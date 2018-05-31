Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (8)

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şunlar:
SAMSUN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET DEMİRCAN
2- YUSUF ZİYA YILMAZ
3- ÇİĞDEM KARAASLAN
4- FUAT KÖKTAŞ
5- ORHAN KIRCALI
6- BEKİR KELEŞ
7- ELİF COŞKUN BİLGİN
8- CANER GÖKTEPE
9- MUHAMMET YASİR OKUDAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ERHAN USTA
2- ABDURRAHMAN ÇAMAŞ
3- MURAT CAMADAN
4- ERDEM OKAN
5- CEMALETTİN KOLA
6- YÜKSEL ÜNAL
7- MİNE AKTAŞ
8- YAKUP AKIN
9- HAMİ KORKMAZLI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- AHMET KURT
2- HALİL ŞAKAK
3- MEHMET ALİ ZENCİROĞLU
4- İBRAHİM KÜÇÜKASLAN
5- İLYAS TUNÇAY
6- AYHAN OLUR
7- KAZIM ASLIM
8- MUHAMMED KÖSE
9- MEHMET EMİN POLAT
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA ALEMDAROĞLU
2- HAYDAR ÇOLAK
3- SEMRA KORKMAZ
4- NAZİFE ŞAHİN
5- MEHMET ALİ ERGİN
6- GÜLŞAH YILDIRIM
7- YASEMİN TİRYAKİ
8- VURAL YÜCEL
9- ONUR GİDEN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEDİHA OYA YAĞCI
2- ROJDA BARIŞ
3- EFRAİM VAYİÇ
4- AYSUN FİLİZAY
5- FİKRİ YOLAYDIN
6- KUBİLAY ÖZTÜRK
7- CEMİL AKSU
8- SEVDA ÖZBEK YAKUT
9- YUSUF KIR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KEMAL ZEYBEK
2- NESLİHAN HANCIOĞLU
3- HÜSEYİN ŞAHİN
4- MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
5- MEHMET ÖZDAĞ
6- ARZU SABUNCU
7- MURAT ÇAN
8- YILMAZ KARAGÖZ
9- IŞIK ÖZKEFELİ
SAADET PARTİSİ
1- İSMAİL HAKKI AKKİRAZ
2- MUSTAFA ÖCAL
3- HASAN ÖZTÜRK
4- İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU
5- BUŞRA GENEZ
6- ABDULVAHAP BİLEN
7- KEMAL YÖNDEM
8- HÜSEYİN ŞİMŞEK
9- ŞUAYIP SARI
İYİ PARTİ
1- BEDRİ YAŞAR
2- İBRAHİM ÖZYER
3- HÜSEYİN ACAR
4- BİRSEN ÖZTÜRK
5- AKIN ÜNER
6- ÖNDER FATİH ŞENOL
7- HAKAN KİPER
8- AYŞE AYAN
9- FURKAN ÖZDEMİR
BAĞIMSIZ
1- ABDULVAHAP YILDIRIM
2- HASAN OKUR
SİİRT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- OSMAN ÖREN
2- SADETTİN SABAZ
3- LOKMAN ÖZCAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- FARAÇ ÇELEBİ
2- ZEYDİN ÖZCAN
3- SEYDAN DANIŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET TETİK
2- ISA AYDIN
3- HABİBE TAN
VATAN PARTİSİ
1- KAAN ARSLAN
2- TAMER CEBECİ
3- OZAN CAN COŞKUN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2- SIDIK TAŞ
3- HAYRETTİN ŞEN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- CAHFER SAKLAN
2- HİKMET AKAR
3- HASAN ALP
SAADET PARTİSİ
1- MEMET SAMİ ARIKAN
2- MEHMET NURULLAH IŞIK
3- HAMZA ÖZCAN
İYİ PARTİ
1- AHMET ÖZGÜR
2- ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI
3- MUZAFFER ÇELİKLER
SİNOP
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- NAZIM MAVİŞ
2- AYHAN ERGÜN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ALİ ÇAKIR
