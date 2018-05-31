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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (8)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 03:30 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:

SAMSUN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET DEMİRCAN

2- YUSUF ZİYA YILMAZ

3- ÇİĞDEM KARAASLAN

4- FUAT KÖKTAŞ

5- ORHAN KIRCALI

6- BEKİR KELEŞ

7- ELİF COŞKUN BİLGİN

8- CANER GÖKTEPE

9- MUHAMMET YASİR OKUDAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- ERHAN USTA

2- ABDURRAHMAN ÇAMAŞ

3- MURAT CAMADAN

4- ERDEM OKAN

5- CEMALETTİN KOLA

6- YÜKSEL ÜNAL

7- MİNE AKTAŞ

8- YAKUP AKIN

9- HAMİ KORKMAZLI

HÜR DAVA PARTİSİ

1- AHMET KURT

2- HALİL ŞAKAK

3- MEHMET ALİ ZENCİROĞLU

4- İBRAHİM KÜÇÜKASLAN

5- İLYAS TUNÇAY

6- AYHAN OLUR

7- KAZIM ASLIM

8- MUHAMMED KÖSE

9- MEHMET EMİN POLAT

VATAN PARTİSİ

1- MUSTAFA ALEMDAROĞLU

2- HAYDAR ÇOLAK

3- SEMRA KORKMAZ

4- NAZİFE ŞAHİN

5- MEHMET ALİ ERGİN

6- GÜLŞAH YILDIRIM

7- YASEMİN TİRYAKİ

8- VURAL YÜCEL

9- ONUR GİDEN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MEDİHA OYA YAĞCI

2- ROJDA BARIŞ

3- EFRAİM VAYİÇ

4- AYSUN FİLİZAY

5- FİKRİ YOLAYDIN

6- KUBİLAY ÖZTÜRK

7- CEMİL AKSU

8- SEVDA ÖZBEK YAKUT

9- YUSUF KIR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- KEMAL ZEYBEK

2- NESLİHAN HANCIOĞLU

3- HÜSEYİN ŞAHİN

4- MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN

5- MEHMET ÖZDAĞ

6- ARZU SABUNCU

7- MURAT ÇAN

8- YILMAZ KARAGÖZ

9- IŞIK ÖZKEFELİ

SAADET PARTİSİ

1- İSMAİL HAKKI AKKİRAZ

2- MUSTAFA ÖCAL

3- HASAN ÖZTÜRK

4- İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU

5- BUŞRA GENEZ

6- ABDULVAHAP BİLEN

7- KEMAL YÖNDEM

8- HÜSEYİN ŞİMŞEK

9- ŞUAYIP SARI

İYİ PARTİ

1- BEDRİ YAŞAR

2- İBRAHİM ÖZYER

3- HÜSEYİN ACAR

4- BİRSEN ÖZTÜRK

5- AKIN ÜNER

6- ÖNDER FATİH ŞENOL

7- HAKAN KİPER

8- AYŞE AYAN

9- FURKAN ÖZDEMİR

BAĞIMSIZ

1- ABDULVAHAP YILDIRIM

2- HASAN OKUR

SİİRT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- OSMAN ÖREN

2- SADETTİN SABAZ

3- LOKMAN ÖZCAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- FARAÇ ÇELEBİ

2- ZEYDİN ÖZCAN

3- SEYDAN DANIŞ

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET TETİK

2- ISA AYDIN

3- HABİBE TAN

VATAN PARTİSİ

1- KAAN ARSLAN

2- TAMER CEBECİ

3- OZAN CAN COŞKUN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

2- SIDIK TAŞ

3- HAYRETTİN ŞEN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- CAHFER SAKLAN

2- HİKMET AKAR

3- HASAN ALP

SAADET PARTİSİ

1- MEMET SAMİ ARIKAN

2- MEHMET NURULLAH IŞIK

3- HAMZA ÖZCAN

İYİ PARTİ

1- AHMET ÖZGÜR

2- ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI

3- MUZAFFER ÇELİKLER

SİNOP

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- NAZIM MAVİŞ

2- AYHAN ERGÜN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- ALİ ÇAKIR

2- HASAN PARLAK

HÜR DAVA PARTİSİ

1- NAİL YALÇIN

2- MUHAMMED YASİR ESEN

VATAN PARTİSİ

1- ATİKE SAĞIROĞLU

2- SEBAHATTİN CANİK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- AYŞE GÜL KAFKAS

2- SEFA ÖZTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- BARIŞ KARADENİZ

