Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (7)

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:
KÜTAHYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET TAN
2- İSHAK GAZEL
3- CEYDA ÇETİN ERENLER
4- MUSTAFA ÖZBEY
5- MEHMET KAYMAZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- AHMET ERBAŞ
2- EROL ALPERTÜRK
3- RIZA KENAN UZMAN
4- SELAHADDİN USLU
5- SEDAT KABAAĞAÇ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- YUSUF KAYA
2- AHMET ALİ MEYDANOĞLU
3- AYHAN KARAPÇİN
4- MEHMET ALİ YAZGİL
5 - RIDVAN ÇEÇEN
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA ALTINKAYA
2- SEVGİ ELMA
3- MURAT GENİŞEL
4- HASAN ÖZER
5- CENGİZ ÇATICI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜLYA OĞUZ
2- HARUN GÜNDÜZ
3- SAVAŞ BABUR
4- GÖKHAN ALKAN
5- ŞEHMUS ÇELİK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ALİ FAZIL KASAP
2- ŞEREF HAN
3- ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
4- MEHMET AYDIN UZUN
5- RIDVAN ÇAKIR
SAADET PARTİSİ
1- ÖMER FARUK EVREN
2- FATİH BOZAN
3- NURULLAH GÜNGÖR
4- HASAN ÖZBAL
5- RÜMEYSA POYRAZ
İYİ PARTİ
1- NİHAT KULA
2- İBRAHİM EMRE KARAA
3- HÜSEYİN ÇAKIR
4- MEHMET EMİN BAŞ
5- AYNUR SEZER
MALATYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- BÜLENT TÜFENKCİ
2- ÖZNUR ÇALIK
3- AHMET ÇAKIR
4- HAKAN KAHTALI
5- SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN
6- VAHİT ATALAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET CELAL FENDOĞLU
2- ÖMER EKİCİ
3- BURHAN COŞKUN
4- ADİL ZEREYLİ
5- AYSEL YÜZER
6- BEKİR ENES ÇAPAROĞLU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET İLKER DÖNMEZER
2- VAHAP İÇLİ
3- İBRAHİM ÖZGEN
4- RAMAZAN AKÇA
5- SEYFULLAH AŞKIN
6- FATMA ÖLMEZ YILDIRIM
VATAN PARTİSİ
1- ARİF DOĞAN
2- ADNAN TÜRKKAN
3- ALİ GÜLER
4- ALİ İHSAN AKKAYA
5- SERVET ESEN
6- ABUZER ŞEREFOĞLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET TUNCEL
2- JİYAN TAŞ
3- KEMAL GEDİK
4- FATMA ALATAŞ
5- HÜSEYİN KILINÇ
6- YUSUF BOZKUŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- VELİ AĞBABA
2- HULİSİ PORGALI
3- SONER GÖKÇE
4- BERNA KARADAŞ
5- EMİN DÖNMEZ
6- MAHMUT AKBIYIK
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET KAYA ASİLTÜRK
2- ABUZER GÖĞÜS
3- YUNUS SAVAŞ
4- MUSTAFA PARLAKYILDIZ
5- MUHAMMET İKBAL YILDIZ
6- ADNAN ÖZDEMİR
İYİ PARTİ
1- ALİ BİLİCİ
2- HACI MEHMET TURFANDA
3- ŞULE GÜRSOY
4- SAHRA KARAHAN ERGUVAN
5- MUHAMMED AFŞİN ARIKAN
6- ÖZGÜR BOZKURT
MANİSA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MURAT BAYBATUR
2- UĞUR AYDEMİR
3- İSMAİL BİLEN
4- SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
5- MEHMET ALİ ÖZKAN
6- GÜZİDE İÇEN KASAP
7- OZAN ERDEM
