Milletvekili Metiner “Şahinbey’in Örnek Alınması Gerekiyor”

AK Parti İstanbul Milletvekilli Mehmet Metiner, Şahinbey Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için açılan sosyal marketi gezerek incelemelerde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte sosyal marketi ve İslam Bilim Tarih Müzesi’ni gezen AK Parti İstanbul Milletvekilli Mehmet Metiner ve Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, market hakkında Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan bilgiler alarak, sosyal belediyecilik adına örnek teşkil eden bu uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Başkanı Kutluyorum

AK Parti İstanbul Milletvekilli Mehmet Metiner, Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerin örnek alınması gerektiğini belirterek, "Yapılan işlerden gurur duydum. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sosyal belediyeciliğin ötesinde bir durum gerçekleştirmiş. Diğer belediyelerinde buraya gelerek yapılan uygulamaları kendilerine örnek almaları gerekiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız kimseyle muhatap olmadan verilen kartla her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Sosyal Markette verilen tüm malzemelerin hepsi çok kaliteli. Şahinbey Belediye Başkanımız bu konuda çok iyi kriterler belirlemiş. Yapılan hizmetleri yerinde inceleme fırsatı buldum. Tüm yapılanlar adeta devrim niteliği taşıyor” diye konuştu.