2- ERDİNÇ ŞİMŞEK

SAADET PARTİSİ

1- İSLAM İNCE

2- MUSA AKMAN

İYİ PARTİ

1- CEYHAN DEMİR

2- SEZGİN ŞİMŞEK

SİVAS

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- İSMET YILMAZ

2- MEHMET HABİB SOLUK

3- SEMİHA EKİNCİ

4- RÜSTEM YÜCE

5- YAŞAR SAYAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- AHMET ÖZYÜREK

2- VOLKAN UYGUNUÇARLAR

3- FERHAT DOĞAN

4- KENAN ÇARBOĞA

5- İLKER İPEK

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MESUT ÜNAL

2- MURAT SAĞIŞMAK

3- İSLAM DEMİR

4- AHMET BALSAK

5- YILMAZ DOLMAZ

VATAN PARTİSİ

1- METİN ÇEKEN

2- ALİ MERCAN

3- ZEYNEL SARPDAĞ

4- ÜZEYİR COŞKUN

5- MİTHAT ÖNAL

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- RIZA KARAMAN

2- HÜSEYİN ÖZCAN

3- ŞENER ÜNAT

4- HAKKI AZARAK

5- RUKEN KOYUN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ULAŞ KARASU

2- SİNAN ÖZTÜRK

3- MALİKE EJDER YOLVEREN

4- ALİ BALTA

5- HASAN KILIÇ

SAADET PARTİSİ

1- DURSUN COŞAR

2- MİHRİBAN GELDİ

3- MEHMET ÖZTÜRK

4- YAHYA NALBANT

5- SAFA ÇİĞDEM

İYİ PARTİ

1- ÜNAL POLAT

2- ÜNAL YILMAZ

3- ÇAĞLAYAN DİKMEN

4- BETÜL KILIÇKAYA

5- AHMET HERGÜL

BAĞIMSIZ

- ADEM IŞIK

ŞANLIURFA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET EŞREF FAKIBABA

2- MEHMET KASIM GÜLPINAR

3- HALİL ÖZCAN

4- ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL

5- MEHMET ALİ CEVHERİ

6- İBRAHİM HALİL YILDIZ

7- HALİL ÖZŞAVLI

8- AHMET AKAY

9- MEHMET FATİH AKSOY

10- GÜLER KAMA İZOL

11- İBRAHİM TORU

12- SEDAT ERTÜRK

13- İSMAİL TOSUN

14- İBRAHİM AYHAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- İBRAHİM ÖZYAVUZ

2- ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ

3- HALİL BAKIŞ

4- HALİT YILDIZ

5- NECMİ SOLHAN

6- MEHMET ARPACI

7- MAHMUT SAYIK

8- İBRAHİM HALİL ARITÜRK

9- MUHAMMED ENES YILMAZ

10- YALÇIN YALÇINKAYA

11- VEHBİ ÇOKAN

12- AHMET GÜLLÜ

13- ALİ HAYDAR KARA

14- MEHMET EROL DUYAR

HÜR DAVA PARTİSİ

1- EMİN GÜNEŞ

2- LOKMAN YALÇIN

3- ADNAN SAĞLAM

4- KAMİL TUNÇAY

5- RÜSTEM ÇAKMAK

6- ABUZER ÖZAYDIN

7- MUSTAFA KOÇ

8- YAKUP ESMER

9- AZİZ DOĞAN

10- CUMA AYTIŞ

11- ABDULLAH ÖZKINACI

12- AZİZ BAYLAN

13- ÖMER DEBEŞ

14- MUSTAFA KÖSE

VATAN PARTİSİ

1- ABDULLAH DENCİK

2- ŞERİF BİLGİN

3- MUSTAFA ATACA

4- ATA PELVANOĞLU

5- HASAN ŞİL

6- HASAN KONGÜL

7- KÜBRA BODUR

8- SİBEL KOÇ GÜVEN

9- KÜBRA ÖZDEMİR

10- ERKAN YÜCEL SEYTİN

11- UĞUR BIÇAKLIOĞLU

12- RUHİ ALPER

13- SEZER ÖZSEVEN

14- BURCU BİLİCİ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- NİMETULLAH ERDOĞMUŞ

2- AYŞE SÜRÜCÜ

3- NUSRETTİN MAÇIN

4- ÖMER ÖCALAN

5- ALİYE KIZILDAMAR

6- İSMAİL KAPLAN

7- ROZA YAZMACI

8- YUSUF YETİM

9- SONGÜL ARPA

10- ORHAN ÖZKAN

11- İSMAİL TELLİ

12- MEHMET ŞERİF BENDAŞ

13- MERAL BALTER

14- BİŞAR TÜYSÜZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AZİZ AYDINLIK

