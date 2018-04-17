Milletvekili Şamil Tayyar’dan erken seçim değerlendirmesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasındaki ’2019’ vurgusu, Bahçeli’ye cevap değildir" ifadelerini kullandı.
Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Seçim sisteminde yapılan değişikliklerin ilk seçimde uygulanmasının önünde ’süre’ engeli yok. 16 Nisan referandumunda ’1 yıllık süre’ şartı, sadece bu seçime özgü olarak askıya alınmıştı. Dolayısıyla ittifak dahil seçim sistemindeki değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasındaki 2019 vurgusunun MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye cevap olmadığını belirten Tayyar’ın paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasındaki ’2019’ vurgusu, Bahçeli’ye cevap değildir. Nihai karar, partimizin yetkili kurullarındaki değerlendirmeler ve Cumhurbaşkanımızın MHP lideriyle yapacağı görüşmeden sonra netleşir" denildi.
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