ASLAN

24- MUSA DEĞİRMENCİ

25- DÜRDANE NİLSU YÜRÜR

26- ADNAN BULUT

27- MAŞALLAH KÖYSÜ

28- ROHANİ ÇİÇEKLİDAL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- KADRİ ENİS BERBEROĞLU

2- AYKUT ERDOĞDU

3- AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

4- MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

5- YÜKSEL MANSUR KILINÇ

6- YUNUS EMRE

7- GÖKAN ZEYBEK

8- ALİ ŞEKER

9- DERYA ŞENTÜRK

10- MEHMET DİRİBAŞ

11- MERSİN BALKAN

12- BAHATTİN TURNALI

13- FERHAT EPÖZDEMİR

14- İSMAİL YÜKSEL

15- ADNAN AYBER

16- BURAK KAAN YILMAZSOY

17- CANAN SEZENLER

18- HACER FOGGO

19- GÜVEN KARATAŞ

20- YUSUF KENAN KOLAT

21- VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

22- CEM CENGİZ YILMAZ

23- ECE BATUMLU TALAS

24- PELİN YURDAKUL

25- ŞEYMA DUMRUL

26- YUSUF ERGÜVEN

27- ÖZGÜR DÜZGÜN

28- DENİZ KAYA

SAADET PARTİSİ

1- BİROL AYDIN

2- SAMET SAMİ TEMEL

3- MUSTAFA KAYA

4- BİLAL AY

5- FATMA NEVİN GÖKÇE

6- MUHAMMED EMİN TOPSAKAL

7- MUSTAFA YAMAN

8- BİLAL AYDIN

9- MİKAİL KABAK

10- TUĞRUL YALÇINKAYA

11- ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU

12- EROL URHAN

13- ADEM AKBULUT

14- ÖZGÜR ATAK

15- İLKER ÇİFTÇİ

16- RECEP POLAT

17- NİHAT ŞADOĞLU

18- MUHAMMED GAZİ KILIÇ

19- YASEMİN BİLNUR ERENCİ

20- HÜSEYİN AYDOĞAN

21- OSMAN OKTAR

22- MAHİR SEZGİN

23- TÜLAY VIZVIZ

24- MUHAMMED MUSTAFA DOĞAN

25- NURSENA ULUSOY

26- SELİM BAŞPINAR

27- HABİBE ERDOĞAN

28- YAVUZ SELİM KÜÇÜK

İYİ PARTİ

1- ÜMİT ÖZDAĞ

2- FATİH MEHMET ŞEKER

3- ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

4- İLAY AKSOY

5- COŞKUN YILDIRIM

6- MEHMET ASLAN

7- BİNNUR KARADAĞLI

8- ALİ DİNÇER ÇOLAK

9- VEDAT YENERER

10- ABDULLAH İLKER SUNGUR

11- NURİ YILMAZ

12- CEMİLE ALBAŞ

13- RÜSTEM FIRAT

14- AYÇAN GÜLEÇLİER

15- SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU

16- GÖKHAN KARGI

17- ALİ AKER

18- ERTAN VAROL

19- MUAMMER DEMİRCİ

20- HÜSEYİN ÖNDEŞ

21- YAŞAR KIZILKUM

22- BURÇİN GÖKÇE

23- ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

24- FİSUN MEHLİKA TOCA

25- MUSTAFA AKAY

26- AYDIN EGEMEN

27- MUSTAFA YAZICI

28- ŞEFİK UĞUR BEKDEMİR

BAĞIMSIZ

1- ORHAN AYDİN

2- HİMMET ÇAKIR

3- FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU

4- MUHSİN YILMAZ

İSTANBUL-3 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- NUMAN KURTULMUŞ

