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Milletvekili Yıldız: “Kayseri seçime hazır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

AK Parti Nöbetçi Vekil uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri’nin 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçime şimdiden hazır olduğunu söyledi.AK Parti il binasında, vatandaşlarla bir araya gelmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, 24 Haziran erken seçiminin Türkiye’nin istiklali açısından önemli olduğunu ifade etti.

Milletvekili Yıldız: “Kayseri seçime hazır”

AK Parti Nöbetçi Vekil uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri’nin 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçime şimdiden hazır olduğunu söyledi.

AK Parti il binasında, vatandaşlarla bir araya gelmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, 24 Haziran erken seçiminin Türkiye’nin istiklali açısından önemli olduğunu ifade etti. Kayseri AK Parti İl Başkanlığının şimdiden seçim hazırlıklarını tamamladığını belirten Yıldız, “Genel Merkezimize şu anda bile seçime hazır olduklarını belirttiler. Ben bir kez daha kendilerini kutluyorum. Türkiye’nin istiklaline, istikbaline, geleceğine önemli bir katkı koymak üzere bu seçime gideceğiz. Milletinden çekinmeyen, milletinden kaçmayan partilerin milletin gönlünde her zaman taht kurduğunu biliyoruz. 16 yıldan bu yana yapmış olduğumuz tüm seçimlerde her zaman milletimizin sağ duyusuna ve tercihlerine her zaman güvendik. Doğru yaparak güçlenmeye çalıştık, inşallah güçlü olduğumuz kadar da daha çok doğru yapma kapasitesine ulaştık. MHP ile ittifak dönemiyle beraber bu seçimlerde belli bir dereceye girip iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. AK Parti Genel Merkezimizin, kurucu başkanımız ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yükünü bir nebze de olsa, Kayseri’nin hafifleteceğine inanıyorum. Şimdiye kadar hep böyle oldu, bundan sonra da inşallah böyle olmaya devam edecek” diye konuştu.

Yıldız, açıklamasının ardından vatandaşlar ile görüştü.

Milletvekili Yıldız: “Kayseri seçime hazır”

Milletvekili Yıldız: “Kayseri seçime hazır”

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