2- FETHİ YAMAÇ

3- CEM KARAKEÇİLİ

4- UĞUR MİZAN

5- BAKIR AYDOĞDU

6- HALAF AYYILDIZ

7- MAHMUT YAZAR

8- AHMET MÜSRİ

9- FARUK AKAN

10- CENGİZ İNAL

11- MUSTAFA EREN

12- AKİLE YEKTAŞ

13- İBRAHİM HALİL YARIŞ

14- KEMAL EŞSİZ

SAADET PARTİSİ

1- MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ

2- HÜSEYİN DOLAP

3- RIDVAN SÖYLEMEZ

4- İZZET ÇİFTÇİ

5- AYŞE EROĞLU

6- KASIM KARADAŞ

7- ZİYA AYDIN

8- DAVUT KÜÇÜK

9- AZİZ ŞAHAPOĞLU

10- MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM

11- BUŞRA MEN

12- ŞEYHİSA KOŞDAŞ

13- MEHMET YAŞUK

14- İBRAHİM KAPLAN

İYİ PARTİ

1- ZUHAL ÇİFTKAYA

2- HASAN OĞUL

3- MEHMET ÇADIRCI

4- İMAM BADILLI

5- MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI

6- ABDULLAH TÜYSÜZ

7- MEHMET GANİM BAŞAR

8- VEYSEL DEMİR

9- MEMDÜH DOĞRU

10- OSMAN ESAT BUCAK

11- MURAT KAÇAK

12- İBRAHİM HALİL AĞIRTAŞ

13- FUAT AKSOY

14- ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR

BAĞIMSIZ

1- ŞEYHMUS EROL

2- ABDULKERİM KOÇ

ŞIRNAK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- RİZGİN BİRLİK

2- HATİCE ATAN

3- MEHMET EMİN DİNDAR

4- MAHMUT ÖKTEN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HAKİM ZEYREK

2- YASİN BENEK

3- HAKAN ATMACA

4- MEHMET İNAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- NASIH SEVİNİK

2- EMCET YALÇIN

3- RIDVAN TATAR

4- ASIM ÖZALP

VATAN PARTİSİ

1- YUSUF ÇELİK

2- ANIL SOLMAZ

3- YİĞİT ALP YURDAKUL

4- BİRKAN YÜCE

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HASAN ÖZGÜNEŞ

2- NURAN İMİR

3- HÜSEYİN KAÇMAZ

4- SERDAR KÜNİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- SABRI KUYTAN

2- ABDULKERİM VARLI

3- GÜNDÜZ ÖKTEN

4- OSMAN YEREN

SAADET PARTİSİ

1- ABDULLAH ÜMRAN EKİNCİ

2- FAİK BUĞDAY

3- NİZAR ÖZDEN

4- ZEKİ BEGİŞ

İYİ PARTİ

1- HASAN TATAR

2- ABDULLAH GÜKÇE

3- HACI ÖZER

4- AHMET MURÇOK

BAĞIMSIZ

\

- MAHMUT ÖKTEN

TEKİRDAĞ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUSTAFA ŞENTOP

2- MUSTAFA YEL

3- ÇİĞDEM KONCAGÜL

4- MESTAN ÖZCAN

5- KERİM ATALAY

6- ABDULLAH ÖĞE

7- CEM KARACA

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- KORAY ÖNSEL

2- ÇIĞIR DOĞU ZORLU

3- MUSTAFA YILDIRIM

4- RECEP ÇALIŞKAN

5- MUHAMMER VAROL

6- ZEHRA ÇALIŞKAN

7- OKTAY ÜSTÜN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- CEMAL GÜNDOĞDU

2- YASİN ÇİMEN

3- ŞİRİN ÇELİKEL

4- HÜSEYİN SÖĞÜT

5- MEHMET ŞİRİN ALTUN

6- MAHMUT BOZKURT

7- ABDURRAHMAN İBRAHİMOĞLU

VATAN PARTİSİ

1- HASAN ORUK

2- ÖZKAN İNCİ

3- GÜRKAN TÜRKSOY

4- TEVFİK ATALAY

5- MEHMET AKİF ŞENOĞLU

6- KENAN SERBEST

7- YAREN KAPLAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SALİM KAPLAN

2- FERAY MERTOĞLU

3- HÜSEYİN ERİŞ

4- GURBET DEMİRHAN

5- ERHAN GÖVERCİN

6- HALİME TUNÇ

7- TEKİN ÇATALKAYA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- FAİK ÖZTRAK

