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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (6)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 03:00 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:

KAHRAMANMARAŞ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MAHİR ÜNAL

2- AHMET ÖZDEMİR

3- CELALETTİN GÜVENÇ

4- İMRAN KILIÇ

5- MEHMET CİHAT SEZAL

6- HABİBE ÖÇAL

7- TÜRK İSLAM KARAKOÇ

8- MEHMET İLKER ÇİTİL

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- SEFER AYÇAN

2- ZUHAL KARAKOÇ DORA

3- FATİH MEHMET CEYHAN

4- SERMET YILDIZ

5- ÖMER ÖZKAN

6- ZAFER ÖNER

7- NUSRET GÜLOĞLU

8- MUSTAFA PEHLİVAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- NUSRETTİN ÜDÜRGÜCÜ

2- SUPHİ ÖZDEMİR

3- MEHMET KAYIŞLI

4- İLYAS KEKİL

5- İBRAHİM YOLDAŞ

6- TURAN ÖZCAN

7- RAMAZAN MADENKUYU

8- FARUK GÖÇER

VATAN PARTİSİ

1- BEKİR BEKAR

2- EREN İLKEHAN

3- SALMAN YAŞDAL

4- DURDU YILDIZ

5- NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ GHADİM

6- MEHMET ÖZDEMİR

7- YEMLİHA TAŞYÜREK

8- DOĞAN KOZAKLI

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HÜSEYİN BAKIR

2- MERYEM YILDIZ

3- RAUF TEPE

4- SEVGİ BORAK ORTA

5- ŞAHİN ŞANCI

6- TÜLAY KILINÇ DENİZ

7- İNANÇ YILDIZ

8- RECEP KAYA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ALİ ÖZTUNÇ

2- SELİM SÜMEN

3- MEHMET ÇARMAN

4- FAİK KILINÇ

5- ONUR GÜRBÜZ

6- AYŞEGÜL YAYCIOĞLU

7- UĞUR ŞEVRAN

8- AZİZE ÇUHADAR

SAADET PARTİSİ

1- ÖKKEŞ NARLI

2- VAHAP KARPINAR

3- İSHAK KÖROĞLU

4- SULTAN KAMALAK

5- CİHAT DİNLER

6- MANSUR ÖZCAN

7- BURAK DOLUZENGİN

8- AHMET ZOR

İYİ PARTİ

1- FARUK ATLI

2- MUSTAFA BASTIRMACI

3- BÜLENT MEŞE

4- AYŞE KIRAÇ

5- SADİ GÜNEN

6- MÜJGAN ÖZDARENDELİ

7- AHMET ÇABUKEL

8- İRFAN MERT YIKAN

KARABÜK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- CUMHUR
ÜNAL

2- NİYAZİ
GÜNEŞ

3- BURHANETTİN
UYSAL

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- SEYİT AHMET KARABACAK

2- ÇETİN İPEK

3- AHMET DÖNMEZ

HÜR DAVA PARTİSİ

1-
AYDIN
YAPICI

2-
MEHMET SALİH
ÇEVİK

3- AHMET
DAĞLI

VATAN PARTİSİ

1-
ÖZGÜN
BOZKURT

2-
MUSTAFA
EROL

3-
MEHMET
PENÇEK

HALKLARIN DEMOKRAT PARTİSİ

1-
ENSAR
TOPAL

2-
MUSTAFA
ÖZSOY

3-
DERYA
GÖÇTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- HÜSEYİN AVNİ AKSOY

2- SEDAT KARAOĞLU

3- GÜLSÜN BENİÇ

SAADET PARTİSİ

1- MUHSİN ÇEBİ

2- HÜSNÜ LATİF ALPER

3- İSMAİL KİRENLİ

İYİ PARTİ

1- DURSUN ALTIPARMAK

2- HAKKI ÖZDEK

3- TENZİLE ÇELİK

KARAMAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- RECEP ŞEKER

2- SELMAN OĞUZHAN ESER

3- HÜSEYİN MUTLU

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HÜSEYİN KORKMAZ

2- TURAN ŞENER

3- ABDULLAH KALKAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ADEM AKTEKİN