2- MEHMET MUŞ

3- AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

4- MEHMET DOĞAN KUBAT

5- TÜLAY KAYNARCA

6- HALİS DALKILIÇ

7- EMİNE SARE AYDIN YILMAZ

8- NEVZAT ŞATIROĞLU

9- ZAFER SIRAKAYA

10- RÜMEYSA KADAK

11- AHMET MÜCAHİT ARINÇ

12- MUSTAFA YENEROĞLU

13- ERKAN KANDEMİR

14- ŞAMİL AYRIM

15- ALEV DEDEGİL

16- YILDIZ SEFERİNOĞLU

17- ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

18- MÜRTEZA ZENGİN

19- AYHAN OĞAN

20- HAŞİM TAŞKIRAN

21- RUKEN KİLERCİ

22- RASİM ERDOĞMUŞ

23- HATİCE BOZDAĞ

24- MEHMET UMUR

25- OYA EREN

26- BÜLENT DURGUN

27- ZEHRA ERCAN

28- ALİ ÇEZİK

29- HASENE ÇAPAR

30- SEDAT SAYIMOĞLU

31- CAHİT KESKİN

32- SİNAN KARŞIYAKA

33- HAYRİYE KUZU

34- MEHMET EMİN AŞIKKUTLU

35- MÜNİR EREN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- FETİ YILDIZ

2- İSMAİL FARUK AKSU

3- ARZU ERDEM

4- AHMET YİĞİT YILDIRIM

5- ERDEM KARAKOÇ

6- VOLKAN YILMAZ

7- DAVUT HASKIRIŞ

8- MUSTAFA ERTEKİN

9- FAZLI YURDABAK

10- GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

11- OZAN YÜKSEK

12- BEKİR SITKI KARAUSTA

13- BAHATTİN ŞENGÜL

14- ARİFE PEKER

15- ALİ DOĞAN

16- TAYYAR ŞAFAK

17- SİBEL KAZAR

18- ALPER KÜNKÜL

19- RIZA PEKER

20- EKREM SARISOY

21- ERGÜL SİLLER

22- AYDIN İNCE

23- MEHMET GÜRBÜZ

24- YUNUS TÜRK

25- OSMAN AKBAŞ

26- TANER KIRHAN

27- MEHMET BÜYÜKÇANGA

28- METİN YAZAR

29- HÜMMET TATAR

30- ALİ EKBER YEŞİL

31- UYGAR ORAL ÖZTÜRK

32- AYHAN ATMACA

33- ADİL CEYLAN

34- TAHİR PALA

35- AHMET CAN ERBAŞ

HÜR DAVA PARTİSİ

1- SERKAN RAMANLI

2- ERDAL ELİBÜYÜK

3- FİKRET GÜLTEKİN

4- İSA GÜVENDİK

5- SİNAN BULUT

6- MUSTAFA DEMİRALP

7- ARZU DEMİR

8- AYHAN ERENSOY

9- MERYEM KİRAZ

10- MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ

11- HATİCE UŞAR ENSAR

12- AHMET KUYABAKAN

13- MERYEM DEMİR

14- MEHMET TETİK

15- ŞÜKRAN KAYA

16- BURHANETTİN MANAS

17- ABDULHEKİM ALGÜL

18- HASAN EKİNCİ

19- SELMA YAKAR

20- FESİH SÜLUN

21- LEBİBE YILMAZ

22- HİKMET ÖZCAN

23- MEHMET SAİT RÜZGAR

24- ABDULFETTAH SAVRAN

25- ELİF YÜKSEK

26- SİRACETTİN ÇELİK

27- MAHMUT ASLANCI

28- ĞAMGİN YILDIRIM

29- SUPHİ BARAN

30- EDİP ALEV

31- HAMZA KILINÇ

32- ZÜBEYİR TALAYHAN

33- AYHAN AYDIN

34- MEHMET REŞİT ÖZBEK

35- YÜKSEL ALİM

VATAN PARTİSİ

1- HASAN KORKMAZCAN

2- SİNAN BAYKENT

3- ALPER SUNAÇOĞLU

4- SERDAR ÜSKÜPLÜ

