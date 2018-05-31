Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (6)

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:
KAHRAMANMARAŞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MAHİR ÜNAL
2- AHMET ÖZDEMİR
3- CELALETTİN GÜVENÇ
4- İMRAN KILIÇ
5- MEHMET CİHAT SEZAL
6- HABİBE ÖÇAL
7- TÜRK İSLAM KARAKOÇ
8- MEHMET İLKER ÇİTİL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SEFER AYÇAN
2- ZUHAL KARAKOÇ DORA
3- FATİH MEHMET CEYHAN
4- SERMET YILDIZ
5- ÖMER ÖZKAN
6- ZAFER ÖNER
7- NUSRET GÜLOĞLU
8- MUSTAFA PEHLİVAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NUSRETTİN ÜDÜRGÜCÜ
2- SUPHİ ÖZDEMİR
3- MEHMET KAYIŞLI
4- İLYAS KEKİL
5- İBRAHİM YOLDAŞ
6- TURAN ÖZCAN
7- RAMAZAN MADENKUYU
8- FARUK GÖÇER
VATAN PARTİSİ
1- BEKİR BEKAR
2- EREN İLKEHAN
3- SALMAN YAŞDAL
4- DURDU YILDIZ
5- NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ GHADİM
6- MEHMET ÖZDEMİR
7- YEMLİHA TAŞYÜREK
8- DOĞAN KOZAKLI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜSEYİN BAKIR
2- MERYEM YILDIZ
3- RAUF TEPE
4- SEVGİ BORAK ORTA
5- ŞAHİN ŞANCI
6- TÜLAY KILINÇ DENİZ
7- İNANÇ YILDIZ
8- RECEP KAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ALİ ÖZTUNÇ
2- SELİM SÜMEN
3- MEHMET ÇARMAN
4- FAİK KILINÇ
5- ONUR GÜRBÜZ
6- AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
7- UĞUR ŞEVRAN
8- AZİZE ÇUHADAR
SAADET PARTİSİ
1- ÖKKEŞ NARLI
2- VAHAP KARPINAR
3- İSHAK KÖROĞLU
4- SULTAN KAMALAK
5- CİHAT DİNLER
6- MANSUR ÖZCAN
7- BURAK DOLUZENGİN
8- AHMET ZOR
İYİ PARTİ
1- FARUK ATLI
2- MUSTAFA BASTIRMACI
3- BÜLENT MEŞE
4- AYŞE KIRAÇ
5- SADİ GÜNEN
6- MÜJGAN ÖZDARENDELİ
7- AHMET ÇABUKEL
8- İRFAN MERT YIKAN
KARABÜK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- CUMHUR
ÜNAL
2- NİYAZİ
GÜNEŞ
3- BURHANETTİN
UYSAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SEYİT AHMET KARABACAK
2- ÇETİN İPEK
3- AHMET DÖNMEZ
HÜR DAVA PARTİSİ
1-
AYDIN
YAPICI
2-
MEHMET SALİH
ÇEVİK
3- AHMET
DAĞLI
VATAN PARTİSİ
1-
ÖZGÜN
BOZKURT
2-
MUSTAFA
EROL
3-
MEHMET
PENÇEK
HALKLARIN DEMOKRAT PARTİSİ
1-
ENSAR
TOPAL
2-
MUSTAFA
ÖZSOY
3-
DERYA
GÖÇTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- HÜSEYİN AVNİ AKSOY
2- SEDAT KARAOĞLU
3- GÜLSÜN BENİÇ
SAADET PARTİSİ
1- MUHSİN ÇEBİ
2- HÜSNÜ LATİF ALPER
3- İSMAİL KİRENLİ
İYİ PARTİ