2- RAMAZAN ÖZARAS

3- MEHMET YILMAZ

VATAN PARTİSİ

1- RIZA YAVUZ

2- ALİ GÜLTEKİN

3- NEJLA ÖCAL

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- CEMİL YALÇIN

2- AYŞE DURUNESİL

3- REMZİ GÖKDAĞ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- İSMAİL ATAKAN ÜNVER

2- HAKAN GÜRSEL AKBULUT

3- YUSUF BAŞTUĞ

SAADET PARTİSİ

1- ORHAN SOYDAN

2- ALİ ÇİFTÇİ

3- MELEKHAN KAVAS

İYİ PARTİ

1- İSMET İLMİ HATİPOĞLU

2- ATİLA ZORLU

3- MERVE UÇAR

KARS

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET ARSLAN

2- YUNUS KILIÇ

3- ABDULFETAH ÇETİNKAYA

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- KADİR ŞEYDA

2- FATİH ÇİNAN

3- ENVER YELKEN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MUSAB BATI

2- FATİH ÖNER

3- SEYİT KAHRAMAN

VATAN PARTİSİ

1- MUHAMMET ALİ GÖKÇEK

2- MUHARREM YERLİ

3- BİNNUR ZUHAT YOKUŞ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- AYHAN BİLGEN

2- ARZU MOCO

3- BİŞAR ABDİ ALİNAK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- BARLAS
SULU

2- BÜLENT
ARAŞ

3- AYSEL
SADAK İLTAŞ

SAADET PARTİSİ

1- SEZGİN YILDIZ

2- BÜLENT ALTUN

3- TAHİR TAHİROĞLU

İYİ PARTİ

1- YÜKSEL AKBABA

2- AHMET AKÜZÜM

3- HİKMET ŞİMŞEK

KASTAMONU

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HAKKI KÖYLÜ

2- METİN ÇELİK

3- MURAT DEMİR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-
HACI İBRAHİM
MAŞALACI

2-
TARIK ZİYA
ÇAĞILCI

3-
MUHARREM
AVCI

HÜR DAVA PARTİSİ

1-
ŞEHMUS
ANDİNÇ

2-
YUNUS
TENŞİ

3-
SELİM
TUNÇ

VATAN PARTİSİ

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1-
CENGİZ
GÖKTAŞ

2-
TACETTİN
ÖMEROĞLU

3-
MEHMET SAMİ
ÖZCAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-
HÜSEYİN
GÖKOĞLU

2-
İSMAİL
ÇAVĞA

3-
AZAT
AVCI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-
HASAN
BALTACI

2-
AYŞEGÜL
SOYLU MUSLU

3-
DEVRİM EZGİ
ÖZALP

SAADET PARTİSİ

1-
BİLAL
ÇODUR

2-
NECATİ
YAVUZ

3-
HULUSİ
ÖZBEK

İYİ PARTİ

1-
İLHAN
ENGİN

2-
SEYFİ
SARIOĞLU

3-
MEHMET MURAT
AŞÇI

KAYSERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MEHMET ÖZHASEKİ

2- MUSTAFA ELİTAŞ

3- TANER YILDIZ

4- İSMAİL EMRAH KARAYEL

5- İSMAİL TAMER

6- HÜLYA NERGİS

7- SAMİ DEDEOĞLU

8- ALİ SARAÇOĞLU

9- TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK

10- ALİ EKŞİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- İSMAİL
ÖZDEMİR

