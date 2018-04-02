Milletvekili Öztürk: “Biz sözde değil, özde çevreciyiz”

Milas AK parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Şöleni’ne katılan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, “30 yıldır Muğla’yı, Milas’ı, Bodrum’u, Marmaris’i ve Fethiye’yi ranta kurban edenler, şimdi yalan haberlerle AK Parti’ye çamur atıyor. Hiçbir inşaata tek bir ruhsat kesmedik. Bu betonlaşmayı yapanları baksanız hepsi yeşilci hepsi de çevreci. Biz sözde değil özde çevreciyiz” dedi.

AK Parti Milas İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca partideki gençlerin dayanışma ve kaynaşmanın sağlanması amacıyla ’Gençlik Şöleni’ adı altında yemek düzenledi. Programa AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen çevre ilçelerin başkanları ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Milas gençlik Kolları Başkanı Kadir Bingöl, AK Parti’nin gençlere verdiği öneme dikkat çekerek Milas gençliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Gençleri merkeze alan örnek bir etkinliği düzenlemenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ise “AK Parti Milas Gençlik Şöleni’ne hoş geldiniz. İnşallah bu çalışma diğer ilçelerimize de örnek olur ve hayırlı hizmetlerin başlangıcı olur.” dedi.