2- HASAN PARLAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NAİL YALÇIN
2- MUHAMMED YASİR ESEN
VATAN PARTİSİ
1- ATİKE SAĞIROĞLU
2- SEBAHATTİN CANİK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- AYŞE GÜL KAFKAS
2- SEFA ÖZTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BARIŞ KARADENİZ
2- ERDİNÇ ŞİMŞEK
SAADET PARTİSİ
1- İSLAM İNCE
2- MUSA AKMAN
İYİ PARTİ
1- CEYHAN DEMİR
2- SEZGİN ŞİMŞEK
SİVAS
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- İSMET YILMAZ
2- MEHMET HABİB SOLUK
3- SEMİHA EKİNCİ
4- RÜSTEM YÜCE
5- YAŞAR SAYAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- AHMET ÖZYÜREK
2- VOLKAN UYGUNUÇARLAR
3- FERHAT DOĞAN
4- KENAN ÇARBOĞA
5- İLKER İPEK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MESUT ÜNAL
2- MURAT SAĞIŞMAK
3- İSLAM DEMİR
4- AHMET BALSAK
5- YILMAZ DOLMAZ
VATAN PARTİSİ
1- METİN ÇEKEN
2- ALİ MERCAN
3- ZEYNEL SARPDAĞ
4- ÜZEYİR COŞKUN
5- MİTHAT ÖNAL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- RIZA KARAMAN
2- HÜSEYİN ÖZCAN
3- ŞENER ÜNAT
4- HAKKI AZARAK
5- RUKEN KOYUN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ULAŞ KARASU
2- SİNAN ÖZTÜRK
3- MALİKE EJDER YOLVEREN
4- ALİ BALTA
5- HASAN KILIÇ
SAADET PARTİSİ
1- DURSUN COŞAR
2- MİHRİBAN GELDİ
3- MEHMET ÖZTÜRK
4- YAHYA NALBANT
5- SAFA ÇİĞDEM
İYİ PARTİ
1- ÜNAL POLAT
2- ÜNAL YILMAZ
3- ÇAĞLAYAN DİKMEN
4- BETÜL KILIÇKAYA
5- AHMET HERGÜL
BAĞIMSIZ
- ADEM IŞIK
ŞANLIURFA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET EŞREF FAKIBABA
2- MEHMET KASIM GÜLPINAR
3- HALİL ÖZCAN
4- ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL
5- MEHMET ALİ CEVHERİ
6- İBRAHİM HALİL YILDIZ
7- HALİL ÖZŞAVLI
8- AHMET AKAY
9- MEHMET FATİH AKSOY
10- GÜLER KAMA İZOL
11- İBRAHİM TORU
12- SEDAT ERTÜRK
13- İSMAİL TOSUN
14- İBRAHİM AYHAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- İBRAHİM ÖZYAVUZ
2- ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ
3- HALİL BAKIŞ
4- HALİT YILDIZ
5- NECMİ SOLHAN
6- MEHMET ARPACI
7- MAHMUT SAYIK
8- İBRAHİM HALİL ARITÜRK
9- MUHAMMED ENES YILMAZ
10- YALÇIN YALÇINKAYA
11- VEHBİ ÇOKAN
12- AHMET GÜLLÜ
13- ALİ HAYDAR KARA
14- MEHMET EROL DUYAR
HÜR DAVA PARTİSİ
1- EMİN GÜNEŞ
2- LOKMAN YALÇIN
3- ADNAN SAĞLAM
4- KAMİL TUNÇAY
5- RÜSTEM ÇAKMAK
6- ABUZER ÖZAYDIN
7- MUSTAFA KOÇ
8- YAKUP ESMER
9- AZİZ DOĞAN
10- CUMA AYTIŞ
11- ABDULLAH ÖZKINACI
12- AZİZ BAYLAN
13- ÖMER DEBEŞ
14- MUSTAFA KÖSE
VATAN PARTİSİ
1- ABDULLAH DENCİK
2- ŞERİF BİLGİN
3- MUSTAFA ATACA
4- ATA PELVANOĞLU
5- HASAN ŞİL
6- HASAN KONGÜL
7- KÜBRA BODUR
8- SİBEL KOÇ GÜVEN
9- KÜBRA ÖZDEMİR
10- ERKAN YÜCEL SEYTİN
11- UĞUR BIÇAKLIOĞLU
12- RUHİ ALPER
13- SEZER ÖZSEVEN
14- BURCU BİLİCİ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
2- AYŞE SÜRÜCÜ
3- NUSRETTİN MAÇIN
4- ÖMER ÖCALAN
5- ALİYE KIZILDAMAR
6- İSMAİL KAPLAN
7- ROZA YAZMACI
8- YUSUF YETİM
9- SONGÜL ARPA