2- İLHAMI ÖZCAN AYGUN

3- CANDAN YÜCEER

4- EMRE KÖPRÜLÜ

5- ADEM DALGIÇ

6- İSMAİL DOĞAROĞLU

7- GÜLFER ÜMİT

SAADET PARTİSİ

1- ARSLAN ATEŞ

2- UĞUR GÜREL

3- İBRAHİM İNCİ

4- HALİL İBRAHİM KART

5- MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ

6- MUHAMMED YAMAN

7- FATİH TOYTEKİN

İYİ PARTİ

1- ENEZ KAPLAN

2- MUHTAR MAHRAMLI

3- HAZIM TAMER DODURKA

4- BELMA KUVANCI

5- OĞUZHAN AYDIN

6- ŞABAN TERZİ

7- NURCAN BALCI EROL

BAĞIMSIZ

\

- TURAN ARSLAN

TOKAT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- YUSUF BEYAZIT

2- MUSTAFA ARSLAN

3- ÖZLEM ZENGİN

4- FATİH AKGÜN

5- ADEM DİZER

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- YÜCEL BULUT

2- CAHİT AÇIKKAPI

3- MUSTAFA ERSAGUN DALAN

4- SERHAT BİLGİN

5- FİLİZ YILMAZER

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ŞENEL ALTUNTAŞ

2- FEHMİ GÖNÜL

3- ADEM ADIGÜZEL

4- ZÜBEYİR DAĞLI

5- ÖMER FARUK BALIK

VATAN PARTİSİ

1- HANDAN FATİH

2- ABDULLAH SEZGİN

3- ÖZKAN ÇAKMAK

4- HATİCE YAVUZ

5- SELÇUK CANBİLEK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MEHMET TAHA DENİZ

2- RANA RENDE

3- NAMET ERTOĞAN

4- MUHAMMET VEYSEL YILDIZ

5- SERVET YÜKSEL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- KADİM DURMAZ

2- HASAN EFE UYAR

3- ÇAĞDAŞ KURTGÖZ

4- DURAN BELENE

5- GÜLPERİ COŞAR

SAADET PARTİSİ

1- BİLAL METEHAN AYDIN

2- SADİ ARHAN

3- AYŞE GÖNAN

4- İHSAN YİĞİT

5- ALİ KÜÇÜK

İYİ PARTİ

1- HÜSEYİN ERKAN İKİKAT

2- FATİH DEMİRKOL

3- İRFAN ALPAT

4- ŞULE ORUÇ

5- ALİ TURAN TOKGÖZ

TRABZON

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUHAMMET BALTA

2- ADNAN GÜNNAR

3- BAHAR AYVAZOĞLU

4- SALİH CORA

5- VEHBİ KOÇ

6- SELÇUK ÇEBİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- NİHAT BİRİNCİ

2- İBRAHİM ÇAKIR

3- MURAT AKSOY

4- EMİRHAN SEÇKİN

5- İSMAİL HAKKI KALYONCU

6- EMBİYA CEVAHİR

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET ALİ OKÇU

2- ARİF UZUN

3- FATMA ÇELİK

4- RIDVAN ÜZÜMCÜ

5- ADEM YILDIZ

6- ŞENAY COŞKUN

VATAN PARTİSİ

1- HÜSEYİN AVNİ OĞUZHAN

2- VAROL SOYDAN

3- İNCİ GÜNGÖR

4- BÜLENT SARAL

5- HAMDI BAYRAM

6- YETER FİKİRDANIŞ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HÜSEYİN TAKA

