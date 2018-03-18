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Milletvekili Yılmaztekin’in Şanlıurfa ziyaretleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Kemalettin Yılmaztekin, memleketinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa’daki ziyaretlerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı ile başladı.

Milletvekili Yılmaztekin’in Şanlıurfa ziyaretleri

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Kemalettin Yılmaztekin, memleketinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa’daki ziyaretlerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı ile başladı. Yeni oluşan yönetimime başarı dileklerini ileten Yılmaztekin, daha sonra ise sivil toplum kuruluşlarıyla meslek odalarını ziyaret ederek, yöneticileriyle sohbet etti.
Haliliye’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, hemşehrilerine hayırlı ve bol kazançlar dileyen Yılmaztekin, AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanlığının haftalık olağan toplantısına da katılarak, gençlerle buluştu. Ziyaretlerinde müjdeler de veren Yılmaztekin, Şanlıurfa’nın sorunlarına ve beklentilerine ilişkin soruları yanıtladı. Şanlıurfa’nın 19.2 yaş ortalaması ile Türkiye’nin yaş ortalamasının en genç ili olduğunu hatırlatan Yılmaztekin, bunun sonucu olarak da işsizliğin bulunduğunun altını çizdi. Üniversite mezunu gençlere nasihatte bulunan Yılmaztekin, hedeflerini yüksek tutup, bir hastanede asgari ücretle çalışmak yerine KPSS’ye girip bürokrat olmalarını, daha iyi maaşla daha iyi yerlerde görev yapmalarını önerdi.
Şanlıufra-Akçakale yolu asfalt olacak
Uzun zamandır gündemde olan Şanlıurfa ile Akçakale arasındaki yolda taş sıçraması sonucu araçların kırılan camlarını Ulaştırma Bakanına gösterdiğini anlatan Yılmaztekin, bu yolun 2018 içinde mutlaka sıcak asfalt olacağını belirtti. Yılmaztekin, “Geçtiğimiz Kasım ayından beri yoldaki taşlar temizleniyor ama kalıcı çözüm gelecek. Yüzde 97 gibi oy alan bir yerde bu yolu bırakın sıcak asfalt yapmayı otoban bile yapılsa azdır” dedi.
Urfaya yatırımcı çekme çabasındayız
Yılmaztekin, kentin sorunlarının her platformda takipçisi olduğunu anımsatarak, “Ankara’da zengin iş adamları ile görüşüp Şanlıurfa’ya yatırım yapmalarını istiyorum. Çünkü, işsizliğin panzehri yatırımdır. Özellikle yoğun iş gücü barındıran tekstil ağırlıklı yatırım öneriyorum” dedi.
Yılmaztekin, gün boyu süren ziyaret programlarında verdiği mesajlarda 2 milyon nüfuslu Şanlıurfa’da Haran Üniversitesinin gelişmesinin yanı sıra bir de Vakıf üniversitesi kurulması hayalinin olduğunu belirterek, bunu da gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Milletvekili Yılmaztekin’in Şanlıurfa ziyaretleri

Milletvekili Yılmaztekin’in Şanlıurfa ziyaretleri

Milletvekili Yılmaztekin’in Şanlıurfa ziyaretleri

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