10- ORHAN ÖZKAN
11- İSMAİL TELLİ
12- MEHMET ŞERİF BENDAŞ
13- MERAL BALTER
14- BİŞAR TÜYSÜZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AZİZ AYDINLIK
2- FETHİ YAMAÇ
3- CEM KARAKEÇİLİ
4- UĞUR MİZAN
5- BAKIR AYDOĞDU
6- HALAF AYYILDIZ
7- MAHMUT YAZAR
8- AHMET MÜSRİ
9- FARUK AKAN
10- CENGİZ İNAL
11- MUSTAFA EREN
12- AKİLE YEKTAŞ
13- İBRAHİM HALİL YARIŞ
14- KEMAL EŞSİZ
SAADET PARTİSİ
1- MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ
2- HÜSEYİN DOLAP
3- RIDVAN SÖYLEMEZ
4- İZZET ÇİFTÇİ
5- AYŞE EROĞLU
6- KASIM KARADAŞ
7- ZİYA AYDIN
8- DAVUT KÜÇÜK
9- AZİZ ŞAHAPOĞLU
10- MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM
11- BUŞRA MEN
12- ŞEYHİSA KOŞDAŞ
13- MEHMET YAŞUK
14- İBRAHİM KAPLAN
İYİ PARTİ
1- ZUHAL ÇİFTKAYA
2- HASAN OĞUL
3- MEHMET ÇADIRCI
4- İMAM BADILLI
5- MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
6- ABDULLAH TÜYSÜZ
7- MEHMET GANİM BAŞAR
8- VEYSEL DEMİR
9- MEMDÜH DOĞRU
10- OSMAN ESAT BUCAK
11- MURAT KAÇAK
12- İBRAHİM HALİL AĞIRTAŞ
13- FUAT AKSOY
14- ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR
BAĞIMSIZ
1- ŞEYHMUS EROL
2- ABDULKERİM KOÇ
ŞIRNAK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- RİZGİN BİRLİK
2- HATİCE ATAN
3- MEHMET EMİN DİNDAR
4- MAHMUT ÖKTEN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HAKİM ZEYREK
2- YASİN BENEK
3- HAKAN ATMACA
4- MEHMET İNAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NASIH SEVİNİK
2- EMCET YALÇIN
3- RIDVAN TATAR
4- ASIM ÖZALP
VATAN PARTİSİ
1- YUSUF ÇELİK
2- ANIL SOLMAZ
3- YİĞİT ALP YURDAKUL
4- BİRKAN YÜCE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HASAN ÖZGÜNEŞ
2- NURAN İMİR
3- HÜSEYİN KAÇMAZ
4- SERDAR KÜNİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- SABRI KUYTAN
2- ABDULKERİM VARLI
3- GÜNDÜZ ÖKTEN
4- OSMAN YEREN
SAADET PARTİSİ
1- ABDULLAH ÜMRAN EKİNCİ
2- FAİK BUĞDAY
3- NİZAR ÖZDEN
4- ZEKİ BEGİŞ
İYİ PARTİ
1- HASAN TATAR
2- ABDULLAH GÜKÇE
3- HACI ÖZER
4- AHMET MURÇOK
BAĞIMSIZ
\
- MAHMUT ÖKTEN
TEKİRDAĞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA ŞENTOP
2- MUSTAFA YEL
3- ÇİĞDEM KONCAGÜL
4- MESTAN ÖZCAN
5- KERİM ATALAY
6- ABDULLAH ÖĞE
7- CEM KARACA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KORAY ÖNSEL
2- ÇIĞIR DOĞU ZORLU
3- MUSTAFA YILDIRIM
4- RECEP ÇALIŞKAN
5- MUHAMMER VAROL
6- ZEHRA ÇALIŞKAN
7- OKTAY ÜSTÜN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- CEMAL GÜNDOĞDU
2- YASİN ÇİMEN
3- ŞİRİN ÇELİKEL
4- HÜSEYİN SÖĞÜT
5- MEHMET ŞİRİN ALTUN
6- MAHMUT BOZKURT
7- ABDURRAHMAN İBRAHİMOĞLU
VATAN PARTİSİ
1- HASAN ORUK
2- ÖZKAN İNCİ
3- GÜRKAN TÜRKSOY
4- TEVFİK ATALAY
5- MEHMET AKİF ŞENOĞLU
6- KENAN SERBEST
7- YAREN KAPLAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SALİM KAPLAN
2- FERAY MERTOĞLU
3- HÜSEYİN ERİŞ
4- GURBET DEMİRHAN
5- ERHAN GÖVERCİN
6- HALİME TUNÇ
7- TEKİN ÇATALKAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- FAİK ÖZTRAK