5- GÜLGÜN BUDAK

6- YADİKAR ÖZEN

7- YILDIRIM ÇAVUŞOVALI

8- MERT GEZİCİ

9- AYHANIM KUZUGÜDENLİOĞLU

10- MERDAN ASLAN

11- HATİCE ECE KARACA

12- ŞADUMAN ÇAĞLAR

13- HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT

14- BESTE GÜL ÖNEREN

15- LATİF AYDIN

16- İLKER DAĞLIOĞLU

17- HASAN BAYDEMİR

18- TÜLİN SANER

19- ENDER YILDIRIM

20- ALİ ÇINAR

21- BAKİ ERCAN

22- İLHAN YALNIZCAN

23- MELİHA SEVENCAN

24- MÜŞERREF GÜNEŞ TABANOĞLU

25- MEHMET HALİT ASİL ÜNSAL

26- BERKE MUSTAFA BERKİL

27- UĞUR AYKAÇ

28- IŞIKGÜN AKFIRAT

29- YİĞİT YAZGILI

30- MERT SAVCI

31- ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN

32- OKTAY EKMEN

33- ZİHNİ SELVİ

34- HASAN BARAN ERÇEL

35- CENK CEYLAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- ZEYNEL ÖZEN

2- DİLŞAT CANBAZ KAYA

3- HAKKI SARUHAN OLUÇ

4- ALİ KENANOĞLU

5- ZÜLEYHA GÜLÜM

6- ABDULHAKİM DAŞ

7- ELİF BULUT

8- CELALETTİN CAN

9- ABDULBARI AKPINAR

10- FEVZİ GERÇEK

11- GÜLSEREN KAYA

12- MEHMET SAİT ŞAŞMAZ

13- AYŞE KARADAĞ

14- MEHMET DALKIRAN

15- MUAZZEZ TÖRE

16- AYTEKİN AKDEMİR

17- PINAR GEZİK

18- KAZIM ŞAROĞLU

19- BELÇİM OKTAN

20- HÜSNÜ TAŞ

21- SONGÜL BÜYÜKPINAR

22- SÜLEYMAN ÖZKAN

23- GÜLFİRAZ SAĞLIK

24- MEHMET PEKER

25- DİLEK ULAŞ

26- ENVER DURSUN

27- ASLI YAĞCI

28- RIDVAN ÖZTÜRK

29- LAİKA TAKAN

30- MESUT ALDAGÜL

31- ROJDA TAŞDEMİR

32- SERKAN YILMAZ

33- BÜŞRA BERNA TOPRAK

34- YUSUF YALVAÇ

35- ZERRİN OĞLAĞU

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ENGİN ALTAY

2- ERDOĞAN TOPRAK

3- MEHMET BEKAROĞLU

4- ZEYNEL EMRE

5- SİBEL ÖZDEMİR

6- ÖZGÜR KARABAT

7- TURAN AYDOĞAN

8- EMİNE GÜLİZAR EMECAN

9- NAZIR CİHANGİR İSLAM

10- TURAN HANÇERLİ

11- BAYRAM ALİ ÇEŞMECİ

12- ALİ ULVİ GÖKBULAK

13- MEHMET SAİT YÜCEL

14- ALİ MUHİTTİN TIĞLI

15- SİNAN KARAHAN

16- SİNAN KARACA ÖZTÜRK

17- MAHFUZ YETÜT

18- ŞAHANIM METER

19- IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU

20- YAĞMUR GEYGEL

21- ENGİN ERTAÇ

22- CEMİL CAN DİNÇ

23- AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK

24- HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

25- SEDA ÖNDER

26- BEKTAŞ DAVUTOĞLU

27- ARZU ATTEPE

28- HÜSEYİN DURAN

29- ERDAL SARIKAYA

30- ELİF KESKİNEL ÜLKER

31- ALİ OSMAN ÖZDİLEK

32- KEMAL ÖZKİRAZ

33- İLYAS DUMAN

34- OSMAN TELLİOĞLU

35- ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

SAADET PARTİSİ

1- ALTAN TAN

2- HASAN BİTMEZ

3- NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK

4- İBRAHİM YILDIZ

5- MESUT ÖZLEM

6- EBRAR BEZCİ

7- YAŞAR AVCI

8- OSMAN BAŞ

9- YUNUS AKSOY

10- MESUDE DÖNMEZ

11- NEŞET ÇEVİK

12- ADNAN HACIABDULLAHOĞLU

13- TUNCER KOĞA

14- ENDER ESİNER

15- KADİR TOKALI

16- CANER BİTİŞ

17- EMİNE ÖZTÜRK

18- HASAN KARA

19- ADNAN ŞAHİN

20- AHMET ÖZSEVEN

21- İLKNUR GÖKDEMİR

22- SUAT KOÇYİĞİT

23- FUNDA YALÇIN BOZKURT

24- MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU

25- FERİT DURBİN

26- ÖMER KOÇAK

27- BİLAL TATAR

28- MEVLÜT İRFAN BAHADIR

29- FEYZA GÜRBÜZ

30- MUHAMMED MUSAB DEMİRER

31- KENAN KARAGÜZEL

32- MUSTAFA ÇALKAN

33- ŞAHAP ERKESİM

34- KAMURAN YIKILMAZ

35- MAHMUT ESAT YILMAZ

İYİ PARTİ

1- ABDUL AHAT ANDİCAN

2- ÜMİT BEYAZ

3- HAYATİ ARKAZ

4- MELTEM ÜNALERZEN

5- KEMAL NİZİPLİOĞLU

6- HÜSEYİN ÜLGER

7- ÖZDEMİR POLAT

8- ELMAS GIRAĞOS

9- AYHAN BÖLÜKBAŞI

10- İSKENDER DURİÇ

11- MERRİN HASİPOĞLU

12- CELAL KARAPINAR

13- SUAT SARI

14- ZEKİ BULGAN

15- OSMAN ERUSTA

16- EVRİM TOK

17- MERYEM GÖKTAŞ

18- MUSTAFA BİLGİLİ

19- MEHMET PÜTÜN

20- RUHİYE AYLA DEMİR

21- MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ

22- ZİHNİYE GÜRKAN

23- ALİ HAYDAR GÜVEN

24- MELİHA APAYDIN

25- SİBEL KAYA

26- TAYFUN SİLİVRİ

27- MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

28- NAZMİYE İZGİN

29- KÜRŞAT ÖZER

30- YUSUF YAVUZCAN

31- MURAT KUDRET

32- ARDIL AKIL

33- SEZER ÖZSOY

34- HAKAN AKSU

35- PENBE BOLAT

BAĞIMSIZ

1- ATAKAN BOYOĞLU

2- REYHAN NALBANT

3- HARUN KARAGÖZ

4- METİN GÜLER

İZMİR-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- BİNALİ YILDIRIM

2- MAHMUT ATİLLA KAYA

3- CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

4- CEMAL BEKLE

5- BİLAL DOĞAN

6- EMRE CEMİL AYVALI

7- TEMEL YILDIRIM

8- AHMET GÜRHAN

9- GÖZDE KESKİN

10- FATİH REHA YAVUZER KAM

11- KORAY BATTAL

12- MUHABBET GÜNERİ

13- AHMET UĞUR BARAN

14- HALİL CÜNEYT AÇIL

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HASAN KALYONCU

2- SALAHATTİN ŞAHİN

3- CİHAN ASLAN

4- BİLGEHAN AĞBABA

5- SALİM ARDUÇLU

6- ALİ PEYNİRCİ

7- AHMET COŞAR

8- SALİHA GÜLCE GÖKÇE

9- EROL EROĞLU

10- GÜNAY KAMBAK

11- FULYA GÜZELOCAK

12- GÖKHAN ÇELİK