1- DURSUN ALTIPARMAK
2- HAKKI ÖZDEK
3- TENZİLE ÇELİK
KARAMAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- RECEP ŞEKER
2- SELMAN OĞUZHAN ESER
3- HÜSEYİN MUTLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HÜSEYİN KORKMAZ
2- TURAN ŞENER
3- ABDULLAH KALKAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ADEM AKTEKİN
2- RAMAZAN ÖZARAS
3- MEHMET YILMAZ
VATAN PARTİSİ
1- RIZA YAVUZ
2- ALİ GÜLTEKİN
3- NEJLA ÖCAL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- CEMİL YALÇIN
2- AYŞE DURUNESİL
3- REMZİ GÖKDAĞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- İSMAİL ATAKAN ÜNVER
2- HAKAN GÜRSEL AKBULUT
3- YUSUF BAŞTUĞ
SAADET PARTİSİ
1- ORHAN SOYDAN
2- ALİ ÇİFTÇİ
3- MELEKHAN KAVAS
İYİ PARTİ
1- İSMET İLMİ HATİPOĞLU
2- ATİLA ZORLU
3- MERVE UÇAR
KARS
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET ARSLAN
2- YUNUS KILIÇ
3- ABDULFETAH ÇETİNKAYA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KADİR ŞEYDA
2- FATİH ÇİNAN
3- ENVER YELKEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUSAB BATI
2- FATİH ÖNER
3- SEYİT KAHRAMAN
VATAN PARTİSİ
1- MUHAMMET ALİ GÖKÇEK
2- MUHARREM YERLİ
3- BİNNUR ZUHAT YOKUŞ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- AYHAN BİLGEN
2- ARZU MOCO
3- BİŞAR ABDİ ALİNAK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BARLAS
SULU
2- BÜLENT
ARAŞ
3- AYSEL
SADAK İLTAŞ
SAADET PARTİSİ
1- SEZGİN YILDIZ
2- BÜLENT ALTUN
3- TAHİR TAHİROĞLU
İYİ PARTİ
1- YÜKSEL AKBABA
2- AHMET AKÜZÜM
3- HİKMET ŞİMŞEK
KASTAMONU
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HAKKI KÖYLÜ
2- METİN ÇELİK
3- MURAT DEMİR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-
HACI İBRAHİM
MAŞALACI
2-
TARIK ZİYA
ÇAĞILCI
3-
MUHARREM
AVCI
HÜR DAVA PARTİSİ
1-
ŞEHMUS
ANDİNÇ
2-
YUNUS
TENŞİ
3-
SELİM
TUNÇ
VATAN PARTİSİ
Normal
0
21
false
false
false
TR
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal Tablo";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:none;
font-size:12.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-bidi-language:TR;}
1-
CENGİZ
GÖKTAŞ
2-
TACETTİN
ÖMEROĞLU
3-
MEHMET SAMİ
ÖZCAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-
HÜSEYİN
GÖKOĞLU
2-
İSMAİL
ÇAVĞA
3-
AZAT
AVCI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-
HASAN
BALTACI
2-
AYŞEGÜL
SOYLU MUSLU
3-
DEVRİM EZGİ
ÖZALP
SAADET PARTİSİ
1-
BİLAL
ÇODUR
2-
