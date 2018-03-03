Milletvekili Özdağ’dan Şeyhdavutlar Mahallesi’ne ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, ziyaret ettiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi’nde davul-zurnalarla karşılandı.

Mahalle halkı tarafından davul-zurna eşliğinde karşılanan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, mahalle halkının dertlerini dinledi. Ertuğrul ve Eşe Gürsoy çiftinin düğününe de katılarak genç çifte mutluluklar dileyen Özdağ, bir ceviz fidanı da hediye ederek, “Evliliğiniz de bu ceviz ağacı gibi uzun ömürlü olsun” dedi.

Özdağ, daha sonra mahalle halkına 500 adet ceviz fidanı dağıttı. Sulu tarıma geçmek için çalışmalarının devam ettiğini belirten Milletvekili Özdağ, “Bu sene Manisa’da Ahmetli-Kelebek Barajı ve Akhisar Barajı bitiyor. Ayrıca Selandi ve Gördes Barajlarında çalışmalar devam etmekte. Sulu tarıma geçmek için 46 gölet yapılmakta.13 tanesi Demirci’de, geri kalanı Yunt Dağları’nda, Sarıgöl’de, Alaşehir’de. Biz buralarda alternatif tarıma geçmek istiyouz. İzmir’in içme suyunun yüzde 40’ı Manisa’dan devasa borularla gönderilmekte. Manisa olarak üzüm, kiraz ve zeytinde bol olan bir iliz. Üzümde, kirazda ve zeytinde 1 milyar dolar ürünümüz var” dedi.

Manisa’da organize sanayi için çalışmalara devam edildiğini de belirten Özdağ, “Manisa’da organize sanayi kurduk, burada çok sayıda insanımız çalışmakta. İkincisi zeytinyağı organize sanayi. Soma’da kömürden kurtulması için orada da organize sanayi yapımı devam etmekte. Manisa’da Japonlar’a yer verdik, burada mürekkep fabrikası yapılmakta, burada da 400 kişi işçi olarak çalışacak” diye konuştu.