2- AHMET HAZAR Dİ LAVER

3- KADER UZUN MADENKUYU

4- NURETTİN KARADENİZ

5- GÜVEN ATABAY

6- DURSUN ALİ KURT

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AHMET KAYA

2- ABDULKADİR ÇELEBİ

3- HİKMET NURİ AYDIN

4- SUNAY KURTOĞLU

5- İSMAİL KAYNAR

6- MERTCAN FERO

SAADET PARTİSİ

1- CEVAT KURT

2- MURAT ÖZCAN

3- ÜMİT ÇEBİ

4- FURKAN ENES KOCAGÖZ

5- İBRAHİM BAŞ

6- MEHMET UZ

İYİ PARTİ

1- HÜSEYİN ÖRS

2- OSMAN AKBULUT

3- TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN

4- TUNA TAŞKIN

5- MURAT KELEŞ

6- NEŞE AY

BAĞIMSIZ

1- SÜLEYMAN KOL

2- ALİ OSMAN ŞENOL

TUNCELİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HAKAN ÖZER

2- NAZİF YILDIRIM

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MUSTAFA KEMAL DUYGULU

2- HAYDAR ERİŞTİ

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET KÖMÜRCÜ

2- ÖMER FARUK ALTUNGÖK

VATAN PARTİSİ

1- NİHAL GÜNDOĞAN

2- SÜLEYMAN ÇELİK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- ALİCAN ÖNLÜ

2- MERAL HANBAYAT YEŞİL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- POLAT ŞAROĞLU

2- MESUT COŞKUN

SAADET PARTİSİ

1- DURSUN GÖK

2- MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN

İYİ PARTİ

1- DÜZGÜN DEMİR

2- ALMILA MARAŞ

BAĞIMSIZ

\

- HÜSEYİN ÖZDEMİR

UŞAK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MEHMET ALTAY

2- İSMAİL GÜNEŞ

3- MERT ŞİŞMAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MUHTEREM KURUÇAY

2- AHMET GÜRTEN

3- MUHAMMET FATİH ERDOĞAN

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET SALİH TOSUN

2- NURULLAH IŞIK

3- MUSA GÜNER

VATAN PARTİSİ

1- RAMAZAN PEKER

2- ELİF ÇOBANOĞLU

3- UĞURCAN AVCI

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SÜLEYMAN SÖZKESEN

2- ŞÜKRAN SARI

3- NURETTİN OKAN KAYA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ÖZKAN YALIM

2- İSMET AKIN

3- ALİ KARAOBA

SAADET PARTİSİ

1- RAMAZAN YAVUZ ACAR

2- HÜSEYİN ÇAKMAK

3- İBRAHİM DAĞGEZEN

İYİ PARTİ

1- NEŞE YILMAZ

2- ALİ KURT

3- ÖZDEMİR KOÇYİĞİT

VAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- OSMAN NURİ GÜLAÇAR

2- İRFAN KARTAL

3- ABDULAHAT ARVAS

4- EBUBEKİR KAÇMAZ

5- GÜLŞEN ORHAN

6- YILMAZ KILIÇ

7- BİLAL EMRE YÖRÜK

8- MALİK ÖZBEY

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- REMAZAN ÜÇBAŞ

2- ŞAHİN YAĞAR

3- YAHYA CANCAN

4- ABDULSELAM ARVAS

5- YAŞAR ARAŞ

6- MEHMET POLAT

7- SELİM GÜMÜŞ

8- NURETTİN KERETAŞ

HÜR DAVA PARTİSİ

1- RASİM SAYĞIN

2- MEHMET MEHDİ OĞUZ

3- FARUK TASAN

4- SELİM SİVİ

5- EMRE AYÇAN

6- AHMET BAĞ

7- MÜZAFER BALIKÇI

8- MEHMET EMİN EKİNCİ

VATAN PARTİSİ

1- HALİL HALİT TOKER

2- CAFER SİNCER

3- AZİZ ÇİFTÇİ

4- EBRU ÖZTÜRK

5- NURİ KAYA

6- AYTAÇ ÖZTÜRK

7- YUSUF KARTAL

8- YAĞMUR EKİM YILMAZ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SEZAİ TEMELLİ

2- BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

3- MURAT SARISAÇ

4- MUAZZEZ ORHAN

5- TAYİP TEMEL

6- CENGİZ ÇİÇEK

7- MUKADDES KARAKOÇ

8- ASUMAN YELMAZER

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MEHMET KURUKCU

2- FAHREDDİN ÇUYRAK

3- HALUK TERZİOĞLU

4- ŞANEL GÜLOĞLU

5- ERKAN KAÇMAZ

6- NEVZAT KOÇ

7- NERİMAN KARTAL

8- ŞAHİN ÖZTEKİN

SAADET PARTİSİ

1- ÖZAY İLHAN

2- KEREM BAYRAM

3- MEHMET ENGİN GÜNGÖR

4 -MEHMET AŞIK AKBAŞ

5- YUSUF ÖZEN

6- SIDIKA EBİNÇ

7- MEHMET ŞİRİN CENGİZ

8- MUSTAFA TERİM

İYİ PARTİ

1- SELİM ÖZGÖKÇE

2- FUAT GÖÇER

3- TÜLAY ÇİVİ

4- BAYRAM TARIK ÖZELER

5- TANER BABACANOĞLU

6- MEHMET SALİH ALBAYRAK

7- FUAT BAKAN

8- ALPARSLAN DENİZ

BAĞIMSIZ

1- İDRİS AHİ

2- ABDULMENAF KIRAN

YALOVA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

2- MELİHA AKYOL

3- HASAN ÖZÇELİK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HASAN TOPÇULAR