8- MEHMET SENCER TÜRKMEN
9- SAMED ZENGİNOĞLU
10- SERKAN EREN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ERKAN AKÇAY
2- NURULLAH SAVAŞ
3- MESUT BAYRAM LAÇALAR
4- HÜSEYİN ŞAHİN ERTURUN
5- MUSA AKÇAY
6- SEVAL BAŞKESEN
7- MUSTAFA KARAKAŞ
8- ŞİNASİ ŞAVRAN
9- NADİ SARI
10- CELALETTİN ÇABUK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET SIDDIK BASYAN
2- YAHYA SAMİHSAN
3- BURHAN AYDIN
4- MEHMET MORAY
5- KENAN ŞAHİN
6- İLHAMİ ÇİFTÇİ
7- NECMETTİN ERDOĞAN
8- ABDULHALIK BASATEMÜR
9- RAHMİ KOÇ
10- RAMAZAN SINDIRAÇ
VATAN PARTİSİ
1- YALÇIN BÜYÜKDAĞLI
2- İSMAİL OZANIRK
3- AHMET CEMAL KATİP
4- MUZAFFER ÖKEK
5- DURMUŞ ALİ KILIÇ
6- SAFFET ŞENYURT
7- MUSTAFA PALATIR
8- ZAHİDE SÖNMEZ
9- RİFAT IŞIK
10- DUYGU KARABULUT
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SIRRI SAKIK
2- BİRGÜL SAĞSÖZ
3- ADNAN MANKAN
4- HASRET ASLAN
5- SÜLEYMAN BAĞRIYANIK
6- BAYRAM SÖNMEZ
7- ABİDDİN PADAK
8- NİHAT YILDIRIM
9- İHSAN ÇAÇA
10- VEYSİ DURGUT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖZGÜR ÖZEL
2- AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
3- BEKİR BAŞEVİRGEN
4- SABRİ TEMEL
5- ABDULLAH SAKA
6- HAYRİYE HACET
7- SANİYE AĞGÜL
8- ÇETİN KURTULUŞ
9- NURİTTİN DİNGAZ
10- LALE ERDOĞAN TUNÇER
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET ÖNAL
2- MUSTAFA ARİF AYSU
3- ZEKAYİ YILMAZ
4- BİLAL KİŞEÇOK
5- ABDULLAH YILMAZ
6- MEHMET TONBALAK
7- OLGUN OKTAY DEMİRCAN
8- MUSTAFA ERKAN
9- MUHAMMET FATİH KAYA
10- NİHAT KOCAÇAKIR
İYİ PARTİ
1- TAMER AKKAL
2- GÖKHAN KARAÇOBAN
3- HASAN ERYILMAZ
4- ASLI ÖZ
5- ŞAHAP YARALI
6- KADİR CENK ÖZATICI
7- SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
8- ÖMER GERİTER
9- SELCEN ŞEKERCİOĞLU
10- AHMET KAĞAN AVCI
MARDİN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ŞEYHMUS DİNÇEL
2- CENGİZ DEMİRKAYA
3- VEYSİ ŞAHİN
4- AHMET MUNİP YILDIZOĞLU
5- İBRAHİM KÖSEN
6- AHMET KAYA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET VEYSİ OĞUZ
2- MEHMET HAŞİM ORUÇ
3- AHMET KAHRAMAN
4- AVVAT AY
5- FERHAN BOZKUŞ
6- MEHMET VEYSİ BULUT
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MAHMUT KILINÇ
2- İSA ALTUNKAYNAK
3- ALİ AÇILAN
4- MECVEL TASMANOĞLU
5- İSMAİL SEZGİN
6- ABDURRAHMAN SEYHAN
VATAN PARTİSİ
1- EMRAH ZORBA
2- CAFER HACİKADİROĞULLARI
3- ZEYNEP İLKAY GÖKÇEK
4- ARZU ÜSTÜNDAĞ
5- GÖZEN ESMER
6- CANSU BALKAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MİTHAT SANCAR
2- PERO DUNDAR
3- TUMA ÇELİK
4- EBRÜ GÜNAY
5- GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
6- DİLAVER İNAL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MAHMUT DUYAN
2- ABDULKERİM TALAYHAN
3- ABDULVAHAP AY
4- ABDULKADİR TURAN
5- AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
6- ENGİN ORAL
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET ALİ KILIÇ
2- MEHMET YILDIZ
3- SUUT CEVHEROĞLU
4- AHMET İLETMİŞ
5- HALİME DABAKOĞLU
6- ÖMER ÇİFÇİ
İYİ PARTİ
1- HAKAN ERDEM
2- ATLAFUN AYDOĞDU
3- AZİZ RODAN SAROHAN
4- TUNA IŞIKHAN
5- BURHAN İLHAN
6- UĞURHAN ARAS
BAĞIMSIZ
1- SÜLEYMAN KART
2- MAHMUT AKTAŞ
MERSİN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- LÜTFİ ELVAN
2- ALİ CUMHUR TAŞKIN
3- ZEYNEP GÜL YILMAZ
4- HACI ÖZKAN
5- BİLAL ÖZKAN
6- ALİ KESER
7- ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR
8- ORHAN KEMAL YÜKSEL
9- GÜLLÜ CAN
10- MEHMET SAİT KAYAN
11- M. NACİ DURMAZ
12- RABİA NUR ŞENLİK
13- MUHAMMED EMİN ERDEN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- OLCAY KILAVUZ
2- BAKİ ŞİMŞEK
3- BEKİR ÖZSU
4- UĞUR KILINÇ
5- OĞUZHAN GÜNGÖR
6- MEHMET ALİ GÖKMEN
7- KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
8- HAYAL FUNDA ÖNDER
9- DİLEK USLU VAR
10- MUSTAFA YALÇIN
11- MEHMET BÜYÜKTATLI
12- YUNUS KIZIL
13- HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ZÜBEYİR AKBAŞ
2- SERVET ASLAN
3- ÖMER FARUK AYHAN
4- AYDIN KARAKAYALI
5- ALİ BOZUKLUHAN
6- MUHAMMET ÖZDEN
7- SAİT ERDEM
8- ABDURRAHMAN DOĞAN
9- ABDULGANİ TARHAN
10- MEHMET ALİ KUTAN
11- SEMA KARAKAYA
12- FATİME ZEHRA ÖZER
13- MUSTAFA KIZIL
VATAN PARTİSİ
1- LERZAN ÖZGENÇ
2- ŞÜKRAN AKAL
3- ALİ KALAN
4- FIRAT ARKALI
5- NURSEL IŞIKSOY
6- ALPAY SAVCI
7- SALDIRAY GÜRBÜZ
8- YUNUS YILDIRIM
9- ZEYNEP BURKAN
10- MUSTAFA AKŞAHİN
11- LEMAN KANLIOĞLU
12- NURETTİN ATAMAN
13- ERCÜMENT ÇAMLI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- FATMA KURTULAN
2- RIDVAN TURAN
3- ATİLLA GÜNEY
4- FATMAGÜL DEMİRTAĞ
5- MEHMET ŞİRİN KAYA
6- EYLEM GENÇER
7- MEHMET ALIŞ
8- ELİF ASLAN
9- HÜSEYİN GÜR
10- ŞERİF DURMAZ
11- FİLİZ YILMAZ
12- İBRAHİM ÜZEN
13- REŞAT AŞAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- CENGİZ GÖKÇEL
2- ALPAY ANTMEN
3- ALİ MAHİR BAŞARIR
4- NEVİN ZAİMOĞLU
5- MEHMET SAYDAM
6- CAVİDAN DEMİRAĞ
7- SEYİT ÖZANANAR
8- ALPER TURNA
9- ALPTEKİN ESER
10- DİLARA ÖZKINA
11- KENAN HAZAR
12- HİDAYET OĞUZ
13- SİBEL GAZİ TABEL
SAADET PARTİSİ
1- SONER ÇONTAR
2- NURBAKİ ŞAHİN
3- AYHAN BAYRAM
4- ESAT GÜNEŞ
5- BURAK CANLI
6- BEKİR AYDIN
7- HASİBE YILDIZ
8- REMZİ YİĞİTALP
9- GÖKHAN ALAGÖZ
10- MUSTAFA CAN
11- ARİF ŞAHBAZ
12- AYŞE GÜLİZ YENEN
13- YUSUF GÜLMEZ
İYİ PARTİ
1- BEHİÇ ÇELİK
2- ZEKİ HAKAN SIDALI
3- ÖZER ÖZEL
4- ÜLKÜ SİNCAR
5- VOLKAN ALKAN
6- HASAN DOYDU
7- OSMAN YILMAZ
8- ÜLKÜ CENGİZ
9- SÜLEYMAN ÇETİN
10- HÜSNİYE EKİNGEN
11- AYDIN RIFAT KOCABAŞ
12- MUSTAFA KUNT
13- ASPORÇA MELİS KESER
BAĞIMSIZ
- DERYA DEMİR