NECATİ
YAVUZ
3-
HULUSİ
ÖZBEK
İYİ PARTİ
1-
İLHAN
ENGİN
2-
SEYFİ
SARIOĞLU
3-
MEHMET MURAT
AŞÇI
KAYSERİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET ÖZHASEKİ
2- MUSTAFA ELİTAŞ
3- TANER YILDIZ
4- İSMAİL EMRAH KARAYEL
5- İSMAİL TAMER
6- HÜLYA NERGİS
7- SAMİ DEDEOĞLU
8- ALİ SARAÇOĞLU
9- TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK
10- ALİ EKŞİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- İSMAİL
ÖZDEMİR
2-
MUSTAFA BAKİ
ERSOY
3-
SERAP ŞULE
KALIN
4-
MAZHAR
GÜNDOĞ
5-
MEHMET
ÖZMEN
6-
MEHMET
GÖÇMEN
7-
RIFAT
AÇIKGÖZ
8-
İSA
FERAH
9-
EMİNE
AVŞAR
10-
VELİ OĞUZHAN
ÖZTÜRK
HÜR DAVA PARTİSİ
1-
MEHMET
ÇALHAN
2-
ERSİN
KÖSEOĞLU
3-
SELAHATTİN
BURULDAY
4-
RAMAZAN
ÖZDEMİR
5- MURAT
KURBAN
6-
HALİS
AKSU
7-
BAYRAM
ÇAKMAK
8-
ZEYNEP
BOZDAŞ
9-
İBRAHİM
SEDEF
10-
ERHAN
UÇUK
VATAN PARTİSİ
1-
EYÜP SALAHATTİN
KARAKAŞ
2-
MEHMET
CANBULAN
3-
BEYHAN
YILDIRIM
4-
TUĞBA
TÜFEK
5-
MUSTAFA
KOÇAK
6-
SELMA
TOSUN
7-
MEHMET
ONAYLI
8-
KORAY ENES
YILMAZ
9- LEYLA ÖZHAN BEKER
10- KAZIM BERK ÖZTÜRK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-
KADRİ
ERENER
2-
EYLEM
CENGİZ
3-
KENAN
MARAŞLI
4-
MUSTAFA
ÖÇAL
5-
NİYAZİ
YALÇINKAYA
6-
NURAN
ERGEN KILIÇ
7-
ZENUN
ORTA
8-
ZİLAN
YILMAZ
9-
SUAT
DEMİR
10-
FEVZİ
POLAT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-
ÇETİN
ARIK
2-
AHMET
YILDIZ
3-
AŞKIN
GENÇ
4-
İBRAHİM
KAAN
5-
MAZHAR OĞUZ
ÖZSOY
6-
GONCA YELDA
ORHAN
7-
RECEP
BULUT
8-
İNCİ
BABADAĞ
9-
KADİM
ŞAHİN
10-
NİZAMETTİN
TEMEL
SAADET PARTİSİ
1-
MAHMUT
ARIKAN
2-
HAŞİM
ÖZÇELİK
3-
AHMET
ULUSOY
4-
HATİCE SÜMEYYE
BOZKURT
5-
İSMAİL
ÇELEBİ
6-
BAKİ
COŞKUN
7-
İBRAHİM
BIYIKLIOĞLU
8-
ASİYE
ÇAKIRLI
9-
ÖZKAN
YÜREK
10-
RABİA
ÇAĞRICI
İYİ PARTİ
1-
DURSUN
ATAŞ
2-
FATİH
ERYILMAZ
3-
HÜSEYİN
TEKİN
4-
BERRİN
EYİDEMİR
5-
METİN
SOYLU
6- SERAP
DURMUŞ
7- MESUT
UÇAN
8-
HASAN
AYDIN
9-
KAMİL
KARAMETE
10-
BETÜL
TOSUN
BAĞIMSIZ
GÜVEN ÇİM
KIRIKKALE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-RAMAZAN CAN
2-BAYRAM SALİM BOZDEMİR
3-MUSTAFA ARSLAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-HALİL ÖZTÜRK
2-MURAT ABALI
3-ÖMER DEDEBALİ
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ÖMER SALİH YEMEZ
2-MEHMET NEZİR ÇELİK
3-SÜLEYMAN BİRGE
VATAN PARTİSİ
1-NEZİH GÜLŞEN
2-RAİF KAYBAL
3-YAKUP SEVİNÇ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-DOĞAN ANĞAY
2-RIFAT RONİ