2-
MUSTAFA BAKİ
ERSOY

3-
SERAP ŞULE
KALIN

4-
MAZHAR
GÜNDOĞ

5-
MEHMET
ÖZMEN

6-
MEHMET
GÖÇMEN

7-
RIFAT
AÇIKGÖZ

8-
İSA
FERAH

9-
EMİNE
AVŞAR

10-
VELİ OĞUZHAN
ÖZTÜRK

HÜR DAVA PARTİSİ

1-
MEHMET
ÇALHAN

2-
ERSİN
KÖSEOĞLU

3-
SELAHATTİN
BURULDAY

4-
RAMAZAN
ÖZDEMİR

5- MURAT
KURBAN

6-
HALİS
AKSU

7-
BAYRAM
ÇAKMAK

8-
ZEYNEP
BOZDAŞ

9-
İBRAHİM
SEDEF

10-
ERHAN
UÇUK

VATAN PARTİSİ

1-
EYÜP SALAHATTİN
KARAKAŞ

2-
MEHMET
CANBULAN

3-
BEYHAN
YILDIRIM

4-
TUĞBA
TÜFEK

5-
MUSTAFA
KOÇAK

6-
SELMA
TOSUN

7-
MEHMET
ONAYLI

8-
KORAY ENES
YILMAZ

9- LEYLA ÖZHAN BEKER

10- KAZIM BERK ÖZTÜRK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-
KADRİ
ERENER

2-
EYLEM
CENGİZ

3-
KENAN
MARAŞLI

4-
MUSTAFA
ÖÇAL

5-
NİYAZİ
YALÇINKAYA

6-
NURAN
ERGEN KILIÇ

7-
ZENUN
ORTA

8-
ZİLAN
YILMAZ

9-
SUAT
DEMİR

10-
FEVZİ
POLAT

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-
ÇETİN
ARIK

2-
AHMET
YILDIZ

3-
AŞKIN
GENÇ

4-
İBRAHİM
KAAN

5-
MAZHAR OĞUZ
ÖZSOY

6-
GONCA YELDA
ORHAN

7-
RECEP
BULUT

8-
İNCİ
BABADAĞ

9-
KADİM
ŞAHİN

10-
NİZAMETTİN
TEMEL

SAADET PARTİSİ

1-
MAHMUT
ARIKAN

2-
HAŞİM
ÖZÇELİK

3-
AHMET
ULUSOY

4-
HATİCE SÜMEYYE
BOZKURT

5-
İSMAİL
ÇELEBİ

6-
BAKİ
COŞKUN

7-
İBRAHİM
BIYIKLIOĞLU

8-
ASİYE
ÇAKIRLI

9-
ÖZKAN
YÜREK

10-
RABİA
ÇAĞRICI

İYİ PARTİ

1-
DURSUN
ATAŞ

2-
FATİH
ERYILMAZ

3-
HÜSEYİN
TEKİN

4-
BERRİN
EYİDEMİR

5-
METİN
SOYLU

6- SERAP
DURMUŞ

7- MESUT
UÇAN

8-
HASAN
AYDIN

9-
KAMİL
KARAMETE

10-
BETÜL
TOSUN

BAĞIMSIZ

GÜVEN ÇİM

KIRIKKALE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-RAMAZAN CAN

2-BAYRAM SALİM BOZDEMİR

3-MUSTAFA ARSLAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-HALİL ÖZTÜRK

2-MURAT ABALI

3-ÖMER DEDEBALİ

HÜR DAVA PARTİSİ

1-ÖMER SALİH YEMEZ

2-MEHMET NEZİR ÇELİK

3-SÜLEYMAN BİRGE

VATAN PARTİSİ

1-NEZİH GÜLŞEN

2-RAİF KAYBAL

3-YAKUP SEVİNÇ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-DOĞAN ANĞAY

2-RIFAT RONİ

3-TEKYEDDİN AKTAŞ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-AHMET ÖNAL

2-GÜLLÜ AYKUT

3-ÜMİT COŞGUN

SAADET PARTİSİ

1-FARUK VURGUN

2-SELAMİ ÇAKIR

3-MÜİN YILDIZ

İYİ PARTİ

1-BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

2-MUSTAFA AKYÜREK

3-ŞEVKET ÖZSOY

KIRKLARELİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-SELAHATTİN MİNSOLMAZ

