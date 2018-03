Milletvekili Şahin’in muhtarları ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İlyas ve Salköprü Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Milletvekili Şahin ve Belediye Başkanı Polat, muhtarları ziyaretinde mahalle sakinleri ile de buluştu. Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı ziyarette konuşan Yeşilyurt Belyediye Başkanı Polat, AK Partinin birlik ve beraberliği temsil ettiğini ifade etti. Polat, "AK Parti sadece seçim dönemlerinde değil her an milletiyle birlikte olan, birlik ve beraberliğin temsilcisidir. Milletvekili ağabeyimiz Mustafa Şahin ile birlikte İlyas ve Salköprü mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımız ve kıymetli hemşerilerimizle bir araya geldik. Muhtarlarımızdaki birlik ve beraberlik havasını görmek bizleri mutlu etmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak İlyas, Salköprü, Kiltepe, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Bentbaşı ve diğer mahallelerimizin sorunlarını el birliği ile çözüyoruz. Burada su başta olmak üzere diğer alt yapı sorunları vardı, Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ ile diğer alt yapı hizmetleri sunan kurumların alt yapı çalışmalarını tamamladıkları mahallelerimizin üst yapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanmış sokaklarımızın peyzaj ve çevre düzenlemelerini yaparken, yol yenileme, açma ve genişletme ile yeni sosyal yaşam alanlarıyla prestij seviyelerini yükseltiyoruz. AK Parti bir dava ve hizmet partisidir. Bizlerde yorgunluk bilmeden, gece gündüz demeden yedi 24 esasıyla milletimize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Milletimiz bir ve beraber olduğu müddetçe hiçbir güç bizim kardeşliğimizi ve dayanışmamızı bölemeyecektir. Bugün Afrin’de vatanımızın huzuru ve güveni için büyük bir mücadele veren, düşmanı inine kadar takip ederek etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim nice zaferler nasip etsin” dedi.

"Yeşilyurt gelişim ve değişimi yakından yaşıyor”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’de, 311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un gelişim ve değişim sürecinde olduğunu, bu değişimi mahalle ziyaretlerinde yakından gördüklerini ifade etti. Malatya’nın batı tarafındaki Yeşilyurt’un son yıllardaki yatırımlar, sosyal, kültürel ve eğitim projeleriyle en gözde ilçeler arasına girdiğini belirten Milletvekili Şahin, “Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerinde yaşayan hemşehrilerimiz buralardaki hizmetlere bakarak AK Partimize not veriyorlar. Malatya’da yerel yönetimlerin çatı konumundaki Büyükşehir Belediyemizin de kentimizin en ücra noktası ve ana arterlerdeki hizmetlerini de takdirle karşılıyoruz. Tabii ki biz iktidara geldiğimiz ilk günden bugüne kadar hep ilklerin ve ilkeli duruşların temsilcisi olan bir partiyiz ve bu partinin mensuplarıyız. Hangi konumda olursak olalım bizim yaptığımız görevler gelip geçicidir önemli olan görevdeyken icraatı iyi ve sağlıklı yapabilmektir" diye konuştu.

İlyas ve Salköprü mahalle muhtarları da, gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.