3-TEKYEDDİN AKTAŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-AHMET ÖNAL
2-GÜLLÜ AYKUT
3-ÜMİT COŞGUN
SAADET PARTİSİ
1-FARUK VURGUN
2-SELAMİ ÇAKIR
3-MÜİN YILDIZ
İYİ PARTİ
1-BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
2-MUSTAFA AKYÜREK
3-ŞEVKET ÖZSOY
KIRKLARELİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-SELAHATTİN MİNSOLMAZ
2-VOLKAN GÖÇ
3-KADRİYE TOKAT
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-SEMİH MERİÇ
2-NURAN KARACADAĞ
3-RIFAT ERDEM
HÜR DAVA PARTİSİ
1-YUSUF TÜTAK
2-SELÇUK ORHAN
3-MAHMUT ÖZTÜRK
VATAN PARTİSİ
1-SELDA KILIÇ
2-EKREM KARACA
3-HÜSEYİN DEMİRCAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-FARUK ÖZDEL
2-DİREN CEVAHİR ŞEN
3-YAKUP ASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-TÜRABI KAYAN
2-VECDİ GÜNDOĞDU
3-İNCİ TUNÇ
SAADET PARTİSİ
1-SALİH MEHMET AYDIN
2-GÜNER AYDIN
3-BÜŞRA SAVAŞ
İYİ PARTİ
1-KÜRŞAD YAMANER
2-SİBEL PİŞKİN
3-MUSTAFA KÖSEOĞLU
BAĞIMSIZ
ÖZLEM KÜLLÜ
KIRŞEHİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-MUSTAFA KENDİRLİ
2-NECMETTİN ERKAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-OĞUZ SULUSARAY
2-ALİ AYDIN AKPINAR
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ABDULRAKİP HATİPOĞLU
2-ZEYD ŞAHİN
VATAN PARTİSİ
1-İLKER ÖZKAMALI
2-OSMAN KILIÇ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-GÖKHAN AKIN
2-HELİZ ABI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-METİN İLHAN
2-ÇAĞDAŞ GÖKALP
SAADET PARTİSİ
1-MUSTAFA ÇAKIR
2-HÜSEYİN ESERER
İYİ PARTİ
1-MUSTAFA HAKAN ÜNSER
2-ASAF KAYAOĞLU
BAĞIMSIZ
İSMAİL YILDIZ
KİLİS
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-MUSTAFA HİLMİ DÜLGER
2-AHMET SALİH DAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-HASAN MISIRLIGİL
2-ABDULLAH ALPDAĞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ÖMER POLATDEMİR
2-ORHAN HARAT
VATAN PARTİSİ
1-İRFAN MÜLHİM
2-MUSTAFA ASEFLER
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-KASIM KISA
2-EZEL AYDIN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-ALİ TUNA
2-MEHMET ALİ AĞCABAY
SAADET PARTİSİ
1-ŞERİF KARAKURT
2-MEHMET SALİH ÖZOĞUZ
İYİ PARTİ
1-MUHAMMET BALCI
2-DİLEK AKKÖZ
KOCAELİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-FİKRİ IŞIK
2-İLYAS ŞEKER
3-RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
4-MEHMET AKİF YILMAZ
5-SAMİ ÇAKIR
6-CEMİL YAMAN
7-EMİNE ZEYBEK
8-HAKAN HÖBEK
9-UFUK EKİNCİ