2- İLHAMI ÖZCAN AYGUN
3- CANDAN YÜCEER
4- EMRE KÖPRÜLÜ
5- ADEM DALGIÇ
6- İSMAİL DOĞAROĞLU
7- GÜLFER ÜMİT
SAADET PARTİSİ
1- ARSLAN ATEŞ
2- UĞUR GÜREL
3- İBRAHİM İNCİ
4- HALİL İBRAHİM KART
5- MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ
6- MUHAMMED YAMAN
7- FATİH TOYTEKİN
İYİ PARTİ
1- ENEZ KAPLAN
2- MUHTAR MAHRAMLI
3- HAZIM TAMER DODURKA
4- BELMA KUVANCI
5- OĞUZHAN AYDIN
6- ŞABAN TERZİ
7- NURCAN BALCI EROL
BAĞIMSIZ
\
- TURAN ARSLAN
TOKAT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- YUSUF BEYAZIT
2- MUSTAFA ARSLAN
3- ÖZLEM ZENGİN
4- FATİH AKGÜN
5- ADEM DİZER
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- YÜCEL BULUT
2- CAHİT AÇIKKAPI
3- MUSTAFA ERSAGUN DALAN
4- SERHAT BİLGİN
5- FİLİZ YILMAZER
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ŞENEL ALTUNTAŞ
2- FEHMİ GÖNÜL
3- ADEM ADIGÜZEL
4- ZÜBEYİR DAĞLI
5- ÖMER FARUK BALIK
VATAN PARTİSİ
1- HANDAN FATİH
2- ABDULLAH SEZGİN
3- ÖZKAN ÇAKMAK
4- HATİCE YAVUZ
5- SELÇUK CANBİLEK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET TAHA DENİZ
2- RANA RENDE
3- NAMET ERTOĞAN
4- MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
5- SERVET YÜKSEL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KADİM DURMAZ
2- HASAN EFE UYAR
3- ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
4- DURAN BELENE
5- GÜLPERİ COŞAR
SAADET PARTİSİ
1- BİLAL METEHAN AYDIN
2- SADİ ARHAN
3- AYŞE GÖNAN
4- İHSAN YİĞİT
5- ALİ KÜÇÜK
İYİ PARTİ
1- HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
2- FATİH DEMİRKOL
3- İRFAN ALPAT
4- ŞULE ORUÇ
5- ALİ TURAN TOKGÖZ
TRABZON
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUHAMMET BALTA
2- ADNAN GÜNNAR
3- BAHAR AYVAZOĞLU
4- SALİH CORA
5- VEHBİ KOÇ
6- SELÇUK ÇEBİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- NİHAT BİRİNCİ
2- İBRAHİM ÇAKIR
3- MURAT AKSOY
4- EMİRHAN SEÇKİN
5- İSMAİL HAKKI KALYONCU
6- EMBİYA CEVAHİR
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ALİ OKÇU
2- ARİF UZUN
3- FATMA ÇELİK
4- RIDVAN ÜZÜMCÜ
5- ADEM YILDIZ
6- ŞENAY COŞKUN
VATAN PARTİSİ
1- HÜSEYİN AVNİ OĞUZHAN
2- VAROL SOYDAN
3- İNCİ GÜNGÖR
4- BÜLENT SARAL
5- HAMDI BAYRAM
6- YETER FİKİRDANIŞ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜSEYİN TAKA
2- AHMET HAZAR Dİ LAVER
3- KADER UZUN MADENKUYU
4- NURETTİN KARADENİZ
5- GÜVEN ATABAY
6- DURSUN ALİ KURT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AHMET KAYA
2- ABDULKADİR ÇELEBİ
3- HİKMET NURİ AYDIN
4- SUNAY KURTOĞLU
5- İSMAİL KAYNAR
6- MERTCAN FERO
SAADET PARTİSİ
1- CEVAT KURT
2- MURAT ÖZCAN
3- ÜMİT ÇEBİ
4- FURKAN ENES KOCAGÖZ
5- İBRAHİM BAŞ
6- MEHMET UZ
İYİ PARTİ
1- HÜSEYİN ÖRS
2- OSMAN AKBULUT
3- TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
4- TUNA TAŞKIN
5- MURAT KELEŞ
6- NEŞE AY
BAĞIMSIZ
1- SÜLEYMAN KOL
2- ALİ OSMAN ŞENOL
TUNCELİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HAKAN ÖZER
2- NAZİF YILDIRIM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUSTAFA KEMAL DUYGULU
2- HAYDAR ERİŞTİ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET KÖMÜRCÜ
2- ÖMER FARUK ALTUNGÖK
VATAN PARTİSİ
1- NİHAL GÜNDOĞAN
2- SÜLEYMAN ÇELİK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ALİCAN ÖNLÜ
2- MERAL HANBAYAT YEŞİL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- POLAT ŞAROĞLU
2- MESUT COŞKUN
SAADET PARTİSİ
1- DURSUN GÖK
2- MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN
İYİ PARTİ
1- DÜZGÜN DEMİR
2- ALMILA MARAŞ
BAĞIMSIZ
\
- HÜSEYİN ÖZDEMİR
UŞAK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET ALTAY
2- İSMAİL GÜNEŞ
3- MERT ŞİŞMAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUHTEREM KURUÇAY
2- AHMET GÜRTEN
3- MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET SALİH TOSUN
2- NURULLAH IŞIK
3- MUSA GÜNER
VATAN PARTİSİ
1- RAMAZAN PEKER
2- ELİF ÇOBANOĞLU
3- UĞURCAN AVCI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SÜLEYMAN SÖZKESEN
2- ŞÜKRAN SARI
3- NURETTİN OKAN KAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖZKAN YALIM
2- İSMET AKIN
3- ALİ KARAOBA
SAADET PARTİSİ
1- RAMAZAN YAVUZ ACAR
2- HÜSEYİN ÇAKMAK
3- İBRAHİM DAĞGEZEN
İYİ PARTİ
1- NEŞE YILMAZ
2- ALİ KURT
3- ÖZDEMİR KOÇYİĞİT
VAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- OSMAN NURİ GÜLAÇAR
2- İRFAN KARTAL
3- ABDULAHAT ARVAS
4- EBUBEKİR KAÇMAZ
5- GÜLŞEN ORHAN
6- YILMAZ KILIÇ
7- BİLAL EMRE YÖRÜK
8- MALİK ÖZBEY
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- REMAZAN ÜÇBAŞ
2- ŞAHİN YAĞAR
3- YAHYA CANCAN
4- ABDULSELAM ARVAS
5- YAŞAR ARAŞ
6- MEHMET POLAT
7- SELİM GÜMÜŞ
8- NURETTİN KERETAŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- RASİM SAYĞIN
2- MEHMET MEHDİ OĞUZ
3- FARUK TASAN
4- SELİM SİVİ
5- EMRE AYÇAN
6- AHMET BAĞ
7- MÜZAFER BALIKÇI
8- MEHMET EMİN EKİNCİ
VATAN PARTİSİ
1- HALİL HALİT TOKER
2- CAFER SİNCER
3- AZİZ ÇİFTÇİ
4- EBRU ÖZTÜRK
5- NURİ KAYA
6- AYTAÇ ÖZTÜRK
7- YUSUF KARTAL
8- YAĞMUR EKİM YILMAZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SEZAİ TEMELLİ
2- BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
3- MURAT SARISAÇ
4- MUAZZEZ ORHAN
5- TAYİP TEMEL
6- CENGİZ ÇİÇEK
7- MUKADDES KARAKOÇ
8- ASUMAN YELMAZER
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MEHMET KURUKCU
2- FAHREDDİN ÇUYRAK
3- HALUK TERZİOĞLU
4- ŞANEL GÜLOĞLU
5- ERKAN KAÇMAZ
6- NEVZAT KOÇ
7- NERİMAN KARTAL
8- ŞAHİN ÖZTEKİN
SAADET PARTİSİ
1- ÖZAY İLHAN
2- KEREM BAYRAM
3- MEHMET ENGİN GÜNGÖR
4 -MEHMET AŞIK AKBAŞ
5- YUSUF ÖZEN
6- SIDIKA EBİNÇ
7- MEHMET ŞİRİN CENGİZ
8- MUSTAFA TERİM
İYİ PARTİ
1- SELİM ÖZGÖKÇE
2- FUAT GÖÇER
3- TÜLAY ÇİVİ
4- BAYRAM TARIK ÖZELER
5- TANER BABACANOĞLU
6- MEHMET SALİH ALBAYRAK
7- FUAT BAKAN
8- ALPARSLAN DENİZ
BAĞIMSIZ
1- İDRİS AHİ