13- RECEP ALİ COŞKUN

14- SÜLEYMAN SARI

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET ALİ ARSLAN

2- HÜSEYİN ŞANİ

3- İBRAHİM ÇEVİK

4- İBRAHİM NOHUT

5- NEJDET ŞANLI

6- NECİP AĞIRBAŞ

7- AHMET DİREKÇİ

8- YILMAZ ŞAHİN

9- FERHAT AVCI

10- BUŞRA ÖZEL

11- NEDİM ÖZTÜNÇ

12- HAMZA DOYAR

13- HAZRET FİDAN

14- MEHMET DAĞTEKİN

VATAN PARTİSİ

1- ÇAĞDAŞ CENGİZ

2- MEHMET ZAFER MASALCI

3- HÜSEYİN TUGAY ŞEN

4 - HÜLYA YARBUZ

5- İHSAN SEFA

6 - FERDİ TANHAN

7- ABDULLAH KARŞILAYAN

8- DOĞA DURSUN

9- OKTAY ÜNAL

10- EDA YÜCEL

11- ÇETİN TAVMAN

12- BAYRAM ŞEN

13- GÖRKEM GÖZET

14- SERKAN ÇETİNKAYA

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

2- NURETTİN TURĞAY

3- YALÇIN YANIK

4- RAHİME TURAN

5- HÜSEYİN ÇAĞLAR

6- MERVAN SINCAR

7- CEYHAN AKAY

8- HALİME AKDAĞ

9- FERZENDE DENİZ

10- ELFESYE NAS

11- TAMER AYDIN

12- SELMAN YILDIRIM

13- KAMURAN AKKUŞ

14- KEREM AY

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AHMET TUNCAY ÖZKAN

2- MURAT BAKAN

3- ÖZCAN PURÇU

4- KANİ BEKO

5- MEHMET ALİ ÇELEBİ

6- TACETTİN BAYIR

7- EDNAN ARSLAN

8- SEFER İPEKLİ

9- KAZIM UMDULAR

10- NİLAY KÖKKILINÇ

11- EZGİ DENİZ URUNGA

12- DEVRİM BARIŞ ÇELİK

13- ZEKİYE SEDA SÖNMEZ

14- ŞENER AKDEMİR

SAADET PARTİSİ

1- ZEKERİYE HAZIRBULAN

2 - OZAN GANİÜSMEN

3- TURHAN TUTUMLU

4 - MÜMİN BAŞTÜRK

5- SELÇUK KAVUŞAN

6- SUNA CANITEZ

7 - UĞUR TÜRKER

8- HAMZA DEMİR

9- İBRAHİM DEMİR

10- BEKİR ÇALIŞKAN

11- HALİL YALÇINKAYA

12- KASIM OCAK

13- FURKAN TURGUT

14- MEHMET EMİN ALTINBAŞ

İYİ PARTİ

1- DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

2- YILDIRIM ULUPINAR

3- MEHMET TEZKAN

4- ÇİĞDEM ÖZER

5- DOĞUKAN DEMİREL

6- OSMAN VAROL

7- BÜLENT KIRILMAZ

8- SERAP ÖZÖKTEM

9- ÜLKÜ DOĞAN

10- HÜSEYİN HAKAN IŞIK

11- BURCU BOSTANCIOĞLU

12- İBRAHİM DÖNERTAŞ

13- KADİR GÜREL

14- GİZEM ALBAŞ

BAĞIMSIZ

1- YUSUF TAŞDELEN

2- DENİZ ARIK BİNBAY

İZMİR-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HAMZA DAĞ

2 - FEHMİ ALPAY ÖZALAN

3- NECİP NASIR

4- YAŞAR KIRKPINAR

5- MELEK EROĞLU

6- NECİP FAZIL KURT

7- ADİL YÜKSEL

8- ERDEM ÖKSÜZ

9- GERÇEK TEKİN

10- MUSA ÇEVİK

11- SALİHA BOZKURT

12- AHMET NUMAN ARICI

13- FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT

14- ENDER DOĞAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- TAMER OSMANAĞAOĞLU