10-OSMAN TÜFEKÇİ
11-ELİFNUR BAYRAM
12-ENVER ZENGİN
13-HAYRETTİN DENİZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-SAFFET SANCAKLI
2-HİLAL ELMAS
3-ALPEREN ŞAKACI
4-ERTAN YILMAZ
5-İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU
6-SERKAN KURAL
7-GAMZE CAN
8-VEDAT AKBULUT
9-KÜBRA GÜNDOĞDU
10-TOLGA ÖZTÜRK
11-DURSUN FURUNCİ
12-GÜRBÜZ ASLAN
13-ZEYNEP ADAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ABDURRAHMAN CENS
2-DAVUT TAŞTEKİN
3-AHMET POLAT
4-İZZET KAZAK
5-TANRIVER MEMİŞ
6-İBRAHİM ARSLANOĞLU
7-MUHAMMED EMİN DUMAN
8-BARIŞ CİLKEZ
9-HAŞİM TURAN
10-NURULLAH ŞAHİN
11-MUHAMMED RIDVAN AYYILDIZ
12-HALİL KESER
13-ÖMER MEÇİN
VATAN PARTİSİ
1-SEBAHAT CİCİOĞLU
2-FURKAN YÜCE
3-ORHAN KADIOĞLU
4-KADİR DOĞAN
5-MEHMET AKKAYA
6-HATİCE ALP
7-MUSTAFA CERİT
8-AHMET ŞAHİN
9-AYŞEN TANRIKULU
10-NURAY TURAN
11-BORA HASAN YAVUZ
12-NAİM BAKIR
13-EROL ÇETİN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
2-FATMA YILDIRIM
3-KUREYŞ BİLGİÇ
4-YASEMİN ÜÇER
5-ALİ BUĞDACI
6-MERYEM DEMİR
7-ALAATTİN ENÜL
8-NECMETTİN DOĞRU
9-MURAT OZAN
10-MAŞALLAH BEYRET
11-NECATİ ALTINTOPRAK
12-SEVİCAN YAŞA
13-ŞAKIR ÇAĞLA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-FATMA KAPLAN HÜRRİYET
2-HAYDAR AKAR
3-TAHSİN TARHAN
4-MÜHİP KANKO
5-OSMAN ANIL ACURMAN
6-EBRU KÜÇÜKAYDIN
7-YEŞİM AKPINAR
8-ORKUN UTKUBAŞ
9-İSMAİL DEMİR
10-ALİ GÜNEŞ
11-SEZER NİLGÜN AYDIN
12-TUĞMAN KAYALI
13-ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
SAADET PARTİSİ
1-SİNAN EJDEROĞLU
2-RECEP SARIDOĞAN
3-REYHAN ŞENGÜN
4-VOLKAN GEMİKSİZ
5-İBRAHİM BIYIKLI
6-NİHAT YILDIZ
7-SİNAN YOLCU
8-ÖMER FARUK YILDIRIM
9-SEDAT USLU
10-FAHRETTİN TAŞKAYA
11-SEVİL ERTATAR
12-FATİH KARAMAN
13-LATİF GÖKHAN DURTAŞ
İYİ PARTİ
1-LÜTFÜ TÜRKKAN
2-ALİ TÜRKŞEN
3-HARUN DEMİRKAYA
4-RUHİTTİN SÖNMEZ
5-DİJLE AKIN
6-ADİL GÜLEZ
7-AHMET YEŞİL
8-FUAT BERNA
9-İBRAHİM ÖMER TOYRAN
10-RENAN KIRAN
11-AYŞEGÜL BABACAN
12-ALPER BİRCANOĞLU
13-AYLA İLGÜN
BAĞIMSIZ
ERSOY KANDEMİR
MUSTAFA TOZKOPARAN
KONYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-
AHMET
SORGUN
2-
TAHİR
AKYÜREK
3- ORHAN
ERDEM
4-
LEYLA
ŞAHİN USTA
5-
ZİYA
ALTUNYALDIZ
6-
HACI AHMET
ÖZDEMİR
7-
GÜLAY
SAMANCI
8-
ABDULLAH
AĞRALI
9-
SELMAN
ÖZBOYACI
10-
HALİL
ETYEMEZ
11-
ALİ
SÜRÜCÜ
12-
MEHMET AKİF
YILMAZ
13-
ZERRİN
ÖZEL
14-
OSMAN
SEÇGİN
15-
MUHAMMED
ZEREN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-
