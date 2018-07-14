DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Denizli'de yaşananları ve Ankara'ya götürülmek istenen askerleri engelleme sürecini, "Denizli'de 15 Temmuz Destanı: Şükür Şafağı Gördük" adıyla hazırladığı kitapta anlattı.

Tin, kitabının tanıtımı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda kitabını tanıtan Tin, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkıp ortadan kaldırmak için yapılmış büyük bir darbe teşebbüsü ve işgal girişimi olduğunu belirtti.

Vatansever Türk halkının bayrağına, devletine, milletine, demokrasisine ve kendisine sahip çıkma inancıyla meydanları doldurduğunu vurgulayan Tin, "Yaşananların unutulmaması, tarihe ışık tutması ve geleceğe aktarılması için bu kitabı hazırladık. Bu, Denizli halkı ile başarımızdır. Bir kahramanlık destanıdır. 'Şükür Şafağı Gördük' derken tek isteğimiz o gece, sabahın olmasıydı. Şafağı görünce şükrettik. Darbeci askerler teslim olduktan sonra iki rekat şükür namazı kıldık. Türkiye büyük bir zafer kazanmıştı." diye konuştu.

15 Temmuz'da Türk milletinin hainlere, çapulculara, ülkeyi hegemonyasına almak isteyen güçlere karşı direniş göstererek, kalkışmayı yok ettiğini anlatan Tin, "15 Temmuz, hainlere karşı Türk halkının oluşturmuş olduğu büyük bir devrimdir." ifadelerini kullandı.