2- ABDULKADİR BEKTAŞ

3- YALÇIN KOÇYİĞİT

4- RECEP AKAN

5- EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ

6- CEYHUN KINLI

7- BARIŞ ATİLA

8- CUMHUR BULUT

9- TAŞKIN IŞIK

10- MUSTAFA ÇİNTAŞ

11- RECEP ONUR UZUN

12- FATİH YAĞMUR

13- FATİH ARSLAN

14- YÜKSEL GÜVEN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- HASAN AŞKIN

2- CENGİZ DALĞIÇ

3- ERCAN DURMUŞ

4- UĞUR KAPLAN

5- MEHMET ŞAH KALKAN

6- BAKİ GİNİGEN

7- MEHMET KAPAR

8- İBRAHİM BULUT

9- CENGİZ GENÇ

10- ESRA GÜLŞAHİN

11- İBRAHİM KAYA

12- MEHMET SALİH ARIN

13- ABDULMANAF ÇELİK

14- ERKAN ALP

VATAN PARTİSİ

1- CEM DİKMEN

2- PINAR GÜL

3- CENGİZ ÇAKIR

4- HÜSEYİN CEM ZEREN

5- BİRKAN BURKAN

6- AYŞEGÜL KAHRAMAN

7- SEDAT GÜVEN

8- HASAN ATİLLA TÜRKÖZ

9- ÖMER TIRAŞOĞLU

10- HÜSEYİN ÇAKICI

11- SAMET KUNT

12- BAİTTİN ERBEY

13- MUSTAFA GÖKMEN

14- SERDAR GÖKÇE

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MURAT ÇEPNİ

2- İDİL UĞURLU

3- AYŞE YILMAZ

4- MEHMET AKER

5- CEMİLE AYDIN

6- SÜLEYMAN GÜNDÜZ

7- GÖNÜL AYGÜN

8- ORHAN AYHAN

9- DERKAY TAN

10- MAHSUN KORKMAZ

11- BEHİYE ERTAŞ

12- EKREM CAN ALAYGUT

13- ABDULLAH AKDENİZ

14- EDİP KAYA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- KEMAL KILIÇDAROĞLU

2- SELİN SAYEK BÖKE

3- KAMİL OKYAY SINDIR

4- ATİLA SERTEL

5- SEVDA ERDAN KILIÇ

6- MAHİR POLAT

7- BEDRİ SERTER

8- İDRİS YAVUZYILMAZ

9- ALİ ENGİN

10- SALİH ÖZÇİFÇİ

11- MEHMET BİRLİK

12- ONUR KADİR ERYÜCE

13- HATİCE ZEYBEK

14- EBRU OKAY

SAADET PARTİSİ

1- ŞERAFETTİN KILIÇ

2- CEREN KARA

3- VEDAT KOLUKISA

4- MESUT DAĞ

5- ZEKİ KAYA

6- MEHMET EMRE BOZABA

7- ALİ ÇAKIR

8- ŞAHAP BOZKURT

9- MUHSİN GİRCUDE

10- SERVET YILDIZ

11- SÜMEYYE ORHAN

12- MAHMUT DOST

13- ERDEM YILMAZ

14- İSMET TOPAL

İYİ PARTİ

1- AYTUN ÇIRAY

2- MUSTAFA KERPİŞÇİ

3- ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU

4- HÜSMEN KIRKPINAR

5- BEHİCE YILDIZ ÜNSAL

6- METİN DÖKMECİLER

7- ANIL SELEK

8- NADİR GERGİN

9- İLKER GÜL

10- SALİH ATAKAN DURAN

11- HAYRI KÖSEOĞLU

12- AYSEL ÇEKEN

13- MURAT CEM ÖZDEMİR

14- PELİN YETKİN YAZICI

BAĞIMSIZ

1- KEMAL İBRAHİM OKUYAN

(Sürecek)

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