MUSTAFA
KALAYCI
2-
ESİN
KARA
3-
ÇELİL
ÇALIŞ
4-
AHMET FATİH
SATILMIŞ
5-
SEFA
LÖK
6-
YUNUS EMRE
TEKİNSOY
7-
İSMAİL
ÖĞÜTÇÜ
8-
FARUK
SONKAYA
9-
ÖZLEM
SARIOĞLU
10-
SEDAT
GÖNCÜ
11-
MUSTAFA
AYGÜN
12-
SALİH
AKÇA
13-
TÜRKER
AYDOĞDU
14-
AYTEKİN
MART
15-
BİLAL
YİĞİT
HÜR DAVA PARTİSİ
1-
MAHMUT
EMİNOĞLU
2-
EDİP
YILMAZ
3-
YAHYA
TAŞ
4-
FEYZİ
BOYLU
5-
RAMAZAN
ERMAN
6-
KEMAL
ÖDEMİŞ
7-
İSHAK
GÜN
8-
MURAT
YEŞİLTAŞ
9-
MUSTAFA
ÖZELÇİ
10-
MEHMET
AGDAŞ
11-
MEHMET REŞAT
DOĞAN
12-
METİN
ÖZARAS
13-
HASAN
CİHAN
14-
DOĞAN
BURHAN
15-
EMRE
YILMAZ
VATAN PARTİSİ
1-
KAZIM
KOÇER
2-
SAMET
SAĞLAMER
3-
ARSLAN
KILIÇ
4-
BERAT BERK
CANDEMİR
5-
FAHRETTİN
KÜÇÜK
6-
ALİ
PAŞAOĞLU
7-
NEFİSE NİLGÜN
BİTLİSLİ
8
ONUR
ÖZCAN
9-
EYLEM GÖKSU
YILDIRIM
10-
İBRAHİM
TORAMAN
11-
MEHMET
CEYLAN
12-
MEHMET ARDA
YALÇINKAYA
13-
YAŞAR
DİYARBEKİRLİOĞLU
14-
KÜRŞAT
ÖZBEK
15-
GÜRSEL HÜRRİYET
EKER
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- BÜLENT
KILIÇ
2- BERNA
ÇELİK
3- EYLÜL
YAYLACI
4- GIYASETTİN
ALMAZ
5- JİYAN HURİ
YALÇIN
6- RAMAZAN
OT
7- BAHAR
EKİNCİ
8- ORHAN
KARACA
9- YUSUF
GEZER
10- HANİFİ
KARACA
11- FAHRİ
YALÇIN
12- MEHMET
YÖNET
13- HASAN
GEBEŞOĞLU
14- MEHMET SAİT
KOYUNCU
15- CAHİT
BABAHAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-
ABDULLATİF
ŞENER
2-
ABDULKADİR
KARADUMAN
3-
HASAN
SARIMEHMETOĞLU
4-
SAİM
SEZEN
5-
NİHAL
EKEN
6-
ALİ
SAYAR
7-
İSMAİL
ÜNSAL
8-
ORHAN
KAYA
9-
NAZİFE
DEMİRHAN
10-
MEHMET YAŞAR
NARİN
11-
SEFER
İPEK
12-
HİKMET
BALCI
13-
ŞENİZ
KURTULUŞ
14-
TAHİR
DİLEK
15-
HASAN
PEKTEKİN
SAADET PARTİSİ
1-MUSTAFA ÖZKAFA
2-HASAN HÜSEYİN UYAR
3-MUSTAFA DERBENTLİ
4-SİNAN TOPRAK
5-MUHAMMET UZUN
6-AHMET BÜYÜKTERMİYECİ
7-YAVUZ AYDIN
8-KENAN ÖZCAN
9-İSMAİL HAKKI BACAK
10-İSMAİL AYDİLEK
11-MAHMUT SAMI BÜYÜKYILMAZ
12-İSMAİL BULUT
13-ÖMER MÜCEVHER
14-SEFA YILMAZ
15-KERİM ŞENEL
İYİ PARTİ
1-FAHRETTİN YOKUŞ
2-ORHAN TULUKCU
3-SEVİL SARGIN
4-MEHMET İLKER YİĞİT
5-ŞAKIR BERBER
6-SÜLEYMAN ŞENOL
7-GÖKHAN TOZOĞLU
8-OSMAN FEDAİ
9-MUSTAFA RIDVAN PEKER
10-OĞUZ ŞİMŞEK
11-RANA ERARSLAN
12-MEHMET ALİ ÖNAL
13-NAZAN KAYA
14-ABDULLAH MAHMUT TUKÇEZ
15-FARUK ÇÖKLÜ
BAĞIMSIZ
LÜTFİ DİLEK
MÜCAHİD AYAN
(Sürecek)
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!
Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı
Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!
Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum