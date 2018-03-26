HABER

Milletvekili Metiner Başkan Kutlu ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman Belediye Başkanı F.

Milletvekili Metiner Başkan Kutlu ile bir araya geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Biz Birlikte Türkiye’yiz’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak için Adıyaman’a gelen Milletvekili Mehmet Metiner, beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
Belediye ziyaretinde ilk olarak bina girişinde asılı bulunan projeleri inceleyip, Başkan Kutlu’dan bilgi alan milletvekili Metiner, belediye personeliyle de sohbet etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada, her gelişinde Adıyaman’ın biraz daha değiştiğini gördüğünü söyleyen milletvekili Metiner, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu tebrik etti.
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok kıymetli milletvekilimiz Mehmet Metiner’in ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir Adıyamanlı olarak Adıyaman Milletvekilliği yapmış biri olarak, şimdi İstanbul’da hizmet veren, İstanbul ayağından da Adıyaman’ın sorunlarını dile getiren bir hemşerimiz olması gerçekten çok önemli. Kendisinin çalışmalarından ziyadesiyle memnunuz. Ziyaretten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Milletvekili Metiner Başkan Kutlu ile bir araya geldi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.