2- ABDULMENAF KIRAN
YALOVA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
2- MELİHA AKYOL
3- HASAN ÖZÇELİK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HASAN TOPÇULAR
2- ALİ OĞUZ BERBEROĞLU
3- METE ÖRNEK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ERKAN CABAS
2- MEHMET SAİT ÖKÇE
3- ABDULHAMİT DEMİR
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA LÜTFİ BAL
2- BEGÜM SULTAN İŞBİLEN
3- İLHAN YÖRÜK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ALİ FUAT HATİP
2- HEDİYE POLAT
3- ABDURRAZAK EKİNCİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖZCAN ÖZEL
2- ERTAN ŞENER
3- MEHMET GÜREL
SAADET PARTİSİ
1- MUSTAFA BALTA
2- FEVZİ AYGÜN
3- İSMAİL KUZU
İYİ PARTİ
1- ÜNLEM ÜSTEL
2- ELİF AKYOL TOSUN
3- NUR GEMALMAZ AYAZ
YOZGAT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- BEKİR BOZDAĞ
2- YUSUF BAŞER
3- SİBEL YILDIRIM
4- İSKENDER MİNAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- İBRAHİM ETHEM SADEF
2- YUSUF MERTOĞLU
3- OSMAN GÖZAN
4- AHMET ÖZBEK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- İHSAN ÖZDEMİR
2- MÜRSEL GÜLSARİ
3- MUHAMMED FURKAN KARAHAN
4- AYETULLAH EKİN
VATAN PARTİSİ
1- AHMET AKKAŞ
2- KADİR ÜNSAL
3- MUSTAFA KILIÇARSLAN
4- HAS İBRAHİM GÖLE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- YUSUF ARAN
2- MEHMET ŞİRİN EREZ
3- DENİZ ÖZTÜRK
4- CEM EREN ASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ALİ KEVEN
2- NADİR ÜNAL
3- RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
4- ŞAHİN BOZDEMİR
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET DEMİREL
2- ZİYA KOÇAK
3- ALİ YURT
4- İRFAN TAŞKIN
İYİ PARTİ
1- SEYİT YÜCEL
2- DERVİŞ VURAL
3- GÖKHAN GENÇASLAN
4- AKIN UYAR
ZONGULDAK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- POLAT TÜRKMEN
2- AHMET ÇOLAKOĞLU
3- HAMDI UÇAR
4- ZÜLEYHA ARIMAN
5- BURHAN ONUK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HAMDI AYAN
2- ABDULLAH BEKAR
3- FEHMİ NUHOĞLU
4- TANER KAYI
5- SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NECMETTİN AYDIN
2- ETHEM ALPTEKİN
3- SEVİM SAVRAN
4- MEHMET ERKAN YAVUZ
5- NEYTULLAH TÜSÜ
VATAN PARTİSİ
1- SAVAŞ ORUÇ
2- İSMAİL CİHAT İÇELLİLER
3- UMUT KAPTAN
4- ŞERAFETTİN KİREN
5- PERİHAN ÖZHİM
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2- BEDİRHAN GÜNEŞ
3- EVLİYA GÜDAN
4- ASYA GEZER
5- FEVZİ KAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÜNAL DEMİRTAŞ
2- DENİZ YAVUZYILMAZ
3- UMUT BAŞOĞLU
4- MERVE KIR
5- ÇİĞDEM ŞEKERCİ
SAADET PARTİSİ
1- BURAK EROL
2- GÖKHAN GÖKTAŞ
3- MEHMET YAMAN
4- ENGİN ZEREN
5- YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ
İYİ PARTİ
1- AYDIN TÜMEN
2- MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
3- FEHİME ÇAKIR
4- HAVA ÇİÇEK
5- MUSTAFA ADİL ÖZKAN
BAĞIMSIZ
- SAFİYE ORHAN BALTACIOĞLU
(Bitti)
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