2-VOLKAN GÖÇ

3-KADRİYE TOKAT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-SEMİH MERİÇ

2-NURAN KARACADAĞ

3-RIFAT ERDEM

HÜR DAVA PARTİSİ

1-YUSUF TÜTAK

2-SELÇUK ORHAN

3-MAHMUT ÖZTÜRK

VATAN PARTİSİ

1-SELDA KILIÇ

2-EKREM KARACA

3-HÜSEYİN DEMİRCAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-FARUK ÖZDEL

2-DİREN CEVAHİR ŞEN

3-YAKUP ASLAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-TÜRABI KAYAN

2-VECDİ GÜNDOĞDU

3-İNCİ TUNÇ

SAADET PARTİSİ

1-SALİH MEHMET AYDIN

2-GÜNER AYDIN

3-BÜŞRA SAVAŞ

İYİ PARTİ

1-KÜRŞAD YAMANER

2-SİBEL PİŞKİN

3-MUSTAFA KÖSEOĞLU

BAĞIMSIZ

ÖZLEM KÜLLÜ

KIRŞEHİR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-MUSTAFA KENDİRLİ

2-NECMETTİN ERKAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-OĞUZ SULUSARAY

2-ALİ AYDIN AKPINAR

HÜR DAVA PARTİSİ

1-ABDULRAKİP HATİPOĞLU

2-ZEYD ŞAHİN

VATAN PARTİSİ

1-İLKER ÖZKAMALI

2-OSMAN KILIÇ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-GÖKHAN AKIN

2-HELİZ ABI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-METİN İLHAN

2-ÇAĞDAŞ GÖKALP

SAADET PARTİSİ

1-MUSTAFA ÇAKIR

2-HÜSEYİN ESERER

İYİ PARTİ

1-MUSTAFA HAKAN ÜNSER

2-ASAF KAYAOĞLU

BAĞIMSIZ

İSMAİL YILDIZ

KİLİS

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-MUSTAFA HİLMİ DÜLGER

2-AHMET SALİH DAL

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-HASAN MISIRLIGİL

2-ABDULLAH ALPDAĞ

HÜR DAVA PARTİSİ

1-ÖMER POLATDEMİR

2-ORHAN HARAT

VATAN PARTİSİ

1-İRFAN MÜLHİM

2-MUSTAFA ASEFLER

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-KASIM KISA

2-EZEL AYDIN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-ALİ TUNA

2-MEHMET ALİ AĞCABAY

SAADET PARTİSİ

1-ŞERİF KARAKURT

2-MEHMET SALİH ÖZOĞUZ

İYİ PARTİ

1-MUHAMMET BALCI

2-DİLEK AKKÖZ

KOCAELİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-FİKRİ IŞIK

2-İLYAS ŞEKER

3-RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

4-MEHMET AKİF YILMAZ

5-SAMİ ÇAKIR

6-CEMİL YAMAN

7-EMİNE ZEYBEK

8-HAKAN HÖBEK

9-UFUK EKİNCİ

10-OSMAN TÜFEKÇİ

11-ELİFNUR BAYRAM

12-ENVER ZENGİN

13-HAYRETTİN DENİZ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-SAFFET SANCAKLI