MUĞLA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET YAVUZ DEMİR
2- YELDA EROL GÖKCAN
3- MUHİTTİN KAYABAŞ
4- HÜSEYİN ZAFER ALKAYA
5- EYLEM TAN
6- KADİR DAĞLI
7- ARİF SERT
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET ERDOĞAN
2- HACI ÇELİK
3- SALİH SOYKAN
4- HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL
5- ERTUĞRUL AVCI
6- SERKAN ŞAFAK
7- TEMEL IRMAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- İLYAS CENGİZ
2- MEHMET HALİL TURAN
3- ADEM ŞANİ
4- AYDIN SOLMAZ
5- NURULLAH CENGİZ
6- SERDAR GENÇ
7- ABDULLAH BOZKURT
VATAN PARTİSİ
1- GÜNAL DAL
2- NAHİDE TEKİNÇAY KARA
3- ANIL COŞKUN
4- HÜSEYİN TÜRKAY
5- MEHMET TİRYAKI
6- HASAN ORTATEPE
7- VEDAT YEMİŞ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SULTAN ÖZCAN
2- HÜSRAN BELGİN KOÇ
3- YILMAZ YÜKSEL
4- EBRU DEMİR
5- MEHMET EMİN AKTAŞ
6- SEBAHAT FIRAT
7- ABDULLAH İPEKLİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MÜRSEL ALBAN
2- SUAT ÖZCAN
3- BURAK ERBAY
4- SÜLEYMAN GİRGİN
5- İBRAHİM ERTÜRK
6- EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
7- YAMAÇ KAYA
SAADET PARTİSİ
1- ÖMER ULUDAĞ
2- İLHAN ÖZLER
3- FURKAN DUMAN
4- MUHAMMED NECİP GENCER
5- SALİHA GÜZEL
6- MUSA ERGİN
7- SAYİT AYDIN
İYİ PARTİ
1- METİN ERGUN
2- ERTAN KÜÇÜKAY
3- KORAY HAYVACI
4- PEYAMİ CİNAZ
5- NESRİN AŞTI
6- CAHİT KARAÖZ
7- İZEL KUŞKUN
MUŞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET EMİN ŞİMŞEK
2- ABDULSELAM ER
3- ABDULMECİT CANTEPE
4- FİGEN ERGÜL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- RAHMİ YENİBAHAR
2- TARKAN DEDE
3- ŞEHMUS ÇEKİL
4- ADNAN KOYUNCU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ŞİRİN ÇAĞLAYAN
2- MEHMET ŞEFİK TAŞTİMUR
3- AYDİN DEMİR
4- ORHAN YAVUZ
VATAN PARTİSİ
1- CAZIM YILDIZ
2- HANİFİ BEREKE
3- SERDAR SAĞLAM
4- RASİME CEREN AKSU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2- MENSUR IŞIK
3- ŞEVİN COŞKUN
4- ADNAN TOPÇU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- YILMAZ ÇETİNKAYA
2- YILDIRIM PAÇAL
3- CEMAL KOÇHAN
4- NUR MUHAMMED KARAHAN
SAADET PARTİSİ
1- NAZIM ÇELİK
2- MEHMET ŞAH SABAK
3- KEMAL İNDİÇ
4- HUDEYDA BOZYEL
İYİ PARTİ
1- ERKAN KEMALOĞLU
2- ZİHNİ SAYAN
3- BAHRİYE KILIÇ
4- ERKAN ÇELİKOĞLU
NEVŞEHİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA AÇIKGÖZ
2- YÜCEL MENEKŞE
3- EMRE ÇALIŞKAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET VAROL
2- SAİT YÜKSEL
3- FAZLI KOÇ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MAHMUT KAYA
2- KEMAL AHMET DAĞVİREN
3- MÜCAHİT YÜZGEÇ
VATAN PARTİSİ
1- MELİHA ATALAY
2- ELİF MURŞİL
3- FURKAN ÖZÇİL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- İRFAN TURAN
2- BEDRETTİN ESER
3- KEVSER YALÇIN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- FARUK SARIASLAN
2- FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
3- MEHMET BİLGİN
SAADET PARTİSİ
1- MUSTAFA AYDEMİR
2- ABBAS BÜKEN
3- MUHAMBER KEÇE
İYİ PARTİ
1- MUSA ERTAŞ
2- FATİH MEHMET ŞAHİN
3- HÜSEYİN SEVİNDİK
NİĞDE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- YAVUZ ERGUN
2- SELİM GÜLTEKİN
3- SEDAT ÇAĞLAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ALAATTİN SONAT
2- İBRAHİM ULUÇAY
3- MURAT FAHRİ ERTUL
HÜR DAVA PARTİSİ
1- FEVZİ HIRA
2- AHMET ŞAHİN
3- OSMAN ÇELİK
VATAN PARTİSİ
1- ŞEMAİL KAHRAMAN
2- SÜLEYMAN YÜRÜK
3- HASAN AKŞEN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET SALİH İTAH
2- İBRAHİM AVŞAR
3- ÜMRAN BATURAY
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖMER FETHİ GÜRER
2- AHMET OĞUZ ÖZMEN
3- NAGİHAN ESKİOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- AHMET BİNİCİ
2- TAKİ KUZHAN
3- NEDİME FATMA KOÇER
İYİ PARTİ
1- VEDAT BAYRAM
2- NAİM OSMAN EREM
3- DÖNDÜ GÖKMEN
ORDU
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ŞENEL YEDİYILDIZ
2- ERGÜN TAŞCI
3- METİN GÜNDOĞDU
4- HAMİDE AYDEMİR DEMİR
5- SAİT İNAN
6- YAVUZ SELİM KIRAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- CEMAL ENGİNYURT
2- FAZLI YÜKSEL
3- HURŞİT SERHAT ŞAHİN
4- SELÇUK YÜCESAN
5- SEMANUR AKBOLAT
6- SEVİNÇ AKSOY
HÜR DAVA PARTİSİ
1- TARIK DEVECİ
2- ABDULSELAM DEMİRCİ
3- MEHMET CAN MİKYAS
4- FAYSAL ASLAN
5- RIDVAN BALUR
6- MURAT FIRAT
VATAN PARTİSİ
1- OSMAN ERDAŞ
2- NEFİSE IŞIK
3- İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN
4- ÇAĞATAY YURT
5- TEMEL NÜCUMİ YILMAZ
6- NAİL DURUKAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MESUT BİLGİ
2- BAYRAM KUŞMAN
3- RUKEN KAYAALP
4- ŞEVDER YANDI
5- ÇETİN KAPLAN
6- TAHSİN TİMUR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- SEYİT TORUN
2- MUSTAFA ADIGÜZEL
3- ONUR ÇAM
4- SEBANUR ÖZDEMİR
5- ATİLA ŞAHİN
6- NAZIM YİĞİT GÜNAY
SAADET PARTİSİ
1- ERKAN TEMİZ
2- MUAMMER BİLGİÇ
3- AHMET TOKLUCUOĞLU
4- HALİT DUYAR
5- ERHAN KAYA
6- AHMET TOPALOĞLU
İYİ PARTİ
1- YENER YILDIRIM
2- GÜNAY KARAAĞAÇ
3- FERHAT ÇAKIROĞLU
4- MUKADDER KORKMAZ
5- ŞAHİN YILMAZ
6- BARIŞ CANDAN
OSMANİYE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MÜCAHİT DURMUŞOĞLU
2- İSMAİL KAYA
3- ASENA ALACA
4- YUSUF MİNGAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- DEVLET BAHÇELİ
2- RUHİ ERSOY
3- ALPTEKİN UÇMAK
4- MEHMET VURAL
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NECATİ ÇINAR
2- İSA KALENDER
3- SEDAT AKAGÜNDÜZ
4- RAHMİ KESER
VATAN PARTİSİ
1- ECDET GÜVEL
2- UFUK ÇATALBAŞ
3- HAVA KAPLAN
4- SADULLAH MERT