2- ALİ OĞUZ BERBEROĞLU

3- METE ÖRNEK

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ERKAN CABAS

2- MEHMET SAİT ÖKÇE

3- ABDULHAMİT DEMİR

VATAN PARTİSİ

1- MUSTAFA LÜTFİ BAL

2- BEGÜM SULTAN İŞBİLEN

3- İLHAN YÖRÜK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- ALİ FUAT HATİP

2- HEDİYE POLAT

3- ABDURRAZAK EKİNCİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ÖZCAN ÖZEL

2- ERTAN ŞENER

3- MEHMET GÜREL

SAADET PARTİSİ

1- MUSTAFA BALTA

2- FEVZİ AYGÜN

3- İSMAİL KUZU

İYİ PARTİ

1- ÜNLEM ÜSTEL

2- ELİF AKYOL TOSUN

3- NUR GEMALMAZ AYAZ

YOZGAT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- BEKİR BOZDAĞ

2- YUSUF BAŞER

3- SİBEL YILDIRIM

4- İSKENDER MİNAR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- İBRAHİM ETHEM SADEF

2- YUSUF MERTOĞLU

3- OSMAN GÖZAN

4- AHMET ÖZBEK

HÜR DAVA PARTİSİ

1- İHSAN ÖZDEMİR

2- MÜRSEL GÜLSARİ

3- MUHAMMED FURKAN KARAHAN

4- AYETULLAH EKİN

VATAN PARTİSİ

1- AHMET AKKAŞ

2- KADİR ÜNSAL

3- MUSTAFA KILIÇARSLAN

4- HAS İBRAHİM GÖLE

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- YUSUF ARAN

2- MEHMET ŞİRİN EREZ

3- DENİZ ÖZTÜRK

4- CEM EREN ASLAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ALİ KEVEN

2- NADİR ÜNAL

3- RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU

4- ŞAHİN BOZDEMİR

SAADET PARTİSİ

1- MEHMET DEMİREL

2- ZİYA KOÇAK

3- ALİ YURT

4- İRFAN TAŞKIN

İYİ PARTİ

1- SEYİT YÜCEL

2- DERVİŞ VURAL

3- GÖKHAN GENÇASLAN

4- AKIN UYAR

ZONGULDAK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- POLAT TÜRKMEN

2- AHMET ÇOLAKOĞLU

3- HAMDI UÇAR

4- ZÜLEYHA ARIMAN

5- BURHAN ONUK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HAMDI AYAN

2- ABDULLAH BEKAR

3- FEHMİ NUHOĞLU

4- TANER KAYI

5- SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI

HÜR DAVA PARTİSİ

1- NECMETTİN AYDIN

2- ETHEM ALPTEKİN

3- SEVİM SAVRAN

4- MEHMET ERKAN YAVUZ

5- NEYTULLAH TÜSÜ

VATAN PARTİSİ

1- SAVAŞ ORUÇ

2- İSMAİL CİHAT İÇELLİLER

3- UMUT KAPTAN

4- ŞERAFETTİN KİREN

5- PERİHAN ÖZHİM

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

2- BEDİRHAN GÜNEŞ

3- EVLİYA GÜDAN

4- ASYA GEZER

5- FEVZİ KAYA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ÜNAL DEMİRTAŞ

2- DENİZ YAVUZYILMAZ

3- UMUT BAŞOĞLU

4- MERVE KIR

5- ÇİĞDEM ŞEKERCİ

SAADET PARTİSİ

1- BURAK EROL

2- GÖKHAN GÖKTAŞ

3- MEHMET YAMAN

4- ENGİN ZEREN

5- YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ

İYİ PARTİ

1- AYDIN TÜMEN

2- MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU

3- FEHİME ÇAKIR

4- HAVA ÇİÇEK

5- MUSTAFA ADİL ÖZKAN

BAĞIMSIZ

- SAFİYE ORHAN BALTACIOĞLU

(Bitti)

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