2-HİLAL ELMAS

3-ALPEREN ŞAKACI

4-ERTAN YILMAZ

5-İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU

6-SERKAN KURAL

7-GAMZE CAN

8-VEDAT AKBULUT

9-KÜBRA GÜNDOĞDU

10-TOLGA ÖZTÜRK

11-DURSUN FURUNCİ

12-GÜRBÜZ ASLAN

13-ZEYNEP ADAK

HÜR DAVA PARTİSİ

1-ABDURRAHMAN CENS

2-DAVUT TAŞTEKİN

3-AHMET POLAT

4-İZZET KAZAK

5-TANRIVER MEMİŞ

6-İBRAHİM ARSLANOĞLU

7-MUHAMMED EMİN DUMAN

8-BARIŞ CİLKEZ

9-HAŞİM TURAN

10-NURULLAH ŞAHİN

11-MUHAMMED RIDVAN AYYILDIZ

12-HALİL KESER

13-ÖMER MEÇİN

VATAN PARTİSİ

1-SEBAHAT CİCİOĞLU

2-FURKAN YÜCE

3-ORHAN KADIOĞLU

4-KADİR DOĞAN

5-MEHMET AKKAYA

6-HATİCE ALP

7-MUSTAFA CERİT

8-AHMET ŞAHİN

9-AYŞEN TANRIKULU

10-NURAY TURAN

11-BORA HASAN YAVUZ

12-NAİM BAKIR

13-EROL ÇETİN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

2-FATMA YILDIRIM

3-KUREYŞ BİLGİÇ

4-YASEMİN ÜÇER

5-ALİ BUĞDACI

6-MERYEM DEMİR

7-ALAATTİN ENÜL

8-NECMETTİN DOĞRU

9-MURAT OZAN

10-MAŞALLAH BEYRET

11-NECATİ ALTINTOPRAK

12-SEVİCAN YAŞA

13-ŞAKIR ÇAĞLA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-FATMA KAPLAN HÜRRİYET

2-HAYDAR AKAR

3-TAHSİN TARHAN

4-MÜHİP KANKO

5-OSMAN ANIL ACURMAN

6-EBRU KÜÇÜKAYDIN

7-YEŞİM AKPINAR

8-ORKUN UTKUBAŞ

9-İSMAİL DEMİR

10-ALİ GÜNEŞ

11-SEZER NİLGÜN AYDIN

12-TUĞMAN KAYALI

13-ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ

SAADET PARTİSİ

1-SİNAN EJDEROĞLU

2-RECEP SARIDOĞAN

3-REYHAN ŞENGÜN

4-VOLKAN GEMİKSİZ

5-İBRAHİM BIYIKLI

6-NİHAT YILDIZ

7-SİNAN YOLCU

8-ÖMER FARUK YILDIRIM

9-SEDAT USLU

10-FAHRETTİN TAŞKAYA

11-SEVİL ERTATAR

12-FATİH KARAMAN

13-LATİF GÖKHAN DURTAŞ

İYİ PARTİ

1-LÜTFÜ TÜRKKAN

2-ALİ TÜRKŞEN

3-HARUN DEMİRKAYA

4-RUHİTTİN SÖNMEZ

5-DİJLE AKIN

6-ADİL GÜLEZ

7-AHMET YEŞİL

8-FUAT BERNA

9-İBRAHİM ÖMER TOYRAN

10-RENAN KIRAN

11-AYŞEGÜL BABACAN

12-ALPER BİRCANOĞLU

13-AYLA İLGÜN

BAĞIMSIZ

ERSOY KANDEMİR

MUSTAFA TOZKOPARAN

KONYA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-
AHMET
SORGUN

2-
TAHİR
AKYÜREK

3- ORHAN
ERDEM

4-
LEYLA
ŞAHİN USTA

5-
ZİYA
ALTUNYALDIZ

6-
HACI AHMET
ÖZDEMİR

7-
GÜLAY
SAMANCI

8-
ABDULLAH
AĞRALI

9-
SELMAN
ÖZBOYACI

10-
HALİL
ETYEMEZ

11-
ALİ
SÜRÜCÜ

12-
MEHMET AKİF
YILMAZ

13-
ZERRİN
ÖZEL

14-
OSMAN
SEÇGİN

15-
MUHAMMED
ZEREN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-
MUSTAFA
KALAYCI