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- AHMET EKEN
2- MÜSLÜM ÇAĞAN
3- DERYA TURHAN
4- ZEYNEL DEMİRHAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BAHA ÜNLÜ
2- MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
3- İRFAN ERDEM
4- HAKKI SAYMAN SAYGILI
SAADET PARTİSİ
1- İSLAM KORKMAZ
2- MAHMUT USTAHALİLOĞLU
3- ORHAN İLENGİZ
4- ÖKKEŞ DAĞLI
İYİ PARTİ
1- MEHMET TEMEL
2- NİHAT ÇERÇİ
3- MUHAMMET KAYA
4- VAHİDE ÖNER
RİZE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HAYATİ YAZICI
2- OSMAN AŞKIN BAK
3- MUHAMMED AVCI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SERKAN BİRBEN
2- SEMRA AKSU
3- MEHMET CAN TÜFEKÇİ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUHAMMET KARALI
2- MEHMET EMİN URAZ
3- LÜTFÜ TEKİN
VATAN PARTİSİ
1- SALİH ÖKSÜZ
2- ERDOĞAN BAKOĞLU
3- DERYA ÇAĞLAR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NECMETTİN DURMUŞ
2- KÖNA HAZAR ÖZSOY
3- SEVGİ EVREN KÖROĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- REMZİ KAZMAZ
2- AYSEL TAŞKIN
3- KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
SAADET PARTİSİ
1- MUHAMMET KAÇAR
2- GÜLHAN HAFIZOĞLU
3- BURAK UZUN
İYİ PARTİ
1- HIZIR KESKİN
2- KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
3- AYŞEGÜL ÖZYANIK
BAĞIMSIZ
1- MUHAMMET KORKMAZ
2- ZEKİ AYNACI
SAKARYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ALİ İHSAN YAVUZ
2- RECEP UNCUOĞLU
3- KENAN SOFUOĞLU
4- ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
5- ALİ İNCİ
6- EKREM YÜCE
7- LÜTFİ BAYRAKTAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
2- MEHMET EMİN KABA
3- HASAN BALABAN
4- ALİ DOĞAN EROĞLU
5- TOLGAHAN ÖKSÜZ
6- ŞERAFETTİN KAYA
7- MELİHŞAH BUDAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUHAMMED YÜCE
2- MEHMET SAMİ SAYILGAN
3- ABDULLAH GÜMÜŞ
4- MEHMET SAİT SÜRER
5- RECEP KAÇAN
6- HAMZA EKİNCİ
7- AHMET KALKAN
VATAN PARTİSİ
1- İNCİ AKKAYA
2- EMRE CAN ÇELİK
3- SEDA DAĞLAR
4- ERDİ TURAN
5- EMRE GÜMÜŞSU
6- MELİH ERSÜKMEN
7- ABDULKADİR YÜCEL ÖZYAZGAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ÇİÇEK ARIÇ
2- HİVİDAR TANGÜNER
3- HÜSEYİN KAYA
4- GAYE ÇALIŞKAN
5- KEMAL AKTAŞ
6- DERYA BİNGÖL
7- HAYDAR EROL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ENGİN ÖZKOÇ
2- MEHMET SELÇUK
3- ELİF YAR
4- REFİK KARAKAŞ
5- MEHMET DERYA BAĞDAT
6- AYTÜL UŞAKLIGİL
7- GÖZDE NUR YILDIZ
SAADET PARTİSİ
1- EYÜP YILDIRIM
2- ALİ SEYYAR
3- ŞEREF TAN
4- ALİ FETHİ GÜRLER
5- AYŞE GÜÇLÜ
6- KERİM ALİ AKSOY
7- FURKAN CEBECİ
İYİ PARTİ
1- ÜMİT DİKBAYIR
2- AYDOĞAN ARSLAN
3- MEHMET KIR
4- NURGÜL ÇAKAR
5- İLKER ÖZBUDAK
6- ZEYNEP ULUSİNAN
7- ASENA ASLAN BURAK
(Sürecek)
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