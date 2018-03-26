Milletvekili Metiner Başkan Kutlu ile bir araya geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Biz Birlikte Türkiye’yiz’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak için Adıyaman’a gelen Milletvekili Mehmet Metiner, beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Belediye ziyaretinde ilk olarak bina girişinde asılı bulunan projeleri inceleyip, Başkan Kutlu’dan bilgi alan milletvekili Metiner, belediye personeliyle de sohbet etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada, her gelişinde Adıyaman’ın biraz daha değiştiğini gördüğünü söyleyen milletvekili Metiner, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu tebrik etti.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok kıymetli milletvekilimiz Mehmet Metiner’in ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir Adıyamanlı olarak Adıyaman Milletvekilliği yapmış biri olarak, şimdi İstanbul’da hizmet veren, İstanbul ayağından da Adıyaman’ın sorunlarını dile getiren bir hemşerimiz olması gerçekten çok önemli. Kendisinin çalışmalarından ziyadesiyle memnunuz. Ziyaretten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.