2-
ESİN
KARA

3-
ÇELİL
ÇALIŞ

4-
AHMET FATİH
SATILMIŞ

5-
SEFA
LÖK

6-
YUNUS EMRE
TEKİNSOY

7-
İSMAİL
ÖĞÜTÇÜ

8-
FARUK
SONKAYA

9-
ÖZLEM
SARIOĞLU

10-
SEDAT
GÖNCÜ

11-
MUSTAFA
AYGÜN

12-
SALİH
AKÇA

13-
TÜRKER
AYDOĞDU

14-
AYTEKİN
MART

15-
BİLAL
YİĞİT

HÜR DAVA PARTİSİ

1-
MAHMUT
EMİNOĞLU

2-
EDİP
YILMAZ

3-
YAHYA
TAŞ

4-
FEYZİ
BOYLU

5-
RAMAZAN
ERMAN

6-
KEMAL
ÖDEMİŞ

7-
İSHAK
GÜN

8-
MURAT
YEŞİLTAŞ

9-
MUSTAFA
ÖZELÇİ

10-
MEHMET
AGDAŞ

11-
MEHMET REŞAT
DOĞAN

12-
METİN
ÖZARAS

13-
HASAN
CİHAN

14-
DOĞAN
BURHAN

15-
EMRE
YILMAZ

VATAN PARTİSİ

1-
KAZIM
KOÇER

2-
SAMET
SAĞLAMER

3-
ARSLAN
KILIÇ

4-
BERAT BERK
CANDEMİR

5-
FAHRETTİN
KÜÇÜK

6-
ALİ
PAŞAOĞLU

7-
NEFİSE NİLGÜN
BİTLİSLİ

8
ONUR
ÖZCAN

9-
EYLEM GÖKSU
YILDIRIM

10-
İBRAHİM
TORAMAN

11-
MEHMET
CEYLAN

12-
MEHMET ARDA
YALÇINKAYA

13-
YAŞAR
DİYARBEKİRLİOĞLU

14-
KÜRŞAT
ÖZBEK

15-
GÜRSEL HÜRRİYET
EKER

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- BÜLENT
KILIÇ

2- BERNA
ÇELİK

3- EYLÜL
YAYLACI

4- GIYASETTİN
ALMAZ

5- JİYAN HURİ
YALÇIN

6- RAMAZAN
OT

7- BAHAR
EKİNCİ

8- ORHAN
KARACA

9- YUSUF
GEZER

10- HANİFİ
KARACA

11- FAHRİ
YALÇIN

12- MEHMET
YÖNET

13- HASAN
GEBEŞOĞLU

14- MEHMET SAİT
KOYUNCU

15- CAHİT
BABAHAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-
ABDULLATİF
ŞENER

2-
ABDULKADİR
KARADUMAN

3-
HASAN
SARIMEHMETOĞLU

4-
SAİM
SEZEN

5-
NİHAL
EKEN

6-
ALİ
SAYAR

7-
İSMAİL
ÜNSAL

8-
ORHAN
KAYA

9-
NAZİFE
DEMİRHAN

10-
MEHMET YAŞAR
NARİN

11-
SEFER
İPEK

12-
HİKMET
BALCI

13-
ŞENİZ
KURTULUŞ

14-
TAHİR
DİLEK

15-
HASAN
PEKTEKİN

SAADET PARTİSİ

1-MUSTAFA ÖZKAFA

2-HASAN HÜSEYİN UYAR

3-MUSTAFA DERBENTLİ

4-SİNAN TOPRAK

5-MUHAMMET UZUN

6-AHMET BÜYÜKTERMİYECİ

7-YAVUZ AYDIN

8-KENAN ÖZCAN

9-İSMAİL HAKKI BACAK

10-İSMAİL AYDİLEK

11-MAHMUT SAMI BÜYÜKYILMAZ

12-İSMAİL BULUT

13-ÖMER MÜCEVHER

14-SEFA YILMAZ

15-KERİM ŞENEL

İYİ PARTİ

1-FAHRETTİN YOKUŞ

2-ORHAN TULUKCU

3-SEVİL SARGIN

4-MEHMET İLKER YİĞİT

5-ŞAKIR BERBER

6-SÜLEYMAN ŞENOL

7-GÖKHAN TOZOĞLU

8-OSMAN FEDAİ

9-MUSTAFA RIDVAN PEKER

10-OĞUZ ŞİMŞEK

11-RANA ERARSLAN

12-MEHMET ALİ ÖNAL

13-NAZAN KAYA

14-ABDULLAH MAHMUT TUKÇEZ

15-FARUK ÇÖKLÜ

BAĞIMSIZ

LÜTFİ DİLEK

MÜCAHİD AYAN

(Sürecek)

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
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